Neuro Quant US30

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  • Tiago Oliveira Silva
    Tiago Oliveira Silva

    Tiago Oliveira Silva

    🇨🇳 中文
    您好，我是 Thiago Silva，一名交易员和开发者，与我的优秀团队共同工作，团队也由 Lucas Farias 共同领导。我们专注于为金融市场开发交易机器人和定制指标。
    我们的交易机器人采用高精度策略进行开发，并经过严格测试，以确保高效和稳定的表现。我们运用先进技术，包括神经网络和前沿算法，打造兼具精准性、自动化和高效表现的交易工具。
    把握机会，使用功能完善且高效的工具进行交易，这些工具旨在提升您在金融市场中的交易表现。 在我们的个人资料中，您可以找到我们提供的部分服务，以满足不同交易者的多样化需求。
  • 版本: 1.35
  • 激活: 5

NEURON US30

NEURON US30 是一款专门针对 US30 / 道琼斯指数 开发的自动交易程序，结合多周期市场分析、动量过滤和系统化资金管理。

该 EA 根据 US30 的市场特征进行设计，包括较强的日内波动、波动率扩张以及明显的方向性行情。在允许交易之前，实时策略会分析多个市场条件。

BUY 买入策略结合 H1 ATR 波动率、H1 Stochastic 动量、M15 EMA 斜率以及 M5 EMA 斜率。SELL 卖出策略结合 H1 方向运动、M15 K线结构、M5 EMA 200 斜率以及 M5 方向运动。所有实时交易信号仅使用开仓之前已经可获得的市场数据。

NEURON US30 还包含一个与 MetaTrader 5 策略测试器集成的 Neural Network 研究环境。历史分析环境与真实交易逻辑相互独立。真实账户中的交易决策由实时策略根据入场之前的市场信息生成。

EA 提供可选的 Ryan Jones 风格资金管理。典型设置可以从 0.01 手开始，并根据账户余额增长逐步提高交易手数。最大手数和资金管理进阶参数均可配置。

推荐参考设置：US30、M5、初始手数 0.01，建议初始资金约为 500 美元或更高。实际所需资金取决于经纪商的合约规格、杠杆、保证金要求以及用户所选择的风险参数。

主要功能包括 H1/M15/M5 多周期分析、ATR、Stochastic、EMA 斜率、ADX 与方向运动过滤、K线结构分析、可配置最大点差、固定或渐进式手数管理、单持仓模式、Wall Street 风格自定义界面以及实时账户信息显示。

EA 提供可配置的点差和执行参数，以适应不同经纪商提供的 US30 合约规格。

在真实账户使用之前，建议在 MetaTrader 5 策略测试器中使用 Every tick based on real ticks 模式进行测试，并在目标经纪商的模拟账户中进一步评估。

交易存在风险。历史表现不能保证未来结果。


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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能概览 ORB Revolution 将执行、过滤和风险控制等
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
专家
透明的定价模式。  价格随着销售阶段的推进而上涨。下一阶段： $1500 。 [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Aero 的工作原理 Aero 是一款针对 XAUUSD（黄金） 的全自动交易顾问，在日线图上进行双向交易。 其核心是 突破策略 。黄金几乎每天都会突破关键位置 — Aero 判断哪些突破在统计上值得交易，并忽略其余的。 这项判断由 kNN（k近邻算法） 完成 — 这是一种基于25年以上黄金价格数据训练的机器学习方法。 当价格突破某个位置时，当前市场状态会与数千个历史案例进行比较。只有在统计数据支持交易时才会入场。 入场的谨慎性由 内置过滤器 保障 — 交易设置必须通过每一个过滤器才被允许入场： 隔夜滚动保护 — 在每日开盘后的前150分钟（00:00–02:30）和收盘前的最后60分钟（23:00–00:00）不开新仓，此时黄金点差会显著扩大 新闻过滤器 — 在高波动性事件期间自动阻止交易，日期已预先内置，因此无需额外的 URL 或 WebRequest 点差过滤器 — 当前点差超过阈值时跳过入场 一笔
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
专家
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
专家
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
专家
Harmonizer EA 是一款强大的网格交易工具，使用先进算法计算每笔交易的入场位置。它并非针对历史数据过度优化，而是利用市场波动率进行自我优化。通过使用市场波动率，该算法能够快速高效地适应市场变化。这意味着它既能够抓住市场机会，又能够在预设参数范围内有效控制风险。 不过，使用此 EA 时请务必谨慎，并且只投入您能够承受风险的资金。我们建议您先进行历史回测，并尝试不同设置，以找到最适合您的参数。 实时表现 推荐交易品种：AUDCAD、NZDCAD（AUDNZD 可选） 推荐时间周期：M15（15分钟图表） MT4 版本 功能特点 比类似 EA 更便宜且更优秀 支持多个交易品种 单图表设置 实盘与回测新闻过滤器 实时性能监控 未针对历史数据过度优化 不局限于特定品种 开发者支持 使用要求 对冲账户 对点差不敏感，但建议使用 ECN 账户 在 VPS 上持续运行（确保交易不中断） 杠杆 1:200 或更高 推荐设置 将 EA 挂载到 AUDCAD 的一个 15 分钟（M15）图表上，建议至少使用 500 美元启动。不过，为了降低风险，建议从 1500 美元开始。不需要 .set 文件。
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
Swing Sniper EA
Haidar Lionel Haj Ali
5 (2)
专家
Swing Sniper — MetaTrader 5 智能资金概念智能交易系统 Swing Sniper 是一款适用于 MetaTrader 5 的 Smart Money Concepts 智能交易系统 ，用于自动化执行纪律严谨的 liquidity sweep 策略，并结合 结构化确认 、 受控风险 和 透明的执行逻辑 。 该 EA 不会随机进场，也不依赖 grid 、 martingale 或危险的加仓摊平逻辑。相反，它采用严格的确认模型，基于 swing 结构 、 liquidity sweep 检测 、 动能确认 、 多时间框架 context ，以及 风险受控的交易管理 。 Swing Sniper 专为理解 SMC 概念、并希望以精准、一致和纪律化方式自动化执行交易的交易者打造。 警告： 这是前 10 份 的 限量首发价格 ！只有少量副本可享受此价格。 此次限量发布是有意为之。我们希望保持 Swing Sniper 的独特性，保护社区质量，并避免同一套策略被过多交易者同时使用。 前 10 份售出后，价格可能会在不提前通知的情况下上涨。 Swing Sniper 附带 4
作者的更多信息
Neuron Quant EURUSD
Tiago Oliveira Silva
专家
Neuron Quant EURUSD Neuron Quant EURUSD 是一款专为 MetaTrader 5 上的 EURUSD 自动交易开发的 Expert Advisor，主要运行配置为 M1 时间周期。 系统结合技术分析、形态识别、多周期分析、波动率分析、趋势强度、动量以及神经网络过滤。 Neuron Quant EURUSD 不依赖单一指标，而是在执行交易前综合评估多个市场条件。 系统的目标是建立一个结构化的决策过程，使方向、趋势强度、波动率和价格行为同时满足策略内部条件。 交易策略 该策略持续监控 EURUSD，并处理多种技术变量。 分析内容包括： RSI ADX MACD ATR 移动平均线 相对成交量 Momentum 趋势强度 K线结构 价格相对于移动平均线的位置 波动率 多时间周期市场环境 内部 BUY 和 SELL 模式 这些变量会由策略内部逻辑综合处理，然后决定是否允许入场。 BUY 和 SELL 条件分别进行评估，使系统能够根据当前市场方向和结构进行分析。 主要配置针对 EURUSD M1。 神经网络分析 Neuron Quant EURUSD 包含一个
Neuron Quant Gold
Tiago Oliveira Silva
专家
NEURON GOLD — XAUUSD Expert Advisor NEURON GOLD 是一款专为 黄金 / XAUUSD 开发的自动交易系统，结合多时间周期分析、趋势确认、动量过滤和自动仓位管理。 该EA不会依赖单一指标，而是在开仓之前综合分析多个市场条件。 策略结构 系统主要使用： H1趋势分析； EMA趋势确认； M15 EMA结构； RSI动量过滤； ADX趋势强度； K线运动过滤； 基于新信号K线的受控执行。 多时间周期分析 H1用于判断主要市场方向，M15用于在入场前确认动量和趋势强度。 技术过滤 EMA： 判断趋势方向和市场结构。 RSI： 提供额外的动量确认。 ADX： 衡量方向性走势的强度。 交易管理 NEURON GOLD提供可配置参数，包括： Stop Loss； Take Profit； Trailing Stop； 手数； 仓位控制； 点差限制； 交易时段； 新闻过滤； 执行参数。 标准配置使用 Stop Loss 5000 和 Take Profit 3000 。 Neural Network NEURON GOLD包含神经网络分析层，与技术交易规则
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