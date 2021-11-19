Grafiken in der Bibliothek DoEasy (Teil 86): Grafische Objektkollektion - Verwaltung der Eigenschaftsänderungen

Inhalt

Im vorherigen Artikel habe ich die Möglichkeit implementiert, neu erstellte grafische Standardobjekte in der Kollektionsklasse für grafische Objekte zu speichern - wir erkennen neue Diagrammobjekte, erstellen Objekte von Klassen, die dem Objekttyp auf dem Diagramm entsprechen, und fügen sie der Kollektionsliste hinzu. Für eine umfassende Verwaltung der grafischen Objekte reicht dies jedoch nicht aus. Wir müssen alle Änderungen der Eigenschaften von grafischen Objekten in einem Chart sowie deren Löschung oder Umbenennung kontrollieren.

Da die Funktionen aus der Reihe ObjectGetXXX zum Auslesen der Eigenschaften grafischer Objekte verwendet werden, können wir nicht ständig die Werte jedes grafischen Objekts im Timer überprüfen, da diese Funktionen synchron sind. Das bedeutet, dass sie auf die Ausführung eines Befehls warten. Dies kann bei einer großen Anzahl von grafischen Objekten sehr ressourcenintensiv sein.

Hier stehen wir vor einer Wahl. Wir können entweder einen Timer verwenden, um jede Eigenschaft jedes grafischen Objekts zu überwachen, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Synchronizität der Funktionen zur Abfrage der Eigenschaften, oder wir können das Ereignismodell anwenden, indem wir in OnChartEvent() reagieren, was im Strategietester leider nicht funktioniert (wie Sie sich vielleicht erinnern, wird die Timer-Operation im Tester in der Bibliothek über die Funktionen OnTick() und OnCalculate() abgewickelt).

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile habe ich mich dafür entschieden, Änderungen an den Eigenschaften des grafischen Objekts im Diagramm-Event-Handler zu verfolgen. Mit anderen Worten, ich werde das Ereignismodell verwenden, was den Code vereinfacht, aber Einschränkungen für die Arbeit im Testprogramm mit sich bringt. Der Tester erlaubt es uns nicht, mit grafischen Objekten zu arbeiten (zumindest im Moment). Wir können sie nicht dem Fenster des Testers hinzufügen und ihre Eigenschaften nachträglich ändern. Das bedeutet, dass wir grafische Objekte nur auf "Live"-Charts behandeln sollten, auf denen die Ereignisbehandlung arbeitet.

In diesem Artikel werde ich eine Testversion der Behandlung von Ereignissen für grafische Objekte nur für das aktuelle Chart implementieren (dasjenige, auf dem das Programm gestartet wird). Sobald ich sicher bin, dass alles korrekt funktioniert, werde ich die vollwertige Ereignisbehandlung für jedes geöffnete Chart entwickeln. Die Ereignisbehandlung wird die Ereignisse an das Hauptchart des Programms senden, wo die Bibliothek sie sammelt und in ihrer grafischen Objektkollektion verarbeitet.





Kontrolle der Änderung von Eigenschaften grafischer Objekte

In OnChartEvent() sind wir an den folgenden Ereignissen interessiert:

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — erstellt ein grafisches Objekt (wenn CHART_EVENT_OBJECT_CREATE= true auf einem Chart);

auf einem Chart); CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE - Objekteigenschaften über den Eigenschaftsdialog ändern;



true auf einem Chart); CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — löscht ein grafisches Objekt (wenn CHART_EVENT_OBJECT_DELETE auf einem Chart);

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — Ziehen eines grafischen Objekts mit der Maus.

Ich habe das Ereignis zur Erstellung eines grafischen Objekts im vorherigen Artikel vorbereitet, ohne OnChartEvent() aufzurufen.

Wir brauchen das Ereignis zum Ändern der Eigenschaften des grafischen Objekts über seinen Eigenschaftsdialog am Terminal, um die Änderungen der Objekteigenschaften manuell zu steuern.

Wir haben bereits das Ereignis zum Löschen von grafischen Objekten — die Bibliothek verfolgt die Anzahl der grafischen Objekte auf allen Terminal-Charts und hat Ereignisflags für jeden geöffneten Chart — wenn die Anzahl der Chart-Objekte abnimmt, können wir die Anzahl der aus dem Chart entfernten Objekte herausfinden und die Situation behandeln.

Das Ereignis "Verschieben des grafischen Objekts" benötigen wir, um Änderungen der Position des grafischen Objekts insgesamt und seiner einzelnen Ankerpunkte im Besonderen zu steuern.

Das Ereignis "Verschieben" wird auch aktiviert, wenn ein Objekt manuell erstellt wird. In dem Moment, in dem wir auf das Chart klicken, um ein Objekt zu setzen, und die Maustaste noch nicht losgelassen wurde, ist das Objekt bereits erstellt und die Bibliothek kann es erkennen, indem sie das entsprechende Klassenobjekt erstellt und es der Kollektion hinzufügt. Nicht alle Eigenschaften des Objekts werden korrekt gesetzt. Die Maustaste ist noch nicht losgelassen worden, und wir können das Objekt verschieben oder seine verbleibenden Ankerpunkte setzen, wenn das Objekt mehrere Punkte verwendet. Aber wenn ich die Maustaste loslasse, wird das grafische Objektbewegungsereignis erzeugt, vorausgesetzt, dass alle Objektankerpunkte bereits gesetzt sind. Indem wir das Ereignis verfolgen und die Eigenschaftswerte des bereits erstellten Klassenobjekts entsprechend den vollständig gesetzten Parametern eines erstellten grafischen Objekts ändern, setzen wir die korrekten Werte aller Eigenschaften des neu erstellten Objekts.

Die Änderung des Objektnamens bringt drei Ereignisse auf einmal mit sich — das Entfernen des Objekts, die Erstellung des Objekts und die Änderung der Eigenschaften des Objekts. Diese drei Ereignisse können nachverfolgt werden, um die Änderung des Namens eines der vorhandenen Objekte zu erkennen. Ich werde jedoch einen einfacheren Ansatz verwenden. Wenn wir einen Objektnamen ändern, wird das Ereignis CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE immer als letztes behandelt. Da alle Terminalobjekte anhand ihres Namens und ihrer Chart-ID ausgewählt werden, können wir prüfen, welches der in einem Chart vorhandenen Objekte nicht mehr in der Kollektion enthalten ist. Dann suchen wir den Namen des Objekts auf dem Chart, für das das Klassenobjekt in der Kollektion fehlt (1), suchen das Objekt, für das es kein Chart-Objekt mit entsprechendem Namen gibt (2) und fügen diesen Namen dem in der Kollektion gefundenen Klassenobjekt (1) hinzu. Dies mag ziemlich kompliziert erscheinen. Aber eigentlich ist alles ganz einfach.



Um zu verstehen, welche Objekteigenschaft geändert wurde (da wir das Ereignis mit dem Namen des geänderten Objekts, aber ohne Angabe der geänderten Eigenschaft erhalten), müssen wir die aktuellen Werte aller Objekteigenschaften mit denen vergleichen, die vor dem Empfang des Ereignisses zur Änderung der Objekteigenschaften vorhanden waren. Daher müssen wir drei weitere Arrays erstellen, um "frühere" Objekteigenschaften zu speichern.

Wir öffnen die Datei \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh der abstrakten grafischen Standard-Objektklasse und fügen im privaten Abschnitt neue Arrays zum Speichern "vorheriger" Objekteigenschaften hinzu:

class CGStdGraphObj : public CGBaseObj { private : long m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL]; long m_long_prop_prev[GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop_prev[GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop_prev[GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) const { return ( int )property-GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL-GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; } public :

Im privaten Abschnitt der Klasse legen wir die Methoden zum Setzen und Zurückgeben von "vorherigen" Objekteigenschaften fest:

public : void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop_prev[property]= value ; } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, double value ){ this .m_double_prop_prev[ this .IndexProp(property)]= value ;} void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, string value ){ this .m_string_prop_prev[ this .IndexProp(property)]= value ;} long GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop_prev[property]; } double GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop_prev[ this .IndexProp(property)]; } string GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop_prev[ this .IndexProp(property)]; } CGStdGraphObj *GetObject( void ) { return & this ;}





Wir haben die Eigenschaft "Objekt-ID" für das Klassenobjekt, das ein grafisches Objekt beschreibt. Mit dieser Eigenschaft können wir eine eindeutige Objektbezeichnung festlegen, die es uns ermöglicht, das Objekt zu identifizieren.

Diese Eigenschaft sollte nicht in die Definition der Objektereignisse einbezogen werden. Deshalb werden wir in der Methode zum Setzen der Objekt-ID den Wert, der der Methode übergeben wird, in beide Eigenschaften auf einmal setzen — die aktuelle (bereits entwickelte) und die vorherige (jetzt hinzuzufügende):

public : int Number( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM); } void SetNumber( const int number) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM,number); } long ObjectID( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID); } void SetObjectID( const long obj_id) { CGBaseObj::SetObjectID(obj_id); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID,obj_id); this .SetPropertyPrev(GRAPH_OBJ_PROP_ID,obj_id); }





Der Algorithmus für die Reaktion auf ein Ereignis sieht folgendermaßen aus: Nach dem Empfang eines Ereignisses müssen wir alle Daten des Klassenobjekts, das das grafische Objekt beschreibt, aktualisieren, damit alle seine Eigenschaften die entsprechenden Werte haben. Da wir nicht wissen, welche Eigenschaft sich geändert hat, aktualisieren wir alle Objekteigenschaften und vergleichen die aktuellen Eigenschaften mit denen, die das Objekt vor dem Empfang des Objektänderungsereignisses hatte. Ich werde alle drei Arrays der Objekteigenschaften mit den entsprechenden Arrays der vorherigen Eigenschaften in drei Schleifen vergleichen. Beim Vergleich wird die Nachricht über die Änderung der Eigenschaft vorübergehend (da es sich bisher um eine Testversion handelt) an das Journal gesendet, wenn der aktuelle Eigenschaftswert nicht gleich dem vorherigen ist. Dasselbe gilt für jede festgestellte Differenz der verglichenen Werte in jedem Array der Objekteigenschaften. Später, bei der Implementierung der Kontrolle über die Änderungen der Eigenschaften für jeden der geöffneten Charts, werde ich eine weitere Methode einführen. Alle geänderten Eigenschaften werden an das Ereignisobjekt gesendet. Jedes dieser Objekte wird in die Kollektion aufgenommen, um die Änderungen der Eigenschaften der einzelnen Objekte in jedem geöffneten Chart zu melden.

Im öffentlichen Teil der Klasse deklarieren wir die Methode zum Überschreiben aller Eigenschaften des Objekts. Sie wird benötigt, um das Eigenschaftsänderungsereignis zu erkennen, um alle Eigenschaften eines grafischen Objekts auf einmal durchzugehen und sie in die Objekteigenschaften der Klasse einzutragen.

Die Methode, die die Änderungen in den Objekteigenschaften überprüft, vergleicht alle aktuellen Objekteigenschaften mit ihrem vorherigen Zustand.

Im privaten Teil der Klasse deklarieren wir drei Methoden, um alle Eigenschaften vom grafischen Objekt zu erhalten und in die Klassenobjekteigenschaften zu setzen.

Die Methode Kopieren der aktuellen Eigenschaften in die vorherigen ermöglicht den Vergleich der Eigenschaften mit den geänderten bei der nächsten Prüfung, wenn ein Ereignis erkannt wird:



string VisibleOnTimeframeDescription( void ); void PropertiesRefresh( void ); void PropertiesCheckChanged( void ); private : void GetAndSaveINT( void ); void GetAndSaveDBL( void ); void GetAndSaveSTR( void ); void PropertiesCopyToPrevData( void ); };

Lassen Sie uns den geschützten parametrischen Konstruktor vereinfachen. Zuvor erhielt er alle Eigenschaften, die allen grafischen Objekten eigen sind, vom Objekt und setzte sie im Klassenobjekt:

CGStdGraphObj::CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_GROUP group, const long chart_id, const string name) { this .m_type=obj_type; CGBaseObj::SetChartID(chart_id); CGBaseObj::SetTypeGraphObject(CGBaseObj::GraphObjectType(obj_type)); CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD); CGBaseObj::SetBelong(belong); CGBaseObj::SetGroup(group); CGBaseObj::SetSubwindow(chart_id,name); CGBaseObj::SetDigits(( int ):: SymbolInfoInteger (:: ChartSymbol (chart_id), SYMBOL_DIGITS )); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID] = CGBaseObj:: ChartID (); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM] = CGBaseObj::SubWindow(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_TYPE] = CGBaseObj::TypeGraphObject(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE]= CGBaseObj::TypeGraphElement(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BELONG] = CGBaseObj::Belong(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_GROUP] = CGBaseObj::Group(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ID] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_NUM] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_CREATETIME ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_TIMEFRAMES ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BACK] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BACK ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ZORDER ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_HIDDEN ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTED ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTABLE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_TIME] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_TIME ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_COLOR] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_COLOR ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_STYLE] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_STYLE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH] = :: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_WIDTH ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_FILL] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_READONLY] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_RAY] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_STATE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_ID] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CORNER] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE)] = :: ObjectGetDouble (chart_id,name, OBJPROP_PRICE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE)] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_SCALE)] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_ANGLE)] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_DEVIATION)] = 0 ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_NAME)] = name; this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_TEXT)] = :: ObjectGetString (chart_id,name, OBJPROP_TEXT ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP)] = :: ObjectGetString (chart_id,name, OBJPROP_TOOLTIP ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT)] = "" ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_FONT)] = "" ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE)] = "" ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL)]= "" ; this .m_create_time=( datetime ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME); this .m_back=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK); this .m_selected=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED); this .m_selectable=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE); this .m_hidden=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN); this .m_name= this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME); }

Nun werden alle diese Zeilen in separate Methoden verschoben, die alle von der Methode PropertiesRefresh() aufgerufen werden sollen.

Daher entfernen wir diese Zeilen. Der Konstruktor sieht nun also wie folgt aus:

CGStdGraphObj::CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_GROUP group, const long chart_id, const string name) { this .m_type=obj_type; this .SetName(name); CGBaseObj::SetChartID(chart_id); CGBaseObj::SetTypeGraphObject(CGBaseObj::GraphObjectType(obj_type)); CGBaseObj::SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD); CGBaseObj::SetBelong(belong); CGBaseObj::SetGroup(group); CGBaseObj::SetSubwindow(chart_id,name); CGBaseObj::SetDigits(( int ):: SymbolInfoInteger (:: ChartSymbol (chart_id), SYMBOL_DIGITS )); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID] = CGBaseObj:: ChartID (); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM] = CGBaseObj::SubWindow(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_TYPE] = CGBaseObj::TypeGraphObject(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE]= CGBaseObj::TypeGraphElement(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BELONG] = CGBaseObj::Belong(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_GROUP] = CGBaseObj::Group(); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ID] = 0 ; this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_NUM] = 0 ; this .PropertiesRefresh(); this .m_create_time=( datetime ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME); this .m_back=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK); this .m_selected=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED); this .m_selectable=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE); this .m_hidden=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN); this .PropertiesCopyToPrevData(); }

Damit die Methode PropertiesRefresh() korrekt funktioniert, sollte sie den Namen des grafischen Objekts kennen, von dem sie die Daten erhalten soll. Bisher wurde der Name fast ganz am Ende geschrieben — im Block zum Lesen von String-Parametern. Jetzt wird der Name des grafischen Objekts gelesen und sofort beim Eintritt in den Konstruktor in die Eigenschaften des Klassenobjekts gesetzt. Nach dem Hinzufügen aller Eigenschaften zum Klassenobjekt ist die Methode PropertiesCopyToPrevData() aufzurufen, die bereits alle gespeicherten Objekteigenschaften auf die Arrays der "vorherigen" Eigenschaften setzt, um deren Änderungen zu kontrollieren.



Die Methoden empfangen die Eigenschaften der Typen integer, double und string vom grafischen Objekt und speichern sie im Klassenobjekt:

void CGStdGraphObj::GetAndSaveINT( void ) { this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_CREATETIME ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_TIMEFRAMES ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BACK] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_BACK ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_ZORDER ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_HIDDEN ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_SELECTED ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_SELECTABLE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_TIME] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_TIME ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_COLOR] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_COLOR ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_STYLE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_STYLE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_WIDTH ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_FILL] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_FILL ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_READONLY] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_READONLY ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_LEVELS ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_LEVELCOLOR ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_LEVELSTYLE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_LEVELWIDTH ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_ALIGN ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_FONTSIZE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_RAY_LEFT ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_RAY_RIGHT ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_RAY] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_RAY ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_ELLIPSE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_ARROWCODE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_ANCHOR ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_XDISTANCE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_YDISTANCE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_DIRECTION ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_DEGREE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_DRAWLINES ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_STATE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_STATE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_ID] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_CHART_ID ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_PERIOD ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_DATE_SCALE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE]= :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_PRICE_SCALE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE]= :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_CHART_SCALE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_XSIZE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_YSIZE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_XOFFSET ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_YOFFSET ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_BGCOLOR ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_CORNER] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_CORNER ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE] = :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_BORDER_TYPE ); this .m_long_prop[GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR]= :: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_BORDER_COLOR ); } void CGStdGraphObj::GetAndSaveDBL( void ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE)] = :: ObjectGetDouble ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_PRICE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE)] = :: ObjectGetDouble ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_LEVELVALUE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_SCALE)] = :: ObjectGetDouble ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_SCALE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_ANGLE)] = :: ObjectGetDouble ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_ANGLE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_DEVIATION)] = :: ObjectGetDouble ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_DEVIATION ); } void CGStdGraphObj::GetAndSaveSTR( void ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_TEXT)] = :: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_TEXT ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP)] = :: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_TOOLTIP ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT)] = :: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_LEVELTEXT ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_FONT)] = :: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_FONT ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE)] = :: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_BMPFILE ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL)] = :: ObjectGetString ( this . ChartID (), this .Name(), OBJPROP_SYMBOL ); }

Die Zeilen im Klassenkonstruktor, die durch die Methode zum Überschreiben aller grafischen Objekteigenschaften ersetzt wurden, sind in diese drei Methoden verschoben worden:

void CGStdGraphObj::PropertiesRefresh( void ) { this .GetAndSaveINT(); this .GetAndSaveDBL(); this .GetAndSaveSTR(); }

Alle drei oben genannten Methoden werden hier nacheinander aufgerufen.

Die Methode kopiert die Eigenschaften des aktuellen Klassenobjekts in das vorherige:

void CGStdGraphObj::PropertiesCopyToPrevData( void ) { :: ArrayCopy ( this .m_long_prop_prev, this .m_long_prop); :: ArrayCopy ( this .m_double_prop_prev, this .m_double_prop); :: ArrayCopy ( this .m_string_prop_prev, this .m_string_prop); }

Hier kopieren wir die Arrays mit den Eigenschaftstypen integer, double und string nacheinander in die entsprechenden Arrays der vorherigen Eigenschaften, indem wir die Array-Kopierfunktion verwenden.

Die Methode prüft die Änderungen der Eigenschaften des Objekts:

void CGStdGraphObj::PropertiesCheckChanged( void ) { bool changed= false ; int beg= 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; if ( this .GetProperty(prop)!= this .GetPropertyPrev(prop)) { changed= true ; :: Print (DFUN, this .Name(), ": " ,TextByLanguage( " Изменённое свойство: " , " Modified property: " ),GetPropertyDescription(prop)); } } beg=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; if ( this .GetProperty(prop)!= this .GetPropertyPrev(prop)) { changed= true ; :: Print (DFUN, this .Name(), ": " ,TextByLanguage( " Изменённое свойство: " , " Modified property: " ),GetPropertyDescription(prop)); } } beg=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; if ( this .GetProperty(prop)!= this .GetPropertyPrev(prop)) { changed= true ; :: Print (DFUN, this .Name(), ": " ,TextByLanguage( " Изменённое свойство: " , " Modified property: " ),GetPropertyDescription(prop)); } } if (changed) PropertiesCopyToPrevData(); }

Hier wird in drei Schleifen (für die Eigenschaften integer, double und string getrennt) die nächste Eigenschaft aus dem entsprechenden Array geholt und mit der gleichen Eigenschaft im Array der vorherigen Eigenschaften verglichen. Wenn die verglichenen Werte der aktuellen und vorherigen Eigenschaften nicht gleich sind, hat sich die Eigenschaft geändert. Wir setzen das Flag für Änderungen in den Objekteigenschaften und zeigen die Meldung im Journal an.

Dies ist eine Testmethode, die nur dazu dient, das Konzept der Suche nach Änderungen von Objekteigenschaften zu überprüfen. In den kommenden Artikeln werde ich das Konzept verbessern, um es voll funktionsfähig zu machen. Ich werde Änderungen an allen grafischen Objekten auf allen geöffneten Charts verfolgen und Ereignisse zur Änderung von Objekteigenschaften an das Kontrollprogramm Chart senden, damit sie von der Bibliothek weiterverarbeitet werden.







Kontrolle des Löschens von grafischen Objekten

Die Änderung von grafischen Objekteigenschaften wird in der Objektklasse verfolgt, da die grafischen Objekteigenschaften zum Objekt gehören. Sie werden in der Objektklasse gesetzt und können dort überprüft werden. Alle Methoden zur Änderung von Eigenschaften eines Objekts und zur Überprüfung von Änderungen, die oben beschrieben wurden, werden jedoch von der Klasse der grafischen Objekte in der Kollektion aufgerufen. Im Gegensatz dazu kann das Hinzufügen und Entfernen von grafischen Objekten zu einem Chart nur in der Klasse der grafischen Objektkollektion nachverfolgt werden. Diese Klasse verwaltet die vollständige Liste aller Objekte auf allen geöffneten Charts und führt sie in ihrer eigenen Kollektion auf.

Wir öffnen die Datei der grafischen Objektsammlungsklasse \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh und nehmen darin alle notwendigen Verbesserungen vor.

In der Chart-Objektverwaltungsklasse, die sich in derselben Datei befindet, deklarieren wir die private Methode, die die Berechtigung zum Verfolgen von Maus- und Grafikobjekt-Ereignissen festlegt. Damit kann die Berechtigung zur Verfolgung solcher Ereignisse für jedes der geöffneten Charts festgelegt werden.

In den Klassenkonstruktoren rufen wir diese Methoden zum Setzen von Berechtigungen für Charts auf, für die die Steuerobjekte erstellt werden sollen. Am Ende des Klassenlistings deklarieren wir die Ereignisbehandlung (ich werde ihn im nächsten Artikel implementieren):

class CChartObjectsControl : public CObject { private : CArrayObj m_list_new_graph_obj; ENUM_TIMEFRAMES m_chart_timeframe; long m_chart_id; string m_chart_symbol; bool m_is_graph_obj_event; int m_total_objects; int m_last_objects; int m_delta_graph_obj; string LastAddedGraphObjName( void ); void SetMouseEvent( void ); public : ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_chart_timeframe; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } string Symbol ( void ) const { return this .m_chart_symbol; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_graph_obj_event; } int TotalObjects( void ) const { return this .m_total_objects; } int Delta( void ) const { return this .m_delta_graph_obj; } CGStdGraphObj *CreateNewGraphObj( const ENUM_OBJECT obj_type, const long chart_id, const string name); CArrayObj *GetListNewAddedObj( void ) { return & this .m_list_new_graph_obj;} void Refresh( void ); CChartObjectsControl( void ) { this .m_list_new_graph_obj.Clear(); this .m_list_new_graph_obj.Sort(); this .m_chart_id=:: ChartID (); this .m_chart_timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES ):: ChartPeriod ( this .m_chart_id); this .m_chart_symbol=:: ChartSymbol ( this .m_chart_id); this .m_is_graph_obj_event= false ; this .m_total_objects= 0 ; this .m_last_objects= 0 ; this .m_delta_graph_obj= 0 ; this .SetMouseEvent(); } CChartObjectsControl( const long chart_id) { this .m_list_new_graph_obj.Clear(); this .m_list_new_graph_obj.Sort(); this .m_chart_id=chart_id; this .m_chart_timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES ):: ChartPeriod ( this .m_chart_id); this .m_chart_symbol=:: ChartSymbol ( this .m_chart_id); this .m_is_graph_obj_event= false ; this .m_total_objects= 0 ; this .m_last_objects= 0 ; this .m_delta_graph_obj= 0 ; this .SetMouseEvent(); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CChartObjectsControl *obj_compared=node; return ( this . ChartID ()>obj_compared. ChartID () ? 1 : this . ChartID ()<obj_compared. ChartID () ? - 1 : 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Über den Klassenkörper hinaus implementieren wir die Methode zum Festlegen von Berechtigungen zum Verfolgen von Maus- und Grafikobjekt-Ereignissen:

void CChartObjectsControl::SetMouseEvent( void ) { :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_EVENT_OBJECT_CREATE , true ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_EVENT_OBJECT_DELETE , true ); }





Konzentrieren wir uns nun auf die Klasse der grafischen Kollektion von Objekten.

Im privaten Bereich der Klasse implementieren wir neue Methoden, deren Funktionen in der Beschreibung klar angegeben sind:

class CGraphElementsCollection : public CBaseObj { private : CArrayObj m_list_charts_control; CListObj m_list_all_canv_elm_obj; CListObj m_list_all_graph_obj; bool m_is_graph_obj_event; int m_total_objects; int m_delta_graph_obj; bool IsPresentGraphElmInList( const int id, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type_obj); bool IsPresentGraphObjInList( const long chart_id, const string name); bool IsPresentGraphObjOnChart( const long chart_id, const string name); CChartObjectsControl *GetChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *CreateChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *RefreshByChartID( const long chart_id); long GetFreeGraphObjID( void ); long GetFreeCanvElmID( void ); bool AddGraphObjToCollection( const string source,CChartObjectsControl *obj_control); CGStdGraphObj *FindMissingObj( const long chart_id); string FindExtraObj( const long chart_id); bool DeleteGraphObjFromList(CGStdGraphObj *obj); public :

Im öffentlichen Abschnitt der Klasse deklarieren wir die Methode, die ein grafisches Objekt mit dem Namen und der ID des Charts zurückgibt und den Chart Event Handler:

public : CGraphElementsCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetListGraphObj( void ) { return & this .m_list_all_graph_obj; } CArrayObj *GetListCanvElm( void ) { return & this .m_list_all_canv_elm_obj;} CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOU BLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),property, value ,mode); } int NewObjects( void ) const { return this .m_delta_graph_obj; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_graph_obj_event; } CGStdGraphObj *GetStdGraphObject( const string name, const long chart_id); CGraphElementsCollection(); virtual void Print( const bool full_prop= false , const bool dash= false ); virtual void PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ); int CreateChartControlList( void ); void Refresh( void ); void Refresh( const long chart_id); void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

In der Methode, die die Liste aller grafischen Objekte aktualisiert, fügen wir den Block hinzu, der das Entfernen eines grafischen Objekts aus einem Chart behandelt:

void CGraphElementsCollection::Refresh( void ) { long chart_id= 0 ; int i= 0 ; while (i< CHARTS_MAX ) { chart_id=:: ChartNext (chart_id); if (chart_id< 0 ) break ; CChartObjectsControl *obj_ctrl= this .RefreshByChartID(chart_id); if (obj_ctrl== NULL ) continue ; if (obj_ctrl.IsEvent()) { if (obj_ctrl.Delta()> 0 ) { if (!AddGraphObjToCollection(DFUN_ERR_LINE,obj_ctrl)) continue ; } else if (obj_ctrl.Delta()< 0 ) { CGStdGraphObj *obj= this .FindMissingObj(chart_id); if (obj!= NULL ) { obj.PrintShort(); if (! this .DeleteGraphObjFromList(obj)) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DETACH_OBJ_FROM_LIST); } } else { } } i++; } }

In dieser Methode wird das Vorhandensein eines Ereignisses in jedem Kontrollobjekt in einer Schleife anhand der Gesamtzahl der Chart-Kontrollobjekte überprüft. Wenn das Ereignis vorhanden ist, prüfen wir den Wert, um den sich die Anzahl der Objekte auf dem Chart (verwaltet durch das Chart-Kontrollobjekt) geändert hat. Die Behandlung des Hinzufügens eines Objekts habe ich im vorherigen Artikel implementiert. Hier habe ich den Umgang mit dem negativen Wert einer Änderung der Anzahl der Chart-Objekte eingeführt.

Hier ist alles ganz einfach: Zuerst suchen wir nach einem Objekt in der Kollektion, das kein grafisches Objekt in einem Chart hat, und entfernen es aus der Kollektion.



Die Methode, die nach einem Objekt sucht, das in der Kollektion, aber nicht in einem Chart vorhanden ist:

CGStdGraphObj *CGraphElementsCollection::FindMissingObj( const long chart_id) { CArrayObj *list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID,chart_id,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (! this .IsPresentGraphObjOnChart(obj. ChartID (),obj.Name())) return obj; } return NULL ; }

Hier erhalten wir die Liste aller Objekte, deren Chart IDs gleich der in den Methodenparametern angegebenen sind.

In der Schleife durch die erhaltene Liste, holen wir das nächste Objekt der Standard-Grafikobjektklasse. Wenn das Chart kein Objekt mit einem solchen Namen hat, gib den Zeiger auf das Objekt zurück.

Nach Beendigung der Schleife Rückgabe von NULL.

Die Methode sucht nach einem Objekt, das in einem Chart vorhanden ist, aber nicht in der Kollektion:

string CGraphElementsCollection::FindExtraObj( const long chart_id) { int total=:: ObjectsTotal (chart_id); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string name=:: ObjectName (chart_id,i); if (! this .IsPresentGraphObjInList(chart_id,name)) return name; } return NULL ; }

Hier, in der Schleife durch alle Objekte in der Terminal-Liste, erhalten wir den Namen des nächsten Objekts. Wenn es kein Objekt mit einem solchen Namen und einer solchen Chart-ID in der Kollektion-Liste gibt, gib den Namen des grafischen Objekts zurück. Nach Beendigung der Schleife wird NULL zurückgegeben.



Die Methode gibt das Flag zurück, das das Vorhandensein der grafischen Objektklasse in der Liste der grafischen Objekte der Kollektion anzeigt:

bool CGraphElementsCollection::IsPresentGraphObjInList( const long chart_id, const string name) { CArrayObj *list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID,chart_id,EQUAL); list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_NAME,name,EQUAL); return ( list== NULL || list.Total()== 0 ? false : true ); }

Rufen Sie die Liste der Objekte mit der angegebenen Diagramm-ID ab. Wir holen uns den Zeiger auf das Objekt, dessen Name mit dem erforderlichen übereinstimmt, aus der erhaltenen Liste. Wenn die Liste nicht abgerufen werden konnte oder sie leer ist, geben wir false zurück — Objekt wurde nicht gefunden, andernfalls true .



Die Methode, die das Flag zurückgibt, das das Vorhandensein eines grafischen Objekts in einem Diagramm namentlich anzeigt:

bool CGraphElementsCollection::IsPresentGraphObjOnChart( const long chart_id, const string name) { int total=:: ObjectsTotal (chart_id); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (:: ObjectName (chart_id,i)==name) return true ; return false ; }

In der Schleife durch alle grafischen Objekte, rufen wir den Namen des nächsten Objekts auf einem durch ID angegebenen Diagramm ab. Wenn der Name mit dem erforderlichen übereinstimmt, geben wir true zurück. Nach Beendigung der Schleife wird false zurückgegeben.



Die Methode zum Entfernen des grafischen Objekts aus der Liste der grafischen Objektsammlungen:

bool CGraphElementsCollection::DeleteGraphObjFromList( CGStdGraphObj *obj ) { this .m_list_all_graph_obj.Sort(); int index= this .m_list_all_graph_obj.Search(obj); return ( index== WRONG_VALUE ? false : this .m_list_all_graph_obj.Delete(index) ); }

Die Methode erhält den Zeiger auf das Objekt, das aus der Liste entfernt werden soll.

Es wird das Flag für sortierte Listen auf die Liste gesetzt (die Suche wird nur in sortierten Listen durchgeführt) und es wird der Objektindex mit der Methode Search() der Standardbibliothek abgerufen.

Wenn der Objektindex nicht gefunden wird, wird false zurückgegeben, andernfalls wird das Ergebnis des Löschens des Objekts aus der Liste mit der Methode Delete() der Standardbibliothek zurückgegeben.

Die Methode gibt den Zeiger auf das grafische Objekt nach Chart-Name und ID zurück:



CGStdGraphObj *CGraphElementsCollection::GetStdGraphObject( const string name, const long chart_id) { CArrayObj *list= this .GetList(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID,chart_id); list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_NAME,name,EQUAL); return ( list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At( 0 ) : NULL ); }

Ermittelt die Liste der Objekte, deren Chart IDs mit der an die Methode übergebenen übereinstimmen. Wir holen uns die Liste, die das Objekt enthält, dessen Name mit dem erforderlichen übereinstimmt, aus der erhaltenen Liste (es sollte nur ein solches Objekt geben). Wenn es nicht gelingt, die Liste zu erhalten und sie nicht leer ist, gib den Zeiger auf das erste (und einzige) Objekt in der Liste zurück. Andernfalls wird NULL zurückgegeben.

Ereignisbehandlung.

In diesem Artikel werde ich die Testversion der Ereignisbehandlung implementieren, die nur die Ereignisse von grafischen Objekten im aktuellen Chart behandelt. Die Ereignisbehandlung wird auf die Ereignisse des Wechsels oder der Verschiebung von grafischen Objekten reagieren. Diese Methode ist ausreichend, um die oben genannten Ereignisse zu definieren. Außerdem beheben wir zusätzlich das Problem des unvollständigen Ausfüllens von Objekteigenschaften, die nicht mit einem Mausklick erstellt werden. Ich habe bereits erwähnt, dass der erste Klick auf ein Chart ein Objekterzeugungsereignis erzeugt und die Bibliothek sofort das entsprechende Ereignis erzeugt.

Gleichzeitig werden darin nicht alle Eigenschaften korrekt gesetzt, da das Objekt in mehreren Mausklicks aufgebaut wird. Nach Abschluss des Objektaufbaus wird das Bewegungsereignis erzeugt. Als Reaktion darauf werden die Eigenschaften des Objekts neu geschrieben (da wir das Ereignis in Echtzeit verfolgen wollen, aber bei der Erstellung eines Objekts mit mehreren Ankerpunkten erhalten wir auch ein Bewegungsereignis, das zur Aktualisierung der Eigenschaften des Objekts führt, so dass sie mit den richtigen Daten neu geschrieben werden).

Die gesamte Logik ist in den Kommentaren zum Methodencode beschrieben. Betrachten wir nun die Methode:

void CGraphElementsCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj= NULL ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG ) { obj= this .GetStdGraphObject(sparam,:: ChartID ()); if (obj!= NULL ) { obj.PropertiesRefresh(); obj.PropertiesCheckChanged(); } else { obj= this .FindMissingObj(:: ChartID ()); if (obj== NULL ) return ; string name_new= this .FindExtraObj(:: ChartID ()); obj.SetName(name_new); obj.PropertiesRefresh(); obj.PropertiesCheckChanged(); } } }





Außerdem müssen wir von bibliotheksbasierten Programmen Zugriff auf die grafische Kollektion erhalten.

Dazu erstellen wir im Hauptobjekt der Bibliothek innerhalb von \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh die Methode, die den Zeiger auf die Klasse der Kollektion der grafischen Objekte der Bibliothek zurückgibt:

void Pause( const ulong pause_msc, const datetime time_start= 0 ) { this .PauseSetWaitingMSC(pause_msc); this .PauseSetTimeBegin(time_start* 1000 ); while (! this .PauseIsCompleted() && !:: IsStopped ()){} } CGraphElementsCollection *GetGraphicObjCollection( void ) { return & this .m_graph_objects; } CEngine(); ~CEngine(); private :





Test

Um den Test durchzuführen, verwenden wir den EA aus dem vorherigen Artikel und speichern ihn unter \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part86\ als TestDoEasyPart86.mq5.

Aus OnInit() entfernen wir die Berechtigungen zum Festlegen von Zeichenfolgen zum Verfolgen von Mausereignissen:

int OnInit () { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'246,244,244' ; array_clr[ 1 ]= C'249,251,250' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Jetzt werden die Berechtigungen zur Kontrolle von Maus- und Grafikobjektereignissen in der Verwaltungsklasse des Charts festgelegt. Die Berechtigungen werden für alle geöffneten Charts gesetzt.

Ganz am Ende von OnChartEvent() fügen wir den Aufruf des Handlers der Klasse Events der grafischen Objektsammlung hinzu:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { CForm *form= NULL ; datetime time= 0 ; double price= 0 ; int wnd= 0 ; if (!IsCtrlKeyPressed()) { list_forms.Clear(); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_MOUSE_SCROLL , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_CONTEXT_MENU , true ); return ; } if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,wnd,time,price)) { int index= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,time); if (index== WRONG_VALUE ) return ; CBar *bar=engine.SeriesGetBar( Symbol (), Period (),index); if (bar== NULL ) return ; int x=( int )lparam,y=( int )dparam; if (! ChartTimePriceToXY ( ChartID (), 0 ,bar.Time(),(bar.Open()+bar.Close())/ 2.0 ,x,y)) return ; ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_MOUSE_SCROLL , false ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_CONTEXT_MENU , false ); string name= "FormBar_" +( string )index; HideFormAllExceptOne(name); if (!IsPresentForm(name)) { form=bar.CreateForm(index,name,x,y, 114 , 16 ); if (form== NULL ) return ; form.SetActive( true ); form.SetMovable( false ); form.SetOpacity( 200 ); form.SetColorBackground(array_clr[ 0 ]); form.SetColorFrame( C'47,70,59' ); form.SetShadow( true ); color clrS=form.ChangeColorSaturation(form.ColorBackground(),- 100 ); color clr=(InpUseColorBG ? form.ChangeColorLightness(clrS,- 20 ) : InpColorForm3); form.DrawShadow( 2 , 2 ,clr, 200 , 3 ); form.Erase(array_clr,form.Opacity()); form.DrawRectangle( 0 , 0 ,form.Width()- 1 ,form.Height()- 1 ,form.ColorFrame(),form.Opacity()); if (!list_forms.Add(form)) { delete form; return ; } form.Done(); } if (form!= NULL ) { form.TextOnBG( 0 ,bar.BodyTypeDescription(),form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 - 1 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'7,28,21' ); form.Show(); } ChartRedraw (); } } engine.GetGraphicObjCollection(). OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); }

Das sind alle Verbesserungen. Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn auf dem Chart. Beim Anlegen/Löschen eines Objekts oder beim Ändern seiner Eigenschaften werden die entsprechenden Ereigniseinträge im Client-Terminal-Journal angezeigt:





Bisher sind dies nur eine Einträge im Journal, aber das wird sich später ändern.



Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werde ich die Objektereignishandler für jedes geöffnete Diagramm erstellen und das Senden dieser Ereignisse an das Steuerprogrammdiagramm implementieren, damit das Programm sie vollständig verarbeiten kann.





Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit der Test-EA-Datei für MQL5 zum Testen und Herunterladen angehängt. Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge in den Kommentaren.

