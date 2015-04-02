Neuro Quant US30

NEURON US30

NEURON US30 是一款专门针对 US30 / 道琼斯指数 开发的自动交易程序，结合多周期市场分析、动量过滤和系统化资金管理。

该 EA 根据 US30 的市场特征进行设计，包括较强的日内波动、波动率扩张以及明显的方向性行情。在允许交易之前，实时策略会分析多个市场条件。

BUY 买入策略结合 H1 ATR 波动率、H1 Stochastic 动量、M15 EMA 斜率以及 M5 EMA 斜率。SELL 卖出策略结合 H1 方向运动、M15 K线结构、M5 EMA 200 斜率以及 M5 方向运动。所有实时交易信号仅使用开仓之前已经可获得的市场数据。

NEURON US30 还包含一个与 MetaTrader 5 策略测试器集成的 Neural Network 研究环境。历史分析环境与真实交易逻辑相互独立。真实账户中的交易决策由实时策略根据入场之前的市场信息生成。

EA 提供可选的 Ryan Jones 风格资金管理。典型设置可以从 0.01 手开始，并根据账户余额增长逐步提高交易手数。最大手数和资金管理进阶参数均可配置。

推荐参考设置：US30、M5、初始手数 0.01，建议初始资金约为 500 美元或更高。实际所需资金取决于经纪商的合约规格、杠杆、保证金要求以及用户所选择的风险参数。

主要功能包括 H1/M15/M5 多周期分析、ATR、Stochastic、EMA 斜率、ADX 与方向运动过滤、K线结构分析、可配置最大点差、固定或渐进式手数管理、单持仓模式、Wall Street 风格自定义界面以及实时账户信息显示。

EA 提供可配置的点差和执行参数，以适应不同经纪商提供的 US30 合约规格。

在真实账户使用之前，建议在 MetaTrader 5 策略测试器中使用 Every tick based on real ticks 模式进行测试，并在目标经纪商的模拟账户中进一步评估。

交易存在风险。历史表现不能保证未来结果。