Artemis Trend Pro Indicator MT5

Artemis Trend Pro MT5

Artemis Trend Pro MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级多市场趋势指标，专为希望以更清晰、更结构化的方式，在不同交易品种和时间周期中读取趋势方向、信号质量、市场状态和交易背景的交易者而设计。

Trend Pro 基于 Artemis 决策支持框架构建，并不是一个简单的箭头指标。它将自适应趋势分析、回调检测、信号质量评分、趋势强度、市场状态过滤、收盘K线确认、基于 ATR 的交易水平、Trade Protection 以及简洁专业的仪表板整合到一个灵活的指标中，服务于现代自主交易。

Artemis 不只是依赖箭头，而是帮助您判断一个交易设置是强、弱、被阻止、老化、受保护还是已失效。凭借 Scalp、Intraday 和 Swing 模式、自动时间周期适应功能以及随附的 SET 文件，它被设计为可在 Forex、金属、指数和加密货币市场中使用的灵活决策支持工具。

任何货币对。任何时间周期。自适应趋势逻辑。

Artemis Trend Pro 适用于 Forex 货币对、金属、指数和加密货币品种，覆盖从低时间周期剥头皮交易到日内交易和波段交易的多种时间周期。

该指标包含三种交易风格模式：

Scalp — 适用于较低时间周期的更快速趋势/回调设置。
Intraday — 适用于活跃交易时段的平衡型趋势确认。
Swing — 适用于较高时间周期的更严格、更慢确认。

启用自动时间周期适应后，Artemis 会根据图表时间周期和所选交易风格，调整更高时间周期确认、信号到期、ATR 行为、质量阈值和交易地图逻辑。

收盘K线信号确认

Trend Pro 包含收盘K线确认功能，用于减少实时K线上不稳定的信号行为。

启用后，信号将使用已完成的K线进行确认，而不是依赖不断变化的实时K线条件。仪表板会清楚显示当前信号模式，例如：

Signal Mode: Closed Bar

这有助于交易者使用更干净、更稳定的图表信号。

信号质量与信心

每一个潜在的 BUY 或 SELL 设置在显示之前，都会通过信号质量模型进行评估。

仪表板可以显示：

质量 %
信号等级
信心水平
趋势强度 %
市场状态
过滤原因 / WHY

这有助于交易者不仅了解是否存在设置，还能了解该设置背后的条件是强、弱、被阻止还是不明确。

市场状态与过滤原因

Trend Pro 会监控当前市场环境，并可识别趋势、混合、震荡、低波动或谨慎状态等条件。

当信号被阻止或仪表板处于等待状态时，指标可以显示清晰原因，例如：

WHY: HTF not aligned
WHY: Market caution
WHY: ATR too low
WHY: Quality below threshold

这使 Artemis Trend Pro 成为一个可解释的趋势仪表板，而不只是简单的箭头工具。

基于 ATR 的交易地图

当活跃设置出现时，Artemis 会使用基于 ATR 的水平创建一个根据波动率调整的交易地图：

入场
止损
TP1
TP2
保本指南
移动止损指南

这些水平会根据当前市场波动进行调整，而不是使用固定且随意的距离。

Trade Protection

Artemis Trend Pro 包含 Trade Protection 状态，用于帮助交易者监控在信号出现后，活跃设置是否仍然保持健康状态。

仪表板可以显示以下状态：

持有交易
谨慎
无效
BE 就绪
TP1 达成
TP2 达成
SL 达成

WHY 行会解释保护状态背后的原因，例如动能减弱、趋势失效或目标推进情况。

这不会自动关闭交易。它是用于手动交易管理的可视化决策支持工具。

仪表板模式

仪表板包含三种显示模式：

Standard — 简洁平衡的交易视图。
Compact — 更小的面板，为图表留出更多空间。
Detailed — 扩展视图，包含诊断信息、信号模式、风格、配置文件以及近期 TP1 vs SL 统计。

该面板旨在保持关键交易信息可见，同时避免让图表过于拥挤。

近期 TP1 vs SL 统计

Detailed 模式包含一个简单的近期已完成信号摘要，显示最近有多少设置先于 SL 达到 TP1。

示例：

Stats: TP1 67% | SL 33% | N 6

这仅用于回顾和参考。它不是对未来结果的预测，也不应被视为盈利保证。

随附 SET 文件

该产品包含可直接使用的 SET 文件，帮助用户更快开始：

Default Intraday Balanced
Scalp Fast M5 / M15
Swing H1 / H4
Forex Majors Intraday
Gold Trend M5 / M15
Indices Trend M15 / H1
Crypto H1 / H4

用户可以从默认预设开始，然后根据自己的市场和时间周期调整交易风格、质量阈值、仪表板模式和交易地图设置。

推荐默认设置

推荐起点：

Trading Style: Intraday
Auto Timeframe Adaptation: On
Confirm Signals On Bar Close: On
Quality Profile: Balanced
Dashboard Mode: Standard
Trade Protection: On
Stats: Detailed mode only

这些默认设置旨在为常见的 Forex、金属和指数图表提供平衡体验。

提醒

Artemis Trend Pro 支持 MT5 信号事件提醒选项。提醒可以帮助交易者监控设置，而无需持续盯盘。

请务必先在 Strategy Tester 或模拟账户中测试提醒行为，尤其是在使用多个图表时。

重要

Artemis Trend Pro MT5 是一个决策支持指标。它不会自动下单，也不保证盈利。

交易结果取决于市场条件、点差、经纪商执行、时间周期、交易品种行为、风险管理和交易者纪律。在用于真实账户之前，请务必先在模拟账户中测试。


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指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
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Artemis Gold HFT Throttle EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 等待结束了 — Artemis Gold HFT Throttle EA 现已支持 MetaTrader 5。 Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 是一款专注于黄金交易的智能交易系统，面向希望在 XAUUSD 上进行快速短线自动化交易，同时拥有受控执行、智能保护机制和清晰仪表盘显示的交易者。 大多数快速交易机器人只关注速度。但在真实经纪商环境中，没有控制的速度可能会成为问题。黄金点差可能迅速扩大，流动性可能快速变化，订单修改可能被拒绝，而过于激进的交易请求行为可能导致不稳定的结果。 Artemis 基于一个不同的原则： 受控速度比失控速度更具可持续性。 此 MT5 版本基于经过验证的 MT4 v1.4 Artemis Gold HFT Throttle EA 构建，并将产品带到 MetaTrader 5 平台，提供更清晰的仪表盘、更强的诊断功能、兼容 MT5 的执行处理，并支持 hedging 和 netting 两种账户环境。 在 netting 账户中，持仓作为该交易品种的合并风险敞口进
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Artemis Bitcoin Orbit EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 Structured Bitcoin entries. Controlled recovery. Visible protection. Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 is a BTCUSD-focused Expert Advisor built for traders who want a more transparent alternative to a traditional grid or black-box basket robot. Orbit combines multi-timeframe Bitcoin analysis, capped volatility-based recovery, cost-aware basket exits and the Artemis Graphite Command Deck. The aim is simple: every cycle should have a clear entry reason, visible recovery lim
Artemis NAS100 Orb Edge EA MT5
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Artemis NAS100 ORB Edge EA MT5 一款结构化的NAS100开盘区间突破EA，专为伦敦和纽约开盘时段而设计，提供受控执行、清晰的风险管理以及专业的图表可视化。 NAS100在市场开盘前后可能出现非常激烈的波动。突破可能非常迅速，点差可能扩大，假突破也可能在毫无预警的情况下反转。 Artemis NAS100 ORB Edge EA旨在以结构化方式应对这些市场环境，而不是依赖方向预测。 EA会建立开盘区间，监控上下两个突破方向，并采用OCO执行模式。当其中一侧被触发时，另一侧订单会自动取消。 目标很简单： 等待区间形成。交易确认后的突破。以纪律管理持仓。 默认发布配置专为NAS100的M5图表设计，使用15分钟纽约开盘区间和OCO Straddle执行模型。 NAS100开盘区间突破策略 主要策略为New York ORB OCO Straddle。 EA识别开盘区间的高点和低点，在两侧准备突破逻辑，并等待价格确认方向。 当一侧被触发时： 另一侧突破订单会被取消 当前交易会自动管理 可以应用保本保护 可以分批止盈 Impulse Trail可以保护强劲走势 这使
Artemis Gold M1 Scalper
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Artemis Gold M1 Scalper Artemis Gold M1 Scalper 是一款高级 MT4 指标，专为 XAUUSD 交易者打造，适合希望在 M1 时间周期上以更清晰、更结构化的方式进行黄金剥头皮交易的用户。 它不是普通的箭头信号指标。Artemis 将动态支撑与阻力、趋势确认、动量过滤、基于 ATR 的交易水平、信号质量评分、市场状态分析、交易时段强度、活跃交易保护以及清晰的仪表盘整合到一个专注的剥头皮交易框架中，专门围绕黄金快速波动的特性而设计。 为什么 Gold M1 需要不同的方法 黄金的波动速度和幅度通常比标准外汇货币对更快、更剧烈。在 M1 时间周期上，这种波动性很容易迅速变成噪音信号、滞后入场和低质量交易机会。许多剥头皮指标要么让图表充满箭头，要么只显示信号，却不解释信号背后的市场背景。 Artemis 的理念正好相反：先过滤噪音，再显示带有背景信息的结构化机会。 信号由趋势方向、回调行为、动态支撑与阻力、RSI 动量、ATR 波动率、更高时间周期确认、点差条件、交易时段强度、市场状态和信号质量评分共同支持。这为交易者提供了一个更清晰的框架来解读
Artemis ORB Breakout Indicator MT5
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Artemis ORB Breakout for MT5 Artemis ORB Breakout for MT5 是一款基于交易时段的 Opening Range Breakout 指标，适合希望更清晰分析 Asia、London 和 New York 市场时段价格行为的日内交易者。 该指标会自动构建开盘区间，标记关键 ORB 水平，在区间完成后监控价格行为，并通过简洁的 Artemis 风格面板显示当前市场状态。 它旨在帮助交易者快速查看以下问题： 当前区间是否适合分析？价格是否正在突破区间？该走势是否过晚、混乱、过宽、影线过多，或目前不适合 ORB 分析？ Opening Range Breakout analysis Artemis ORB Breakout 会在图表上自动标记关键 ORB 结构： 开盘区间高点 开盘区间低点 中点 区间框 突破和失败区域 可选的止损参考水平 开盘区间形成后，指标会监控当前活跃时段，并更新面板中的 ORB 状态、区间质量、方向状态、点差信息和过滤提示。 Session profiles 指标包含灵活的时段模式，适合不同日内分析流程： Custom
Artemis Autochart AI
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Artemis Autochart AI MT5 Artemis Autochart AI MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级多品种形态扫描器和市场结构仪表盘。它旨在帮助交易者通过一个简洁的界面监控多个交易品种和时间周期，识别技术形态设置，查看关键价位，并专注于扫描器当前检测到的最相关机会。 该工具不会自动交易。它是一款技术分析和决策支持助手，旨在以简单、可视化且实用的方式整理图表形态信息。 产品的核心是 Artemis Graphite 仪表盘，这是一个简洁的深色界面，专为快速扫描和轻松决策而设计。Artemis Autochart 不会让你手动检查每一张图表，而是会扫描所选市场列表，对检测到的设置进行排名，并通过 Best Pattern Now 视图突出显示当前最强的机会。 Artemis AI Insights Artemis Autochart AI MT5 的关键功能之一是 Artemis AI Insights。 该面板会将技术扫描器数据转换为清晰的自然语言指导。它会说明检测到了什么形态，该设置是看涨还是看跌，确认价位在哪里，设置在何处失效，以及预计目
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Artemis Bitcoin Blaster MT4 Indicator First 10 copies are FREE!  Artemis Bitcoin Blaster MT4 Indicator is a crypto-focused trend and momentum indicator with easy-to-use dashboard designed for Bitcoin and major crypto symbols on MetaTrader 4. It combines closed-candle BUY/SELL signals, "Blast" Energy scoring, trend filtering, volatility checks, spread control, visual trade-plan levels, TP/SL hit tracking, and a clean on-chart dashboard. The indicator is designed as a decision-support tool. It d
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Artemis One EA MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis ONE EA — 基于 APEX 的 MT4 多品种交易引擎 Artemis ONE EA 是一款面向 MetaTrader 4 的全自动 Expert Advisor，围绕自适应策略选择、结构化交易入场、基于 ATR 的交易管理以及可配置账户保护而构建。 该 EA 适用于主要外汇货币对、贵金属以及部分非加密货币 CFD 市场，默认的均衡设置以 XAUUSD H1 作为主要参考配置。不建议用于加密货币市场，因为周末交易、极端点差变化和跳空行为可能影响自动化执行。Artemis ONE EA 可用于主要货币对、次要货币对和外来货币对，也可用于 US30 和 NAS 等指数。 Artemis ONE 的核心是 Artemis APEX Engine，这是一个全自动策略选择层，会在选择最合适的内部策略之前分析市场条件，或在条件不适合时阻止交易。 Artemis APEX Engine APEX 代表：Adaptive Positioning & Execution。 Artemis APEX Engine 会分析趋势强度、波动率、震荡区间行为、扩张条件以及更高时间周期偏向，然
Artemis One EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis ONE EA — APEX-Powered Multi-Symbol Trading Engine for MT5 Artemis ONE EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built around adaptive strategy selection, structured trade entries, ATR-based trade management, and configurable account protection. The EA is designed for major forex pairs, metals, and selected non-crypto CFD markets, with a balanced default setup prepared around   XAUUSD H1 . Crypto markets are not recommended due to weekend trading, extreme spread variation,
Artemis Trend Pro MT4
Nathan James Gilks
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指标
Artemis Trend Pro MT4 Artemis Trend Pro MT4 是一款适用于 MetaTrader 4 的高级多市场趋势指标，专为希望以更清晰、更有结构的方式读取不同交易品种和时间周期中的趋势方向、信号质量、市场状态和交易背景的交易者而设计。 Trend Pro 基于 Artemis 决策支持框架构建，并不是一个简单的箭头指标。它将自适应趋势分析、回调检测、信号质量评分、趋势强度、市场状态过滤、收盘柱确认、基于 ATR 的交易水平、Trade Protection 以及清晰专业的仪表盘整合到一个灵活的指标中，适用于现代主观交易。 任意品种。任意周期。自适应趋势逻辑。 Artemis Trend Pro 适用于 Forex 货币对、金属、指数和 crypto 品种，支持从低周期剥头皮到日内交易和波段交易的不同时间周期。 该指标包含三种交易风格模式： Scalp — 适用于低周期的更快速趋势/回调设置。 Intraday — 适用于活跃交易时段的平衡趋势确认。 Swing — 适用于更高时间周期的更严格、更慢确认。 启用 Auto Timeframe Adaptat
Artemis Prop Guard Pro
Nathan James Gilks
实用工具
Artemis Prop Guard Pro Artemis Prop Guard Pro is a professional risk-control utility for MT4, built for manual traders who want a disciplined, rule-based trading environment. It does not generate signals, predict market direction, or automate strategy logic. Its sole purpose is protecting account equity from avoidable rule breaks, over-risking, emotional trading, and unmanaged exposure. Why account discipline matters Most traders do not lose accounts in a single trade. They lose them through a c
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Artemis Vision Assist
Nathan James Gilks
实用工具
Artemis Vision Assist MT4 Artemis Vision Assist MT4 is an accessibility utility for MetaTrader 4, designed for traders who find the platform's default interface difficult to read. MT4's small text, dense labels, and compact controls can create real problems for traders with visual impairment, reduced eyesight, or chronic eye strain. This utility adds a large, high-contrast dashboard directly onto the chart, bringing key trading information into a format that is genuinely easier to see and intera
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Artemis Crypto Blaster Scanner MT4
Nathan James Gilks
指标
Artemis Crypto Blaster Scanner MT4 Artemis Crypto Blaster Scanner MT4 is a multi-symbol, multi-timeframe scanning indicator for MetaTrader 4, built for crypto traders who want a faster way to identify and filter potential setups across multiple charts from a single dashboard. It does not open, close, or manage trades. It is a market analysis tool that keeps full trading decisions with the trader. The problem it solves Crypto markets move across many symbols and timeframes simultaneously. Manuall
Artemis Gold HFT Throttle
Nathan James Gilks
专家
Artemis Gold HFT Throttle EA Artemis Gold HFT Throttle EA is a Gold-focused Expert Advisor for MetaTrader 4, built for XAUUSD traders who want short-term automated trading with professional execution control built into the system. Many fast-trading robots focus only on speed. In live broker conditions, uncontrolled speed can become a problem. Too many trade requests, excessive modifications, burst activity during thin liquidity, or trading through wide spreads can lead to poor execution, rejecte
Artemis FX HFT Throttle
Nathan James Gilks
专家
Artemis FX HFT Throttle EA Artemis FX HFT Throttle EA 是一款适用于 MetaTrader 4 的智能交易顾问，面向希望进行短期外汇自动化交易、并内置专业执行纪律的交易者。Artemis 并不会向经纪商无限制地发送订单，而是将基于图表品种的外汇交易逻辑与 Artemis Throttle Guard 相结合。Artemis Throttle Guard 是一个专用的执行控制层，旨在管理请求频率、限制交易请求突增、处理经纪商错误，并减少鲁莽的执行行为。 默认情况下，该 EA 不限于单一货币对。将其加载到您选择的外汇图表上后，Artemis 将交易该图表对应的品种。对于希望将交易活动限制在特定货币对的交易者，也提供可选的品种白名单功能。 V1.1 新增内容 版本 1.1 为 Artemis FX HFT Throttle EA 带来了重要的可用性、安全性和交易管理升级。本次更新包括更清晰、重新排序的设置菜单，将 Balanced 模式作为更安全的默认配置文件，默认启用基于 pip 的输入，改进主要外汇货币对的 ATR 处理，magic
Artemis Supertrend Pro Indicator
Nathan James Gilks
指标
Artemis Supertrend Pro Artemis Supertrend Pro 是一款基于 Supertrend 的分析面板，旨在提供比基础趋势线或简单买入/卖出箭头指标更多的市场背景信息。 该指标结合了 Supertrend 方向、信号评分、市场状态分析、多周期确认、点差和交易时段识别、信号屏蔽逻辑、提醒功能以及风险参考水平。它的目的是帮助用户在图表上以更清晰、更有结构的方式解读 Supertrend 条件。 不只是标准 Supertrend Artemis Supertrend Pro 会显示当前 Supertrend 状态是看涨还是看跌、信号评分是高还是低、所选更高时间周期是否与当前方向一致，以及当前启用的过滤条件是允许还是屏蔽该交易设置。 这使其适合希望在解读 Supertrend 信号之前获得更多背景信息的用户。 信号评分和市场状态 内置的 Signal Score Engine 会根据市场行为、波动性、K 线强度、趋势结构和过滤条件，对 Supertrend 反转进行 0 到 100 分的评分。 Market State Engine 会提供额外背景信息，用于
Artemis ORB Breakout Indicator
Nathan James Gilks
指标
Artemis ORB Breakout Artemis ORB Breakout is a MetaTrader 4 indicator built for traders who use Opening Range Breakout analysis around key market sessions. The indicator automatically marks the opening range high, low, midpoint, and range box. After the range is complete, it monitors price action and displays the current ORB state, range quality, session status, and trading conditions in a clean Artemis-style dashboard. The indicator supports Custom, London, New York, Asia, and London + New Yo
Artemis NAS100 Orb Edge EA MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis NAS100 ORB Edge EA Artemis NAS100 ORB Edge EA 是一款专注于 NAS100 / US100 / USTEC 的智能交易系统（Expert Advisor），基于伦敦和纽约开盘区间突破策略构建。 默认情况下，该 EA 使用 15 分钟开盘区间和 OCO Straddle 模型。开盘区间形成后，EA 会同时准备两个突破方向。如果一侧被触发，另一侧会自动取消。这使 EA 能够根据市场确认后的方向作出反应，而不是在行情开始前进行猜测。 默认发布设置专为 M5 周期上的 NAS100 而设计。 Strategy 主要策略是 NAS100 NY ORB OCO Straddle。 EA 会标记纽约开盘区间，在区间高点和低点周围部署突破逻辑，然后通过保本、部分平仓和脉冲追踪止损来管理已激活的交易。 OCO 模型很简单：区间的一侧被触发，另一侧被取消。如果突破明显失败，EA 可选择允许翻转反向交易。这为策略在波动剧烈的纽约开盘阶段提供了更高的灵活性。 这不是马丁格尔 EA。这不是网格系统。Recovery Ladder 作为高级可选模块包含在
Artemis Tradedeck Trade Panel MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis TradeDeck Trade Panel for MT4 Artemis TradeDeck   is a professional manual trading panel for MetaTrader 4, built for traders who want fast execution, clear risk control, structured trade management, and account protection from one clean on-chart TradeDeck is not a trading strategy and does not predict market direction. You decide when and where to trade. TradeDeck helps you place, manage, protect, and review your trades with more structure. A cleaner way to manage manual trading Most tra
Artemis US30 Opening Bell EA MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis US30 Opening Bell EA 以结构化策略、保护机制和完整可视化，交易US30纽约开盘。 Artemis US30 Opening Bell EA是一款专注于US30/Dow Jones开盘交易时段的Expert Advisor。它围绕纽约开盘区间构建，这是交易日中最活跃、情绪波动最强的时段之一。 这款EA的目标很简单：为开盘钟声带来纪律性。它不会让交易者手动应对快速K线、扩大点差、假突破或新闻冲击，而是按照明确的交易时段流程运行。Artemis会等待开盘、构建区间、监控突破、应用保护规则，并通过专业的图表仪表盘管理交易。 这不是一款通用的多品种网格机器人。它是一套专门针对US30开盘时段的系统，拥有清晰的工作流程和高级控制面板。 为什么交易者需要这款EA US30开盘时可能移动非常迅速。许多交易者知道其中存在机会，但困难在于保持纪律。过早入场、追逐突破、直接在高影响力USD新闻期间交易，或者在交易时段已经失控后继续交易，这些都很容易发生。 Artemis US30 Opening Bell EA旨在减少这种混乱。它为交易者提供结构化的ORB模型、实时交易
Artemis Gold M1 Scalper MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis Gold M1 Scalper for MT5 Artemis Gold M1 Scalper for MT5 is a premium MetaTrader 5 indicator built for XAUUSD traders who want a cleaner, more structured approach to Gold scalping on the M1 timeframe. It is not a generic arrow indicator. Artemis combines dynamic support and resistance, trend confirmation, momentum filtering, ATR-based trade levels, signal quality scoring, market-state analysis, session strength, active trade protection, signal explanation tools, and a clean dashboard into
Artemis ORB Scanner MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis ORB Scanner MT5 Artemis ORB Scanner MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的多品种 Opening Range Breakout 仪表盘指标。 它可以帮助交易者在一个图表上监控所选交易品种的 ORB 条件。该扫描器会跟踪基于交易时段的开盘区间，显示当前 ORB 状态，并在仪表盘中提供突破方向、区间质量、点差状态、提醒以及可选图表叠加层等信息。 该指标旨在帮助用户在活跃交易时段整理市场信息。它不会开仓，也不会替用户做出交易决策。 为什么使用 Artemis ORB Scanner MT5？ 当多个交易品种同时波动时，ORB 交易可能会变得复杂。Artemis ORB Scanner MT5 可以将这些信息整理到一个仪表盘中，让您看到哪些品种正在形成区间、等待突破，或出现可能的突破、trap、fade、no-trade 状态或数据问题。 您无需在多个图表之间频繁切换，而是可以从一个位置监控所选品种，查看当前 ORB 背景，并仅在需要进一步分析时打开相关图表。 该扫描器旨在支持更快速、更有结构的活跃时段工作流程，同时最终交易决策仍
Artemis Tradedeck Trade Panel
Nathan James Gilks
专家
适用于 MT5 的 Artemis TradeDeck Artemis TradeDeck 是一款面向 MetaTrader 5 的专业手动交易面板，专为希望在一个简洁的图表内面板中获得快速执行、清晰风险控制、结构化交易管理和账户保护的交易者打造。 TradeDeck 不是交易策略，也不会预测市场方向。何时、何地交易由您自己决定。TradeDeck 帮助您以更有结构的方式下单、管理、保护和复盘交易。 更清晰地管理手动交易 大多数交易面板主要关注简单的 Buy、Sell 和 Close 按钮。TradeDeck 则被设计为一个完整的执行与管理工作区。它将手动下单、风险预览、可视化交易规划、OCO 订单、网格工具、保护规则、提醒、报告和配置文件保存功能整合到紧凑的 Artemis Graphite 界面中。 其目标是帮助交易者减少执行错误，在入场前理解计划风险，并用一致的规则管理交易。 Artemis 风险预览 在下单前，TradeDeck 会显示关键规划信息，例如手数、预估风险、盈亏比、保证金预估、点差状态、经纪商 stop-level 信息、Guard 状态、OCO 状态和 Smart
Artemis FX HFT Throttle MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis HFT Throttle EA MT5 等待终于结束了——我们最受欢迎的 Artemis EA 之一现已支持 MetaTrader 5。 Artemis HFT Throttle EA MT5 将我们热门 MT4 版本中的结构化短线外汇自动化交易带到 MT5 平台，并保持相同的核心交易理念：受控执行、纪律化的交易频率以及清晰的仪表盘可视化。 Artemis HFT Throttle EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，面向短线外汇自动化交易，并提供结构化执行控制。它将图表交易品种逻辑与 Artemis Throttle Guard 相结合。Artemis Throttle Guard 是一个执行控制层，用于管理请求频率、限制交易突增、处理经纪商错误，并支持更有纪律的自动化交易。 默认情况下，EA 会交易其所加载图表的交易品种。对于希望将交易限制在指定货币对上的用户，也提供可选的交易品种白名单。 MT5 版本新内容 此 MT5 版本将 Artemis HFT Throttle EA 带到 MetaTrader 5 平台，同时保留熟悉的 Artem
Artemis Scalp X Pro MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis Scalp X Pro MT5 指标 一款专业、无重绘的多重共振剥头皮指标，专为不满足于简单箭头信号的交易者而设计。 Artemis Scalp X Pro 适用于外汇、加密货币、黄金及其他贵金属和指数市场，主要用于较低时间周期，将复杂的市场信息转化为清晰、结构化的交易决策。 Artemis Scalp X Pro 不依赖单一指标或僵化的过滤器链，而是将趋势、动量、波动率、市场参与度、市场结构和多时间周期背景整合到一个自适应评分引擎中。其结果是一套更加清晰、智能的信号系统，能够适应快速变化的市场，同时避免让图表充斥过多噪音。 所有主要信号均在蜡烛图收盘后生成。高时间周期确认也只使用已完成的蜡烛图，从而帮助历史信号在刷新或重新计算后保持稳定。 这不是一个普通的买入/卖出指标。 Artemis Scalp X Pro 会围绕每个符合条件的交易设置创建完整的交易地图，包括入场价、止损、TP1、TP2 和 TP3。原始交易地图会始终与信号绑定，并可在切换时间周期、切换交易品种或重启 MT5 后继续保留。 从 M5 切换到 M15 时，原始交易计划不会改变。切换到其他市场后再返回
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Emmanuel Idowu
77
Emmanuel Idowu 2026.05.26 09:58 
 

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Ali Çelik
447
Ali Çelik 2026.05.22 19:55 
 

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Nathan James Gilks
4723
来自开发人员的回复 Nathan James Gilks 2026.05.22 19:58
Thank you - we will review the notification code and update you asap :)
Findolin
2670
Findolin 2026.05.21 12:54 
 

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Nathan James Gilks
4723
来自开发人员的回复 Nathan James Gilks 2026.05.23 09:00
Thank you! Look out for future enhancements :)
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