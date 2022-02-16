Verbesserte Erkennung von Kerzenmustern am Beispiel des Doji

Einführung

Einer der Vorteile von Kerzenmustern ist ihre Einfachheit: Ihre Beschreibung besteht nur aus wenigen Sätzen, während die Analyse nur wenige oder sogar nur einen Balken umfasst und somit auch für Anfänger zugänglich ist.

Ein weiterer Vorteil ist das Fehlen spezifischer Anforderungen an das Terminal und die Hardware, da die Analyse keine ressourcenintensiven Indikatoren erstellt. Diese Tatsache war vor allem vor Jahrzehnten wichtig, als die Computer noch nicht so weit entwickelt waren wie heute. Viele der Kerzenmuster wurden zu dieser Zeit eingeführt.

Hinter der Einfachheit von Kerzenmustern verbirgt sich jedoch auch ein schwerwiegender Nachteil, der durch die Nutzung der erheblich erweiterten Möglichkeiten moderner Handelsautomatisierungs-Tools beseitigt werden kann. Dieser Nachteil hängt mit der groben Abrundung von Marktsituationen auf Balkengrenzen zusammen, was natürlich die Effizienz des Handels beeinträchtigt.





Der Nachteil der konventionellen Kerzen und mögliche Lösungen

Die Balken auf dem Chart haben diskrete, vordefinierte Start- und Endzeiten. Im Gegensatz dazu finden die Ereignisse auf dem Markt kontinuierlich statt. Eine wichtige Kursbewegung kann in einem Balken beginnen und in einem anderen enden. In diesem Fall sieht das Ereignis auf dem Chart völlig anders aus, als wenn es innerhalb eines einzigen Balkens stattfände. Das bedeutet, dass ein und dieselbe Bewegung auf dem Chart auf unterschiedliche Weise dargestellt werden kann.

Überprüfen wir diese Idee am Beispiel der Doji-Kerzen. Einer der interessantesten Doji-Typen ist der Gravestone (oder Dragonfly, wenn er invertiert ist). Er hat eine gut erkennbare Form und wird als Trendende und potenzielles Umkehrsignal betrachtet. Diese Kerze hat ungefähr gleiche Eröffnungs- und Schlusskurse, einen sehr hohen oberen Schatten und fast keinen unteren Schatten:

Abbildung 1. Der perfekte Gravestone Doji





Im folgenden Beispiel weist der Chart keine solchen Kerzen auf:

Abbildung 2. Reguläre H4-Zeitrahmen-Balken





Ist das wirklich so? Schauen wir uns an, welche Bewegungen innerhalb dieser Balken stattgefunden haben, indem wir zu einem niedrigeren Zeitrahmen wechseln:





Abbildung 3. Reguläre Balken des H1-Zeitrahmens







In der obigen Abbildung entsprechen die Schlusskurse einiger Kerzen in etwa den Eröffnungskursen der anderen Balken. Wenn wir alle Balken von 1 bis 5 kombinieren, erhalten wir eine Doji-Kerze. Das Gleiche gilt für die Balken von 6 bis 9 und von 7 bis 9. Nennen wir solche Gruppen von Balken "Metabars":

Abbildung 4. Metabars des H1-Zeitrahmens





Dies ist keine Magie oder ein Trick. Es handelt sich um echte Doji-Kerzen, die auf realen Kursbewegungen beruhen, die 5, 4 und 3 H1-Balken entsprechen. Wir können diese Dojis auf dem Standard-H4-Zeitrahmen nicht sehen, weil der ZR eine fest kodierte Dauer von 4 Stunden und eine fest kodierte Startzeit des Balkens hat. Ein Längenunterschied von nur einer Stunde oder eine Verschiebung der Balkengrenzen um eine Stunde führt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen.

Wie viele Doji-Kerzen verpassen wir? Verpasste Kerzen führen wiederum zu verpassten Handelssignalen.

Wir können die Chats jedoch nicht manuell analysieren, um solche Metabars zu finden, da dies sehr zeit- und arbeitsaufwändig wäre. Eine perfekte Option wäre ein Indikator, der eine solche Analyse automatisch durchführen kann.





Entwicklung eines verbesserten Doji-Indikators

Zunächst müssen wir die Eingabeparameter festlegen, die der Indikator haben soll.

Schauen wir uns im Detail an, aus welchen Teilen die Doji-Kerze besteht.

Abbildung 5. Die Struktur der Kerze

Höhe (hight) ist die Gesamthöhe der Kerze.

Körper (body) ist die Höhe des Körpers des Kerze.

Schatten (shadow) ist die Höhe der kürzeren Kerze. Ein normaler Balken hat zwei Schatten: den oberen und den unteren. Im Falle eines Doji interessiert uns die kürzere Kerze, weil sie laut Doji-Beschreibung fast nicht vorhanden sein sollte, was aber nichts über den gegenüberliegenden Schatten aussagt.

Doji-Kerzen unterscheiden sich von anderen Balken und Kerzen durch die besonderen Proportionen ihrer Teile. Die Kerze sollte fast keinen Körper und fast keine kürzere Kerze haben. Allerdings ist "fast keine" ein ziemlich unscharfer Begriff. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Händler selbst entscheiden sollte, ob der Balken der Doji-Kerze ähnlich genug ist oder nicht. Beim Umgang mit Software-Indikatoren brauchen wir klare, formale Kriterien. Das bedeutet, dass wir in der Lage sein sollten, alle diese Proportionen in den Eingabeparametern des Indikators anzugeben.

input double Candle_BodyPowerMax = 0.2 ;

Das heißt, Candle_BodyPowerMax = Körper / Höhe (siehe die Abbildung oben). Genauer gesagt ist dies das maximale Verhältnis, oberhalb dessen eine Kerze nicht als Doji eingestuft werden kann. Alle Balken, deren Verhältnis diesem Wert entspricht oder darunter liegt (bis hin zu Null), werden als Doji eingestuft.

Das gleiche gilt für den Schatten:

input double Candle_ShadowPowerMax = 0.2 ;

Candle_ShadowPowerMax = Schatten / Höhe (siehe die Abbildung oben). Genauer gesagt ist dies das maximale Verhältnis, oberhalb dessen eine Kerze nicht als Doji eingestuft werden kann. Alle Balken, deren Verhältnis diesem Wert entspricht oder darunter liegt (bis hin zu Null), werden als Doji eingestuft.

Diese Parameter können für einen Indikator ausreichen, der Doji auf der Grundlage einzelner Balken berechnet. Aber in unserem Fall wird der Indikator mit Metabars arbeiten. Daher benötigen wir auch eine Eingabe, um die Anzahl der Balken in einem Metabar festzulegen. Dies ist die Metabar-Breite.





Abbildung 6. Ein spezieller Parameter für metabar-basierte Kerzen







Die Breite muss nicht unbedingt fest sein (dies ist der Vorteil von Metabars gegenüber regulären Timeframes), sie kann aber als Bereich angegeben werden:

input int Candle_WidthMin = 1 ; input int Candle_WidthMax = 2 ;

Wenn der Nutzer Candle_WidthMin = 1 und Candle_WidthMax = 1 einstellt, sind alle Metabars gleich reguläre Balken, sodass es sich um eine klassische Doji-Konstruktionsmethode handelt. Andernfalls durchläuft der Indikator alle Folgen von Balken im angegebenen Breitenbereich und prüft, ob sie zusammen eine Doji-Kerze bilden.



Bei jedem Balken wird das Terminal nicht nur mit dem Balken selbst, sondern auch mit einigen älteren Balken arbeiten. Wir müssen den Indikator in OnInit (Initialisierung des Indikators) darüber informieren, damit er beim Zeichnen des Indikators auf dem Chart einen kleinen Einzug am Anfang der Geschichte macht:

SkipBars = Candle_WidthMax; PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , SkipBars);

Die Variable SkipBars muss als global deklariert werden (mit der Zeit int). Sie sollte auch in Indikatorberechnungen verwendet werden (in OnCalculate), um zu vermeiden, dass der Indikator auf den ältesten Balken in der Historie gezeichnet und berechnet wird (dies würde dazu führen, dass sich ein Metabar außerhalb der Historie bildet und einen Fehler verursacht).

Im Folgenden werde ich den Algorithmus des Hauptteils des Indikators in allgemeiner Form beschreiben.

Der Hauptzyklus des Indikators ist in OnCalculate() organisiert: Schleife durch alle nicht berechneten Balken des Indikators. Dies ist notwendig, um alle Werte des Indikators zu berechnen.



Innerhalb dieser allgemeinen Schleife gibt es eine weitere Schleife, um alle möglichen Metabars zu bilden, beginnend mit dem aktuellen Balken und in die Vergangenheit reichend. Es handelt sich um eine Schleife von 1 bis Candle_WidthMax (Indikatoreingabe). Das heißt, der Metabar entspricht zunächst einem Balken. Bei jeder Iteration wird dem Metabar ein weiterer Balken aus der Kurshistorie hinzugefügt, und so weiter. Das Hinzufügen eines Balkens zu einem Metabar wird durch einen Vergleich der OHLC des Balkens mit der OHLC des Metabars realisiert. Als Ergebnis dieses Vorgangs akkumuliert der Metabar die Extremwerte und berechnet allmählich, Schritt für Schritt, seine wachsenden Größen.

Für jeden Metabar berechnet der Indikator die Parameter der entsprechenden Kerze (Körperhöhe, Schattenhöhe und -breite). Außerdem prüft er, ob die Werte die in den Eingabeparametern angegebenen Wertgrenzen einhalten.



Wenn sich eine Kerze als die gesuchte Doji-Kerze entpuppt, geschieht Folgendes: Der Indikator zeichnet eine vertikale Linie in die Richtung der Kerze (aufwärts oder abwärts). Die Höhe der Linie ist gleich der Breite der Kerze.

Die Metabar-Erweiterungsschleife wird unterbrochen.

Der vollständige Code des Indikators ist unten angehängt.

Schauen wir uns die Funktionsweise des Indikators im Terminal an.



Hier hat der Indikator Doji-Kerzen mit einem Balken gefunden:

Abbildung 7. Der Indikator meldet Doji-Kerzen, die nur einen Balken umfassen







Die Doji-Kerzen im Chart liegen einen Balken hinter den Signalen des Indikators zurück, da der Indikator nur abgeschlossene Balken analysiert. Der Zweck des Indikators besteht nicht darin, die Kerzen anzuzeigen, sondern Echtzeitsignale zu generieren, die anzeigen, dass die Bildung einer Doji-Kerze abgeschlossen ist (und dass sie unverändert bleibt). Diese Kerze kann aus mehreren Balken bestehen. Der Indikator zeigt die Breite der gefundenen Kerze als einen Wert für die Höhe der Linie an. In diesem Fall ist es "1" für eine aufwärts gerichtete Kerze und "-1" für eine abwärts gerichtete Kerze.



Betrachten wir nun eine Doji-Kerze, die aus fünf Balken besteht. Im Allgemeinen besteht der Hauptzweck des Indikators darin, nach solchen zusammengesetzten Kerzen zu suchen:



Abbildung 8. Der Indikator meldet Doji-Kerzen, die aus fünf Balken bestehen







Wir sehen, dass der Doji-Suchalgorithmus korrekt funktioniert. In der obigen Abbildung habe ich die Größen der gefundenen Metabars und ihre OHLC-Kursebenen hervorgehoben.



Für eine effektive praktische Anwendung dieses Indikators müssen wir jedoch einen weiteren Aspekt berücksichtigen. Kerzen können unterschiedlich groß sein: einige sind groß, andere sehr klein. Einige von ihnen können so klein sein, viel kleiner als die benachbarten Balken, dass sie als Rauschen betrachtet werden können, sodass sie kaum als signifikante Kursbewegungen betrachtet werden können. Die praktische Anwendung solcher kleinen Doji-Kerzen ist gleich null. Sie können nicht als Indikator für den Beginn oder das Ende eines Trends oder als Anzeichen für etwas anderes dienen.



Daher müssen wir den Indikator so verbessern, dass er nur große Doji Kerzen anzeigt. Die Lösung des Problems scheint einfach: Wir können dem Indikator den folgenden Eingabeparameter hinzufügen:

input double Candle_HeightMin = 0.01 ;

Dann würde OnCalculate alle gefundenen Kerzen nach diesem Kriterium filtern.

Diese Lösung würde perfekt funktionieren, wenn die Kerze auf der Basis von gewöhnlichen einzelnen Balken konstruiert würde. Durch die Verwendung von Metabars ergibt sich jedoch ein nicht offensichtliches Problem, das die Effizienz dieser Lösung einschränkt. Ein gewöhnlicher einzelner Balken hat eine statistische Durchschnittshöhe. Nennen wir ihn den Wert h. Wenn wir große Doji-Kerzen finden müssen, können wir Candle_HeightMin in den Indikatoreinstellungen auf einen Wert von, sagen wir, 2*h setzen. Was aber, wenn wir große Doji-Kerzen auf der Grundlage von Metabars finden müssen, die z. B. eine Breite von 1 bis 4 Balken haben können? Dann kann ein Metabar, der aus 4 mittelhohen Balken besteht, eine Gesamthöhe von 2*h haben (wenn zuerst zwei Balken nacheinander nach oben und dann zwei Balken nach unten gehen).

Der Indikator wird bei einer solchen Metabar einen Doji anzeigen, da er die Bedingung der mittleren Höhe erfüllt. Aber wird es richtig sein? In der Tat besteht diese Kerze aus mittleren Balken und kann kaum als Zeichen einer starken Kursbewegung betrachtet werden.



Candle_HeightMin gleich 4*h zu setzen, wäre in diesem Fall ebenfalls falsch, da unsere Metabars eine Breite von 1 Balken haben können, und das wäre ein zu starker Schwellenwert. In diesem Fall würde der Indikator gute 2*h- und 3*h-Kerzen verpassen.



Wir müssen also einen Metabar-Höhenfilter erstellen, der die Stärke der Kursbewegung charakterisiert und für alle Metabars, einschließlich derjenigen, die aus einem Balken und aus vier Balken bestehen, gleichermaßen leistungsfähig und erreichbar ist.



Die Lösung für dieses Problem ist ganz einfach. Candle_HeightMin sollte in relativen und nicht in absoluten Werten angegeben werden. Das heißt, es ist nicht die absolute Höhe des Metabars, sondern seine Höhe pro Zeiteinheit. Kerze Höhe/Breite



Außerdem können wir diesen Parameter in Preispunkten ausdrücken. In diesem Fall sind die Einstellungen des Indikators nicht vom gewählten Währungspaar abhängig. Alle anderen Einstellungen, wie Doji-Körper und Schattengröße, sind ebenfalls nicht an absolute Preise gebunden.



Anstelle des Eingabeparameters Candle_HeightMin verwenden wir also den folgenden Wert:

input double Candle_HeightPowerMin = 0.5 ;

Der Filter nach diesem Kriterium im Indikatorcode wird wie folgt aussehen:

if ((CandleHeight/CandleWidth/ _Point ) < (Candle_HeightPowerMin* PeriodSeconds ()/ 60 )) DojiExists = false ;

Nun ist der Indikator für den praktischen Einsatz bereit. Der vollständige Code des Indikators ist unten angehängt.





Testen des Indikators

Jetzt ist es an der Zeit, unsere Entwicklung zu überprüfen. Während des Tests werden wir die Effizienz des resultierenden metabar-basierten Indikators beim Auffinden von Doji-Kerzen messen. Wir werden prüfen, um wie viele Male er effizienter ist als die klassische Variante mit einer Kerze pro Balken.



Führen Sie den Indikator auf dem EURUSD H4 Chart mit den folgenden Einstellungen aus:

Candle_WidthMin

1

Candle_WidthMax 1



Der Indikator ist also so eingestellt, dass er nur nach Doji-Kerzen mit einem Balken sucht.



Die Grenzwerte werden so festgelegt, dass die Gesamtgröße des Körpers und des Schattens der Doji-Kerze weniger als die Hälfte der Höhe der Kerze beträgt:

Candle_BodyPowerMax

0.2

Candle_ShadowPowerMax

0.2



Dies sind recht großzügige Einstellungen für die Größe der Körperteile der Kerze. Im realen Handel sollten Sie sie auf 0,1 oder nahe Null setzen, damit die Doji-Kerzen nahezu perfekt sind. Der Hauptzweck der aktuellen Tests besteht darin, die Anzahl der Kerzen zu vergleichen, die von zwei verschiedenen Methoden (Single-Balken und Metabar) erkannt werden. Die Stichprobe sollte groß genug sein, um den statistischen Fehler zu verringern.



Aus denselben Gründen werden wir auch keine zu hohen Anforderungen an die Höhe der Kerze stellen. Vorerst wird dieser Filter auf Null gesetzt, um alle Doji-Kerzen anzuzeigen, einschließlich starker und schwacher Kerzen:

Candle_HeightPowerMin

0



So, alle Parameter sind eingestellt. Dies ist der Chart des Indikators im Terminal:







Abbildung 9. Doji Kerzenindikator konstruiert auf regelmäßigen (einzelnen) H4 Balken

Wenn Sie den Chart scrollen, werden Sie sehen, dass es zum Beispiel in zwei Monaten nur 9 solcher Doji-Kerzen gab. Dies war die traditionelle Methode zur Konstruktion von Kerzen auf Basis einzelner Balken.



Um den Vorteil der Metabars zu bewerten, ändern wir nun den Zeitrahmen des Charts auf H1 und modifizieren die Eingabeparameter des Indikators:

Candle_WidthMin

4

Candle_WidthMax

4



Jetzt sucht der Indikator nach Kerzen, die jeweils vier H1-Balken breit sind. Dieser Metabalken ist genauso breit wie der traditionelle H4-Balken aus dem vorherigen Beispiel. Der einzige Unterschied besteht darin, dass klassische Balken strenge Startzeiten haben: 0:00, 4:00, 8:00, usw. Die Metabars haben viermal mehr Beginnzeiten: 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, usw. Die Breite ist die gleiche, aber es gibt viel mehr Flexibilität in der Zeit. Sehen wir und die Ergebnis an:







Abbildung 10. Doji-Kerzen-Indikator, konstruiert auf Metabars, die jeweils aus vier H1-Balken bestehen





Abbildung 10 zeigt denselben Kursabschnitt wie Abbildung 9. Diesmal gibt es eine Menge zusätzlicher Doji Kerzen. Über einen Zeitraum von zwei Monaten hat der Metabar-Indikator insgesamt 54 Doji-Kerzen identifiziert.

Das ist 6 Mal mehr als bei der klassischen Methode! Der Vorteil der neuen Methode ist offensichtlich.



Als Nächstes wollen wir die Variante mit der flexiblen Startzeit und der flexiblen H1-basierten Metabar-Breite prüfen — die Breite wird im Vergleich zum herkömmlichen H4-Balken leicht schwanken:

Candle_WidthMin

3

Candle_WidthMax

5







Abbildung 11. Doji-Kerzen-Indikator, konstruiert auf Metabars, die jeweils aus 2-5 H1-Balken bestehen





Die Anzahl der Doji-Kerzen hat sich noch weiter erhöht. Beachten Sie, dass der H5-Zeitrahmen im Terminal nicht vorhanden ist und daher solche Doji-Kerzen nicht mit klassischen Konstruktionsmethoden konstruiert werden können.



Indem wir alle möglichen Nicht-Standard-Zeitrahmen abdecken, können wir eine maximale Steigerung der erkannten Doji Kerzen im Vergleich zur klassischen Methode erreichen. Zu diesem Zweck lassen wir den Indikator auf dem minimal verfügbaren Zeitrahmen M1 mit den folgenden Einstellungen laufen:

Candle_WidthMin

180

Candle_WidthMax

300



Dies scheint dasselbe zu sein wie im obigen 3-5 H1-Bereich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir hier noch flexiblere Balken-Startzeiten haben: Minuten statt Stunden. Der eigentliche Unterschied liegt jedoch viel tiefer: Wir erhalten Metabars mit einer extrem flexiblen Breite, die nicht nur die stündlichen ganzzahligen Werte H1 (3, 4, 5) sind, sondern auch reale Werte, wie 199 M1, was 3,32 H1 oder 6,63 M30; 39,8 M5 usw. entspricht. Dies sind sehr unübliche Zeitrahmen im Sinne des klassischen Handels. Händler konstruieren niemals Kerzen in solchen Zeitrahmen. Und hier werden Hunderte solcher Zeitrahmen in einem Indikator auf einem einzigen Chart kombiniert:





Abbildung 12. Doji-Kerzen-Indikator, konstruiert auf Metabars, die jeweils aus 180-300 M1-Balken bestehen







Jetzt haben wir Tausende von Indikatorsignalen. In diesem Modus sind Doji-Kerzen fast überall zu finden. Da die Metabars in diesem Beispiel sehr breit sind (um zwei Größenordnungen breiter als ein Balken (!)), überlappen sie sich gegenseitig. Da der Indikator die Breite aller gefundenen Doji-Kerzen anzeigt, können wir ihre Grenzen auf dem Chart finden. Ich habe einige dieser Metabars mit farbigen Rechtecken markiert.



Was in der obigen Abbildung wirklich auffällt, ist, dass ein und dieselbe lange Kurssequenz sowohl Teil einer aufwärts gerichteten Doji-Kerze als auch einer abwärts gerichteten Kerze sein kann! Dies mag wie Wahnsinn und Chaos erscheinen, das mit jeder Art von Handel unvereinbar ist. Aber in Wirklichkeit liegt hier kein Fehler oder Problem vor. Wir haben keinen Höhenfilter für die identifizierten Kerzen verwendet, daher sind viele von ihnen recht kurz — auf dem Niveau eines Preisschwankungsrauschens, weshalb sie ihre Richtung leicht mit einer kleinen Zeitverschiebung oder einer kleinen Änderung der Breite der Kerze ändern. Versuchen wir, dieses Rauschen durch Setzen eines Filters in den Indikatoreinstellungen zu überwinden:

Candle_HeightPowerMin

2



Jetzt sieht die Situation ganz anders aus: Der Chart zeigt nur starke Kerzen, und die Sequenzen der erkannten Kerzen haben jetzt die gleichen Richtungen:







Abbildung 13. Doji Kerzenindikator auf Metabars, die jeweils aus 180-300 M1 Balken bestehen, mit dem Höhenfilter







Der M1-Zeitrahmen mit breiten Metabars hat es uns ermöglicht, eine neue Dimension zu betrachten, die zuvor unzugänglich war. Jede dichte Folge von Kerzen, die auf einem solchen Indikator angezeigt wird, beschreibt in der Tat eine Kerze, die sich in der Zeit verändert. Die Analyse dieser Dynamik kann zusätzliche Rückschlüsse auf die Kerze zulassen, die mit dem traditionellen Ansatz, bei dem eine Kerze als statische, an einen Balken gebundene Einheit betrachtet wurde, nicht möglich sind. Bei statischen Kerzen gibt es keine Informationen darüber, was mit der Kerze passiert, wenn sich der Zeitparameter geringfügig ändert. Dieser neue Bereich ist nun für die Forschung verfügbar.





Schlussfolgerung

In diesem Artikel haben Experimente überzeugend gezeigt, dass die Verwendung von Metabars eine detailliertere Analyse von Kerzenmustern ermöglicht:



mehr Muster zu finden als mit klassischen Methoden

das Auffinden von Mustern in zusätzlichen Kerzen, die mit den traditionellen Methoden grundsätzlich nicht gefunden werden können

größere Flexibilität und Bequemlichkeit (bei Verwendung eines einzigen Charts), mit der Möglichkeit der Anpassung an spezifische Aufgaben des Händlers

genaue Kontrolle des Beginns und des Endes der Kerzenformation, Überwachung der Dynamik der Kerzenveränderung während ihrer gesamten Lebensdauer

Die in diesem Artikel beschriebenen Techniken sind nicht nur auf Doji anwendbar, sondern können die Möglichkeiten zur Interpretation aller anderen klassischen Kerzen erweitern.

Der Artikel geht jedoch nicht auf alle Nuancen ein. Der Indikator wird noch nicht gehandelt. Die praktische Wirkung der Metabar-Indikatoren kann je nach Handelsstrategie unterschiedlich sein. Doji-Kerzen sind keine Handelssignale, daher sollten Sie nicht erwarten, dass die Anzahl der Positionen mit Metabars so stark zunimmt, wie die Indikatorsignale zugenommen haben. Der Handel mit Doji-Kerzen erfordert zusätzliche Analysen und die Überprüfung weiterer Marktbedingungen. Ist es möglich, Metabars mit anderen Analysemethoden (auf herkömmlichen Balken) zu kombinieren? Wie wirkt sich dies auf die Anzahl der Positionen aus? Wir haben eine große Anzahl von aufeinander folgenden Indikatorsignalen auf dem M1-Zeitrahmen gesehen, die im Wesentlichen eine einzige Kerze darstellen. Aufgrund des volatilen und gedehnten Charakters dieser Kerze passt sie zweifellos zu verschiedenen Marktsituationen, die während ihrer Lebensdauer auftreten. Dies erhöht die Chancen, ein nützliches Signal zu generieren (um einen Handel zu eröffnen oder zu schließen), wo die herkömmliche Kerze kein Signal zeigen würde.

Verlässliche Statistiken über die Anzahl der Abschlüsse können nur durch weitere Experimente gewonnen werden. Dies ist ein ziemlich umfangreiches Thema für eine separate Studie. Wenn Händler diesen Artikel, der einen Indikator beschreibt, interessant finden, werde ich das Experiment vielleicht in einem der nächsten Artikel fortsetzen, um das Verhalten in einer Handelsstrategie zu überprüfen.