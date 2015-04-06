Artemis NAS100 Orb Edge EA MT4

Artemis NAS100 ORB Edge EA



Artemis NAS100 ORB Edge EA 是一款专注于 NAS100 / US100 / USTEC 的智能交易系统（Expert Advisor），基于伦敦和纽约开盘区间突破策略构建。

默认情况下，该 EA 使用 15 分钟开盘区间和 OCO Straddle 模型。开盘区间形成后，EA 会同时准备两个突破方向。如果一侧被触发，另一侧会自动取消。这使 EA 能够根据市场确认后的方向作出反应，而不是在行情开始前进行猜测。

默认发布设置专为 M5 周期上的 NAS100 而设计。

Strategy

主要策略是 NAS100 NY ORB OCO Straddle。

EA 会标记纽约开盘区间，在区间高点和低点周围部署突破逻辑，然后通过保本、部分平仓和脉冲追踪止损来管理已激活的交易。

OCO 模型很简单：区间的一侧被触发，另一侧被取消。如果突破明显失败，EA 可选择允许翻转反向交易。这为策略在波动剧烈的纽约开盘阶段提供了更高的灵活性。

这不是马丁格尔 EA。这不是网格系统。Recovery Ladder 作为高级可选模块包含在内，但在默认发布设置中处于关闭状态。

Artemis Graphite Command Deck

Artemis NAS100 ORB Edge EA 包含我们最新的 Graphite Command Deck，这是一款专业的图表内控制面板，旨在让 EA 更容易监控。

该面板显示当前交易时段、策略模式、账户状态、点差、交易数量、盈亏、风险模式以及当前 EA 状态。状态消息使用清晰的颜色状态，让您可以快速判断 EA 是在等待、被阻止，还是正在主动管理交易。

Command Deck 还包括实用的控制按钮，例如 Pause、Close All、BE All、Trail On/Off、Lock Profit、Clean Up 和 Redraw。

Visual ORB Mapping

EA 会直接在图表上绘制开盘区间。您可以看到 ORB 高点、ORB 低点、交易时段框以及交易区域。

如果没有出现有效设置，EA 还可以绘制 No Valid Setup 标记。这有助于理解 EA 是否因为没有出现有效突破而跳过了某个交易时段，而不是误以为出现了故障。

Impulse Trail

NAS100 在纽约开盘后可能会快速波动。过慢的追踪止损可能会错过大部分行情，而过紧的止损又可能过早关闭交易。

Impulse Trail 系统旨在通过跟踪有利的价格扩张，并随着行情发展锁定部分浮动利润，从而保护快速突破行情。

Risk Control

EA 支持风险百分比和手动手数设置。它还包括点差保护、每日交易限制、连续亏损控制、经纪商手数步进处理以及止损水平检查。

默认设置使用受控风险，并保持 Recovery Ladder 关闭。高级用户可以单独启用 Recovery Ladder 和 BasketGuard，但它们并不是主策略所必需的。

Recommended Setup

请将 EA 用于 NAS100、US100、USTEC 或您的经纪商提供的等效 Nasdaq 指数交易品种。

推荐图表周期：M5。

默认 set 文件围绕纽约交易时段构建。交易时段时间使用 MT4 图表时间，因此您应确认纽约开盘设置与您的经纪商图表时间一致。

请始终先在模拟账户上测试，并在 Strategy Tester 中使用真实合理的点差设置。

Key Points

专注于 NAS100 的智能交易系统。

纽约开盘区间突破模型。

OCO Straddle 执行方式。

可选的翻转反向逻辑。

Impulse Trail 交易管理。

Graphite Command Deck 仪表盘。

可视化 ORB 图表映射。

风险百分比或手动手数设置。

Recovery Ladder 可作为高级可选模块使用。

专为 M5 NAS100 交易设计。

Risk Notice

交易 NAS100 具有高风险。回测并不保证未来表现。结果可能因经纪商、点差、滑点、执行速度、交易品种规格和市场条件而异。

请在实盘使用前进行充分测试，并始终采用合理的风险水平进行交易。