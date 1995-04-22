Artemis NAS100 ORB Edge EA MT5

一款结构化的NAS100开盘区间突破EA，专为伦敦和纽约开盘时段而设计，提供受控执行、清晰的风险管理以及专业的图表可视化。

NAS100在市场开盘前后可能出现非常激烈的波动。突破可能非常迅速，点差可能扩大，假突破也可能在毫无预警的情况下反转。

Artemis NAS100 ORB Edge EA旨在以结构化方式应对这些市场环境，而不是依赖方向预测。

EA会建立开盘区间，监控上下两个突破方向，并采用OCO执行模式。当其中一侧被触发时，另一侧订单会自动取消。

目标很简单：

等待区间形成。交易确认后的突破。以纪律管理持仓。

默认发布配置专为NAS100的M5图表设计，使用15分钟纽约开盘区间和OCO Straddle执行模型。

NAS100开盘区间突破策略

主要策略为New York ORB OCO Straddle。

EA识别开盘区间的高点和低点，在两侧准备突破逻辑，并等待价格确认方向。

当一侧被触发时：

另一侧突破订单会被取消

当前交易会自动管理

可以应用保本保护

可以分批止盈

Impulse Trail可以保护强劲走势

这使EA能够根据市场实际走势作出反应，而不是在开盘前猜测方向。

EA还提供可选的flip-reversal模式。启用后，当突破明确失败时，EA可以考虑在相反方向执行反转交易。

专为NAS100的市场行为而设计

NAS100并不是一个缓慢的市场。

在纽约开盘时，价格可能迅速加速、剧烈反转，或者在数秒内穿越多个价格水平。

Artemis NAS100 ORB Edge EA包含以下专用控制功能：

开盘区间突破执行

点差保护

经纪商止损距离处理

交易冷却时间

每日交易次数限制

连续亏损保护

基于风险或固定手数的仓位管理

快速突破交易管理

该EA专门针对NAS100、US100、USTEC及类似Nasdaq指数品种的市场行为进行设计。

Impulse Trail

传统的移动止损在NAS100强劲突破期间可能反应过慢。

Artemis Impulse Trail旨在响应有利的价格扩张，并随着动能发展逐步保护一部分浮动利润。

这有助于EA在快速行情中避免回吐过多利润，同时仍为突破继续发展保留足够空间。

Artemis Graphite Command Deck

EA包含最新的Artemis Graphite Command Deck，这是一套专业的图表控制和监控面板。

Command Deck显示：

当前交易时段

当前策略模式

账户余额和净值

日、周和月度盈亏

点差和执行条件

交易次数

风险模式

当前ORB状态

实时EA状态和提示

清晰的颜色状态信息可以帮助您快速判断EA正在等待、被阻止、准备交易机会，还是正在管理持仓。

面板还包括以下实用控制按钮：

Pause

Close All

Break Even All

Trail On或Off

Lock Profit

Partial TP

Clean Up

Redraw

可视化ORB映射

EA会直接在图表上绘制开盘区间。

您可以看到：

ORB高点

ORB低点

交易时段区间

突破区域

当前交易设定状态

交易管理水平

当没有有效的交易机会时，EA可以显示No Valid Setup标记。这样您可以清楚地知道该时段是由于条件不满足而被主动跳过，而不是误以为EA没有正常工作。

风险控制

Artemis NAS100 ORB Edge EA支持：

基于风险百分比的仓位计算

手动固定手数

其他保护功能包括：

最大点差控制

每日最大交易次数

连续亏损限制

紧急净值保护

经纪商手数步进处理

止损距离验证

重复Magic Number检查

交易时段控制

高波动环境下的风险降低

默认发布设置采用受控风险，并关闭所有高级恢复功能。

无马丁格尔。无网格。

Artemis NAS100 ORB Edge EA并不是基于不受控制的加仓设计。

它不是传统的马丁格尔EA，也不是网格交易系统。

EA提供可选的Recovery Ladder模块供高级用户使用，但默认关闭，并且核心ORB策略不依赖该功能。

推荐设置

市场：NAS100、US100、USTEC或类似Nasdaq指数

图表周期：M5

默认策略：New York ORB

开盘区间：15分钟

执行方式：OCO Straddle

推荐的第一步：使用真实点差和滑点进行模拟账户测试

交易时段设置使用MT5图表时间，因此请确认设置的纽约开盘时间与您的经纪商服务器时间一致。

主要功能

专注于NAS100的Opening Range Breakout EA

New York ORB策略

支持伦敦突破

OCO Straddle执行

可选flip-reversal逻辑

Impulse Trail利润保护

保本和分批止盈

Artemis Graphite Command Deck

可视化ORB图表映射

No Valid Setup诊断

风险百分比或手动手数

点差和经纪商保护

可选高级Recovery Ladder

专为NAS100 M5交易设计

最终定位

Artemis NAS100 ORB Edge EA专为希望以结构化方式交易Nasdaq开盘的交易者而设计，无需依赖猜测、网格风险敞口或不受控制的马丁格尔逻辑。

它将专注的ORB策略、纪律化的交易管理、清晰的风险控制以及专业的图表可视化整合到一个完整的MT5 Expert Advisor中。

风险提示

交易NAS100存在重大风险。

回测结果不能保证未来表现。实际结果可能受到经纪商条件、点差、滑点、执行速度、品种规格、流动性和市场行为的影响。

请始终先在模拟账户中测试，并使用合理的仓位大小。

这个版本更具说服力，因为它从问题入手，解释产品优势，降低买家的疑虑，并以明确的购买理由作为结尾。