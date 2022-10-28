- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 094
盈利交易:
5 309 (65.59%)
亏损交易:
2 785 (34.41%)
最好交易:
2 269.93 EUR
最差交易:
-1 393.68 EUR
毛利:
96 154.60 EUR (1 687 267 pips)
毛利亏损:
-79 295.49 EUR (1 618 491 pips)
最大连续赢利:
57 (157.74 EUR)
最大连续盈利:
3 507.13 EUR (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
89.62%
最大入金加载:
131.60%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.73
长期交易:
3 613 (44.64%)
短期交易:
4 481 (55.36%)
利润因子:
1.21
预期回报:
2.08 EUR
平均利润:
18.11 EUR
平均损失:
-28.47 EUR
最大连续失误:
35 (-181.53 EUR)
最大连续亏损:
-4 639.03 EUR (15)
每月增长:
12.43%
年度预测:
150.84%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
66.85 EUR
最大值:
9 725.10 EUR (64.52%)
相对跌幅:
结余:
49.60% (9 727.53 EUR)
净值:
60.71% (11 905.71 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1464
|SP500
|1224
|NDX
|1064
|AUDUSD
|808
|USDCAD
|746
|GBPUSD
|744
|NZDUSD
|678
|USDJPY
|453
|WS30
|204
|XAUUSD
|162
|SPX500
|151
|AUDJPY
|76
|XAGUSD
|67
|EURJPY
|48
|CADJPY
|48
|GBPJPY
|41
|NZDJPY
|38
|EURCAD
|19
|XTIUSD
|10
|NI225
|9
|CHFJPY
|8
|EURAUD
|6
|TSLA
|5
|FRC
|5
|AUDCAD
|5
|USDCHF
|3
|XNGUSD
|2
|EURNZD
|2
|NVDA
|1
|AAPL
|1
|NDAQ
|1
|USDSEK
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|960
|SP500
|12K
|NDX
|4.7K
|AUDUSD
|714
|USDCAD
|150
|GBPUSD
|914
|NZDUSD
|449
|USDJPY
|270
|WS30
|441
|XAUUSD
|-731
|SPX500
|548
|AUDJPY
|120
|XAGUSD
|-1.7K
|EURJPY
|110
|CADJPY
|73
|GBPJPY
|121
|NZDJPY
|57
|EURCAD
|-21
|XTIUSD
|76
|NI225
|-125
|CHFJPY
|13
|EURAUD
|3
|TSLA
|-5
|FRC
|-43
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|7
|XNGUSD
|3
|EURNZD
|-5
|NVDA
|13
|AAPL
|1
|NDAQ
|0
|USDSEK
|-2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|56K
|SP500
|7.2K
|NDX
|19K
|AUDUSD
|31K
|USDCAD
|18K
|GBPUSD
|44K
|NZDUSD
|9.2K
|USDJPY
|10K
|WS30
|4.4K
|XAUUSD
|-137K
|SPX500
|4.6K
|AUDJPY
|12K
|XAGUSD
|-35K
|EURJPY
|10K
|CADJPY
|6.5K
|GBPJPY
|9.5K
|NZDJPY
|5.9K
|EURCAD
|-2.6K
|XTIUSD
|969
|NI225
|-1.9K
|CHFJPY
|404
|EURAUD
|154
|TSLA
|-508
|FRC
|-4.1K
|AUDCAD
|25
|USDCHF
|465
|XNGUSD
|1
|EURNZD
|-386
|NVDA
|1.3K
|AAPL
|120
|NDAQ
|-4
|USDSEK
|-629
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 269.93 EUR
最差交易: -1 394 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +157.74 EUR
最大连续亏损: -181.53 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.25 × 8
|
Darwinex-Live
|0.31 × 3824
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.19 × 186
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.67 × 9
|
VantageFXInternational-Live
|2.76 × 41
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
策略包括 3 种类型的头寸，短期剥头皮，波段交易以及因套利或其他基本面和技术原因而持有的长期交易。请相应调整仓位大小。使用的主要货币对是 EURU、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD 以及一些日元货币对。保本往往是主要关注点，90% 的交易都有 SL。
Cèlüè bāokuò 3 zhǒng lèixíng de tóucùn, duǎnqí bō tóupí, bōduàn jiāoyì yǐjí yīn tàolì huò qítā jīběn miàn hé jìshù yuányīn ér chí yǒu de chángqí jiāoyì. Qǐng xiāngyìng tiáozhěng cāngwèi dàxiǎo. Shǐyòng de zhǔyào huòbì duì shì EURU,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD yǐjí yīxiē rì yuán huòbì duì. Bǎoběn wǎngwǎng shì zhǔyào guānzhù diǎn,90% de jiāoyì dōu yǒu SL.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
601%
0
0
USD
USD
23K
EUR
EUR
202
33%
8 094
65%
90%
1.21
2.08
EUR
EUR
61%
1:200