Artemis Trend Pro Indicator MT5

Artemis Trend Pro MT5

Artemis Trend Pro MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级多市场趋势指标，专为希望以更清晰、更结构化的方式，在不同交易品种和时间周期中读取趋势方向、信号质量、市场状态和交易背景的交易者而设计。

Trend Pro 基于 Artemis 决策支持框架构建，并不是一个简单的箭头指标。它将自适应趋势分析、回调检测、信号质量评分、趋势强度、市场状态过滤、收盘K线确认、基于 ATR 的交易水平、Trade Protection 以及简洁专业的仪表板整合到一个灵活的指标中，服务于现代自主交易。

Artemis 不只是依赖箭头，而是帮助您判断一个交易设置是强、弱、被阻止、老化、受保护还是已失效。凭借 Scalp、Intraday 和 Swing 模式、自动时间周期适应功能以及随附的 SET 文件，它被设计为可在 Forex、金属、指数和加密货币市场中使用的灵活决策支持工具。

任何货币对。任何时间周期。自适应趋势逻辑。

Artemis Trend Pro 适用于 Forex 货币对、金属、指数和加密货币品种，覆盖从低时间周期剥头皮交易到日内交易和波段交易的多种时间周期。

该指标包含三种交易风格模式：

Scalp — 适用于较低时间周期的更快速趋势/回调设置。

Intraday — 适用于活跃交易时段的平衡型趋势确认。

Swing — 适用于较高时间周期的更严格、更慢确认。

启用自动时间周期适应后，Artemis 会根据图表时间周期和所选交易风格，调整更高时间周期确认、信号到期、ATR 行为、质量阈值和交易地图逻辑。

收盘K线信号确认

Trend Pro 包含收盘K线确认功能，用于减少实时K线上不稳定的信号行为。

启用后，信号将使用已完成的K线进行确认，而不是依赖不断变化的实时K线条件。仪表板会清楚显示当前信号模式，例如：

Signal Mode: Closed Bar

这有助于交易者使用更干净、更稳定的图表信号。

信号质量与信心

每一个潜在的 BUY 或 SELL 设置在显示之前，都会通过信号质量模型进行评估。

仪表板可以显示：

质量 %

信号等级

信心水平

趋势强度 %

市场状态

过滤原因 / WHY

这有助于交易者不仅了解是否存在设置，还能了解该设置背后的条件是强、弱、被阻止还是不明确。

市场状态与过滤原因

Trend Pro 会监控当前市场环境，并可识别趋势、混合、震荡、低波动或谨慎状态等条件。

当信号被阻止或仪表板处于等待状态时，指标可以显示清晰原因，例如：

WHY: HTF not aligned

WHY: Market caution

WHY: ATR too low

WHY: Quality below threshold

这使 Artemis Trend Pro 成为一个可解释的趋势仪表板，而不只是简单的箭头工具。

基于 ATR 的交易地图

当活跃设置出现时，Artemis 会使用基于 ATR 的水平创建一个根据波动率调整的交易地图：

入场

止损

TP1

TP2

保本指南

移动止损指南

这些水平会根据当前市场波动进行调整，而不是使用固定且随意的距离。

Trade Protection

Artemis Trend Pro 包含 Trade Protection 状态，用于帮助交易者监控在信号出现后，活跃设置是否仍然保持健康状态。

仪表板可以显示以下状态：

持有交易

谨慎

无效

BE 就绪

TP1 达成

TP2 达成

SL 达成

WHY 行会解释保护状态背后的原因，例如动能减弱、趋势失效或目标推进情况。

这不会自动关闭交易。它是用于手动交易管理的可视化决策支持工具。

仪表板模式

仪表板包含三种显示模式：

Standard — 简洁平衡的交易视图。

Compact — 更小的面板，为图表留出更多空间。

Detailed — 扩展视图，包含诊断信息、信号模式、风格、配置文件以及近期 TP1 vs SL 统计。

该面板旨在保持关键交易信息可见，同时避免让图表过于拥挤。

近期 TP1 vs SL 统计

Detailed 模式包含一个简单的近期已完成信号摘要，显示最近有多少设置先于 SL 达到 TP1。

示例：

Stats: TP1 67% | SL 33% | N 6

这仅用于回顾和参考。它不是对未来结果的预测，也不应被视为盈利保证。

随附 SET 文件

该产品包含可直接使用的 SET 文件，帮助用户更快开始：

Default Intraday Balanced

Scalp Fast M5 / M15

Swing H1 / H4

Forex Majors Intraday

Gold Trend M5 / M15

Indices Trend M15 / H1

Crypto H1 / H4

用户可以从默认预设开始，然后根据自己的市场和时间周期调整交易风格、质量阈值、仪表板模式和交易地图设置。

推荐默认设置

推荐起点：

Trading Style: Intraday

Auto Timeframe Adaptation: On

Confirm Signals On Bar Close: On

Quality Profile: Balanced

Dashboard Mode: Standard

Trade Protection: On

Stats: Detailed mode only

这些默认设置旨在为常见的 Forex、金属和指数图表提供平衡体验。

提醒

Artemis Trend Pro 支持 MT5 信号事件提醒选项。提醒可以帮助交易者监控设置，而无需持续盯盘。

请务必先在 Strategy Tester 或模拟账户中测试提醒行为，尤其是在使用多个图表时。

重要

Artemis Trend Pro MT5 是一个决策支持指标。它不会自动下单，也不保证盈利。

交易结果取决于市场条件、点差、经纪商执行、时间周期、交易品种行为、风险管理和交易者纪律。在用于真实账户之前，请务必先在模拟账户中测试。