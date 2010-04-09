Artemis ORB Breakout Indicator MT5

Artemis ORB Breakout for MT5

Artemis ORB Breakout for MT5 是一款基于交易时段的 Opening Range Breakout 指标，适合希望更清晰分析 Asia、London 和 New York 市场时段价格行为的日内交易者。

该指标会自动构建开盘区间，标记关键 ORB 水平，在区间完成后监控价格行为，并通过简洁的 Artemis 风格面板显示当前市场状态。

它旨在帮助交易者快速查看以下问题：

当前区间是否适合分析？价格是否正在突破区间？该走势是否过晚、混乱、过宽、影线过多，或目前不适合 ORB 分析？

Opening Range Breakout analysis

Artemis ORB Breakout 会在图表上自动标记关键 ORB 结构：

开盘区间高点

开盘区间低点

中点

区间框

突破和失败区域

可选的止损参考水平

开盘区间形成后，指标会监控当前活跃时段，并更新面板中的 ORB 状态、区间质量、方向状态、点差信息和过滤提示。

Session profiles

指标包含灵活的时段模式，适合不同日内分析流程：

Custom

Asia

London

New York

London + New York

London + New York 模式允许交易者在交易日内同时关注两个主要时段，而无需手动切换设置。

More context than a basic range box

Artemis ORB Breakout 不只是一个可视化区间标记工具。它还会在区间形成后分析区间附近的价格行为。

指标可以识别并显示：

看涨突破条件

看跌突破条件

失败突破行为

陷阱或反转条件

延迟突破提示

不交易区域条件

较弱的区间结构

高点差环境

影线较重的开盘区间

这能帮助交易者在图表上查看 ORB 条件时获得更多背景信息。

Range quality classification

并非每一个开盘区间都适合突破分析。

Artemis ORB Breakout 会将开盘区间分类为：

Too Narrow、Tight、Normal、Wide 或 Too Wide

这有助于显示当前时段区间是均衡、压缩、扩张，还是可能不适合 ORB 类型分析。

Artemis dashboard

内置面板可快速显示当前 ORB 设置概况，包括：

活跃时段

当前 ORB 状态

质量评分

市场提示

买入设置状态

卖出设置状态

区间大小

点差和过滤提示

不交易区域信息

同时也提供紧凑面板模式，适合希望图表显示更简洁的用户。

Higher-timeframe confirmation

MT5 版本包含可选的高周期 EMA 确认功能，允许用户为突破分析加入更广泛的市场背景。

例如，看涨突破条件可以根据价格相对于所选高周期 EMA 的位置进行检查，而看跌条件则可以按相反方向检查。

这适合偏好更具选择性 ORB 分析流程的交易者。

Automatic broker time adjustment

不同经纪商的服务器时间可能不同，而交易时段时间对 ORB 分析非常重要。

Artemis ORB Breakout for MT5 包含自动检测经纪商 UTC 偏移的功能，使时段设置更加简单。用户也可以选择手动设置经纪商时间偏移。

Stop loss reference guide

指标包含一个可选的止损参考水平。

对于看涨突破分析，参考水平位于 ORB 低点下方。

对于看跌突破分析，参考水平位于 ORB 高点上方。

这只是一个可视化规划参考。指标不会开仓、管理或平仓。

Recommended timeframes

Artemis ORB Breakout 主要设计用于日内图表。

通常较实用的时间周期是 M5 和 M15，因为它们在细节和图表可读性之间提供了良好平衡。

M1 可用于非常活跃的分析，但可能显示更多市场噪音。

M30 可以提供更慢、更清晰的视图。

H1 及以上周期 通常不太适合经典 ORB 分析，因为该方法基于交易时段开盘和日内价格行为。

用于开始测试的实用初始设置：

M5 或 M15 图表，30 分钟开盘区间，240 分钟活跃时段窗口，并通过区间外蜡烛收盘确认突破。

Alerts

Artemis ORB Breakout 支持针对所选突破和失败突破事件的提醒，帮助用户在价格围绕开盘区间发生反应时保持关注。

提醒可用性取决于平台通知设置是否启用。

Main functions

自动计算开盘区间高点、低点、中点和区间框

Custom、Asia、London、New York 和 London + New York 时段模式

看涨和看跌突破检测

失败突破、陷阱、反转和延迟突破检测

ORB 区间分类

质量评分

不交易区域提示

高点差和不佳条件提示

影线较重区间检测

可选止损参考线

高周期 EMA 确认

自动检测经纪商 UTC 偏移

完整和紧凑 Artemis 面板模式

所选 ORB 事件提醒

完全可视化指标，不执行交易

Important notes

Artemis ORB Breakout for MT5 是指标，不是 Expert Advisor。它不会开仓、管理或平仓。

质量评分、不交易区域提示、高周期确认和止损参考仅为分析工具。它们旨在帮助用户更清晰地阅读 ORB 条件，但不保证交易结果。

突破交易可能产生假信号，尤其是在流动性较低、点差较高、新闻事件或震荡市场条件下。实盘交易前，请仔细测试所有设置，并使用适当的风险管理。