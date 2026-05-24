Artemis Trend Pro MT4

Artemis Trend Pro MT4 是一款适用于 MetaTrader 4 的高级多市场趋势指标，专为希望以更清晰、更有结构的方式读取不同交易品种和时间周期中的趋势方向、信号质量、市场状态和交易背景的交易者而设计。

Trend Pro 基于 Artemis 决策支持框架构建，并不是一个简单的箭头指标。它将自适应趋势分析、回调检测、信号质量评分、趋势强度、市场状态过滤、收盘柱确认、基于 ATR 的交易水平、Trade Protection 以及清晰专业的仪表盘整合到一个灵活的指标中，适用于现代主观交易。

任意品种。任意周期。自适应趋势逻辑。

Artemis Trend Pro 适用于 Forex 货币对、金属、指数和 crypto 品种，支持从低周期剥头皮到日内交易和波段交易的不同时间周期。

该指标包含三种交易风格模式：

Scalp — 适用于低周期的更快速趋势/回调设置。

Intraday — 适用于活跃交易时段的平衡趋势确认。

Swing — 适用于更高时间周期的更严格、更慢确认。

启用 Auto Timeframe Adaptation 后，Artemis 会根据图表时间周期和所选交易风格，调整高周期确认、信号过期、ATR 行为、质量阈值和交易地图逻辑。

收盘柱信号确认

Trend Pro 包含收盘柱确认功能，用于减少实时未收盘柱上的不稳定信号行为。

启用后，信号会使用已完成的蜡烛图进行确认，而不是使用不断变化的实时柱条件。仪表盘会清楚显示当前信号模式，例如：

Signal Mode: Closed Bar

这有助于交易者使用更干净、更稳定的图表信号。

信号质量与信心

每一个潜在的 BUY 或 SELL 设置在显示之前，都会通过信号质量模型进行评估。

仪表盘可以显示：

Quality %

Signal grade

Confidence level

Trend strength %

Market state

Filter reason / WHY

这有助于交易者了解不仅是否存在设置，还能判断该设置背后的条件是强、弱、被阻止还是不明确。

市场状态与过滤原因

Trend Pro 会监控当前市场环境，并可识别趋势、混合、震荡、低波动或谨慎状态等条件。

当信号被阻止或仪表盘处于等待状态时，指标可以显示清晰的原因，例如：

WHY: HTF not aligned

WHY: Market caution

WHY: ATR too low

WHY: Quality below threshold

这使 Artemis Trend Pro 成为一个可解释的趋势仪表盘，而不仅仅是一个简单的箭头工具。

基于 ATR 的交易地图

当出现活跃设置时，Artemis 会使用基于 ATR 的水平创建一个波动率调整后的交易地图：

Entry

Stop Loss

TP1

TP2

Breakeven guide

Trailing guide

这些水平会根据当前市场波动进行调整，而不是使用固定的任意距离。

Trade Protection

Artemis Trend Pro 包含 Trade Protection 状态，帮助交易者监控信号出现后，当前活跃设置是否仍然健康。

仪表盘可以显示以下状态：

Hold Trade

Caution

Invalid

BE Ready

TP1 Hit

TP2 Hit

SL Hit

WHY 行会解释保护状态背后的原因，例如动能减弱、趋势失效或目标进展。

这不会自动平仓。它是用于手动交易管理的可视化决策支持工具。

仪表盘模式

仪表盘包含三种显示模式：

Standard — 清晰平衡的交易视图。

Compact — 更小的面板，为图表提供更多空间。

Detailed — 扩展视图，包含诊断信息、信号模式、风格、配置文件以及近期 TP1 vs SL 统计。

该面板旨在保持关键交易信息可见，同时不会让图表过载。

近期 TP1 vs SL 统计

Detailed 模式包含一个简单的近期已完成信号摘要，显示最近有多少设置在触及 SL 之前先达到 TP1。

示例：

Stats: TP1 67% | SL 33% | N 6

这仅用于复盘和参考。它不是对未来结果的预测，也不应被视为盈利保证。

提供的 SET 文件

该产品包含可直接使用的 SET 文件，帮助用户更快开始：

Default Intraday Balanced

Scalp Fast M5 / M15

Swing H1 / H4

Forex Majors Intraday

Gold Trend M5 / M15

Indices Trend M15 / H1

Crypto H1 / H4

用户可以从默认预设开始，然后根据自己的市场和时间周期调整交易风格、质量阈值、仪表盘模式和交易地图设置。

推荐默认设置

推荐起点：

Trading Style: Intraday

Auto Timeframe Adaptation: On

Confirm Signals On Bar Close: On

Quality Profile: Balanced

Dashboard Mode: Standard

Trade Protection: On

Stats: Detailed mode only

这些默认设置旨在为常见的 Forex、金属和指数图表提供平衡的使用体验。

警报

Artemis Trend Pro 支持 MT4 信号事件警报选项。警报可以帮助交易者监控设置，而无需一直盯着图表。

请始终先在 Strategy Tester 或模拟账户中测试警报行为，尤其是在使用多个图表时。

重要

Artemis Trend Pro MT4 是一个决策支持指标。它不会自动下单，也不保证盈利。

交易结果取决于市场条件、点差、经纪商执行、时间周期、品种行为、风险管理和交易者纪律。请务必先在模拟账户中测试，再用于真实账户。