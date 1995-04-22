Artemis NAS100 Orb Edge EA MT5
- 专家
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- 版本: 1.13
- 激活: 20
一款结构化的NAS100开盘区间突破EA，专为伦敦和纽约开盘时段而设计，提供受控执行、清晰的风险管理以及专业的图表可视化。
NAS100在市场开盘前后可能出现非常激烈的波动。突破可能非常迅速，点差可能扩大，假突破也可能在毫无预警的情况下反转。
Artemis NAS100 ORB Edge EA旨在以结构化方式应对这些市场环境，而不是依赖方向预测。
EA会建立开盘区间，监控上下两个突破方向，并采用OCO执行模式。当其中一侧被触发时，另一侧订单会自动取消。
目标很简单：
等待区间形成。交易确认后的突破。以纪律管理持仓。
默认发布配置专为NAS100的M5图表设计，使用15分钟纽约开盘区间和OCO Straddle执行模型。
NAS100开盘区间突破策略
主要策略为New York ORB OCO Straddle。
EA识别开盘区间的高点和低点，在两侧准备突破逻辑，并等待价格确认方向。
当一侧被触发时：
- 另一侧突破订单会被取消
- 当前交易会自动管理
- 可以应用保本保护
- 可以分批止盈
- Impulse Trail可以保护强劲走势
这使EA能够根据市场实际走势作出反应，而不是在开盘前猜测方向。
EA还提供可选的flip-reversal模式。启用后，当突破明确失败时，EA可以考虑在相反方向执行反转交易。
专为NAS100的市场行为而设计
NAS100并不是一个缓慢的市场。
在纽约开盘时，价格可能迅速加速、剧烈反转，或者在数秒内穿越多个价格水平。
Artemis NAS100 ORB Edge EA包含以下专用控制功能：
- 开盘区间突破执行
- 点差保护
- 经纪商止损距离处理
- 交易冷却时间
- 每日交易次数限制
- 连续亏损保护
- 基于风险或固定手数的仓位管理
- 快速突破交易管理
该EA专门针对NAS100、US100、USTEC及类似Nasdaq指数品种的市场行为进行设计。
Impulse Trail
传统的移动止损在NAS100强劲突破期间可能反应过慢。
Artemis Impulse Trail旨在响应有利的价格扩张，并随着动能发展逐步保护一部分浮动利润。
这有助于EA在快速行情中避免回吐过多利润，同时仍为突破继续发展保留足够空间。
Artemis Graphite Command Deck
EA包含最新的Artemis Graphite Command Deck，这是一套专业的图表控制和监控面板。
Command Deck显示：
- 当前交易时段
- 当前策略模式
- 账户余额和净值
- 日、周和月度盈亏
- 点差和执行条件
- 交易次数
- 风险模式
- 当前ORB状态
- 实时EA状态和提示
清晰的颜色状态信息可以帮助您快速判断EA正在等待、被阻止、准备交易机会，还是正在管理持仓。
面板还包括以下实用控制按钮：
- Pause
- Close All
- Break Even All
- Trail On或Off
- Lock Profit
- Partial TP
- Clean Up
- Redraw
可视化ORB映射
EA会直接在图表上绘制开盘区间。
您可以看到：
- ORB高点
- ORB低点
- 交易时段区间
- 突破区域
- 当前交易设定状态
- 交易管理水平
当没有有效的交易机会时，EA可以显示No Valid Setup标记。这样您可以清楚地知道该时段是由于条件不满足而被主动跳过，而不是误以为EA没有正常工作。
风险控制
Artemis NAS100 ORB Edge EA支持：
- 基于风险百分比的仓位计算
- 手动固定手数
其他保护功能包括：
- 最大点差控制
- 每日最大交易次数
- 连续亏损限制
- 紧急净值保护
- 经纪商手数步进处理
- 止损距离验证
- 重复Magic Number检查
- 交易时段控制
- 高波动环境下的风险降低
默认发布设置采用受控风险，并关闭所有高级恢复功能。
无马丁格尔。无网格。
Artemis NAS100 ORB Edge EA并不是基于不受控制的加仓设计。
它不是传统的马丁格尔EA，也不是网格交易系统。
EA提供可选的Recovery Ladder模块供高级用户使用，但默认关闭，并且核心ORB策略不依赖该功能。
推荐设置
- 市场：NAS100、US100、USTEC或类似Nasdaq指数
- 图表周期：M5
- 默认策略：New York ORB
- 开盘区间：15分钟
- 执行方式：OCO Straddle
- 推荐的第一步：使用真实点差和滑点进行模拟账户测试
交易时段设置使用MT5图表时间，因此请确认设置的纽约开盘时间与您的经纪商服务器时间一致。
主要功能
- 专注于NAS100的Opening Range Breakout EA
- New York ORB策略
- 支持伦敦突破
- OCO Straddle执行
- 可选flip-reversal逻辑
- Impulse Trail利润保护
- 保本和分批止盈
- Artemis Graphite Command Deck
- 可视化ORB图表映射
- No Valid Setup诊断
- 风险百分比或手动手数
- 点差和经纪商保护
- 可选高级Recovery Ladder
- 专为NAS100 M5交易设计
最终定位
Artemis NAS100 ORB Edge EA专为希望以结构化方式交易Nasdaq开盘的交易者而设计，无需依赖猜测、网格风险敞口或不受控制的马丁格尔逻辑。
它将专注的ORB策略、纪律化的交易管理、清晰的风险控制以及专业的图表可视化整合到一个完整的MT5 Expert Advisor中。
风险提示
交易NAS100存在重大风险。
回测结果不能保证未来表现。实际结果可能受到经纪商条件、点差、滑点、执行速度、品种规格、流动性和市场行为的影响。
请始终先在模拟账户中测试，并使用合理的仓位大小。
这个版本更具说服力，因为它从问题入手，解释产品优势，降低买家的疑虑，并以明确的购买理由作为结尾。