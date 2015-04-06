Artemis NAS100 Orb Edge EA MT4

Artemis NAS100 ORB Edge EA

Artemis NAS100 ORB Edge EA 是一款专注于 NAS100 / US100 / USTEC 的智能交易系统（Expert Advisor），基于伦敦和纽约开盘区间突破策略构建。

默认情况下，该 EA 使用 15 分钟开盘区间和 OCO Straddle 模型。开盘区间形成后，EA 会同时准备两个突破方向。如果一侧被触发，另一侧会自动取消。这使 EA 能够根据市场确认后的方向作出反应，而不是在行情开始前进行猜测。

默认发布设置专为 M5 周期上的 NAS100 而设计。

Strategy

主要策略是 NAS100 NY ORB OCO Straddle。

EA 会标记纽约开盘区间，在区间高点和低点周围部署突破逻辑，然后通过保本、部分平仓和脉冲追踪止损来管理已激活的交易。

OCO 模型很简单：区间的一侧被触发，另一侧被取消。如果突破明显失败，EA 可选择允许翻转反向交易。这为策略在波动剧烈的纽约开盘阶段提供了更高的灵活性。

这不是马丁格尔 EA。这不是网格系统。Recovery Ladder 作为高级可选模块包含在内，但在默认发布设置中处于关闭状态。

Artemis Graphite Command Deck

Artemis NAS100 ORB Edge EA 包含我们最新的 Graphite Command Deck，这是一款专业的图表内控制面板，旨在让 EA 更容易监控。

该面板显示当前交易时段、策略模式、账户状态、点差、交易数量、盈亏、风险模式以及当前 EA 状态。状态消息使用清晰的颜色状态，让您可以快速判断 EA 是在等待、被阻止，还是正在主动管理交易。

Command Deck 还包括实用的控制按钮，例如 Pause、Close All、BE All、Trail On/Off、Lock Profit、Clean Up 和 Redraw。

Visual ORB Mapping

EA 会直接在图表上绘制开盘区间。您可以看到 ORB 高点、ORB 低点、交易时段框以及交易区域。

如果没有出现有效设置，EA 还可以绘制 No Valid Setup 标记。这有助于理解 EA 是否因为没有出现有效突破而跳过了某个交易时段，而不是误以为出现了故障。

Impulse Trail

NAS100 在纽约开盘后可能会快速波动。过慢的追踪止损可能会错过大部分行情，而过紧的止损又可能过早关闭交易。

Impulse Trail 系统旨在通过跟踪有利的价格扩张，并随着行情发展锁定部分浮动利润，从而保护快速突破行情。

Risk Control

EA 支持风险百分比和手动手数设置。它还包括点差保护、每日交易限制、连续亏损控制、经纪商手数步进处理以及止损水平检查。

默认设置使用受控风险，并保持 Recovery Ladder 关闭。高级用户可以单独启用 Recovery Ladder 和 BasketGuard，但它们并不是主策略所必需的。

Recommended Setup

请将 EA 用于 NAS100、US100、USTEC 或您的经纪商提供的等效 Nasdaq 指数交易品种。

推荐图表周期：M5。

默认 set 文件围绕纽约交易时段构建。交易时段时间使用 MT4 图表时间，因此您应确认纽约开盘设置与您的经纪商图表时间一致。

请始终先在模拟账户上测试，并在 Strategy Tester 中使用真实合理的点差设置。

Key Points

专注于 NAS100 的智能交易系统。
纽约开盘区间突破模型。
OCO Straddle 执行方式。
可选的翻转反向逻辑。
Impulse Trail 交易管理。
Graphite Command Deck 仪表盘。
可视化 ORB 图表映射。
风险百分比或手动手数设置。
Recovery Ladder 可作为高级可选模块使用。
专为 M5 NAS100 交易设计。

Risk Notice

交易 NAS100 具有高风险。回测并不保证未来表现。结果可能因经纪商、点差、滑点、执行速度、交易品种规格和市场条件而异。

请在实盘使用前进行充分测试，并始终采用合理的风险水平进行交易。


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Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
专家
Mirror EA 是一款基于 SmaSRS196 指标的自动交易系统。该指标结合了简单移动平均线 (SMA) 和相对强弱指数 (RSI)，并采用 96 周期优化框架。该 EA 持续分析市场状况，通过 SMA 确认趋势方向，同时利用 RSI 检测动能强度和潜在的超买/超卖情况，从而识别高概率交易机会。当指标变为红色时，EA 会在移动平均线下方卖出；当指标变为绿色时，EA 会在移动平均线上方买入。 该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
专家
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
专家
Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
专家
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
专家
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
作者的更多信息
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 等待结束了 — Artemis Gold HFT Throttle EA 现已支持 MetaTrader 5。 Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 是一款专注于黄金交易的智能交易系统，面向希望在 XAUUSD 上进行快速短线自动化交易，同时拥有受控执行、智能保护机制和清晰仪表盘显示的交易者。 大多数快速交易机器人只关注速度。但在真实经纪商环境中，没有控制的速度可能会成为问题。黄金点差可能迅速扩大，流动性可能快速变化，订单修改可能被拒绝，而过于激进的交易请求行为可能导致不稳定的结果。 Artemis 基于一个不同的原则： 受控速度比失控速度更具可持续性。 此 MT5 版本基于经过验证的 MT4 v1.4 Artemis Gold HFT Throttle EA 构建，并将产品带到 MetaTrader 5 平台，提供更清晰的仪表盘、更强的诊断功能、兼容 MT5 的执行处理，并支持 hedging 和 netting 两种账户环境。 在 netting 账户中，持仓作为该交易品种的合并风险敞口进
FREE
Artemis Bitcoin Orbit EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 Structured Bitcoin entries. Controlled recovery. Visible protection. Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 is a BTCUSD-focused Expert Advisor built for traders who want a more transparent alternative to a traditional grid or black-box basket robot. Orbit combines multi-timeframe Bitcoin analysis, capped volatility-based recovery, cost-aware basket exits and the Artemis Graphite Command Deck. The aim is simple: every cycle should have a clear entry reason, visible recovery lim
Artemis NAS100 Orb Edge EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis NAS100 ORB Edge EA MT5 一款结构化的NAS100开盘区间突破EA，专为伦敦和纽约开盘时段而设计，提供受控执行、清晰的风险管理以及专业的图表可视化。 NAS100在市场开盘前后可能出现非常激烈的波动。突破可能非常迅速，点差可能扩大，假突破也可能在毫无预警的情况下反转。 Artemis NAS100 ORB Edge EA旨在以结构化方式应对这些市场环境，而不是依赖方向预测。 EA会建立开盘区间，监控上下两个突破方向，并采用OCO执行模式。当其中一侧被触发时，另一侧订单会自动取消。 目标很简单： 等待区间形成。交易确认后的突破。以纪律管理持仓。 默认发布配置专为NAS100的M5图表设计，使用15分钟纽约开盘区间和OCO Straddle执行模型。 NAS100开盘区间突破策略 主要策略为New York ORB OCO Straddle。 EA识别开盘区间的高点和低点，在两侧准备突破逻辑，并等待价格确认方向。 当一侧被触发时： 另一侧突破订单会被取消 当前交易会自动管理 可以应用保本保护 可以分批止盈 Impulse Trail可以保护强劲走势 这使
Artemis Gold M1 Scalper
Nathan James Gilks
指标
Artemis Gold M1 Scalper Artemis Gold M1 Scalper 是一款高级 MT4 指标，专为 XAUUSD 交易者打造，适合希望在 M1 时间周期上以更清晰、更结构化的方式进行黄金剥头皮交易的用户。 它不是普通的箭头信号指标。Artemis 将动态支撑与阻力、趋势确认、动量过滤、基于 ATR 的交易水平、信号质量评分、市场状态分析、交易时段强度、活跃交易保护以及清晰的仪表盘整合到一个专注的剥头皮交易框架中，专门围绕黄金快速波动的特性而设计。 为什么 Gold M1 需要不同的方法 黄金的波动速度和幅度通常比标准外汇货币对更快、更剧烈。在 M1 时间周期上，这种波动性很容易迅速变成噪音信号、滞后入场和低质量交易机会。许多剥头皮指标要么让图表充满箭头，要么只显示信号，却不解释信号背后的市场背景。 Artemis 的理念正好相反：先过滤噪音，再显示带有背景信息的结构化机会。 信号由趋势方向、回调行为、动态支撑与阻力、RSI 动量、ATR 波动率、更高时间周期确认、点差条件、交易时段强度、市场状态和信号质量评分共同支持。这为交易者提供了一个更清晰的框架来解读
Artemis ORB Breakout Indicator MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis ORB Breakout for MT5 Artemis ORB Breakout for MT5 是一款基于交易时段的 Opening Range Breakout 指标，适合希望更清晰分析 Asia、London 和 New York 市场时段价格行为的日内交易者。 该指标会自动构建开盘区间，标记关键 ORB 水平，在区间完成后监控价格行为，并通过简洁的 Artemis 风格面板显示当前市场状态。 它旨在帮助交易者快速查看以下问题： 当前区间是否适合分析？价格是否正在突破区间？该走势是否过晚、混乱、过宽、影线过多，或目前不适合 ORB 分析？ Opening Range Breakout analysis Artemis ORB Breakout 会在图表上自动标记关键 ORB 结构： 开盘区间高点 开盘区间低点 中点 区间框 突破和失败区域 可选的止损参考水平 开盘区间形成后，指标会监控当前活跃时段，并更新面板中的 ORB 状态、区间质量、方向状态、点差信息和过滤提示。 Session profiles 指标包含灵活的时段模式，适合不同日内分析流程： Custom
Artemis Autochart AI
Nathan James Gilks
实用工具
Artemis Autochart AI MT5 Artemis Autochart AI MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级多品种形态扫描器和市场结构仪表盘。它旨在帮助交易者通过一个简洁的界面监控多个交易品种和时间周期，识别技术形态设置，查看关键价位，并专注于扫描器当前检测到的最相关机会。 该工具不会自动交易。它是一款技术分析和决策支持助手，旨在以简单、可视化且实用的方式整理图表形态信息。 产品的核心是 Artemis Graphite 仪表盘，这是一个简洁的深色界面，专为快速扫描和轻松决策而设计。Artemis Autochart 不会让你手动检查每一张图表，而是会扫描所选市场列表，对检测到的设置进行排名，并通过 Best Pattern Now 视图突出显示当前最强的机会。 Artemis AI Insights Artemis Autochart AI MT5 的关键功能之一是 Artemis AI Insights。 该面板会将技术扫描器数据转换为清晰的自然语言指导。它会说明检测到了什么形态，该设置是看涨还是看跌，确认价位在哪里，设置在何处失效，以及预计目
Artemis Bitcoin Blaster Indicator MT4
Nathan James Gilks
指标
Artemis Bitcoin Blaster MT4 Indicator First 10 copies are FREE!  Artemis Bitcoin Blaster MT4 Indicator is a crypto-focused trend and momentum indicator with easy-to-use dashboard designed for Bitcoin and major crypto symbols on MetaTrader 4. It combines closed-candle BUY/SELL signals, "Blast" Energy scoring, trend filtering, volatility checks, spread control, visual trade-plan levels, TP/SL hit tracking, and a clean on-chart dashboard. The indicator is designed as a decision-support tool. It d
FREE
Artemis One EA MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis ONE EA — 基于 APEX 的 MT4 多品种交易引擎 Artemis ONE EA 是一款面向 MetaTrader 4 的全自动 Expert Advisor，围绕自适应策略选择、结构化交易入场、基于 ATR 的交易管理以及可配置账户保护而构建。 该 EA 适用于主要外汇货币对、贵金属以及部分非加密货币 CFD 市场，默认的均衡设置以 XAUUSD H1 作为主要参考配置。不建议用于加密货币市场，因为周末交易、极端点差变化和跳空行为可能影响自动化执行。Artemis ONE EA 可用于主要货币对、次要货币对和外来货币对，也可用于 US30 和 NAS 等指数。 Artemis ONE 的核心是 Artemis APEX Engine，这是一个全自动策略选择层，会在选择最合适的内部策略之前分析市场条件，或在条件不适合时阻止交易。 Artemis APEX Engine APEX 代表：Adaptive Positioning & Execution。 Artemis APEX Engine 会分析趋势强度、波动率、震荡区间行为、扩张条件以及更高时间周期偏向，然
Artemis One EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis ONE EA — APEX-Powered Multi-Symbol Trading Engine for MT5 Artemis ONE EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built around adaptive strategy selection, structured trade entries, ATR-based trade management, and configurable account protection. The EA is designed for major forex pairs, metals, and selected non-crypto CFD markets, with a balanced default setup prepared around   XAUUSD H1 . Crypto markets are not recommended due to weekend trading, extreme spread variation,
Artemis Trend Pro MT4
Nathan James Gilks
5 (1)
指标
Artemis Trend Pro MT4 Artemis Trend Pro MT4 是一款适用于 MetaTrader 4 的高级多市场趋势指标，专为希望以更清晰、更有结构的方式读取不同交易品种和时间周期中的趋势方向、信号质量、市场状态和交易背景的交易者而设计。 Trend Pro 基于 Artemis 决策支持框架构建，并不是一个简单的箭头指标。它将自适应趋势分析、回调检测、信号质量评分、趋势强度、市场状态过滤、收盘柱确认、基于 ATR 的交易水平、Trade Protection 以及清晰专业的仪表盘整合到一个灵活的指标中，适用于现代主观交易。 任意品种。任意周期。自适应趋势逻辑。 Artemis Trend Pro 适用于 Forex 货币对、金属、指数和 crypto 品种，支持从低周期剥头皮到日内交易和波段交易的不同时间周期。 该指标包含三种交易风格模式： Scalp — 适用于低周期的更快速趋势/回调设置。 Intraday — 适用于活跃交易时段的平衡趋势确认。 Swing — 适用于更高时间周期的更严格、更慢确认。 启用 Auto Timeframe Adaptat
Artemis Prop Guard Pro
Nathan James Gilks
实用工具
Artemis Prop Guard Pro Artemis Prop Guard Pro is a professional risk-control utility for MT4, built for manual traders who want a disciplined, rule-based trading environment. It does not generate signals, predict market direction, or automate strategy logic. Its sole purpose is protecting account equity from avoidable rule breaks, over-risking, emotional trading, and unmanaged exposure. Why account discipline matters Most traders do not lose accounts in a single trade. They lose them through a c
FREE
Artemis Vision Assist
Nathan James Gilks
实用工具
Artemis Vision Assist MT4 Artemis Vision Assist MT4 is an accessibility utility for MetaTrader 4, designed for traders who find the platform's default interface difficult to read. MT4's small text, dense labels, and compact controls can create real problems for traders with visual impairment, reduced eyesight, or chronic eye strain. This utility adds a large, high-contrast dashboard directly onto the chart, bringing key trading information into a format that is genuinely easier to see and intera
FREE
Artemis Crypto Blaster Scanner MT4
Nathan James Gilks
指标
Artemis Crypto Blaster Scanner MT4 Artemis Crypto Blaster Scanner MT4 is a multi-symbol, multi-timeframe scanning indicator for MetaTrader 4, built for crypto traders who want a faster way to identify and filter potential setups across multiple charts from a single dashboard. It does not open, close, or manage trades. It is a market analysis tool that keeps full trading decisions with the trader. The problem it solves Crypto markets move across many symbols and timeframes simultaneously. Manuall
Artemis Gold HFT Throttle
Nathan James Gilks
专家
Artemis Gold HFT Throttle EA Artemis Gold HFT Throttle EA is a Gold-focused Expert Advisor for MetaTrader 4, built for XAUUSD traders who want short-term automated trading with professional execution control built into the system. Many fast-trading robots focus only on speed. In live broker conditions, uncontrolled speed can become a problem. Too many trade requests, excessive modifications, burst activity during thin liquidity, or trading through wide spreads can lead to poor execution, rejecte
Artemis FX HFT Throttle
Nathan James Gilks
专家
Artemis FX HFT Throttle EA Artemis FX HFT Throttle EA 是一款适用于 MetaTrader 4 的智能交易顾问，面向希望进行短期外汇自动化交易、并内置专业执行纪律的交易者。Artemis 并不会向经纪商无限制地发送订单，而是将基于图表品种的外汇交易逻辑与 Artemis Throttle Guard 相结合。Artemis Throttle Guard 是一个专用的执行控制层，旨在管理请求频率、限制交易请求突增、处理经纪商错误，并减少鲁莽的执行行为。 默认情况下，该 EA 不限于单一货币对。将其加载到您选择的外汇图表上后，Artemis 将交易该图表对应的品种。对于希望将交易活动限制在特定货币对的交易者，也提供可选的品种白名单功能。 V1.1 新增内容 版本 1.1 为 Artemis FX HFT Throttle EA 带来了重要的可用性、安全性和交易管理升级。本次更新包括更清晰、重新排序的设置菜单，将 Balanced 模式作为更安全的默认配置文件，默认启用基于 pip 的输入，改进主要外汇货币对的 ATR 处理，magic
Artemis Supertrend Pro Indicator
Nathan James Gilks
指标
Artemis Supertrend Pro Artemis Supertrend Pro 是一款基于 Supertrend 的分析面板，旨在提供比基础趋势线或简单买入/卖出箭头指标更多的市场背景信息。 该指标结合了 Supertrend 方向、信号评分、市场状态分析、多周期确认、点差和交易时段识别、信号屏蔽逻辑、提醒功能以及风险参考水平。它的目的是帮助用户在图表上以更清晰、更有结构的方式解读 Supertrend 条件。 不只是标准 Supertrend Artemis Supertrend Pro 会显示当前 Supertrend 状态是看涨还是看跌、信号评分是高还是低、所选更高时间周期是否与当前方向一致，以及当前启用的过滤条件是允许还是屏蔽该交易设置。 这使其适合希望在解读 Supertrend 信号之前获得更多背景信息的用户。 信号评分和市场状态 内置的 Signal Score Engine 会根据市场行为、波动性、K 线强度、趋势结构和过滤条件，对 Supertrend 反转进行 0 到 100 分的评分。 Market State Engine 会提供额外背景信息，用于
Artemis ORB Breakout Indicator
Nathan James Gilks
指标
Artemis ORB Breakout Artemis ORB Breakout is a MetaTrader 4 indicator built for traders who use Opening Range Breakout analysis around key market sessions. The indicator automatically marks the opening range high, low, midpoint, and range box. After the range is complete, it monitors price action and displays the current ORB state, range quality, session status, and trading conditions in a clean Artemis-style dashboard. The indicator supports Custom, London, New York, Asia, and London + New Yo
Artemis Tradedeck Trade Panel MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis TradeDeck Trade Panel for MT4 Artemis TradeDeck   is a professional manual trading panel for MetaTrader 4, built for traders who want fast execution, clear risk control, structured trade management, and account protection from one clean on-chart TradeDeck is not a trading strategy and does not predict market direction. You decide when and where to trade. TradeDeck helps you place, manage, protect, and review your trades with more structure. A cleaner way to manage manual trading Most tra
Artemis US30 Opening Bell EA MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis US30 Opening Bell EA 以结构化策略、保护机制和完整可视化，交易US30纽约开盘。 Artemis US30 Opening Bell EA是一款专注于US30/Dow Jones开盘交易时段的Expert Advisor。它围绕纽约开盘区间构建，这是交易日中最活跃、情绪波动最强的时段之一。 这款EA的目标很简单：为开盘钟声带来纪律性。它不会让交易者手动应对快速K线、扩大点差、假突破或新闻冲击，而是按照明确的交易时段流程运行。Artemis会等待开盘、构建区间、监控突破、应用保护规则，并通过专业的图表仪表盘管理交易。 这不是一款通用的多品种网格机器人。它是一套专门针对US30开盘时段的系统，拥有清晰的工作流程和高级控制面板。 为什么交易者需要这款EA US30开盘时可能移动非常迅速。许多交易者知道其中存在机会，但困难在于保持纪律。过早入场、追逐突破、直接在高影响力USD新闻期间交易，或者在交易时段已经失控后继续交易，这些都很容易发生。 Artemis US30 Opening Bell EA旨在减少这种混乱。它为交易者提供结构化的ORB模型、实时交易
Artemis Gold M1 Scalper MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis Gold M1 Scalper for MT5 Artemis Gold M1 Scalper for MT5 is a premium MetaTrader 5 indicator built for XAUUSD traders who want a cleaner, more structured approach to Gold scalping on the M1 timeframe. It is not a generic arrow indicator. Artemis combines dynamic support and resistance, trend confirmation, momentum filtering, ATR-based trade levels, signal quality scoring, market-state analysis, session strength, active trade protection, signal explanation tools, and a clean dashboard into
Artemis ORB Scanner MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis ORB Scanner MT5 Artemis ORB Scanner MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的多品种 Opening Range Breakout 仪表盘指标。 它可以帮助交易者在一个图表上监控所选交易品种的 ORB 条件。该扫描器会跟踪基于交易时段的开盘区间，显示当前 ORB 状态，并在仪表盘中提供突破方向、区间质量、点差状态、提醒以及可选图表叠加层等信息。 该指标旨在帮助用户在活跃交易时段整理市场信息。它不会开仓，也不会替用户做出交易决策。 为什么使用 Artemis ORB Scanner MT5？ 当多个交易品种同时波动时，ORB 交易可能会变得复杂。Artemis ORB Scanner MT5 可以将这些信息整理到一个仪表盘中，让您看到哪些品种正在形成区间、等待突破，或出现可能的突破、trap、fade、no-trade 状态或数据问题。 您无需在多个图表之间频繁切换，而是可以从一个位置监控所选品种，查看当前 ORB 背景，并仅在需要进一步分析时打开相关图表。 该扫描器旨在支持更快速、更有结构的活跃时段工作流程，同时最终交易决策仍
Artemis Trend Pro Indicator MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis Trend Pro MT5 Artemis Trend Pro MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级多市场趋势指标，专为希望以更清晰、更结构化的方式，在不同交易品种和时间周期中读取趋势方向、信号质量、市场状态和交易背景的交易者而设计。 Trend Pro 基于 Artemis 决策支持框架构建，并不是一个简单的箭头指标。它将自适应趋势分析、回调检测、信号质量评分、趋势强度、市场状态过滤、收盘K线确认、基于 ATR 的交易水平、Trade Protection 以及简洁专业的仪表板整合到一个灵活的指标中，服务于现代自主交易。 Artemis 不只是依赖箭头，而是帮助您判断一个交易设置是强、弱、被阻止、老化、受保护还是已失效。凭借 Scalp、Intraday 和 Swing 模式、自动时间周期适应功能以及随附的 SET 文件，它被设计为可在 Forex、金属、指数和加密货币市场中使用的灵活决策支持工具。 任何货币对。任何时间周期。自适应趋势逻辑。 Artemis Trend Pro 适用于 Forex 货币对、金属、指数和加密货币品种，覆盖从低时间周期剥
Artemis Tradedeck Trade Panel
Nathan James Gilks
专家
适用于 MT5 的 Artemis TradeDeck Artemis TradeDeck 是一款面向 MetaTrader 5 的专业手动交易面板，专为希望在一个简洁的图表内面板中获得快速执行、清晰风险控制、结构化交易管理和账户保护的交易者打造。 TradeDeck 不是交易策略，也不会预测市场方向。何时、何地交易由您自己决定。TradeDeck 帮助您以更有结构的方式下单、管理、保护和复盘交易。 更清晰地管理手动交易 大多数交易面板主要关注简单的 Buy、Sell 和 Close 按钮。TradeDeck 则被设计为一个完整的执行与管理工作区。它将手动下单、风险预览、可视化交易规划、OCO 订单、网格工具、保护规则、提醒、报告和配置文件保存功能整合到紧凑的 Artemis Graphite 界面中。 其目标是帮助交易者减少执行错误，在入场前理解计划风险，并用一致的规则管理交易。 Artemis 风险预览 在下单前，TradeDeck 会显示关键规划信息，例如手数、预估风险、盈亏比、保证金预估、点差状态、经纪商 stop-level 信息、Guard 状态、OCO 状态和 Smart
Artemis FX HFT Throttle MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis HFT Throttle EA MT5 等待终于结束了——我们最受欢迎的 Artemis EA 之一现已支持 MetaTrader 5。 Artemis HFT Throttle EA MT5 将我们热门 MT4 版本中的结构化短线外汇自动化交易带到 MT5 平台，并保持相同的核心交易理念：受控执行、纪律化的交易频率以及清晰的仪表盘可视化。 Artemis HFT Throttle EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，面向短线外汇自动化交易，并提供结构化执行控制。它将图表交易品种逻辑与 Artemis Throttle Guard 相结合。Artemis Throttle Guard 是一个执行控制层，用于管理请求频率、限制交易突增、处理经纪商错误，并支持更有纪律的自动化交易。 默认情况下，EA 会交易其所加载图表的交易品种。对于希望将交易限制在指定货币对上的用户，也提供可选的交易品种白名单。 MT5 版本新内容 此 MT5 版本将 Artemis HFT Throttle EA 带到 MetaTrader 5 平台，同时保留熟悉的 Artem
Artemis Scalp X Pro MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis Scalp X Pro MT5 指标 一款专业、无重绘的多重共振剥头皮指标，专为不满足于简单箭头信号的交易者而设计。 Artemis Scalp X Pro 适用于外汇、加密货币、黄金及其他贵金属和指数市场，主要用于较低时间周期，将复杂的市场信息转化为清晰、结构化的交易决策。 Artemis Scalp X Pro 不依赖单一指标或僵化的过滤器链，而是将趋势、动量、波动率、市场参与度、市场结构和多时间周期背景整合到一个自适应评分引擎中。其结果是一套更加清晰、智能的信号系统，能够适应快速变化的市场，同时避免让图表充斥过多噪音。 所有主要信号均在蜡烛图收盘后生成。高时间周期确认也只使用已完成的蜡烛图，从而帮助历史信号在刷新或重新计算后保持稳定。 这不是一个普通的买入/卖出指标。 Artemis Scalp X Pro 会围绕每个符合条件的交易设置创建完整的交易地图，包括入场价、止损、TP1、TP2 和 TP3。原始交易地图会始终与信号绑定，并可在切换时间周期、切换交易品种或重启 MT5 后继续保留。 从 M5 切换到 M15 时，原始交易计划不会改变。切换到其他市场后再返回
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