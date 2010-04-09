Artemis ORB Breakout Indicator MT5

Artemis ORB Breakout for MT5

Artemis ORB Breakout for MT5 是一款基于交易时段的 Opening Range Breakout 指标，适合希望更清晰分析 Asia、London 和 New York 市场时段价格行为的日内交易者。

该指标会自动构建开盘区间，标记关键 ORB 水平，在区间完成后监控价格行为，并通过简洁的 Artemis 风格面板显示当前市场状态。

它旨在帮助交易者快速查看以下问题：

当前区间是否适合分析？价格是否正在突破区间？该走势是否过晚、混乱、过宽、影线过多，或目前不适合 ORB 分析？

Opening Range Breakout analysis

Artemis ORB Breakout 会在图表上自动标记关键 ORB 结构：

  • 开盘区间高点
  • 开盘区间低点
  • 中点
  • 区间框
  • 突破和失败区域
  • 可选的止损参考水平

开盘区间形成后，指标会监控当前活跃时段，并更新面板中的 ORB 状态、区间质量、方向状态、点差信息和过滤提示。

Session profiles

指标包含灵活的时段模式，适合不同日内分析流程：

  • Custom
  • Asia
  • London
  • New York
  • London + New York

London + New York 模式允许交易者在交易日内同时关注两个主要时段，而无需手动切换设置。

More context than a basic range box

Artemis ORB Breakout 不只是一个可视化区间标记工具。它还会在区间形成后分析区间附近的价格行为。

指标可以识别并显示：

  • 看涨突破条件
  • 看跌突破条件
  • 失败突破行为
  • 陷阱或反转条件
  • 延迟突破提示
  • 不交易区域条件
  • 较弱的区间结构
  • 高点差环境
  • 影线较重的开盘区间

这能帮助交易者在图表上查看 ORB 条件时获得更多背景信息。

Range quality classification

并非每一个开盘区间都适合突破分析。

Artemis ORB Breakout 会将开盘区间分类为：

Too Narrow、Tight、Normal、Wide 或 Too Wide

这有助于显示当前时段区间是均衡、压缩、扩张，还是可能不适合 ORB 类型分析。

Artemis dashboard

内置面板可快速显示当前 ORB 设置概况，包括：

  • 活跃时段
  • 当前 ORB 状态
  • 质量评分
  • 市场提示
  • 买入设置状态
  • 卖出设置状态
  • 区间大小
  • 点差和过滤提示
  • 不交易区域信息

同时也提供紧凑面板模式，适合希望图表显示更简洁的用户。

Higher-timeframe confirmation

MT5 版本包含可选的高周期 EMA 确认功能，允许用户为突破分析加入更广泛的市场背景。

例如，看涨突破条件可以根据价格相对于所选高周期 EMA 的位置进行检查，而看跌条件则可以按相反方向检查。

这适合偏好更具选择性 ORB 分析流程的交易者。

Automatic broker time adjustment

不同经纪商的服务器时间可能不同，而交易时段时间对 ORB 分析非常重要。

Artemis ORB Breakout for MT5 包含自动检测经纪商 UTC 偏移的功能，使时段设置更加简单。用户也可以选择手动设置经纪商时间偏移。

Stop loss reference guide

指标包含一个可选的止损参考水平。

对于看涨突破分析，参考水平位于 ORB 低点下方。
对于看跌突破分析，参考水平位于 ORB 高点上方。

这只是一个可视化规划参考。指标不会开仓、管理或平仓。

Recommended timeframes

Artemis ORB Breakout 主要设计用于日内图表。

通常较实用的时间周期是 M5 和 M15，因为它们在细节和图表可读性之间提供了良好平衡。

M1 可用于非常活跃的分析，但可能显示更多市场噪音。
M30 可以提供更慢、更清晰的视图。
H1 及以上周期 通常不太适合经典 ORB 分析，因为该方法基于交易时段开盘和日内价格行为。

用于开始测试的实用初始设置：

M5 或 M15 图表，30 分钟开盘区间，240 分钟活跃时段窗口，并通过区间外蜡烛收盘确认突破。

Alerts

Artemis ORB Breakout 支持针对所选突破和失败突破事件的提醒，帮助用户在价格围绕开盘区间发生反应时保持关注。

提醒可用性取决于平台通知设置是否启用。

Main functions

  • 自动计算开盘区间高点、低点、中点和区间框
  • Custom、Asia、London、New York 和 London + New York 时段模式
  • 看涨和看跌突破检测
  • 失败突破、陷阱、反转和延迟突破检测
  • ORB 区间分类
  • 质量评分
  • 不交易区域提示
  • 高点差和不佳条件提示
  • 影线较重区间检测
  • 可选止损参考线
  • 高周期 EMA 确认
  • 自动检测经纪商 UTC 偏移
  • 完整和紧凑 Artemis 面板模式
  • 所选 ORB 事件提醒
  • 完全可视化指标，不执行交易

Important notes

Artemis ORB Breakout for MT5 是指标，不是 Expert Advisor。它不会开仓、管理或平仓。

质量评分、不交易区域提示、高周期确认和止损参考仅为分析工具。它们旨在帮助用户更清晰地阅读 ORB 条件，但不保证交易结果。

突破交易可能产生假信号，尤其是在流动性较低、点差较高、新闻事件或震荡市场条件下。实盘交易前，请仔细测试所有设置，并使用适当的风险管理。


推荐产品
Italo Trend Indicator MT5
Italo Santana Gomes
4.9 (10)
指标
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
Analytical cover
Nadiya Mirosh
指标
The Analytical cover trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Analytical cover indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Analytical cover trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
指标
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Pro intraday indicator MQL5
Vahap Yaman
指标
Important Lines
Terence Gronowski
4.88 (24)
指标
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (44)
指标
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
指标
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Traditional MACD MT5
Daniel Lewis
指标
The MACD indicator in MetaTrader 5 does not look like MACD as it was designed. That is because the MetaTrader 5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This can be confusing for peo
FREE
BKT Pro Tooco SR
Khac Thanh Bui
指标
BKT Pro Tooco 一款适用于 MetaTrader 5 的多方法支撑阻力工具，使用四种可选检测算法实时识别摆动区间，已确认信号不重绘。 BKT Pro Tooco 是一款面向 MetaTrader 5 的支撑与阻力指标，专为需要在多种市场结构中可靠识别区间的交易者而设计。该指标提供四种独立的检测方法，允许交易者根据自己偏好的交易风格选择算法：基于枢轴的结构分析、唐奇安通道反转、连续K线序列，或 ZigZag 摆动识别。所有已确认区间均基于已收盘的K线计算，不会重绘。   概述 该指标扫描历史价格行为和当前K线，以定位重要的摆动高点和摆动低点。当识别到摆动点时，系统使用基于 ATR 的深度计算构建对应的支撑或阻力区间。区间宽度由两个参数决定：一个控制区间主体，另一个为可配置的突破缓冲区，使交易者能够控制区间对价格短暂突破边界的敏感程度。 每个区间持续追踪价格互动情况。指标记录价格进入区间的次数、已确认扫盘次数（价格短暂突破边界后收盘回到区间内），以及区间内的累计成交量。当价格收盘突破区间边界时，该区间被标记为已测试，可根据用户偏好显示或隐藏。活跃区间可在图表上向右延伸，并附带统
FREE
Italo Levels Indicator MT5
Italo Santana Gomes
5 (6)
指标
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO LEVELS INDICATOR  is the best levels indicator ever created, and why is that? Using high volume zones on the market and Fibonacci the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many levels indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the   Italo Levels Indicator is different , the Ital
RM Sync Master
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
5 (1)
指标
IF YOU FIND THIS TOOL HELPFUL, PLEASE LEAVE A 5-STAR RATING & REVIEW! Your feedback helps us maintain and update this FREE tool for the trading community. ================================================================= RM Sync Master - Ultimate Multi-Chart & Multi-Timeframe Sync Utility ================================================================= RM Sync Master is a powerful chart synchronization utility for MetaTrader designed to link and synchronize multiple charts instantly. Align
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
指标
概述 本指标是经典 Donchian 通道 的增强版，增加了多种实用的交易功能。 除了标准的三条线（最高、最低和中线），系统能够检测 突破 ，并在图表上用箭头进行可视化标记，同时只显示 与当前趋势方向相反的那条线 ，让图表更加简洁。 功能包括： 可视化信号 ：突破时在图表上绘制彩色箭头 自动通知 ：弹窗、Push 推送和 Email 邮件 RSI 过滤 ：根据市场相对强弱验证信号 个性化设置 ：颜色、线条粗细、箭头符号、RSI 阈值等 工作原理 Donchian 通道计算： 上轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最高价 下轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最低价 中线 ：最高价和最低价的平均值 看涨突破 ：收盘价高于上轨线 看跌突破 ：收盘价低于下轨线 指标会： 绘制三条 Donchian 通道线 仅在 方向变化后的首次突破 绘制箭头 隐藏顺应趋势方向的那条线（上涨趋势: 只显示红色下轨线；下跌趋势: 只显示绿色上轨线） 可选用 RSI 过滤突破信号，减少虚假突破 支持实时发送通知 参数说明 Donchian 通道设置 indPeriod ：计算通道高低点的已收盘 K 线数量 Lin
FREE
Daily Variation Indicator Variacao Diaria
Lucas Barbosa Da Silva
指标
Daily Variation Indicator Daily Variation Indicator shows the percentage difference between the current price and the previous day close. The indicator displays the daily market movement directly on the chart, allowing traders to quickly identify whether the market is moving up or down during the current trading session. It is designed to be lightweight, minimal, and highly configurable while providing clear information about the daily price variation. Features • Displays daily percentage variat
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
4.92 (12)
指标
"Haven Key Levels PDH PDL"   指标可帮助交易者在图表上将关键水平可视化。它会自动标记以下水平： DO (Daily Open)   — 每日开盘价。 NYM (New York Midnight)   — 纽约午夜价。 PDH (Previous Day High)   — 前一日最高价。 PDL (Previous Day Low)   — 前一日最低价。 WO (Weekly Open)   — 每周开盘价。 MO (Monthly Open)   — 每月开盘价。 PWH (Previous Week High)   — 前一周最高价。 PWL (Previous Week Low)   — 前一周最低价。 CMH (Current Month High)   — 当月最高价。 CML (Current Month Low)   — 当月最低价。 PMH (Previous Month High)   — 上一月最高价。 PML (Previous Month Low)   — 上一月最低价。 其他产品 ->  点击这里 。 自定义功能： 选择线条颜
FREE
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
指标
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
Price Magnets M5
Ivan Simonika
指标
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
指标
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
指标
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Mirror Chart MT5
Andrej Hermann
5 (1)
指标
The Mirror Chart MT5 is a overlay indicator specifically designed to project a second financial instrument directly onto the main chart window. This tool is invaluable for traders who rely on correlation analysis, as it visualizes the price movements of two different instruments in real time. Unlike traditional overlays, this indicator utilizes intelligent, dynamic centering and scaling logic. It continuously analyzes the visible price range in the current window for both symbols and calculates
FREE
Fibonacci Indicator
David Muriithi
指标
This indicator is an automated version of the Fibonacci retracement (Fib) indicator. Deciding the best areas to use when drawing the fib can be tricky and this  indicator was made with that in mind. When you drop it on the chart it will automatically choose the best points to draw the fib with, but in case you aren't satisfied with those regions, you can adjust it as you wish.
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
指标
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
指标
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
High and low points for MetaTrader 5 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
指标
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. High and Low Points is a practical technical analysis indicator that plots levels corresponding to the highs and lows from previous periods (day / week / month) — levels that, in the Smart Money Concepts (SMC) and ICT approach, are treated as liquidity zones, while in classical technical analysis they serve as potential support and resistance levels. Indicator settings: •
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
4 (2)
指标
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Ghost Horizon MA
Nicola Biacca Notari
指标
Description in English Ghost Horizon is a professional trend-following indicator for MetaTrader 5, engineered to instantly identify trend reversals and optimal market entry points using an advanced crossover system. The algorithm analyzes price dynamics by combining a Fast Moving Average (tracking short-term momentum) and a Slow Moving Average (defining medium-term market structure). The software completely eliminates market noise, delivering clean, non-lagging visual signals directly onto
FREE
Fractalsalligatorfilter
Roman Ogorodnikov
指标
Fractals Alligator Filter is an indicator for MetaTrader 5 that detects fractals and filters them according to their position relative to the Alligator lines. There is also the HotkeyFractalsEA utility designed to simplify trading. The indicator automatically separates fractals   into valid and invalid fractals: valid fractals are displayed with colored arrows; invalid fractals can be displayed separately or hidden in the settings. Two filtering modes are available: filtering relative to the Tee
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
指标
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
TradeQL
Abdiel Aviles Jimenez
指标
The TradeQL Indicator is a customizable tool that highlights specific trading patterns on candlestick charts. Users can define patterns through TradeQL queries, which the indicator then applies to the chart, visually representing matches and captured groups. Ideal for identifying complex trade setups in real-time. TradeQL queries are specified using the TradeQL Language. See https://github.com/abdielou/tradeql for more details. This language is expressed as a regular expression. The language al
FREE
PZ Turtle Trading MT5
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
指标
海龟交易指标实现了原始的 Dennis Richards 和 Bill Eckhart 的交易系统, 俗称海龟交易法。这个趋势跟踪系统依据突破历史高点和低点来下单或平仓: 它与“低买高卖”方式完全相反。主要规则是 "在 N-日突破时下单，并在 M-日的高点或低点突破时获利了结 (N 必须在 M 之上)"。 介绍 海龟交易法的传奇始于美国千万富翁、大宗商品交易商 Richard Dennis，和他的商业伙伴 William Eckhardt 之间的赌局。Dennis 相信交易者可以通过培养而成功; Eckhardt 不认可这种主张，他认为遗传是决定因素，而娴熟的交易者对于明晰市场趋势拥有与生俱来的敏锐感觉。而在 1983-1984 发生的事件，成为交易史上的著名实验之一。平均每年 80％，计划成功，表明任何人如果具有良好的规则和足够的资金，都可以成功。 在 1983 中期，Richard Dennis 开始在华尔街日报上刊登广告，他征求申请者参加他自己的交易理念培训，无须任何经验。他最终召集了具有不同背景的约 21 名男性和两名女性。这群交易者被集中到芝加哥市中心一座家俱稀少的大房间中
FREE
AXR Market Check
Stoyan Kirilov Karlov
5 (2)
指标
AXR Market Check 是一款免费的 MetaTrader 5 市场就绪度指标，适合希望一眼了解当前图表环境的交易者。 它属于 AXR 工具系列。如需获取更新和联系选项，请使用官方 MQL5 页面： AXR MQL5 Channel: 产品更新、发布说明和新的 AXR 工具 Telegram: 打开卖家资料 ；Telegram 联系方式写在资料说明中。 它将交易时段状态、新闻时间、日内波动区间、波动率、点差压力、市场结构和每日 Profile 关键水平整合到一个清晰的可视化仪表板中。 核心问题： 当前市场是否足够活跃、清晰且值得现在关注？ 它为什么有帮助 在交易形态变得重要之前，市场环境更重要。图表可能看起来很有机会，但当前时段可能较弱，日内区间可能已经过度消耗，波动率可能过低，点差可能偏高，或者重要新闻可能即将到来。 AXR Market Check 帮助你更快读取这些条件。它为图表提供结构化的第一眼判断，让你决定注意力是否值得投入。 将它作为第一步市场检查：确认环境，理解交易时段，关注即将到来的新闻，读取区间和波动率，然后继续执行自己的交易计划。 市场就绪度仪表板
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
作者的更多信息
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 等待结束了 — Artemis Gold HFT Throttle EA 现已支持 MetaTrader 5。 Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 是一款专注于黄金交易的智能交易系统，面向希望在 XAUUSD 上进行快速短线自动化交易，同时拥有受控执行、智能保护机制和清晰仪表盘显示的交易者。 大多数快速交易机器人只关注速度。但在真实经纪商环境中，没有控制的速度可能会成为问题。黄金点差可能迅速扩大，流动性可能快速变化，订单修改可能被拒绝，而过于激进的交易请求行为可能导致不稳定的结果。 Artemis 基于一个不同的原则： 受控速度比失控速度更具可持续性。 此 MT5 版本基于经过验证的 MT4 v1.4 Artemis Gold HFT Throttle EA 构建，并将产品带到 MetaTrader 5 平台，提供更清晰的仪表盘、更强的诊断功能、兼容 MT5 的执行处理，并支持 hedging 和 netting 两种账户环境。 在 netting 账户中，持仓作为该交易品种的合并风险敞口进
FREE
Artemis Bitcoin Orbit EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 Structured Bitcoin entries. Controlled recovery. Visible protection. Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 is a BTCUSD-focused Expert Advisor built for traders who want a more transparent alternative to a traditional grid or black-box basket robot. Orbit combines multi-timeframe Bitcoin analysis, capped volatility-based recovery, cost-aware basket exits and the Artemis Graphite Command Deck. The aim is simple: every cycle should have a clear entry reason, visible recovery lim
Artemis NAS100 Orb Edge EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis NAS100 ORB Edge EA MT5 一款结构化的NAS100开盘区间突破EA，专为伦敦和纽约开盘时段而设计，提供受控执行、清晰的风险管理以及专业的图表可视化。 NAS100在市场开盘前后可能出现非常激烈的波动。突破可能非常迅速，点差可能扩大，假突破也可能在毫无预警的情况下反转。 Artemis NAS100 ORB Edge EA旨在以结构化方式应对这些市场环境，而不是依赖方向预测。 EA会建立开盘区间，监控上下两个突破方向，并采用OCO执行模式。当其中一侧被触发时，另一侧订单会自动取消。 目标很简单： 等待区间形成。交易确认后的突破。以纪律管理持仓。 默认发布配置专为NAS100的M5图表设计，使用15分钟纽约开盘区间和OCO Straddle执行模型。 NAS100开盘区间突破策略 主要策略为New York ORB OCO Straddle。 EA识别开盘区间的高点和低点，在两侧准备突破逻辑，并等待价格确认方向。 当一侧被触发时： 另一侧突破订单会被取消 当前交易会自动管理 可以应用保本保护 可以分批止盈 Impulse Trail可以保护强劲走势 这使
Artemis Gold M1 Scalper
Nathan James Gilks
指标
Artemis Gold M1 Scalper Artemis Gold M1 Scalper 是一款高级 MT4 指标，专为 XAUUSD 交易者打造，适合希望在 M1 时间周期上以更清晰、更结构化的方式进行黄金剥头皮交易的用户。 它不是普通的箭头信号指标。Artemis 将动态支撑与阻力、趋势确认、动量过滤、基于 ATR 的交易水平、信号质量评分、市场状态分析、交易时段强度、活跃交易保护以及清晰的仪表盘整合到一个专注的剥头皮交易框架中，专门围绕黄金快速波动的特性而设计。 为什么 Gold M1 需要不同的方法 黄金的波动速度和幅度通常比标准外汇货币对更快、更剧烈。在 M1 时间周期上，这种波动性很容易迅速变成噪音信号、滞后入场和低质量交易机会。许多剥头皮指标要么让图表充满箭头，要么只显示信号，却不解释信号背后的市场背景。 Artemis 的理念正好相反：先过滤噪音，再显示带有背景信息的结构化机会。 信号由趋势方向、回调行为、动态支撑与阻力、RSI 动量、ATR 波动率、更高时间周期确认、点差条件、交易时段强度、市场状态和信号质量评分共同支持。这为交易者提供了一个更清晰的框架来解读
Artemis Autochart AI
Nathan James Gilks
实用工具
Artemis Autochart AI MT5 Artemis Autochart AI MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级多品种形态扫描器和市场结构仪表盘。它旨在帮助交易者通过一个简洁的界面监控多个交易品种和时间周期，识别技术形态设置，查看关键价位，并专注于扫描器当前检测到的最相关机会。 该工具不会自动交易。它是一款技术分析和决策支持助手，旨在以简单、可视化且实用的方式整理图表形态信息。 产品的核心是 Artemis Graphite 仪表盘，这是一个简洁的深色界面，专为快速扫描和轻松决策而设计。Artemis Autochart 不会让你手动检查每一张图表，而是会扫描所选市场列表，对检测到的设置进行排名，并通过 Best Pattern Now 视图突出显示当前最强的机会。 Artemis AI Insights Artemis Autochart AI MT5 的关键功能之一是 Artemis AI Insights。 该面板会将技术扫描器数据转换为清晰的自然语言指导。它会说明检测到了什么形态，该设置是看涨还是看跌，确认价位在哪里，设置在何处失效，以及预计目
Artemis Bitcoin Blaster Indicator MT4
Nathan James Gilks
指标
Artemis Bitcoin Blaster MT4 Indicator First 10 copies are FREE!  Artemis Bitcoin Blaster MT4 Indicator is a crypto-focused trend and momentum indicator with easy-to-use dashboard designed for Bitcoin and major crypto symbols on MetaTrader 4. It combines closed-candle BUY/SELL signals, "Blast" Energy scoring, trend filtering, volatility checks, spread control, visual trade-plan levels, TP/SL hit tracking, and a clean on-chart dashboard. The indicator is designed as a decision-support tool. It d
FREE
Artemis One EA MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis ONE EA — 基于 APEX 的 MT4 多品种交易引擎 Artemis ONE EA 是一款面向 MetaTrader 4 的全自动 Expert Advisor，围绕自适应策略选择、结构化交易入场、基于 ATR 的交易管理以及可配置账户保护而构建。 该 EA 适用于主要外汇货币对、贵金属以及部分非加密货币 CFD 市场，默认的均衡设置以 XAUUSD H1 作为主要参考配置。不建议用于加密货币市场，因为周末交易、极端点差变化和跳空行为可能影响自动化执行。Artemis ONE EA 可用于主要货币对、次要货币对和外来货币对，也可用于 US30 和 NAS 等指数。 Artemis ONE 的核心是 Artemis APEX Engine，这是一个全自动策略选择层，会在选择最合适的内部策略之前分析市场条件，或在条件不适合时阻止交易。 Artemis APEX Engine APEX 代表：Adaptive Positioning & Execution。 Artemis APEX Engine 会分析趋势强度、波动率、震荡区间行为、扩张条件以及更高时间周期偏向，然
Artemis One EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis ONE EA — APEX-Powered Multi-Symbol Trading Engine for MT5 Artemis ONE EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built around adaptive strategy selection, structured trade entries, ATR-based trade management, and configurable account protection. The EA is designed for major forex pairs, metals, and selected non-crypto CFD markets, with a balanced default setup prepared around   XAUUSD H1 . Crypto markets are not recommended due to weekend trading, extreme spread variation,
Artemis Trend Pro MT4
Nathan James Gilks
5 (1)
指标
Artemis Trend Pro MT4 Artemis Trend Pro MT4 是一款适用于 MetaTrader 4 的高级多市场趋势指标，专为希望以更清晰、更有结构的方式读取不同交易品种和时间周期中的趋势方向、信号质量、市场状态和交易背景的交易者而设计。 Trend Pro 基于 Artemis 决策支持框架构建，并不是一个简单的箭头指标。它将自适应趋势分析、回调检测、信号质量评分、趋势强度、市场状态过滤、收盘柱确认、基于 ATR 的交易水平、Trade Protection 以及清晰专业的仪表盘整合到一个灵活的指标中，适用于现代主观交易。 任意品种。任意周期。自适应趋势逻辑。 Artemis Trend Pro 适用于 Forex 货币对、金属、指数和 crypto 品种，支持从低周期剥头皮到日内交易和波段交易的不同时间周期。 该指标包含三种交易风格模式： Scalp — 适用于低周期的更快速趋势/回调设置。 Intraday — 适用于活跃交易时段的平衡趋势确认。 Swing — 适用于更高时间周期的更严格、更慢确认。 启用 Auto Timeframe Adaptat
Artemis Prop Guard Pro
Nathan James Gilks
实用工具
Artemis Prop Guard Pro Artemis Prop Guard Pro is a professional risk-control utility for MT4, built for manual traders who want a disciplined, rule-based trading environment. It does not generate signals, predict market direction, or automate strategy logic. Its sole purpose is protecting account equity from avoidable rule breaks, over-risking, emotional trading, and unmanaged exposure. Why account discipline matters Most traders do not lose accounts in a single trade. They lose them through a c
FREE
Artemis Vision Assist
Nathan James Gilks
实用工具
Artemis Vision Assist MT4 Artemis Vision Assist MT4 is an accessibility utility for MetaTrader 4, designed for traders who find the platform's default interface difficult to read. MT4's small text, dense labels, and compact controls can create real problems for traders with visual impairment, reduced eyesight, or chronic eye strain. This utility adds a large, high-contrast dashboard directly onto the chart, bringing key trading information into a format that is genuinely easier to see and intera
FREE
Artemis Crypto Blaster Scanner MT4
Nathan James Gilks
指标
Artemis Crypto Blaster Scanner MT4 Artemis Crypto Blaster Scanner MT4 is a multi-symbol, multi-timeframe scanning indicator for MetaTrader 4, built for crypto traders who want a faster way to identify and filter potential setups across multiple charts from a single dashboard. It does not open, close, or manage trades. It is a market analysis tool that keeps full trading decisions with the trader. The problem it solves Crypto markets move across many symbols and timeframes simultaneously. Manuall
Artemis Gold HFT Throttle
Nathan James Gilks
专家
Artemis Gold HFT Throttle EA Artemis Gold HFT Throttle EA is a Gold-focused Expert Advisor for MetaTrader 4, built for XAUUSD traders who want short-term automated trading with professional execution control built into the system. Many fast-trading robots focus only on speed. In live broker conditions, uncontrolled speed can become a problem. Too many trade requests, excessive modifications, burst activity during thin liquidity, or trading through wide spreads can lead to poor execution, rejecte
Artemis FX HFT Throttle
Nathan James Gilks
专家
Artemis FX HFT Throttle EA Artemis FX HFT Throttle EA 是一款适用于 MetaTrader 4 的智能交易顾问，面向希望进行短期外汇自动化交易、并内置专业执行纪律的交易者。Artemis 并不会向经纪商无限制地发送订单，而是将基于图表品种的外汇交易逻辑与 Artemis Throttle Guard 相结合。Artemis Throttle Guard 是一个专用的执行控制层，旨在管理请求频率、限制交易请求突增、处理经纪商错误，并减少鲁莽的执行行为。 默认情况下，该 EA 不限于单一货币对。将其加载到您选择的外汇图表上后，Artemis 将交易该图表对应的品种。对于希望将交易活动限制在特定货币对的交易者，也提供可选的品种白名单功能。 V1.1 新增内容 版本 1.1 为 Artemis FX HFT Throttle EA 带来了重要的可用性、安全性和交易管理升级。本次更新包括更清晰、重新排序的设置菜单，将 Balanced 模式作为更安全的默认配置文件，默认启用基于 pip 的输入，改进主要外汇货币对的 ATR 处理，magic
Artemis Supertrend Pro Indicator
Nathan James Gilks
指标
Artemis Supertrend Pro Artemis Supertrend Pro 是一款基于 Supertrend 的分析面板，旨在提供比基础趋势线或简单买入/卖出箭头指标更多的市场背景信息。 该指标结合了 Supertrend 方向、信号评分、市场状态分析、多周期确认、点差和交易时段识别、信号屏蔽逻辑、提醒功能以及风险参考水平。它的目的是帮助用户在图表上以更清晰、更有结构的方式解读 Supertrend 条件。 不只是标准 Supertrend Artemis Supertrend Pro 会显示当前 Supertrend 状态是看涨还是看跌、信号评分是高还是低、所选更高时间周期是否与当前方向一致，以及当前启用的过滤条件是允许还是屏蔽该交易设置。 这使其适合希望在解读 Supertrend 信号之前获得更多背景信息的用户。 信号评分和市场状态 内置的 Signal Score Engine 会根据市场行为、波动性、K 线强度、趋势结构和过滤条件，对 Supertrend 反转进行 0 到 100 分的评分。 Market State Engine 会提供额外背景信息，用于
Artemis ORB Breakout Indicator
Nathan James Gilks
指标
Artemis ORB Breakout Artemis ORB Breakout is a MetaTrader 4 indicator built for traders who use Opening Range Breakout analysis around key market sessions. The indicator automatically marks the opening range high, low, midpoint, and range box. After the range is complete, it monitors price action and displays the current ORB state, range quality, session status, and trading conditions in a clean Artemis-style dashboard. The indicator supports Custom, London, New York, Asia, and London + New Yo
Artemis NAS100 Orb Edge EA MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis NAS100 ORB Edge EA Artemis NAS100 ORB Edge EA 是一款专注于 NAS100 / US100 / USTEC 的智能交易系统（Expert Advisor），基于伦敦和纽约开盘区间突破策略构建。 默认情况下，该 EA 使用 15 分钟开盘区间和 OCO Straddle 模型。开盘区间形成后，EA 会同时准备两个突破方向。如果一侧被触发，另一侧会自动取消。这使 EA 能够根据市场确认后的方向作出反应，而不是在行情开始前进行猜测。 默认发布设置专为 M5 周期上的 NAS100 而设计。 Strategy 主要策略是 NAS100 NY ORB OCO Straddle。 EA 会标记纽约开盘区间，在区间高点和低点周围部署突破逻辑，然后通过保本、部分平仓和脉冲追踪止损来管理已激活的交易。 OCO 模型很简单：区间的一侧被触发，另一侧被取消。如果突破明显失败，EA 可选择允许翻转反向交易。这为策略在波动剧烈的纽约开盘阶段提供了更高的灵活性。 这不是马丁格尔 EA。这不是网格系统。Recovery Ladder 作为高级可选模块包含在
Artemis Tradedeck Trade Panel MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis TradeDeck Trade Panel for MT4 Artemis TradeDeck   is a professional manual trading panel for MetaTrader 4, built for traders who want fast execution, clear risk control, structured trade management, and account protection from one clean on-chart TradeDeck is not a trading strategy and does not predict market direction. You decide when and where to trade. TradeDeck helps you place, manage, protect, and review your trades with more structure. A cleaner way to manage manual trading Most tra
Artemis US30 Opening Bell EA MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis US30 Opening Bell EA 以结构化策略、保护机制和完整可视化，交易US30纽约开盘。 Artemis US30 Opening Bell EA是一款专注于US30/Dow Jones开盘交易时段的Expert Advisor。它围绕纽约开盘区间构建，这是交易日中最活跃、情绪波动最强的时段之一。 这款EA的目标很简单：为开盘钟声带来纪律性。它不会让交易者手动应对快速K线、扩大点差、假突破或新闻冲击，而是按照明确的交易时段流程运行。Artemis会等待开盘、构建区间、监控突破、应用保护规则，并通过专业的图表仪表盘管理交易。 这不是一款通用的多品种网格机器人。它是一套专门针对US30开盘时段的系统，拥有清晰的工作流程和高级控制面板。 为什么交易者需要这款EA US30开盘时可能移动非常迅速。许多交易者知道其中存在机会，但困难在于保持纪律。过早入场、追逐突破、直接在高影响力USD新闻期间交易，或者在交易时段已经失控后继续交易，这些都很容易发生。 Artemis US30 Opening Bell EA旨在减少这种混乱。它为交易者提供结构化的ORB模型、实时交易
Artemis Gold M1 Scalper MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis Gold M1 Scalper for MT5 Artemis Gold M1 Scalper for MT5 is a premium MetaTrader 5 indicator built for XAUUSD traders who want a cleaner, more structured approach to Gold scalping on the M1 timeframe. It is not a generic arrow indicator. Artemis combines dynamic support and resistance, trend confirmation, momentum filtering, ATR-based trade levels, signal quality scoring, market-state analysis, session strength, active trade protection, signal explanation tools, and a clean dashboard into
Artemis ORB Scanner MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis ORB Scanner MT5 Artemis ORB Scanner MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的多品种 Opening Range Breakout 仪表盘指标。 它可以帮助交易者在一个图表上监控所选交易品种的 ORB 条件。该扫描器会跟踪基于交易时段的开盘区间，显示当前 ORB 状态，并在仪表盘中提供突破方向、区间质量、点差状态、提醒以及可选图表叠加层等信息。 该指标旨在帮助用户在活跃交易时段整理市场信息。它不会开仓，也不会替用户做出交易决策。 为什么使用 Artemis ORB Scanner MT5？ 当多个交易品种同时波动时，ORB 交易可能会变得复杂。Artemis ORB Scanner MT5 可以将这些信息整理到一个仪表盘中，让您看到哪些品种正在形成区间、等待突破，或出现可能的突破、trap、fade、no-trade 状态或数据问题。 您无需在多个图表之间频繁切换，而是可以从一个位置监控所选品种，查看当前 ORB 背景，并仅在需要进一步分析时打开相关图表。 该扫描器旨在支持更快速、更有结构的活跃时段工作流程，同时最终交易决策仍
Artemis Trend Pro Indicator MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis Trend Pro MT5 Artemis Trend Pro MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级多市场趋势指标，专为希望以更清晰、更结构化的方式，在不同交易品种和时间周期中读取趋势方向、信号质量、市场状态和交易背景的交易者而设计。 Trend Pro 基于 Artemis 决策支持框架构建，并不是一个简单的箭头指标。它将自适应趋势分析、回调检测、信号质量评分、趋势强度、市场状态过滤、收盘K线确认、基于 ATR 的交易水平、Trade Protection 以及简洁专业的仪表板整合到一个灵活的指标中，服务于现代自主交易。 Artemis 不只是依赖箭头，而是帮助您判断一个交易设置是强、弱、被阻止、老化、受保护还是已失效。凭借 Scalp、Intraday 和 Swing 模式、自动时间周期适应功能以及随附的 SET 文件，它被设计为可在 Forex、金属、指数和加密货币市场中使用的灵活决策支持工具。 任何货币对。任何时间周期。自适应趋势逻辑。 Artemis Trend Pro 适用于 Forex 货币对、金属、指数和加密货币品种，覆盖从低时间周期剥
Artemis Tradedeck Trade Panel
Nathan James Gilks
专家
适用于 MT5 的 Artemis TradeDeck Artemis TradeDeck 是一款面向 MetaTrader 5 的专业手动交易面板，专为希望在一个简洁的图表内面板中获得快速执行、清晰风险控制、结构化交易管理和账户保护的交易者打造。 TradeDeck 不是交易策略，也不会预测市场方向。何时、何地交易由您自己决定。TradeDeck 帮助您以更有结构的方式下单、管理、保护和复盘交易。 更清晰地管理手动交易 大多数交易面板主要关注简单的 Buy、Sell 和 Close 按钮。TradeDeck 则被设计为一个完整的执行与管理工作区。它将手动下单、风险预览、可视化交易规划、OCO 订单、网格工具、保护规则、提醒、报告和配置文件保存功能整合到紧凑的 Artemis Graphite 界面中。 其目标是帮助交易者减少执行错误，在入场前理解计划风险，并用一致的规则管理交易。 Artemis 风险预览 在下单前，TradeDeck 会显示关键规划信息，例如手数、预估风险、盈亏比、保证金预估、点差状态、经纪商 stop-level 信息、Guard 状态、OCO 状态和 Smart
Artemis FX HFT Throttle MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis HFT Throttle EA MT5 等待终于结束了——我们最受欢迎的 Artemis EA 之一现已支持 MetaTrader 5。 Artemis HFT Throttle EA MT5 将我们热门 MT4 版本中的结构化短线外汇自动化交易带到 MT5 平台，并保持相同的核心交易理念：受控执行、纪律化的交易频率以及清晰的仪表盘可视化。 Artemis HFT Throttle EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，面向短线外汇自动化交易，并提供结构化执行控制。它将图表交易品种逻辑与 Artemis Throttle Guard 相结合。Artemis Throttle Guard 是一个执行控制层，用于管理请求频率、限制交易突增、处理经纪商错误，并支持更有纪律的自动化交易。 默认情况下，EA 会交易其所加载图表的交易品种。对于希望将交易限制在指定货币对上的用户，也提供可选的交易品种白名单。 MT5 版本新内容 此 MT5 版本将 Artemis HFT Throttle EA 带到 MetaTrader 5 平台，同时保留熟悉的 Artem
Artemis Scalp X Pro MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis Scalp X Pro MT5 指标 一款专业、无重绘的多重共振剥头皮指标，专为不满足于简单箭头信号的交易者而设计。 Artemis Scalp X Pro 适用于外汇、加密货币、黄金及其他贵金属和指数市场，主要用于较低时间周期，将复杂的市场信息转化为清晰、结构化的交易决策。 Artemis Scalp X Pro 不依赖单一指标或僵化的过滤器链，而是将趋势、动量、波动率、市场参与度、市场结构和多时间周期背景整合到一个自适应评分引擎中。其结果是一套更加清晰、智能的信号系统，能够适应快速变化的市场，同时避免让图表充斥过多噪音。 所有主要信号均在蜡烛图收盘后生成。高时间周期确认也只使用已完成的蜡烛图，从而帮助历史信号在刷新或重新计算后保持稳定。 这不是一个普通的买入/卖出指标。 Artemis Scalp X Pro 会围绕每个符合条件的交易设置创建完整的交易地图，包括入场价、止损、TP1、TP2 和 TP3。原始交易地图会始终与信号绑定，并可在切换时间周期、切换交易品种或重启 MT5 后继续保留。 从 M5 切换到 M15 时，原始交易计划不会改变。切换到其他市场后再返回
筛选:
无评论
回复评论