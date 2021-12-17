Графика в библиотеке DoEasy (Часть 91): События стандартных графических объектов в программе. История изменения имени объекта

Содержание

Концепция

Наша библиотека уже умеет определять события, происходящие со стандартными графическими объектами. Нам необходимо сегодня сделать функционал, позволяющий в программе, работающей на основе библиотеки, при получении события точно определить, какое именно свойство и насколько было изменено. Делать это будем просто — в событии будем отсылать идентификатор события, имя объекта, в котором событие произошло, идентификатор графика, на котором находится изменённый графический объект и наименование свойства, значение которого было изменено. При удалении графических объектов с чарта, объекты классов, описывающие эти удалённые графические объекты, будем помещать в список удалённых объектов — это позволит понять программно, какой объект был удалён, и при необходимости получить все его свойства, или восстановить случайно удалённый.



Если продолжить концепцию хранения удалённых графических объектов и расширить её до хранения изменённых свойств объекта, то можно создать весьма привлекательный функционал, позволяющий повторить всю историю изменения объекта. То есть если мы будем иметь список всех последовательно изменённых свойств объекта, то всегда сможем воспроизвести любое его состояние, которое имел объект до текущего. Таким образом можно "записать" в объект разные его положения относительно графика, а потом последовательно (или не последовательно) их воспроизвести, что позволит делать в дальнейшем инструменты технического анализа, обладающие своей "памятью". В том числе и составные графические объекты, к рассмотрению которых приступим в ближайших статьях.

Описанную выше концепцию сегодня делать полностью не будем, но протестируем её функционал на примере изменения свойства "Имя объекта" — будем сохранять историю его изменения. А в последующих статьях постепенно создадим возможность записи и воспроизведения всех свойств объекта.

Такая концепция родилась из необходимости знать в программе, какое имя графического объекта было изменено — чтобы вывести в журнал его прошлое и текущее имена. Когда оказалось, что для этого у нас уже практически всё готово, то размышления привели к тому, что на этой основе мы можем хорошо расширить функциональность библиотеки и графических объектов, созданных на её основе, и эта концепция была принята к созданию.



Доработка классов библиотеки

Как обычно, начнём с внесения новых сообщений библиотеки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh.

Впишем индексы новых сообщений:

MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_ADDED_OBJ_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DETACH_OBJ_FROM_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_OBJ_TO_DEL_LIST , MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_OBJ_TO_RNM_LIST , MSG_GRAPH_OBJ_CREATE_EVN_CTRL_INDICATOR, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_EVN_CTRL_INDICATOR, MSG_GRAPH_OBJ_ADDED_EVN_CTRL_INDICATOR, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_EVN_CTRL_INDICATOR, MSG_GRAPH_OBJ_ALREADY_EXIST_EVN_CTRL_INDICATOR , MSG_GRAPH_OBJ_CLOSED_CHARTS, MSG_GRAPH_OBJ_OBJECTS_ON_CLOSED_CHARTS, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_EVN_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_EVN_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY , MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CREATE, MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CHANGE, MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_RENAME, MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DELETE, MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DEL_CHART, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Не удалось получить список вновь добавленных объектов" , "Failed to get the list of newly added objects" }, { "Не удалось изъять графический объект из списка" , "Failed to detach graphic object from the list" }, { "Не удалось поместить графический объект в список удалённых объектов" , "Failed to place graphic object in the list of deleted objects" } , { "Не удалось поместить графический объект в список переименованных объектов" , "Failed to place graphic object in the list of renamed objects" } , { "Создан индикатор контроля и отправки событий" , "An indicator for monitoring and sending events has been created" }, { "Не удалось создать индикатор контроля и отправки событий" , "Failed to create indicator for monitoring and sending events" }, { "Индикатор контроля и отправки событий успешно добавлен на график " , "The indicator for monitoring and sending events has been successfully added to the chart " }, { "Не удалось добавить индикатор контроля и отправки событий на график " , "Failed to add the indicator of monitoring and sending events to the chart " }, { "Индикатор контроля и отправки событий уже есть на графике" , "The indicator for monitoring and sending events is already on the chart" } , { "Закрыто окон графиков: " , "Closed chart windows: " }, { "С ними удалено объектов: " , "Objects removed with them: " }, { "Не удалось создать объект-событие для графического объекта" , "Failed to create event object for graphic object" }, { "Не удалось добавить объект-событие в список" , "Failed to add event object to list" }, { "История изменения свойства: " , "Property change history: " } , { "Создан новый графический объект" , "New graphic object created" }, { "Изменено свойство графического объекта" , "Changed graphic object property" }, { "Графический объект переименован" , "Graphic object renamed" }, { "Удалён графический объект" , "Graphic object deleted" }, { "Графический объект удалён вместе с графиком" , "The graphic object has been removed along with the chart" }, };





В публичной секции класса абстрактного стандартного графического объекта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh впишем новый метод для возврата указателя на объект свойств и объявим метод для вывода истории переименований графического объекта в журнал:

CGStdGraphObj *GetObject( void ) { return & this ; } CProperties *Properties( void ) { return this .Prop; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) { return true ; } string GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property); virtual string AnchorDescription( void ) const { return ( string ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR, 0 ); } virtual void Print ( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); virtual string Header( const bool symbol= false ); void PrintRenameHistory( void ); virtual string TypeDescription( void ) const { return CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ANY); }





При переименовании объекта его прошлое имя мы не можем узнать в случае, если оно нигде заранее не записано. Механизм определения переименования объекта у нас уже построен — для каждого физического объекта на графике у нас в коллекции графических объектов хранится объект класса стандартного графического объекта с описанием его параметров. Как только определяется событие переименования объекта, мы в соответствующем ему объекте класса меняем имя. Но перед заменой имени мы можем узнать прошлое имя объекта и сохранить его для истории. И точно так же можно сделать и с остальными свойствами.

После некоторых раздумий, где хранить прошлое имя объекта, было решено хранить его прямо в свойствах объекта, ведь теперь объекты класса графических объектов у нас построены на многомерных динамических массивах, а это позволяет в любой момент времени установить нужный размер массива в любом его измерении. Этим и воспользуемся — просто при каждом последующем переименовании графического объекта будем увеличивать массив свойства имени объекта, а в конец массива вписывать его прошлое имя. Таким образом, в ячейке 0 массива свойств имени объекта будет храниться его актуальное имя, а в других ячейках массива будут храниться его прошлые наименования. В этом случае мы всегда сможем узнать всю историю переименований объекта. И если сделать точно так же и для других его свойств, то мы сможем получить интересный графический объект, который может записывать и хранить свои состояния. Указывая необходимую ячейку, из которой нужно считать записанные в объект параметры, мы сможем быстро воспроизвести все его состояния, что может пригодиться для создания аналитических инструментов с памятью.

Другие свойства — не имя объекта, мы будем дорабатывать позже, так как здесь мы лишь проверим концепцию хранения истории смены свойств объекта, а далее уже немного переработаем структуру многомерного массива, в котором хранятся свойства объекта так, чтобы в них можно было хранить как мультисвойство объекта (например — его уровни), так и историю изменений этих уровней. Сейчас уровни хранятся в тех же ячейках массива, что и история изменения значений для свойства объекта "Имя". Во избежание коллизий свойств нам придётся немного изменить структуру многомерного массива свойств, что сделаем в последующих статьях.



В публичной секции класса напишем метод для установки прошлого имени объекта:

virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CGStdGraphObj* compared_req) const ; bool SetNamePrev( const string name) { if (! this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, this .Prop.CurrSize(GRAPH_OBJ_PROP_NAME)+ 1 )) return false ; this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, this .Prop.CurrSize(GRAPH_OBJ_PROP_NAME)- 1 ,name); return true ; } CGStdGraphObj(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ; m_group= WRONG_VALUE ; } ~CGStdGraphObj() { if ( this .Prop!= NULL ) delete this .Prop; } protected :

В метод передаётся прошлое имя объекта, затем увеличивается на 1 размер массива свойств, в котором хранится имя, в новую ячейку массива вписывается переданное в метод прошлое имя графического объекта и возвращается true. При неудачном изменении размера массива или записи имени, об этом выводится сообщение в журнал и возвращается false.

За пределами тела класса напишем реализацию метода, выводящего в журнал историю переименований объекта:

void CGStdGraphObj::PrintRenameHistory( void ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY), this .GetPropertyDescription(GRAPH_OBJ_PROP_NAME), ":" ); int size= this .Properties().CurrSize(GRAPH_OBJ_PROP_NAME); :: Print (DFUN, "0: " , this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, 0 )); for ( int i=size- 1 ;i> 0 ;i--) :: Print (DFUN, size-i , ": " , this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME ,i) ); }

Здесь: сначала в журнал выводится заголовок с новым именем объекта, затем выводится его текущее наименование с указанием индекса 0,

и далее в обратном цикле до ячейки массива с индексом 1 включительно выводим описание свойства объекта "Имя", вписанного в ячейки массива имени объекта, хранящие историю его переименований по индексу цикла. Так как текущее имя объекта всегда хранится в нулевой ячейке, а предыдущее — в последней, то для правильного вывода номера очерёдности переименований объекта мы рассчитываем это значение, а не используем индекс цикла.



В итоге, для трижды переименованного объекта в журнал будет выведена такая запись:

CGStdGraphObj::PrintRenameHistory: История изменения свойства: Имя: "M30 Vertical Line 24264_3" : CGStdGraphObj::PrintRenameHistory: 0 : M30 Vertical Line 24264 _3 CGStdGraphObj::PrintRenameHistory: 1 : M30 Vertical Line 24264 _2 CGStdGraphObj::PrintRenameHistory: 2 : M30 Vertical Line 24264 _1 CGStdGraphObj::PrintRenameHistory: 3 : M30 Vertical Line 24264

Как видим, здесь мы получили наглядную картину последовательности переименований графического объекта. (Впрочем, скорее всего мы поменяем нумерацию этой последовательности так, чтобы номер 0 всегда соответствовал первоначальному имени объекта, а последний номер — текущему имени).







Основную работу по доработке отслеживания событий графических объектов будем делать в классе коллекции графических объектов.



Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh и внесём в него все необходимые изменения.



В данной реализации обработки события добавления объектов мы получаем из списка терминала последний добавленный объект. Это работает. Но только если был добавлен один новый объект на график. При одновременном добавлении сразу нескольких объектов, мы получаем в библиотеке всё равно лишь одно событие — о добавлении на график единственного объекта из нескольких. Чтобы избежать такой ситуации, нам необходимо проверить, один ли объект добавлен на график и, если да, то получить последний добавленный объект. Если же были добавлены несколько объектов одновременно, то нам нужно в цикле по всем объектам графика выбрать каждый и отправить событие о его добавлении.

Но мы будем делать чуть иначе — сначала создадим список всех добавленных объектов, а уже потом — из этого списка, будем отправлять события на график управляющей программы. Вновь добавляемые объекты мы проверяем в методах Refresh() объектов класса управления чартами CChartObjectsControl, которые у нас имеются для каждого из открытых графиков. В методах мы создаём объекты классов для каждого добавленного объекта, затем будем добавлять их в список, и далее, в списке по этому циклу будем отправлять сообщения о создании объектов в управляющую программу. Из программы будет вызван обработчик событий библиотеки, который получит нужный объект управления чартом, от которого пришли сообщения, извлечёт из списка объекты классов стандартных графических объектов и переместит их в список-коллекцию.



После доработки метод Refresh() класса объекта управления чартами будет выглядеть так:

void CChartObjectsControl::Refresh( void ) { this .m_list_new_graph_obj.Clear(); this .m_total_objects=:: ObjectsTotal ( this . ChartID ()); this .m_delta_graph_obj= this .m_total_objects- this .m_last_objects; if ( this .m_delta_graph_obj> 0 ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_delta_graph_obj;i++) { string name=( this .m_delta_graph_obj== 1 ? this .LastAddedGraphObjName() : :: ObjectName ( this .m_chart_id,i)); if (name== NULL || :: StringFind (name, this .m_name_program)> WRONG_VALUE ) continue ; ENUM_OBJECT type=( ENUM_OBJECT ):: ObjectGetInteger ( this . ChartID (),name, OBJPROP_TYPE ); ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type=ENUM_OBJECT_DE_TYPE(type+OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 ); CGStdGraphObj *obj= this .CreateNewGraphObj(type,name); if (obj== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_CLASS_OBJ); continue ; } obj.SetBelong(GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM); if (! this .m_list_new_graph_obj.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN_ERR_LINE,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete obj; continue ; } } for ( int i= 0 ;i< this .m_list_new_graph_obj.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj= this .m_list_new_graph_obj.At(i); if (obj== NULL ) continue ; :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_CREATE, this . ChartID (),obj.TimeCreate(),obj.Name()); } } this .m_last_objects= this .m_total_objects; this .m_is_graph_obj_event=( bool ) this .m_delta_graph_obj; }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. Хочу обратить внимание, что в параметре dparam функции EventChartCustom() мы передаём время создания графического объекта. Это нам необходимо для идентификации объектов, которые находятся на восстановленном графике, который ранее был удалён. Т.е., если разместить на открытом чарте графические объекты, затем удалить этот график, а после его восстановить, то будут восстановлены вместе с графиком и графические объекты, находившиеся на нём в момент его удаления. И такие объекты будут иметь нулевое время создания. Такое значение времени мы впоследствии можем использовать для идентификации графических объектов, восстановленных вместе с графиком символа.



В методе, добавляющем на чарт индикатор контроля событий класса управления чартами, перед тем, как добавить индикатор на график, проверим, что такого индикатора ещё нет на этом графике:

bool CChartObjectsControl::AddEventControlInd( void ) { if ( this .m_handle_ind== INVALID_HANDLE ) return false ; :: ResetLastError (); string shortname= "EventSend_From#" +( string ) this . ChartID ()+ "_To#" +( string ) this .m_chart_id_main; int total=:: ChartIndicatorsTotal ( this . ChartID (), 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (:: ChartIndicatorName ( this . ChartID (), 0 ,i)==shortname) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_ALREADY_EXIST_EVN_CTRL_INDICATOR); return true ; } return :: ChartIndicatorAdd ( this . ChartID (), 0 , this .m_handle_ind); }

Здесь мы сначала создаём короткое имя индикатора, по которому происходит поиск индикаторов на графике, затем в цикле получаем очередной индикатор графика и, если короткое имя полученного индикатора совпадает с искомым, — сообщаем, что такой индикатор уже есть на графике и возвращаем true. По окончании цикла возвращаем результат добавления индикатора на график.



В классе коллекции графических объектов, в его приватной секции, объявим список удалённых графических объектов, объявим перегруженный метод, находящий объект, имеющийся в коллекции, но отсутствующий на графике, и возвращающий помимо указателя на найденный объект ещё и индекс этого объекта в списке, и объявим методы, перемещающие удалённые объекты в список удалённых графических объектов.



#resource "\\" +PATH_TO_EVENT_CTRL_IND; class CGraphElementsCollection : public CBaseObj { private : CArrayObj m_list_charts_control; CListObj m_list_all_canv_elm_obj; CListObj m_list_all_graph_obj; CArrayObj m_list_deleted_obj; bool m_is_graph_obj_event; int m_total_objects; int m_delta_graph_obj; bool IsPresentGraphElmInList( const int id, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type_obj); bool IsPresentGraphObjInList( const long chart_id, const string name); bool IsPresentGraphObjOnChart( const long chart_id, const string name); CChartObjectsControl *GetChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *CreateChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *RefreshByChartID( const long chart_id); bool IsPresentChartWindow( const long chart_id); void RefreshForExtraObjects( void ); long GetFreeGraphObjID( bool program_object); long GetFreeCanvElmID( void ); bool AddGraphObjToCollection( const string source,CChartObjectsControl *obj_control); CGStdGraphObj *FindMissingObj( const long chart_id); CGStdGraphObj *FindMissingObj( const long chart_id, int &index); string FindExtraObj( const long chart_id); bool DeleteGraphObjFromList(CGStdGraphObj *obj); void DeleteGraphObjectsFromList( const long chart_id); bool MoveGraphObjToDeletedObjList(CGStdGraphObj *obj); bool MoveGraphObjToDeletedObjList( const int index); void MoveGraphObjectsToDeletedObjList( const long chart_id); bool DeleteGraphObjCtrlObjFromList(CChartObjectsControl *obj); bool CreateNewStdGraphObject( const long chart_id, const string name, const ENUM_OBJECT type, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, const datetime time2= 0 , const double price2= 0 , const datetime time3= 0 , const double price3= 0 , const datetime time4= 0 , const double price4= 0 , const datetime time5= 0 , const double price5= 0 ); public :





В публичной секции класса напишем методы, возвращающие списки удалённых графических объектов по выбранным свойствам, объявим метод, возвращающий указатель на удалённый графический объект, напишем методы, возвращающие список удалённых графических объектов, указатель на последний удалённый графический объект, и возвращающий размер массива свойств графического объекта.

Наконец, объявим метод, выводящий в журнал историю переименований объекта:



public : CGraphElementsCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetListGraphObj( void ) { return & this .m_list_all_graph_obj; } CArrayObj *GetListCanvElm( void ) { return & this .m_list_all_canv_elm_obj;} CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),property,index, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),property,index, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),property,index, value ,mode); } CArrayObj *GetListDel(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListDeletedObj(),property,index, value ,mode); } CArrayObj *GetListDel(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListDeletedObj(),property,index, value ,mode); } CArrayObj *GetListDel(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListDeletedObj(),property,index, value ,mode); } int NewObjects( void ) const { return this .m_delta_graph_obj; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_graph_obj_event; } CGStdGraphObj *GetStdGraphObject( const string name, const long chart_id); CGStdGraphObj *GetStdDelGraphObject( const string name, const long chart_id); CArrayObj *GetListChartsControl( void ) { return & this .m_list_charts_control; } CArrayObj *GetListDeletedObj( void ) { return & this .m_list_deleted_obj; } CGStdGraphObj *GetLastDeletedGraphObj( void ) const { return this .m_list_deleted_obj.At( this .m_list_deleted_obj.Total()- 1 ); } int GetSizeProperty( const string name, const long chart_id, const int prop) { CGStdGraphObj *obj= this .GetStdGraphObject(name,chart_id); return (obj!=NULL ? obj.Properties().CurrSize(prop) : 0 ); } CGraphElementsCollection(); virtual void Print( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); void PrintRenameHistory( const string name, const long chart_id); int CreateChartControlList( void ); void Refresh( void ); void Refresh( const long chart_id); void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); private :





В конструкторе класса очистим список удалённых графических объектов и установим ему флаг сортированного списка:

CGraphElementsCollection::CGraphElementsCollection() { this .m_type=COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID; :: ChartSetInteger (:: ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); :: ChartSetInteger (:: ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); this .m_list_all_graph_obj.Type(COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID); this .m_list_all_graph_obj.Sort(SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID); this .m_list_all_graph_obj.Clear(); this .m_list_charts_control.Sort(); this .m_list_charts_control.Clear(); this .m_total_objects= 0 ; this .m_is_graph_obj_event= false ; this .m_list_deleted_obj.Clear(); this .m_list_deleted_obj.Sort(); }





В методе Refresh() класса коллекции графических объектов, при обработке события удаления графических объектов с графика мы находили лишь один удалённый объект. Теперь же нам нужно в цикле по количеству удалённых объектов найти каждый удалённый объект и отправить о нём событие на график управляющей программы. Это делается в доработанном блоке обработки удаления графических объектов:

void CGraphElementsCollection::Refresh( void ) { this .RefreshForExtraObjects(); long chart_id= 0 ; int i= 0 ; while (i< CHARTS_MAX ) { chart_id=:: ChartNext (chart_id); if (chart_id< 0 ) break ; CChartObjectsControl *obj_ctrl= this .RefreshByChartID(chart_id); if (obj_ctrl== NULL ) continue ; if (obj_ctrl.IsEvent()) { if (obj_ctrl.Delta()> 0 ) { if (! this .AddGraphObjToCollection(DFUN_ERR_LINE,obj_ctrl)) continue ; } else if (obj_ctrl.Delta()< 0 ) { int index= WRONG_VALUE ; for ( int j= 0 ;j<-obj_ctrl.Delta();j++) { CGStdGraphObj *obj= this .FindMissingObj(chart_id,index); if (obj!= NULL ) { long lparam=obj. ChartID (); string sparam=obj.Name(); double dparam=( double )obj.TimeCreate(); if ( this .MoveGraphObjToDeletedObjList(index)) :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_DELETE,lparam,dparam,sparam); } } } } i++; } }





В методе, обрабатывающем удаление окна графика ранее мы удаляли объекты классов, описывающих удалённые вместе с окном чарта графические объекты. Теперь же мы их будем перемещать в список удалённых графических объектов, из которого впоследствии сможем получить все свойства каждого, удалённого вместе с графиком, объекта:

void CGraphElementsCollection::RefreshForExtraObjects( void ) { for ( int i= this .m_list_charts_control.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CChartObjectsControl *obj_ctrl= this .m_list_charts_control.At(i); if (obj_ctrl== NULL ) continue ; if (! this .IsPresentChartWindow(obj_ctrl. ChartID ())) { long chart_id=obj_ctrl. ChartID (); string chart_symb=obj_ctrl. Symbol (); int total_ctrl= this .m_list_charts_control.Total(); this .DeleteGraphObjCtrlObjFromList(obj_ctrl); int total_obj= this .m_list_all_graph_obj.Total(); this .MoveGraphObjectsToDeletedObjList(chart_id); int del_ctrl=total_ctrl- this .m_list_charts_control.Total(); int del_obj=total_obj- this .m_list_all_graph_obj.Total(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_DEL_CHART,chart_id,del_obj,chart_symb); } } }





Метод, находящий объект, имеющийся в коллекции, но отсутствующий на графике, и возвращающий указатель на объект и индекс объекта в списке:

CGStdGraphObj *CGraphElementsCollection::FindMissingObj( const long chart_id, int &index) { CArrayObj *list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,chart_id,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; index= WRONG_VALUE ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (! this .IsPresentGraphObjOnChart(obj. ChartID (),obj.Name())) { index=i; return obj; } } return NULL ; }

Этот метод является перегрузкой одноимённого метода, написанного нами ранее. Но в отличие от своего "напарника", метод возвращает помимо указателя на найденный объект, ещё и индекс найденного объекта, что бывает нужно, когда требуется доступ к найденному объекту по его индексу в списке.







Метод, перемещающий в список удалённых графических объектов все объекты по идентификатору графика:

void CGraphElementsCollection::MoveGraphObjectsToDeletedObjList( const long chart_id) { CArrayObj *list=GetList(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,chart_id,EQUAL); if (list== NULL ) return ; for ( int i=list.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CGStdGraphObj *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; this .MoveGraphObjToDeletedObjList(obj); } }

Метод перемещает все объекты с указанным идентификатором графика в список удалённых объектов.

Здесь: получаем список объектов с указанным идентификатором графика, в цикле по полученному списку получаем очередной объект и перемещаем его в список удалённых графических объектов методом, который рассмотрим чуть ниже.







Метод, перемещающий объект класса графического объекта по индексу в список удалённых графических объектов:

bool CGraphElementsCollection::MoveGraphObjToDeletedObjList( const int index) { CGStdGraphObj *obj= this .m_list_all_graph_obj.Detach(index); if (obj== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DETACH_OBJ_FROM_LIST); return false ; } if (! this .m_list_deleted_obj.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_OBJ_TO_DEL_LIST); delete obj; return false ; } return true ; }

Метод перемещает объект, индекс которого передан в метод, из списка-коллекции в список удалённых объектов.

Здесь: извлекаем объект из списка по указанному индексу. Если объект извлечь не удалось, сообщаем об этом и возвращаем false.

Далее, если объект не удалось поместить в список удалённых объектов, сообщаем об этом, удаляем объект и возвращаем false.

В итоге возвращаем true.



Метод, перемещающий указанный объект класса графического объекта в список удалённых графических объектов:

bool CGraphElementsCollection::MoveGraphObjToDeletedObjList(CGStdGraphObj *obj) { this .m_list_all_graph_obj.Sort(); int index= this .m_list_all_graph_obj.Search(obj); return this .MoveGraphObjToDeletedObjList(index); }

Метод перемещает указанный по указателю объект в список удалённых графических объектов.

Здесь: устанавливаем списку-коллекции флаг сортированного списка и получаем индекс объекта в списке при помощи метода Search().

При помощи метода, перемещающего объект по его индексу в списке, рассмотренному выше, перемещаем объект в список удалённых графических объектов.



Метод, возвращающий удалённый графический объект по имени и идентификатору графика:

CGStdGraphObj *CGraphElementsCollection::GetStdDelGraphObject( const string name, const long chart_id) { CArrayObj *list= this .GetListDel(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,chart_id); list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_NAME, 0 ,name,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At( 0 ) : NULL ) ; }

В метод передаётся имя объекта и идентификатор графика. Далее, получаем список объектов по идентификатору графика, из полученного списка получаем список объектов по имени (должен быть лишь один такой объект). Если список получен и его размер больше нуля — возвращаем указатель на единственный объект в списке, расположенный по индексу 0. В противном случае возвращаем NULL — объект получить не удалось.



Из обработчика событий удалим блок кода, отвечающий за обработку событий графических объектов — его перенесём в обработчик событий советника:

void CGraphElementsCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj= NULL ; ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { long param=(id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? :: ChartID () : idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? lparam : WRONG_VALUE ); long chart_id=(param== WRONG_VALUE ? (lparam== 0 ? :: ChartID () : lparam) : param); obj= this .GetStdGraphObject(sparam,chart_id); if (obj== NULL ) { obj= this .FindMissingObj(chart_id); if (obj== NULL ) return ; string name_new= this .FindExtraObj(chart_id); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME,obj. ChartID (), 0 ,obj.Name()); obj.SetName(name_new); } obj.PropertiesRefresh(); obj.PropertiesCheckChanged(); } if (idx>GRAPH_OBJ_EVENT_NO_EVENT && idx<GRAPH_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE) { switch (idx) { case GRAPH_OBJ_EVENT_CREATE : :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CREATE)); obj= this .GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) obj.PrintShort(); break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE : :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CHANGE)); obj= this .GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) obj.PrintShort(); break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME : :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_RENAME)); obj= this .GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) obj.PrintShort(); break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_DELETE : :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DELETE)); break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_DEL_CHART: :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DEL_CHART), ": ChartID: " ,lparam, ", ChartSymbol: " ,sparam); break ; default : break ; } } }

В самом обработчике подправим логику отправки сообщения о переименовании графического объекта — если объекту установлено новое имя, то в этом случае отправляем событие на график управляющей программы:

void CGraphElementsCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj= NULL ; ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { long param=(id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? :: ChartID () : idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? lparam : WRONG_VALUE ); long chart_id=(param== WRONG_VALUE ? (lparam== 0 ? :: ChartID () : lparam) : param); obj= this .GetStdGraphObject(sparam,chart_id); if (obj== NULL ) { obj= this .FindMissingObj(chart_id); if (obj== NULL ) return ; string name_new= this .FindExtraObj(chart_id); if (obj.SetNamePrev(obj.Name()) && obj.SetName(name_new)) :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME,obj. ChartID (),obj.TimeCreate(),obj.Name()); } obj.PropertiesRefresh(); obj.PropertiesCheckChanged(); } }





Метод, выводящий в журнал историю переименований объекта:

void CGraphElementsCollection::PrintRenameHistory( const string name, const long chart_id) { CGStdGraphObj *obj= this .GetStdGraphObject(name,chart_id); if (obj== NULL ) return ; obj.PrintRenameHistory(); }

В метод передаётся имя графического объекта и идентификатор графика, на котором он расположен.

Получаем указатель на объект по имени и идентификатору графика и вызываем его метод, выводящий историю переименований объекта в журнал при помощи рассмотренного ранее метода PrintRenameHistory() класса абстрактного стандартного графического объекта.



Для удобной работы с программой нам нужно добавить в главный класс библиотеки CEngine некоторые методы.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh и добавим метод, возвращающий список удалённых графических объектов, метод, возвращающий количество удалённых графических объектов, и метод, возвращающий размер массива указанного свойства:

void Pause( const ulong pause_msc, const datetime time_start= 0 ) { this .PauseSetWaitingMSC(pause_msc); this .PauseSetTimeBegin(time_start* 1000 ); while (! this .PauseIsCompleted() && !:: IsStopped ()){} } CGraphElementsCollection *GetGraphicObjCollection( void ) { return & this .m_graph_objects; } CArrayObj *GetListDeletedObj( void ) { return this .m_graph_objects.GetListDeletedObj(); } int TotalDeletedGraphObjects( void ) { return this .GetListDeletedObj().Total(); } int GraphGetSizeProperty( const string name, const long chart_id, const int prop) { return this .m_graph_objects.GetSizeProperty(name,chart_id,prop); }

Эти методы возвращают результат, возращаемый одноимёнными методами класса-коллекции графических объектов, и в описании, думаю, не нуждаются.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part91\ под новым именем TestDoEasyPart91.mq5.



Всё, что нам нужно сделать, это добавить блок кода обработки событий графических объектов, удалённый нами из обработчика событий класса-коллекции графических объектов, в обработчик OnChartEvent() советника:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { if (!IsCtrlKeyPressed()) return ; datetime time= 0 ; double price= 0 ; int sw= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,sw,time,price)) { long array[]; engine.GraphGetArrayChartsID(array); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (array);i++) engine.CreateLineVertical(array[i], "LineVertical" , 0 ,time); } } engine.GetGraphicObjCollection(). OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); CGStdGraphObj *obj= NULL ; if (idx>GRAPH_OBJ_EVENT_NO_EVENT && idx<GRAPH_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE) { CChartObjectsControl *chart_ctrl= NULL ; int end= 0 ; string evn= "" ; switch (idx) { case GRAPH_OBJ_EVENT_CREATE : Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CREATE), ":" ); obj=engine.GetGraphicObjCollection().GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) { obj.PrintShort(); } break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE : Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CHANGE), ":" ); obj=engine.GetGraphicObjCollection().GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) { obj.PrintShort(); if (dparam<GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL) evn=obj.GetPropertyDescription((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)dparam); else if (dparam<GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL) evn=obj.GetPropertyDescription((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)dparam); else evn=obj.GetPropertyDescription((ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)dparam); Print (DFUN,evn); } break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME : Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_RENAME)); obj=engine.GetGraphicObjCollection().GetStdGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) { Print (DFUN,obj.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME,obj.Properties().CurrSize(GRAPH_OBJ_PROP_NAME)- 1 ), " >>> " ,obj.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, 0 )); obj.PrintRenameHistory(); } break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_DELETE : Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DELETE), ":" ); obj=engine.GetGraphicObjCollection().GetStdDelGraphObject(sparam,lparam); if (obj!= NULL ) { obj.PrintShort(); } break ; case GRAPH_OBJ_EVENT_DEL_CHART: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DEL_CHART), ": #" ,lparam, ", " ,sparam, ":" ); end=engine.TotalDeletedGraphObjects()-( int )dparam; if (end< 0 ) end= 0 ; for ( int i=engine.TotalDeletedGraphObjects()- 1 ;i>=end;i--) { obj=engine.GetListDeletedObj().At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.PrintShort(); } break ; default : break ; } } }

Логика в добавленном блоке кода очень подробно расписана, и останавливаться на её повторении, думаю, нет смысла.

В любом случае, любые вопросы можно задать в обсуждении к статье.



Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Как видим, переименование объекта сохраняется в его "памяти".

Пакетное удаление графических объектов также обрабатывается корректно:





Хочется отметить, что после удаления окна графика и последующего его восстановления, не все графические объекты, удалённые вместе с графиком, корректно восстанавливаются в списке-коллекции графических объектов. Причину пропуска объектов я пока не нашёл, но мы эту ошибку обязательно найдём и исправим.



Что дальше

В следующей статье продолжим работу над событиями графических объектов и начнём делать функционал для хранения в свойствах объекта истории изменения его свойств.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

