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Mihai Ardelean

XFX

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交易:
8 094
盈利交易:
5 309 (65.59%)
亏损交易:
2 785 (34.41%)
最好交易:
2 269.93 EUR
最差交易:
-1 393.68 EUR
毛利:
96 154.60 EUR (1 687 267 pips)
毛利亏损:
-79 295.49 EUR (1 618 491 pips)
最大连续赢利:
57 (157.74 EUR)
最大连续盈利:
3 507.13 EUR (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
89.62%
最大入金加载:
131.60%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.73
长期交易:
3 613 (44.64%)
短期交易:
4 481 (55.36%)
利润因子:
1.21
预期回报:
2.08 EUR
平均利润:
18.11 EUR
平均损失:
-28.47 EUR
最大连续失误:
35 (-181.53 EUR)
最大连续亏损:
-4 639.03 EUR (15)
每月增长:
12.43%
年度预测:
150.84%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
66.85 EUR
最大值:
9 725.10 EUR (64.52%)
相对跌幅:
结余:
49.60% (9 727.53 EUR)
净值:
60.71% (11 905.71 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1464
SP500 1224
NDX 1064
AUDUSD 808
USDCAD 746
GBPUSD 744
NZDUSD 678
USDJPY 453
WS30 204
XAUUSD 162
SPX500 151
AUDJPY 76
XAGUSD 67
EURJPY 48
CADJPY 48
GBPJPY 41
NZDJPY 38
EURCAD 19
XTIUSD 10
NI225 9
CHFJPY 8
EURAUD 6
TSLA 5
FRC 5
AUDCAD 5
USDCHF 3
XNGUSD 2
EURNZD 2
NVDA 1
AAPL 1
NDAQ 1
USDSEK 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 960
SP500 12K
NDX 4.7K
AUDUSD 714
USDCAD 150
GBPUSD 914
NZDUSD 449
USDJPY 270
WS30 441
XAUUSD -731
SPX500 548
AUDJPY 120
XAGUSD -1.7K
EURJPY 110
CADJPY 73
GBPJPY 121
NZDJPY 57
EURCAD -21
XTIUSD 76
NI225 -125
CHFJPY 13
EURAUD 3
TSLA -5
FRC -43
AUDCAD 8
USDCHF 7
XNGUSD 3
EURNZD -5
NVDA 13
AAPL 1
NDAQ 0
USDSEK -2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 56K
SP500 7.2K
NDX 19K
AUDUSD 31K
USDCAD 18K
GBPUSD 44K
NZDUSD 9.2K
USDJPY 10K
WS30 4.4K
XAUUSD -137K
SPX500 4.6K
AUDJPY 12K
XAGUSD -35K
EURJPY 10K
CADJPY 6.5K
GBPJPY 9.5K
NZDJPY 5.9K
EURCAD -2.6K
XTIUSD 969
NI225 -1.9K
CHFJPY 404
EURAUD 154
TSLA -508
FRC -4.1K
AUDCAD 25
USDCHF 465
XNGUSD 1
EURNZD -386
NVDA 1.3K
AAPL 120
NDAQ -4
USDSEK -629
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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RoboForex-ECN
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VTMarkets-Live
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ICMarketsSC-MT5-4
0.25 × 8
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Exness-MT5Real3
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SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.19 × 186
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
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EBCFinancialGroupKY-Live01
2.67 × 9
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Ava-Real 1-MT5
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TickmillUK-Live
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策略包括 3 种类型的头寸，短期剥头皮，波段交易以及因套利或其他基本面和技术原因而持有的长期交易。请相应调整仓位大小。使用的主要货币对是 EURU、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD 以及一些日元货币对。保本往往是主要关注点，90% 的交易都有 SL。

Cèlüè bāokuò 3 zhǒng lèixíng de tóucùn, duǎnqí bō tóupí, bōduàn jiāoyì yǐjí yīn tàolì huò qítā jīběn miàn hé jìshù yuányīn ér chí yǒu de chángqí jiāoyì. Qǐng xiāngyìng tiáozhěng cāngwèi dàxiǎo. Shǐyòng de zhǔyào huòbì duì shì EURU,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD yǐjí yīxiē rì yuán huòbì duì. Bǎoběn wǎngwǎng shì zhǔyào guānzhù diǎn,90% de jiāoyì dōu yǒu SL.


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2026.06.11 18:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 13:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 15:23
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 02:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 00:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 23:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 16:09
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 14:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 11:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 19:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 18:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 15:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 14:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.21 04:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.01 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.31 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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601%
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23K
EUR
202
33%
8 094
65%
90%
1.21
2.08
EUR
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