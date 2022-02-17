Grafiken in der DoEasy-Bibliothek (Teil 91): Standard-Ereignisse für grafische Objekte. Geschichte der Objektnamensänderung

Inhalt

Konzept

Die Bibliothek ist bereits in der Lage, Ereignisse zu definieren, die bei grafischen Standardobjekten auftreten. In diesem Artikel möchte ich die Funktionsweisen implementieren, die es Nutzern, die in einem bibliotheksbasierten Programm arbeiten, ermöglicht, beim Empfang eines Ereignisses genau zu definieren, welche Eigenschaft um wie viel geändert wurde. Die Idee ist einfach und basiert auf der Übergabe einer Ereignis-ID und des Namens eines Objekts, in dem das Ereignis aufgetreten ist, der ID des Charts, in dem sich das geänderte grafische Objekt befindet, und eines Namens einer Eigenschaft, deren Wert geändert wurde. Wenn grafische Objekte aus dem Chart entfernt werden, werden Objekte der Klassen, die diese entfernten grafischen Objekte beschreiben, in die Liste der entfernten Objekte aufgenommen. Auf diese Weise können wir programmatisch festlegen, welches Objekt entfernt wurde, und alle seine Eigenschaften erhalten oder ein versehentlich gelöschtes Objekt wiederherstellen.



Wenn wir das Konzept der Speicherung entfernter grafischer Objekte auf die Speicherung geänderter Objekteigenschaften ausweiten, können wir eine attraktive Funktionalität schaffen, die es uns ermöglicht, die gesamte Änderungshistorie von Objekten zu wiederholen. Mit anderen Worten, wenn wir die Liste aller nacheinander geänderten Objekteigenschaften haben, können wir jederzeit jeden Zustand reproduzieren, den das Objekt vor dem aktuellen Zustand hatte. Auf diese Weise ist es möglich, verschiedene Objektpositionen relativ zu einem Chart "festzulegen" und sie anschließend nacheinander zu reproduzieren (oder auch nicht). Dadurch wird es möglich, technische Analysewerkzeuge mit einem eigenen "Gedächtnis" zu entwickeln, einschließlich zusammengesetzter grafischer Objekte, die ich in den nächsten Artikeln behandeln werde.

Ich werde dieses Konzept hier nicht in vollem Umfang vorstellen, sondern seine Funktionalität am Beispiel der Änderung der Eigenschaft "Objektname" testen. In den folgenden Artikeln werde ich nach und nach die Möglichkeit schaffen, alle Objekteigenschaften zu erfassen und zu reproduzieren.

Dieses Konzept entstand aus dem Bedürfnis heraus, dem Programm mitzuteilen, welcher Name eines grafischen Objekts geändert wurde, um dessen vorherigen und aktuellen Namen im Journal anzuzeigen. Ich beschloss, dass es gut wäre, die Funktionalität der Bibliothek und der bibliotheksbasierten grafischen Objekte zu erweitern. So habe ich mir das aktuelle Konzept ausgedacht.



Verbesserung der Klassenbibliothek

Wie üblich beginne ich mit der Implementierung neuer Bibliotheksmeldungen in \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh.

Hinzufügen der neuen Nachrichtenindizes:

MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_ADDED_OBJ_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DETACH_OBJ_FROM_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_OBJ_TO_DEL_LIST , MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_OBJ_TO_RNM_LIST , MSG_GRAPH_OBJ_CREATE_EVN_CTRL_INDICATOR, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_EVN_CTRL_INDICATOR, MSG_GRAPH_OBJ_ADDED_EVN_CTRL_INDICATOR, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_EVN_CTRL_INDICATOR, MSG_GRAPH_OBJ_ALREADY_EXIST_EVN_CTRL_INDICATOR , MSG_GRAPH_OBJ_CLOSED_CHARTS, MSG_GRAPH_OBJ_OBJECTS_ON_CLOSED_CHARTS, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_EVN_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_EVN_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY , MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CREATE, MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CHANGE, MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_RENAME, MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DELETE, MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DEL_CHART, };

und die Textnachrichten, die den neu hinzugefügten Indizes entsprechen:

{ "Не удалось получить список вновь добавленных объектов" , "Failed to get the list of newly added objects" }, { "Не удалось изъять графический объект из списка" , "Failed to detach graphic object from the list" }, { "Не удалось поместить графический объект в список удалённых объектов" , "Failed to place graphic object in the list of deleted objects" } , { "Не удалось поместить графический объект в список переименованных объектов" , "Failed to place graphic object in the list of renamed objects" } , { "Создан индикатор контроля и отправки событий" , "An indicator for monitoring and sending events has been created" }, { "Не удалось создать индикатор контроля и отправки событий" , "Failed to create indicator for monitoring and sending events" }, { "Индикатор контроля и отправки событий успешно добавлен на график " , "The indicator for monitoring and sending events has been successfully added to the chart " }, { "Не удалось добавить индикатор контроля и отправки событий на график " , "Failed to add the indicator of monitoring and sending events to the chart " }, { "Индикатор контроля и отправки событий уже есть на графике" , "The indicator for monitoring and sending events is already on the chart" } , { "Закрыто окон графиков: " , "Closed chart windows: " }, { "С ними удалено объектов: " , "Objects removed with them: " }, { "Не удалось создать объект-событие для графического объекта" , "Failed to create event object for graphic object" }, { "Не удалось добавить объект-событие в список" , "Failed to add event object to list" }, { "История изменения свойства: " , "Property change history: " } , { "Создан новый графический объект" , "New graphic object created" }, { "Изменено свойство графического объекта" , "Changed graphic object property" }, { "Графический объект переименован" , "Graphic object renamed" }, { "Удалён графический объект" , "Graphic object deleted" }, { "Графический объект удалён вместе с графиком" , "The graphic object has been removed along with the chart" }, };





Im öffentlichen Abschnitt der abstrakten grafischen Standardobjektklasse fügen wir in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh die neue Methode zur Rückgabe des Zeigers auf das Eigenschaftsobjekt hinzu und deklarieren die Methode zur Anzeige der Historie der Umbenennung des grafischen Objekts im Journal:

CGStdGraphObj *GetObject( void ) { return & this ; } CProperties *Properties( void ) { return this .Prop; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) { return true ; } string GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property); virtual string AnchorDescription( void ) const { return ( string ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR, 0 ); } virtual void Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); virtual string Header( const bool symbol= false ); void PrintRenameHistory( void ); virtual string TypeDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ANY); }





Bei der Umbenennung eines Objekts können wir seinen vorherigen Namen nicht kennen, wenn er nirgendwo im Voraus festgelegt wurde. Wir verfügen bereits über einen Mechanismus zur Definition einer Objektumbenennung. Die Kollektion der grafische Objekte speichert das Objekt der grafischen Standardobjektklasse zusammen mit der Beschreibung seiner Parameter für jedes physische Objekt in einem Chart. Sobald das Ereignis der Objektumbenennung definiert ist, ändern wir den Namen des Objekts in dem entsprechenden Klassenobjekt. Bevor wir den Namen ändern, können wir den vorherigen Namen des Objekts erfahren und ihn für die Historie speichern. Das Gleiche kann mit den übrigen Eigenschaften gemacht werden.

Ich habe mich entschlossen, den vorherigen Objektnamen direkt in den Objekteigenschaften zu speichern, da die Objekte der grafischen Objektklasse jetzt auf mehrdimensionalen dynamischen Arrays basieren, was es uns ermöglicht, die erforderliche Array-Größe in jeder ihrer Dimensionen jederzeit festzulegen. Lassen Sie uns das nutzen. Ich werde das Array der Objektnamen-Eigenschaft bei jeder nachfolgenden Umbenennung des grafischen Objekts vergrößern und seinen vorherigen Namen an das Ende des Arrays setzen. So wird die Zelle 0 des Objektnamen-Eigenschaftsarrays seinen aktuellen Namen speichern, während die anderen Array-Zellen seine vorherigen Namen speichern. In diesem Fall sind wir immer in der Lage, die gesamte Geschichte der Objektumbenennung zu kennen. Wenn wir das Gleiche für die anderen Eigenschaften tun, erhalten wir ein interessantes grafisches Objekt, das in der Lage ist, seine Zustände zu schreiben und zu speichern. Durch die Angabe der notwendigen Zelle, aus der die Parameter des Objekts gelesen werden sollen, können wir schnell alle seine Zustände reproduzieren, was für die Erstellung von Analysetools mit Speicher nützlich sein kann.

Andere Eigenschaften (nicht der Objektname) werden später verbessert. Hier werde ich nur das Konzept der Speicherung der Geschichte der Ersetzung von Objekteigenschaften prüfen. Dann werde ich die Struktur des mehrdimensionalen Arrays, in dem die Objekteigenschaften gespeichert werden, leicht verändern, so dass sie zum Speichern der Mehrfacheigenschaften des Objekts (z. B. seiner Ebenen) und der Historie der Ebenenänderungen verwendet werden können. Derzeit werden die Ebenen in denselben Array-Zellen gespeichert wie die Historie der Änderungen der Eigenschaftswerte des Objekts Name. Um Eigenschaftskollisionen zu vermeiden, muss ich die Struktur des multidimensionalen Eigenschaftsarrays leicht ändern. Dies werde ich im nächsten Artikel tun.



Im öffentlichen Abschnitt der Klasse legen wir die Methode zum Setzen des vorherigen Namens des Objekts fest:

virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CGStdGraphObj* compared_req) const ; bool SetNamePrev( const string name) { if (! this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, this .Prop.CurrSize(GRAPH_OBJ_PROP_NAME)+ 1 )) return false ; this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, this .Prop.CurrSize(GRAPH_OBJ_PROP_NAME)- 1 ,name); return true ; } CGStdGraphObj(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ; m_group= WRONG_VALUE ; } ~CGStdGraphObj() { if ( this .Prop!= NULL ) delete this .Prop; } protected :

Die Methode erhält den vorherigen Namen des Objekts, die Größe des Eigenschafts-Arrays, das den Namen enthält, wird um 1 erhöht, während die neue Array-Zelle den vorherigen Namen des an die Methode übergebenen grafischen Objekts erhält und true zurückgegeben wird. Wenn das Ändern der Arraygröße oder das Setzen des Namens fehlschlägt, wird die entsprechende Journalmeldung angezeigt und false zurückgegeben.

Außerhalb des Klassenkörpers implementieren wir die Methode, die den Verlauf der Objektumbenennung im Journal anzeigt:

void CGStdGraphObj::PrintRenameHistory( void ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY), this .GetPropertyDescription(GRAPH_OBJ_PROP_NAME), ":" ); int size= this .Properties().CurrSize(GRAPH_OBJ_PROP_NAME); :: Print (DFUN, "0: " , this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, 0 )); for ( int i=size- 1 ;i> 0 ;i--) :: Print (DFUN, size-i , ": " , this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME ,i) ); }

Hier wird zuerst die Kopfzeile mit dem neuen Objektnamen angezeigt, gefolgt von seinem aktuellen Namen mit Index 0.

Als Nächstes wird in der Rückwärtsschleife bis zur Array-Zelle mit dem Index 1 einschließlich die Beschreibung der Objekteigenschaft Name angezeigt, die zu den Array-Zellen des Objektnamens hinzugefügt wurde, in denen seine Umbenennungsgeschichte gespeichert ist nach dem Schleifenindex. Da der aktuelle Objektname immer in der Nullzelle gespeichert wird, während der vorherige in der letzten Zelle gespeichert wird, werden wir diesen Wert berechnen, anstatt den Schleifenindex für die korrekte Anzeige des Objektumbenennungsreihenindexes zu verwenden.



Für ein dreimal umbenanntes Objekt erscheint zum Beispiel folgender Eintrag:

CGStdGraphObj::PrintRenameHistory: Property change history: Name: "M30 Vertical Line 24264_3" : CGStdGraphObj::PrintRenameHistory: 0 : M30 Vertical Line 24264 _3 CGStdGraphObj::PrintRenameHistory: 1 : M30 Vertical Line 24264 _2 CGStdGraphObj::PrintRenameHistory: 2 : M30 Vertical Line 24264 _1 CGStdGraphObj::PrintRenameHistory: 3 : M30 Vertical Line 24264

Hier sehen wir deutlich die Reihenfolge der Umbenennung eines grafischen Objekts. (Wahrscheinlich werde ich die Nummerierung der Reihenfolge so ändern, dass 0 immer dem ursprünglichen Namen des Objekts entspricht, während der letzte Index dem aktuellen Namen entspricht).







Die Hauptarbeit bei der Fertigstellung der Verfolgung von Ereignissen für grafische Objekte wird in der Kollektionsklasse der grafischen Objekte geleistet.



Wir öffnen \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh und nehmen die erforderlichen Änderungen vor.



In der aktuellen Implementierung der Behandlung des Ereignisses des Hinzufügens von Objekten, holen wir das letzte hinzugefügte Objekt aus der Terminal-Liste. Dies funktioniert nur, wenn dem Chart ein einzelnes neues Objekt hinzugefügt wurde. Wenn mehrere Objekte gleichzeitig hinzugefügt werden, erhalten wir immer noch ein einzelnes Ereignis in der Bibliothek — das Hinzufügen eines einzelnen Objekts zu einem Chart aus mehreren. Um dies zu vermeiden, müssen wir prüfen, ob ein Objekt zum Chart hinzugefügt wurde, und wenn ja, das zuletzt hinzugefügte Objekt abrufen. Wenn mehrere Objekte gleichzeitig hinzugefügt wurden, müssen wir jedes einzelne in der Schleife durch alle Chartobjekte auswählen und ein Ereignis über seine Hinzufügung senden.

Ich werde diese Struktur jedoch leicht abändern. Zunächst werde ich die Liste aller hinzugefügten Objekte erstellen. Von dieser Liste aus werden dann Ereignisse an die Kontrollprogrammkarte gesendet. Neu hinzugefügte Objekte werden in den Methoden Refresh() der CChartObjectsControl-Chartverwaltungsklassenobjekte überprüft, die wir für jede der geöffneten Karten haben. In den Methoden erstellen wir Klassenobjekte für jedes hinzugefügte Objekt, fügen sie dann der Liste hinzu und senden in dieser Schleife Nachrichten über die Erstellung von Objekten an das Kontrollprogramm in der Liste. Die Ereignisbehandlung der Bibliothek wird vom Programm aus aufgerufen. Sie empfängt das notwendige Chartverwaltungsobjekt, von dem die Nachrichten gekommen sind, holt die Klassenobjekte der grafischen Standardobjekte ab und fügt sie in die Sammelliste ein.



Nach den Verbesserungen soll die Methode Refresh() der Chartmanagement-Objektklasse wie folgt aussehen:

void CChartObjectsControl::Refresh( void ) { this .m_list_new_graph_obj.Clear(); this .m_total_objects=:: ObjectsTotal ( this . ChartID ()); this .m_delta_graph_obj= this .m_total_objects- this .m_last_objects; if ( this .m_delta_graph_obj> 0 ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_delta_graph_obj;i++) { string name=( this .m_delta_graph_obj== 1 ? this .LastAddedGraphObjName() : :: ObjectName ( this .m_chart_id,i)); if (name== NULL || :: StringFind (name, this .m_name_program)> WRONG_VALUE ) continue ; ENUM_OBJECT type=( ENUM_OBJECT ):: ObjectGetInteger ( this . ChartID (),name, OBJPROP_TYPE ); ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type=ENUM_OBJECT_DE_TYPE(type+OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 ); CGStdGraphObj *obj= this .CreateNewGraphObj(type,name); if (obj== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_CLASS_OBJ); continue ; } obj.SetBelong(GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM); if (! this .m_list_new_graph_obj.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN_ERR_LINE,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete obj; continue ; } } for ( int i= 0 ;i< this .m_list_new_graph_obj.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj= this .m_list_new_graph_obj.At(i); if (obj== NULL ) continue ; :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_CREATE, this . ChartID (),obj.TimeCreate(),obj.Name()); } } this .m_last_objects= this .m_total_objects; this .m_is_graph_obj_event=( bool ) this .m_delta_graph_obj; }

Die Logik der Methode ist in den Code-Kommentaren vollständig beschrieben. Der Parameter dparam der Funktion EventChartCustom() übergibt die Erstellungszeit des grafischen Objekts. Dies ist notwendig, um Objekte zu identifizieren, die sich auf einem wiederhergestellten Chart befinden, das zuvor gelöscht wurde. Mit anderen Worten, wenn wir grafische Objekte auf einem geöffneten Chart setzen, dieses Chart dann entfernen und wiederherstellen, werden die grafischen Objekte, die zum Zeitpunkt des Löschens auf dem Chart gesetzt waren, ebenfalls wiederhergestellt. Solche Objekte haben eine Erstellungszeit von Null. Diese Zeit können wir später für die Identifizierung von grafischen Objekten verwenden, die zusammen mit dem Symbol Chart wiederhergestellt wurden.



Vergewissern wir uns in der Methode zum Hinzufügen des Ereignissteuerungsindikators der Chart-Verwaltungsklasse auf dem Chart, dass ein solcher Indikator noch nicht auf dem Chart vorhanden ist, bevor wir ihn hinzufügen:

bool CChartObjectsControl::AddEventControlInd( void ) { if ( this .m_handle_ind== INVALID_HANDLE ) return false ; :: ResetLastError (); string shortname= "EventSend_From#" +( string ) this . ChartID ()+ "_To#" +( string ) this .m_chart_id_main; int total=:: ChartIndicatorsTotal ( this . ChartID (), 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (:: ChartIndicatorName ( this . ChartID (), 0 ,i)==shortname) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_ALREADY_EXIST_EVN_CTRL_INDICATOR); return true ; } return :: ChartIndicatorAdd ( this . ChartID (), 0 , this .m_handle_ind); }

Hier erstellen wir zunächst den kurzen Indikatornamen, der für die Suche nach Indikatoren im Chart verwendet wird. Als Nächstes erhalten wir in der Schleife die nächste Chart-ID. Wenn der Kurzname des erhaltenen Indikators mit dem erforderlichen Indikator übereinstimmt, wird mitgeteilt, dass ein solcher Indikator bereits im Chart vorhanden ist und true zurückgegeben. Nach Beendigung der Schleife wird das Ergebnis des Hinzufügens des Indikators zum Chart zurückgegeben.



Im privaten Teile der Kollektionsklasse der grafischen Objekte deklarieren wir die Liste der entfernten grafischen Objekte und wir die überladene Methode, die das Objekt findet (das in der Kollektion vorhanden ist, aber im Chart fehlt), die neben dem Zeiger auf das gefundene Objekt auch den Objektindex in der Liste zurückgibt. Deklaration der Methoden, die entfernte Objekte in die Liste der entfernten grafischen Objekte verschieben.



#resource "\\" +PATH_TO_EVENT_CTRL_IND; class CGraphElementsCollection : public CBaseObj { private : CArrayObj m_list_charts_control; CListObj m_list_all_canv_elm_obj; CListObj m_list_all_graph_obj; CArrayObj m_list_deleted_obj; bool m_is_graph_obj_event; int m_total_objects; int m_delta_graph_obj; bool IsPresentGraphElmInList( const int id, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type_obj); bool IsPresentGraphObjInList( const long chart_id, const string name); bool IsPresentGraphObjOnChart( const long chart_id, const string name); CChartObjectsControl *GetChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *CreateChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *RefreshByChartID( const long chart_id); bool IsPresentChartWindow( const long chart_id); void RefreshForExtraObjects( void ); long GetFreeGraphObjID( bool program_object); long GetFreeCanvElmID( void ); bool AddGraphObjToCollection( const string source,CChartObjectsControl *obj_control); CGStdGraphObj *FindMissingObj( const long chart_id); CGStdGraphObj *FindMissingObj( const long chart_id, int &index); string FindExtraObj( const long chart_id); bool DeleteGraphObjFromList(CGStdGraphObj *obj); void DeleteGraphObjectsFromList( const long chart_id); bool MoveGraphObjToDeletedObjList(CGStdGraphObj *obj); bool MoveGraphObjToDeletedObjList( const int index); void MoveGraphObjectsToDeletedObjList( const long chart_id); bool DeleteGraphObjCtrlObjFromList(CChartObjectsControl *obj); bool CreateNewStdGraphObject( const long chart_id, const string name, const ENUM_OBJECT type, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, const datetime time2= 0 , const double price2= 0 , const datetime time3= 0 , const double price3= 0 , const datetime time4= 0 , const double price4= 0 , const datetime time5= 0 , const double price5= 0 ); public :





In den öffentlichen Abschnitt der Klasse schreiben wir die Methoden, die die Listen der entfernten grafischen Objekte nach ausgewählten Eigenschaften zurückgeben, deklarieren die Methode, die den Zeiger auf das entfernte grafische Objekt zurückgibt und schreiben die Methoden zurück, die die Liste der entfernten grafischen Objekte zurückgeben, den Zeiger auf das letzte entfernte grafische Objekt und die Methode zurück, die die Größe des Arrays der Eigenschaften des grafischen Objekts zurückgibt.

Schließlich deklarieren wir die Methode, die den Verlauf der Objektumbenennung im Journal anzeigt:



public : CGraphElementsCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetListGraphObj( void ) { return & this .m_list_all_graph_obj; } CArrayObj *GetListCanvElm( void ) { return & this .m_list_all_canv_elm_obj;} CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),property,index, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),property,index, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),property,index, value ,mode); } CArrayObj *GetListDel(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListDeletedObj(),property,index, value ,mode); } CArrayObj *GetListDel(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListDeletedObj(),property,index, value ,mode); } CArrayObj *GetListDel(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListDeletedObj(),property,index, value ,mode); } int NewObjects( void ) const { return this .m_delta_graph_obj; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_graph_obj_event; } CGStdGraphObj *GetStdGraphObject( const string name, const long chart_id); CGStdGraphObj *GetStdDelGraphObject( const string name, const long chart_id); CArrayObj *GetListChartsControl( void ) { return & this .m_list_charts_control; } CArrayObj *GetListDeletedObj( void ) { return & this .m_list_deleted_obj; } CGStdGraphObj *GetLastDeletedGraphObj( void ) const { return this .m_list_deleted_obj.At( this .m_list_deleted_obj.Total()- 1 ); } int GetSizeProperty( const string name, const long chart_id, const int prop) { CGStdGraphObj *obj= this .GetStdGraphObject(name,chart_id); return (obj!=NULL ? obj.Properties().CurrSize(prop) : 0 ); } CGraphElementsCollection(); virtual void Print( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); void PrintRenameHistory( const string name, const long chart_id); int CreateChartControlList( void ); void Refresh( void ); void Refresh( const long chart_id); void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); private :





Im Klassenkonstruktor löschen wir die Liste der entfernten grafischen Objekte und setzen das Flag für die sortierte Liste:

CGraphElementsCollection::CGraphElementsCollection() { this .m_type=COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID; :: ChartSetInteger (:: ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); :: ChartSetInteger (:: ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); this .m_list_all_graph_obj.Type(COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID); this .m_list_all_graph_obj.Sort(SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID); this .m_list_all_graph_obj.Clear(); this .m_list_charts_control.Sort(); this .m_list_charts_control.Clear(); this .m_total_objects= 0 ; this .m_is_graph_obj_event= false ; this .m_list_deleted_obj.Clear(); this .m_list_deleted_obj.Sort(); }





In der Methode Refresh() der Kollektionsklasse der grafischen Objekte haben wir nur ein entferntes Objekt gefunden, als wir das Ereignis des Entfernens grafischer Objekte aus dem Chart behandelt haben. Jetzt müssen wir jedes entfernte Objekt finden und das entsprechende Ereignis an das Steuerprogramm Chart in der Schleife nach der Anzahl der entfernten Objekte senden. Dies geschieht im verbesserten Block zur Behandlung der Entfernung von grafischen Objekten:

void CGraphElementsCollection::Refresh( void ) { this .RefreshForExtraObjects(); long chart_id= 0 ; int i= 0 ; while (i< CHARTS_MAX ) { chart_id=:: ChartNext (chart_id); if (chart_id< 0 ) break ; CChartObjectsControl *obj_ctrl= this .RefreshByChartID(chart_id); if (obj_ctrl== NULL ) continue ; if (obj_ctrl.IsEvent()) { if (obj_ctrl.Delta()> 0 ) { if (! this .AddGraphObjToCollection(DFUN_ERR_LINE,obj_ctrl)) continue ; } else if (obj_ctrl.Delta()< 0 ) { int index= WRONG_VALUE ; for ( int j= 0 ;j<-obj_ctrl.Delta();j++) { CGStdGraphObj *obj= this .FindMissingObj(chart_id,index); if (obj!= NULL ) { long lparam=obj. ChartID (); string sparam=obj.Name(); double dparam=( double )obj.TimeCreate(); if ( this .MoveGraphObjToDeletedObjList(index)) :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_DELETE,lparam,dparam,sparam); } } } } i++; } }





Zuvor habe ich die Objekte der Klassen, die grafische Objekte beschreiben, die zusammen mit dem Chart-Fenster entfernt wurden, in der Methode zum Entfernen eines Chart-Fensters entfernt. Nun werde ich sie in die Liste der entfernten grafischen Objekte verschieben. Diese Liste wird es uns später ermöglichen, alle Eigenschaften jedes mit dem Chart entfernten Objekts abzurufen:

void CGraphElementsCollection::RefreshForExtraObjects( void ) { for ( int i= this .m_list_charts_control.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CChartObjectsControl *obj_ctrl= this .m_list_charts_control.At(i); if (obj_ctrl== NULL ) continue ; if (! this .IsPresentChartWindow(obj_ctrl. ChartID ())) { long chart_id=obj_ctrl. ChartID (); string chart_symb=obj_ctrl. Symbol (); int total_ctrl= this .m_list_charts_control.Total(); this .DeleteGraphObjCtrlObjFromList(obj_ctrl); int total_obj= this .m_list_all_graph_obj.Total(); this .MoveGraphObjectsToDeletedObjList(chart_id); int del_ctrl=total_ctrl- this .m_list_charts_control.Total(); int del_obj=total_obj- this .m_list_all_graph_obj.Total(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_DEL_CHART,chart_id,del_obj,chart_symb); } } }





Die Methode befindet sich in der Kollektion, aber nicht auf dem Chart und gibt den Zeiger auf das Objekt und seinen Index in der Liste zurück:

CGStdGraphObj *CGraphElementsCollection::FindMissingObj( const long chart_id, int &index) { CArrayObj *list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,chart_id,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; index= WRONG_VALUE ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (! this .IsPresentGraphObjOnChart(obj. ChartID (),obj.Name())) { index=i; return obj; } } return NULL ; }

Diese Methode ist eine Überladung der zuvor implementierten gleichnamigen Methode. Im Gegensatz zu ihrem "Partner" gibt die Methode zusätzlich zu dem Zeiger auf ein erkanntes Objekt auch den Index zurück, was beim Zugriff auf das erkannte Objekt über seinen Index in der Liste notwendig sein kann.







Die Methode verschiebt alle Objekte nach Chart-ID in die Liste der entfernten grafischen Objekte:

void CGraphElementsCollection::MoveGraphObjectsToDeletedObjList( const long chart_id) { CArrayObj *list=GetList(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,chart_id,EQUAL); if (list== NULL ) return ; for ( int i=list.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CGStdGraphObj *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; this .MoveGraphObjToDeletedObjList(obj); } }

Die Methode verschiebt alle Objekte mit der angegebenen Chart ID in die Liste der entfernten Objekte.

Hier erhalten wir die Liste der Objekte mit der angegebenen Chart ID. Außerdem holen wir in der Schleife durch die angegebene Liste das nächste Objekt und verschieben es in die Liste der entfernten grafischen Objekte mit der unten betrachteten Methode.







Die Methode verschiebt das Objekt der grafischen Objektklasse nach Index in die Liste der entfernten Objekte:

bool CGraphElementsCollection::MoveGraphObjToDeletedObjList( const int index) { CGStdGraphObj *obj= this .m_list_all_graph_obj.Detach(index); if (obj== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DETACH_OBJ_FROM_LIST); return false ; } if (! this .m_list_deleted_obj.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_OBJ_TO_DEL_LIST); delete obj; return false ; } return true ; }

Die Methode verschiebt das Objekt, dessen Index an die Methode übergeben wurde, aus der Kollektionsliste in die Liste der entfernten Objekte.

Hier holen wir uns das Objekt aus der Liste mit dem angegebenen Index. Wenn das Abrufen des Objekts fehlgeschlagen ist, informieren wir darüber und geben falsezurück.

Wenn es nicht gelungen ist, das Objekt in die Liste der entfernten Objekte aufzunehmen, informiere darüber, entfernen wir das Objekt und geben false zurück.

Als Ergebnis wird true zurückgegeben.



Die Methode verschiebt das angegebene Objekt der grafischen Objektklasse in die Liste der entfernten grafischen Objekte:

bool CGraphElementsCollection::MoveGraphObjToDeletedObjList(CGStdGraphObj *obj) { this .m_list_all_graph_obj.Sort(); int index= this .m_list_all_graph_obj.Search(obj); return this .MoveGraphObjToDeletedObjList(index); }

Die Methode verschiebt das durch den Zeiger angegebene Objekt in die Liste der entfernten grafischen Objekte.

Hier setzen wir das Flag für die sortierte Liste der Kollektion und erhalten den Objektindex in der Liste mit Hilfe der Methode Search().

Wenn man die Methode verwendet, die das Objekt nach seinem Index in der oben betrachteten Liste verschiebt, verschiebt man das Objekt in die Liste der entfernten grafischen Objekte.



Die Methode gibt ein entferntes grafisches Objekt nach Chart-Name und ID zurück:

CGStdGraphObj *CGraphElementsCollection::GetStdDelGraphObject( const string name, const long chart_id) { CArrayObj *list= this .GetListDel(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,chart_id); list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_NAME, 0 ,name,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At( 0 ) : NULL ) ; }

Der Objektname und die Chart-ID werden der Methode übergeben. Als Nächstes erhalten wir die Liste der Objekte nach Chart ID. Aus der erhaltenen Liste die Liste der Objekte nach Namen erhalten (es sollte nur ein solches Objekt geben). Wenn die Liste empfangen wurde und ihre Größe größer als Null ist, gib den Zeiger auf das einzelne Objekt in der Liste zurück, das sich bei Index 0 befindet. Andernfalls wird NULL zurückgegeben — das Objekt konnte nicht erhalten werden.



Aus der Ereignisbehandlung entfernen wir den Codeblock, der für die Behandlung von grafischen Objektereignissen verantwortlich ist. Verschieben wir ihn in die Ereignisbehandlung des EA:

void CGraphElementsCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj= NULL ; ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { long param=(id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? :: ChartID () : idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? lparam : WRONG_VALUE ); long chart_id=(param== WRONG_VALUE ? (lparam== 0 ? :: ChartID () : lparam) : param); obj= this .GetStdGraphObject(sparam,chart_id); if (obj== NULL ) { obj= this .FindMissingObj(chart_id); if (obj== NULL ) return ; string name_new= this .FindExtraObj(chart_id); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME,obj. ChartID (), 0 ,obj.Name()); obj.SetName(name_new); } obj.PropertiesRefresh(); obj.PropertiesCheckChanged(); } if (idx>GRAPH_OBJ_EVENT_NO_EVENT && idx<GRAPH_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE) { switch (idx) { case GRAPH_OBJ_EVENT_CREATE : :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CREATE)); obj= this .GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) obj.PrintShort(); break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE : :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CHANGE)); obj= this .GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) obj.PrintShort(); break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME : :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_RENAME)); obj= this .GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) obj.PrintShort(); break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_DELETE : :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DELETE)); break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_DEL_CHART: :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DEL_CHART), ": ChartID: " ,lparam, ", ChartSymbol: " ,sparam); break ; default : break ; } } }

In der Ereignisbehandlung selbst ist die Logik für das Senden der Nachricht zur Umbenennung des grafischen Objekts festzulegen. Wenn ein neuer Name für das Objekt festgelegt wurde, sende das Ereignis an das Kontrollprogramm Chart:

void CGraphElementsCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj= NULL ; ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { long param=(id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? :: ChartID () : idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? lparam : WRONG_VALUE ); long chart_id=(param== WRONG_VALUE ? (lparam== 0 ? :: ChartID () : lparam) : param); obj= this .GetStdGraphObject(sparam,chart_id); if (obj== NULL ) { obj= this .FindMissingObj(chart_id); if (obj== NULL ) return ; string name_new= this .FindExtraObj(chart_id); if (obj.SetNamePrev(obj.Name()) && obj.SetName(name_new)) :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME,obj. ChartID (),obj.TimeCreate(),obj.Name()); } obj.PropertiesRefresh(); obj.PropertiesCheckChanged(); } }





Die Methode, die den Verlauf der Objektumbenennung im Journal anzeigt:

void CGraphElementsCollection::PrintRenameHistory( const string name, const long chart_id) { CGStdGraphObj *obj= this .GetStdGraphObject(name,chart_id); if (obj== NULL ) return ; obj.PrintRenameHistory(); }

Die Methode erhält den Namen des grafischen Objekts und die ID des Charts, auf dem es sich befindet.

Wir erhalten den Zeiger auf das Objekt anhand des Namens und der ID des Charts und rufen seine Methode, die den Verlauf der Objektumbenennung im Journal anzeigt, unter Verwendung der zuvor betrachteten Methode PrintRenameHistory() der abstrakten grafischen Standardobjektklasse.



Wir fügen der Hauptklasse der CEngine Bibliothek einige Methoden hinzu, um die Arbeit mit dem Programm zu erleichtern.

Wir öffnen \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh und fügen die Methode hinzu, die die Liste der entfernten grafischen Objekte zurückgibt, die Methode, die die Anzahl der entfernten grafischen Objekte zurückgibt und die Methode, die die Größe des angegebenen Eigenschaftsarrays zurückgibt:

void Pause( const ulong pause_msc, const datetime time_start= 0 ) { this .PauseSetWaitingMSC(pause_msc); this .PauseSetTimeBegin(time_start* 1000 ); while (! this .PauseIsCompleted() && !:: IsStopped ()){} } CGraphElementsCollection *GetGraphicObjCollection( void ) { return & this .m_graph_objects; } CArrayObj *GetListDeletedObj( void ) { return this .m_graph_objects.GetListDeletedObj(); } int TotalDeletedGraphObjects( void ) { return this .GetListDeletedObj().Total(); } int GraphGetSizeProperty( const string name, const long chart_id, const int prop) { return this .m_graph_objects.GetSizeProperty(name,chart_id,prop); }

Diese Methoden geben das Ergebnis zurück, das von den gleichnamigen Methoden der grafischen Objektkollektion geliefert wird. Ich glaube, mehr Details sind hier nicht nötig.







Test

Um den Test durchzuführen, verwenden wir den EA aus dem vorherigen Artikel und speichern ihn in \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part91\ als TestDoEasyPart91.mq5.



Alles, was wir tun müssen, ist den Codeblock für die Behandlung von Ereignissen von grafischen Objekten, der aus dem Handler von Ereignissen der Klasse der grafischen Objekte der Kollektion entfernt wurde, zum Handler OnChartEvent() des EA hinzuzufügen:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { if (!IsCtrlKeyPressed()) return ; datetime time= 0 ; double price= 0 ; int sw= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,sw,time,price)) { long array[]; engine.GraphGetArrayChartsID(array); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (array);i++) engine.CreateLineVertical(array[i], "LineVertical" , 0 ,time); } } engine.GetGraphicObjCollection(). OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); CGStdGraphObj *obj= NULL ; if (idx>GRAPH_OBJ_EVENT_NO_EVENT && idx<GRAPH_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE) { CChartObjectsControl *chart_ctrl= NULL ; int end= 0 ; string evn= "" ; switch (idx) { case GRAPH_OBJ_EVENT_CREATE : Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CREATE), ":" ); obj=engine.GetGraphicObjCollection().GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) { obj.PrintShort(); } break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE : Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CHANGE), ":" ); obj=engine.GetGraphicObjCollection().GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) { obj.PrintShort(); if (dparam<GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL) evn=obj.GetPropertyDescription((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)dparam); else if (dparam<GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL) evn=obj.GetPropertyDescription((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)dparam); else evn=obj.GetPropertyDescription((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)dparam); Print (DFUN,evn); } break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME : Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_RENAME)); obj=engine.GetGraphicObjCollection().GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) { Print (DFUN,obj.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME,obj.Properties().CurrSize(GRAPH_OBJ_PROP_NAME)- 1 ), " >>> " ,obj.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, 0 )); obj.PrintRenameHistory(); } break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_DELETE : Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DELETE), ":" ); obj=engine.GetGraphicObjCollection().GetStdDelGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) { obj.PrintShort(); } break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_DEL_CHART: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DEL_CHART), ": #" ,lparam, ", " ,sparam, ":" ); end=engine.TotalDeletedGraphObjects()-( int )dparam; if (end< 0 ) end= 0 ; for ( int i=engine.TotalDeletedGraphObjects()- 1 ;i>=end;i--) { obj=engine.GetListDeletedObj().At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.PrintShort(); } break ; default : break ; } } }

Die Logik des hinzugefügten Codeblocks ist sehr detailliert beschrieben. Ich glaube, es ist nicht nötig, hier darauf einzugehen.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in den Kommentaren unten stellen.



Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn auf dem Chart:





Wie wir sehen können, wird die Umbenennung des Objekts in seinem "Speicher" gespeichert.

Auch das Löschen von grafischen Objekten im Paket wird korrekt gehandhabt:





Beachten Sie, dass nicht alle grafischen Objekte, die zusammen mit dem Chart entfernt wurden, in der Liste der grafischen Kollektion korrekt wiederhergestellt werden, nachdem das zuvor entfernte Chart-Fenster wiederhergestellt wurde. Ich habe den Grund für das Überspringen von Objekten noch nicht gefunden. Ich werde dies aber auf jeden Fall beheben.



Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werde ich meine Arbeit an grafischen Objektereignissen fortsetzen und mit der Implementierung der Funktionalität zum Speichern der Änderungshistorie von Objekteigenschaften in den Objekteigenschaften beginnen.



Alle Dateien der aktuellen Bibliotheksversion, des Test-EA und des Chart-Event-Control-Indikators für MQL5 sind unten zum Testen und Herunterladen angehängt. Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge bitte im Kommentarteil.

