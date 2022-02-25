Lernen Sie, wie man ein Handelssystem mit Hilfe der Bollinger Bänder entwickelt

Einführung



In der Welt des Handels gibt es viele Werkzeuge und Methoden, die wir zu unseren Gunsten einsetzen können, um unsere Handelsziele zu erreichen. Diese Instrumente können je nach Marktlage oder Marktstatus eingesetzt werden.

Eine dieser Methoden ist der Handel aufgrund von Bändern. Das Hauptkonzept der Handelsbänder besteht darin, zwischen zwei Bändern zu handeln, indem man kauft und verkauft, um von den festgelegten Bändern zu profitieren. Eines dieser Instrumente ist der Indikator der Bollinger Bänder. Dieser Indikator ist einer der beliebtesten oder einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren in der Welt der technischen Analyse und des Handels.

In diesem Artikel werde ich Ihnen Informationen über den Bollinger Bänder Indikator geben, damit Sie besser verstehen, was er ist, wie er berechnet wird und wie wir ihn zu unseren Gunsten nutzen können. Danach werden Sie in der Lage sein, ihn auf Ihre bevorzugte Weise entsprechend Ihrer Strategie zu verwenden. Als Nächstes werde ich mit Ihnen teilen, wie wir ein Handelssystem entwerfen können, indem wir diesen Bollinger Bänder Indikator auf eine genaue und einfache Weise verwenden. Wir werden also die folgenden Themen behandeln:



Das Bollinger Band misst die Streuung der Daten um ihren Mittelwert. Dieser Indikator wurde von John Bollinger entwickelt. Er besteht aus zwei Bändern, die den Gleitenden 20-Tage-Durchschnitt umgeben, um die Streuung der Daten (Preise) um ihren Mittelwert (20-Tage-Durchschnitt) zu messen.



Man könnte meinen, dass der Bollinger Bänder-Indikator mit dem Envelopes-Indikator identisch ist, da er ebenfalls zwei Bänder um die Preise herum hat. Der Unterschied zwischen den Bollinger Bändern und den Envelopes besteht darin, dass der Bollinger Bänder-Indikator nicht um einen festen Prozentsatz über dem Gleitenden Durchschnitt platziert wird, sondern dass seine Berechnung es ermöglicht, dass sich der Bollinger Bänder-Indikator entsprechend der Standardabweichung des Gleitenden Durchschnitts ausdehnt oder zusammenzieht. Diese und andere Details erfahren Sie im Abschnitt Bollinger Bänder Definition oder im Thema.



Wir werden auch lernen, wie wir die Bollinger Bänder durch einige Strategien der Bollinger Bänder in einer Weise nutzen können, die ausdrucksstark und vorteilhaft für unseren Handel ist, und dies ist sicher in der Bollinger Bänder Strategien Abschnitt.

Dann werden wir zum interessantesten Teil dieses Artikels übergehen: Wie man diese Strategien in einem algorithmischen Handelssystem in einer genauen und zuverlässigen Art und Weise verwendet, und das ist das, was wir mit der Blaupause der Strategie mit den Bollinger Bänder und der Systementwicklung lernen werden.





Alle Codes in diesem Artikel werden von MQL5 geschrieben und die Ausführung erfolgt auf MetaTrader 5.

Ich empfehle Ihnen, die Codes selbst zu schreiben und auszuführen, wenn Sie üben und Ihr Wissen erweitern wollen.

Sie benötigen also das MetaTrader 5-Terminal, um die Codes auszuführen, und den MetaEditor von MQL5, um die Codes zu schreiben, und die folgenden Bilder sind für sie.

Beachten Sie dies:

Laden Sie den MetaTrader 5 über den folgenden Link https://www.metatrader5.com/en/download herunter und installieren Sie ihn auf Ihrem Gerät. Danach sehen Sie das Fenster des MetaTrader 5 wie in der folgenden Abbildung:













Das folgende Bild zeigt, wie Sie eine neue Datei erstellen, um Ihren Code zu schreiben: Das folgende Bild zeigt, wie Sie eine neue Datei erstellen, um Ihren Code zu schreiben:

Öffnet eine neue Datei, um einen Expert Advisor zu schreiben Öffnet eine neue Datei, um einen nutzerdefinierten Indikator zu schreiben Öffnet eine neue Datei, um ein Skript zu schreiben

Sie können MetaEditor öffnen, indem Sie beim Öffnen des MetaTrader 5-Terminals F4 drücken oder unter den Extras den MetaQuotes Language Editor auswählen. Die folgenden Bilder zeigen, wie Sie MetaEditor öffnen, um Ihre Codes von MetaTrader 5 aus zu schreiben:Das folgende Bild zeigt das geöffnete MetaEditor-Fenster:

Für weitere Informationen können Sie meinen vorherigen Artikel über den folgenden Link lesen: https://www.mql5.com/de/articles/10293

Wie ich immer wieder in verschiedenen Veranstaltungen erwähne, ist das Programmieren oder Kodieren ein erstaunliches Werkzeug, das es uns ermöglicht, unser Leben einfach und reibungslos zu gestalten, indem es präzise Aktionen automatisch ausführt. Es ist also ein wichtiges Ziel, in diesen Bereich zu investieren, um zu lernen, wie man es richtig einsetzt, um die gewünschten Ziele in verschiedenen Lebensbereichen zu erreichen.

Wenn es um den Handel geht, muss ich mir vorstellen, wie das Leben einfach und angenehm sein kann, wenn Sie Ihre Anweisungen an den Computer zu tun, was Sie tun wollen und zu der Zeit, die Sie wollen, dann der Computer tun, was Sie wollen genau ohne Einwände und Sie können alles andere in Ihrem Leben zu tun. Es ist ein erstaunlicher Lebensstil, so wird es ein wichtiges Ziel sein, diese Kodierung oder Programmierung Ihr Interesse in Ihrem geeigneten Weg zu geben, auch wenn Sie von sich selbst oder lassen Sie jemand anderes zu tun es für Sie.

Haftungsausschluss Der gesamte Inhalt dieses Artikels dient ausschließlich dem Zweck der Ausbildung und nicht für andere Zwecke. Sie sind also für alle Maßnahmen allein verantwortlich, die Sie auf der Grundlage des Inhalts dieses Artikels ergreifen, da der Inhalt dieses Artikels keine Garantie für irgendwelche Ergebnisse bietet.

Lassen Sie uns also durch unsere Artikelabschnitte gehen, um mehr über dieses interessante Thema und den Indikator zu erfahren.

Bollinger Bänder, Definition



Die Geschichte der Idee der Handelsbänder ist lang und interessant und wird von vielen Methoden genutzt. Der Handel mit Bändern basiert hauptsächlich auf der Konstruktion von Bändern, die über und unter einem gewissen Maß an Tendenz liegen.



Zum Beispiel können wir Gleitende Durchschnitte, die um einen bestimmten Prozentsatz nach oben und unten verschoben werden, oder Envelopes (Hüllkurven) verwenden. Es gibt auch Kanäle, die aus zwei parallelen Linien über und unter den Preisen bestehen, um Wendepunkte zu erkennen. Aber alle diese Methoden sind starr und reagieren nicht auf die Preisbewegungen. Mit anderen Worten, sie dehnen sich nicht aus oder schrumpfen nicht mit den Preisbewegungen.

Die Bollinger Bänder können dies aufgrund ihrer spezifischen Berechnung tun. Die Details der Berechnung des Indikators werden wir in diesem Teil sehen.



Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für den Envelopes-Indikator und wie er auf den Kursen erscheint:

Wie Sie im vorherigen Bild sehen können, haben wir zwei Bänder, die die Preise umgeben: das untere Band umgibt die Preise unten und das obere Band oben. Der Hauptgedanke, den wir hier verstehen müssen, ist, dass es viele Methoden gibt, die auf Handelsbändern aus der Geschichte basieren, und die gängigsten waren Prozentbänder.

Es gibt auch viele Weiterentwicklungen der Idee der Handelsbänder. Eine dieser Entwicklungen ist der Bollinger Bänder Indikator, der für den Handel mit Bändern verwendet wird. Er unterscheidet sich von den zuvor genannten Methoden dadurch, dass er erweitert und zusammengezogen werden kann, da seine Berechnung dies zulässt.



Der Bollinger Bänder Indikator wurde von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren entwickelt, er ist einer der bekanntesten Experten auf dem Gebiet der Finanzmärkte und des Handels. Er ist ein CFA (Chartered Financial Analyst) und ein CMT (Chartered Market Technician).

Der Indikator der Bollinger Bänder ist ein beliebter technischer Indikator, er misst die Volatilität und kann sich je nach Marktlage erweitern und verengen. Er kann in allen Finanzmärkten wie Aktien, Forex usw. verwendet werden.

Lassen Sie uns nun über die Konstruktion der Bollinger Bänder sprechen:

Wie bereits erwähnt, besteht das Konzept der Bollinger Bänder darin, mit einem Maß für den allgemeinen Trend zu beginnen. Dann konstruieren wir Bänder über und unter diesem Maß. Für den Indikator der Bollinger Bänder ist das Maß des allgemeinen Trends der einfache Gleitende Durchschnitt und das Intervall wird durch ein Maß der Volatilität einer Gleitenden Standardabweichung bestimmt.

Der Bollinger Bänder Indikator:

Er misst die Streuung der Daten um ihren Mittelwert (gleitender Durchschnitt).

Er ist ein Volatilitätsindikator.

Der Unterschied zwischen Bollinger Bändern und Envelopes oder jeder anderen prozentualen Handelsband-Methode besteht darin, dass sie bestimmte Prozentsätze des Gleitenden Durchschnitts oberhalb und unterhalb des Gleitenden Durchschnitts haben, während Bollinger Bänder eine Standardabweichung des Gleitenden Durchschnitts sind.

Die Bänder verbreitern sich automatisch, wenn die Volatilität zunimmt, und ziehen sich zusammen, wenn die Volatilität abnimmt. Aufgrund ihrer dynamischen Natur können sie bei verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden.



Bollinger Bänder sind ein Handelsinstrument, das zur Bestimmung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten für einen Handel verwendet wird.

Die Bänder werden häufig verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestimmen.

Sie können verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen.



Die folgende Formel zeigt, wie die Bollinger Bänder berechnet werden:





Lassen Sie uns nun ein Beispiel für die Berechnung der Bollinger Bänder betrachten:

Angenommen, wir haben die Schlusskurse von 20 Handelstagen wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Tag Index

Schlusskurs $

1 20 2 30 3 35 4 30 5 40 6 45

7 50 8 55 9 40 10 45 11 50 12 35 13 40 14 50 15 60 16 65 17 70 18 60 19 70 20 75 Die Berechnung der Bollinger Bänder wird also wie folgt aussehen:

Die Berechnung der Bollinger Bänder wird also wie folgt aussehen:









Anpassen der Einstellungen:

Wenn nun einige gefragt haben, ob wir die Einstellungen der Bollinger Bänder in irgendeiner anderen Weise anpassen können, um sie in unsere Strategie oder unseren Handelsplan einzupassen, lautet die Antwort: Ja, das können wir tun, vor allem, wenn diese Anpassungen getestet wurden und uns gute Ergebnisse geliefert haben. Und wir müssen auch wissen, dass Bollinger empfiehlt, eine kleine Anpassungen für die Standardabweichung Multiplikator zu machen. Wir müssen auch wissen, dass eine Änderung der Periode des Gleitenden Durchschnitts die Periode beeinflusst, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wird. Bollinger schlägt außerdem vor, den Multiplikator der Standardabweichung auf 2,1 zu erhöhen, wenn wir einen einfachen Gleitenden Durchschnitt mit 50 Perioden verwenden, und ihn auf 1,9 zu senken, wenn wir einen einfachen Gleitenden Durchschnitt mit 10 Perioden verwenden.



In der heutigen Welt müssen wir die Standardabweichung nicht mehr manuell berechnen, sondern haben den Indikator bereits in MetaTrader 5 integriert. Die folgenden Bilder zeigen, wie Sie den Indikator zu Ihrem Chart hinzufügen oder anhängen. Wählen Sie das Menü Einfügen in MetaTrader 5:





Wählen Sie dann Indikatoren, dann Trend (Tendenz), dann Bollinger Bands:





Nachdem Sie den Indikator Bollinger Bänder ausgewählt haben, werden die Parameter des Indikatorfensters angezeigt. Es zeigt die Standardparameter des Indikators an. Er verfügt über die folgenden einstellbaren Parameter:

1. Periode zur Auswahl der Periodenlänge des Gleitenden Durchschnitts. 2. Abweichungen zur Auswahl der Abweichungsparameter der oberen und unteren Bänder. 3. Anwenden auf: Zur Auswahl der Art von Preisen, auf die die Parameter angewendet werden sollen (Close, Open, High, Low, Median Price, Typical Price und Weighted Close). 4. Stil: zur Auswahl des Stils des Indikators (Farbe, Form und Breite der Linien des Indikators). 5. Verschiebung: Hier können Sie einen Wert für die Verschiebung des Indikators festlegen. Und wie bereits erwähnt, können wir diese Einstellungen je nach den Eingaben des Händlers und seiner Strategie anpassen.









Jetzt haben wir den Indikator Bollinger Bänder auf dem Preisdiagramm eingezeichnet, und er wird wie in der folgenden Abbildung dargestellt:









Wie wir auf dem vorherigen Bild sehen können, sind die Preise von zwei Bändern (Bollinger Bänder) umgeben. Das untere Band liegt unter dem Gleitenden Durchschnitt (Mittelwert) und den Preisen und das obere Band liegt über dem Gleitenden Durchschnitt (Mittelwert) und den Preisen.

Bollinger Bänder, Strategien



Hier werden wir über Bollinger Bänder Strategien sprechen und wissen, wie man sie vorteilhaft einsetzen kann.

Wir können die Bollinger Bänder bei verschiedenen Marktbedingungen oder Marktbewegungen einsetzen, wir können sie während eines Aufwärtstrends, eines Abwärtstrends oder einer Seitwärtsbewegung verwenden. Und bei jeder Marktbedingung gibt es viele Strategien, die wir verwenden können, aber hier werden wir einige von ihnen erwähnen.



Während eines Aufwärtstrends

Zunächst müssen wir verstehen, wie sich die Kurse während eines Aufwärtstrends mit dem Gleitenden Durchschnitt bewegen, denn wir können feststellen, dass sich die Kurse während des Aufwärtstrends meistens über ihrem Mittelwert (gleitender Durchschnitt) bewegen.

Wir werden also feststellen, dass sich die Preise während des Aufwärtstrends die meiste Zeit zwischen dem Gleitenden Durchschnitt und dem oberen Band bewegen. Das bedeutet, dass die Preise höhere Tiefst- und Höchststände erreichen, da sie von den Käufern kontrolliert werden.















Hier können uns die Bollinger Bänder helfen, diesen Aufwärtstrend zu erkennen, da wir feststellen können, dass sich die Kurse zwischen dem Gleitenden Durchschnitt und dem oberen Band bewegen. Das folgende Bild ist ein Beispiel dafür: Wie Sie deutlich sehen können, bewegen sich die Kurse in der grünen Zone während eines Aufwärtstrends und bewegen sich zwischen dem Gleitenden Durchschnitt und dem oberen Band:





Kaufen, wenn die Preise über den Gleitenden Durchschnitt kreuzen, und das Ziel wird das obere Band sein.

Preise > MA = Kaufen, Oberes Band = Ziel

Die Strategie, die wir hier erwähnen, ist, dass wir Folgendes tun sollen:





Während des Abwärtstrends

Zunächst müssen wir verstehen, wie sich die Kurse während eines Abwärtstrends mit Gleitendem Durchschnitt bewegen, da wir feststellen können, dass sich die Kurse während des Abwärtstrends meistens unter ihrem Mittelwert (gleitender Durchschnitt) bewegen.

Wir werden also feststellen, dass sich die Preise während des Abwärtstrends die meiste Zeit zwischen dem Gleitenden Durchschnitt und dem unteren Band bewegen. Das bedeutet, dass die Preise niedrigere Höchst- und Tiefststände erreichen, da die Verkäufer den Markt kontrollieren und die Preise sich nach unten bewegen.











Hier können uns Bollinger Bänder helfen, diesen Abwärtstrend zu identifizieren, da wir feststellen können, dass sich die Preise zwischen dem Gleitenden Durchschnitt und dem unteren Band bewegen. Das folgende Bild ist ein Beispiel dafür, und wir können deutlich erkennen, dass sich die Preise in der roten Zone in einem Abwärtstrend bewegen und sich zwischen dem Gleitenden Durchschnitt und dem unteren Band bewegen:





Verkaufen, wenn die Kurse unter den Gleitenden Durchschnitt kreuzen, und das Ziel das untere Band sein wird.

Preise < MA = Verkaufen, Unteres Band = Ziel

Die Strategie, die wir hier erwähnen, ist, dass wir Folgendes tun sollen:





Während Seitwärtsbewegungen

Zunächst müssen wir verstehen, wie sich die Preise während einer Seitwärtsbewegung bewegen, da wir feststellen können, dass Seitwärtsbewegungen jede Bewegung außer Aufwärts- und Abwärtstrends sind.

Seitwärtsbewegungen zeigen ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern, da eine Partei nicht die volle Kontrolle über den Markt hat. Die folgenden Bilder sind Beispiele für einige Seitwärtsbewegungen:



















Das Folgende ist ein echtes Beispiel für eine Seitwärtsbewegung, da wir deutlich sehen können, dass sich die Preise in der grünen Zone seitwärts bewegen, ohne eine klare Richtung nach oben oder unten:





Die vorangegangenen Zahlen sind Beispiele für Seitwärtsbewegungen und es gibt noch mehr als die, die ich erwähnt habe, aber das Konzept der Seitwärtsbewegung ist, dass es sich um jede Bewegung außer Aufwärts- und Abwärtstrend handelt.



Nun müssen wir wissen, wie sich die Seitwärtsbewegung auf den Gleitenden Durchschnitt auswirkt, da die Preise den Gleitenden Durchschnitt nicht respektieren, da sie nach oben und unten kreuzen werden. Die folgende Abbildung ist ein Beispiel dafür:



Wie können sich also die Kurse in den Bollinger Bänder bewegen? Die Kurse bewegen sich zwischen dem unteren und dem oberen Band, und die folgende Abbildung ist ein Beispiel dafür:

Preise am unteren Band = Kaufen, oberes Band = Ziel

Preise am oberen Band = Verkaufen, unteres Band = Ziel

Da wir wissen, dass sich die Kurse zwischen dem unteren und dem oberen Band bewegen, besteht die Strategie bei einer Seitwärtsbewegung darin, am unteren Band zu kaufen und das obere Band als Ziel zu nehmen, oder am oberen Band zu verkaufen und das untere Band als Ziel zu nehmen.





Wir können am unteren Band kaufen und am oberen Band den Gewinn mitnehmen.

Wir können auf dem oberen Band verkaufen und auf dem unteren Band den Gewinn mitnehmen.

Im vorherigen Bild:

Bollinger Bänder, Systemgestaltung der Strategien



In diesem interessanten Teil werden wir lernen, wie man ein algorithmisches Handelssystem auf der Grundlage des Bollinger Bänder Indikators programmiert. Wir werden auch lernen, wie man drei Handelsstrategien erstellt, die wir bereits erwähnt haben (Aufwärtstrend-Strategie, Abwärtstrend-Strategie und Seitwärtsstrategie).

Sie können Ihr Handelssystem so gestalten, wie Sie wollen, von einem einfachen Handelssystem bis hin zu einem fortgeschrittenen Handelssystem. Sie können zum Beispiel ein einfaches Handelssystem entwickeln, das ein einfaches Signal auf der Grundlage eines einfachen Konzepts generiert, und dann entsprechend diesem Signal handeln, oder Sie können ein fortgeschrittenes Handelssystem entwickeln, das Ihnen nicht nur ein einfaches Signal gibt, sondern ein fortgeschrittenes Signal auf der Grundlage einer Kombination verwandter Konzepte und es automatisch ausführt. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze. In diesem Artikel werden wir uns mit einem einfachen Handelssystem beschäftigen - wir werden es nur zu Lehrzwecken erstellen, um das Konzept zu lernen. Auf der Grundlage dieses Wissens werden Sie in der Lage sein, ähnliche Systeme zu entwickeln oder Ihr eigenes Handelssystem nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Ich hoffe, dass dieser Artikel für Sie nützlich ist und Ihnen hilft, Ihre Handels- oder Anlageziele zu erreichen.

Zunächst werden wir lernen, wie man einen reinen Bollinger Bänder Code entwickelt, der es ermöglicht, drei Kommentare auf dem Chart mit dem Wert des Gleitenden Durchschnitts, dem Wert des oberen Bandes und dem Wert des unteren Bandes anzuzeigen.

Im Folgenden finden Sie den entsprechenden Code:



void OnTick () { double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; Comment ( "MiddleBandValue: " ,MiddleBandValue, "

" , "UpperBandValue: " ,UpperBandValue, "

" , "LowerBandValue: " ,LowerBandValue, "

" ); }









Und nun, nachdem wir den Code geschrieben und kompiliert haben, müssen wir sicherstellen, dass der Code keine Fehler oder Warnungen enthält, so wie im folgenden Bild:Dann suchen Sie die Datei im Navigator-Fenster und ziehen Sie sie auf das Diagramm oder doppelklicken Sie auf sie, um sie auszuführen und an das Diagramm anzuhängen, wie in den folgenden Bildern:Das folgende Bild zeigt ein Chart, auf dem unser Programm läuft:





Aufwärtstrend, Blaupause der Strategie mit den Bollinger Bänder:

Preise > MA = Kaufen, oberes Band = Ziel nehmen, oder = kein Signal

Jetzt werden wir lernen, wie wir unsere einfachen Bollinger Bänder Strategien entwerfen.





Im Folgenden finden Sie den entsprechenden Code:

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Ask>=MiddleBandArray[ 0 ]) && (Ask<UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "BUY" ); } if ( (Bid>=UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } if ( (Ask<MiddleBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "NO SIGNAL" ); } }

Die folgenden Bildschirmfotos zeigen die Signale dieser Strategie:













Stellen Sie sicher, dass Ihr Code keine Fehler oder Warnungen enthält.

Finden Sie die Datei.

Ausführen des Codes durch Ziehen und Ablegen oder einen Doppelklick auf die Datei, die Sie in den Chart einfügen möchten.

Als Nächstes müssen wir die folgenden Schritte durchführen:





Das folgende Bild zeigt den Chart nach der Ausführung des Codes. Hier läuft das Programm auf dem Chart:



Das folgende Bild zeigt den Chart nach der Ausführung des Codes. Hier läuft das Programm auf dem Chart:



Abwärtstrend, Blaupause der Strategie mit den Bollinger Bänder:

Preise < MA = Verkaufen, Unteres Band = Ziel

Im Folgenden finden Sie den entsprechenden Code:

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Bid<=MiddleBandArray[ 0 ]) && (Bid>LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "SELL" ); } if ( (Ask<=LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } if ( (Bid>MiddleBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "NO SIGNAL" ); } }

Die folgenden Screenshots zeigen die Signale, die von dieser Strategie generiert wurden:













Stellen Sie sicher, dass Ihr Code keine Fehler oder Warnungen enthält.

Finden Sie die Datei.

Ausführen des Codes durch Ziehen und Ablegen oder einen Doppelklick auf die Datei, die Sie in den Chart einfügen möchten.





Und das folgende Bild nach der Ausführung des Codes und wie es auf dem Diagramm erscheint oder wie das Programm an das Diagramm angehängt ist:

Und das folgende Bild nach der Ausführung des Codes und wie es auf dem Diagramm erscheint oder wie das Programm an das Diagramm angehängt ist:







Als Nächstes führen wir wieder die Schritte aus (wie in den Screenshots gezeigt):

Seitwärtsbewegung, Blaupause der Strategie mit den Bollinger Bänder:

Preise am unteren Band = Kaufen, oberes Band = Ziel

Preise am oberen Band = Verkaufen, unteres Band = Ziel









Im Folgenden finden Sie den entsprechenden Code:

A- Kaufsignal, das bei Berührung des unteren Bandes generiert wird,

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Ask<=LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "BUY" ); } if ( (Bid>=UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } }

Die von dieser Strategie erzeugten Signale:









Stellen Sie sicher, dass Ihr Code keine Fehler oder Warnungen enthält.

Finden Sie die Datei.

Ausführen des Codes durch Ziehen und Ablegen oder einen Doppelklick auf die Datei, die Sie in den Chart einfügen möchten.





Und das folgende Bild nach der Ausführung des Codes und wie es auf dem Diagramm erscheint oder wie das Programm an das Diagramm angehängt ist:

Und das folgende Bild nach der Ausführung des Codes und wie es auf dem Diagramm erscheint oder wie das Programm an das Diagramm angehängt ist:





B- Verkaufssignal, das bei Berührung des oberen Bandes erzeugt wird,

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Bid>=UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "SELL" ); } if ( (Ask<=LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } }

Schritte (wie in den Screenshots unten gezeigt):Im Folgenden finden Sie den entsprechenden Code:

Nachfolgend finden Sie Screenshots der Signale, die von dieser Strategie generiert werden:









Stellen Sie sicher, dass Ihr Code keine Fehler oder Warnungen enthält.

Finden Sie die Datei.

Ausführen des Codes durch Ziehen und Ablegen oder einen Doppelklick auf die Datei, die Sie in den Chart einfügen möchten.







Und das folgende Bild nach der Ausführung des Codes und wie es auf dem Diagramm erscheint oder wie das Programm an das Diagramm angehängt ist:



Und das folgende Bild nach der Ausführung des Codes und wie es auf dem Diagramm erscheint oder wie das Programm an das Diagramm angehängt ist:





Schlussfolgerung



Schritte (wie in den Screenshots unten gezeigt):

Das Konzept der Handelsbänder ist sehr gut, da es uns eine klare Erwartung für die bevorstehende Bewegung gibt, um einen Vorteil aus dieser Bewegung zu ziehen und davon zu profitieren, und es gibt viele Methoden, um mit Bändern wie den Bollinger Bändern zu handeln, und wie wir wussten, ist es ein gutes Werkzeug oder eine gute Methode, da es sich mit den Preisbewegungen ausdehnen und zusammenziehen kann und wir es bei allen Marktbedingungen oder Trends verwenden können.

Und wie das, was ich zuvor erwähnt, in diesem Artikel habe ich versucht, mit dem Konzept der Bollinger Bänder Indikatoren zu teilen, wie wir es berechnen können, um das Verständnis für sie zu verbessern, und erwähnt einfache Handelsstrategien von Bollinger Bänder Indikator dann gelernt, wie man einfache Handelssysteme für diese einfachen Strategien zu entwerfen.

Jetzt können Sie Ihre eigene Strategie entwickeln oder entwerfen, die für Ihren Handelsstil geeignet sein wird. Ich hoffe, dass Sie diesen Artikel für sich und Ihren Handel nützlich finden.







Referenzen



"Bollinger on Bollinger Bands" von John Bollinger

https://www.bollingerbands.com/about-us

https://www.investopedia.com/trading/using-bollinger-bands-to-gauge-trends

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:bollinger_bands







