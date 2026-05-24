Artemis Trend Pro MT4

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Artemis Trend Pro MT4

Artemis Trend Pro MT4 是一款适用于 MetaTrader 4 的高级多市场趋势指标，专为希望以更清晰、更有结构的方式读取不同交易品种和时间周期中的趋势方向、信号质量、市场状态和交易背景的交易者而设计。

Trend Pro 基于 Artemis 决策支持框架构建，并不是一个简单的箭头指标。它将自适应趋势分析、回调检测、信号质量评分、趋势强度、市场状态过滤、收盘柱确认、基于 ATR 的交易水平、Trade Protection 以及清晰专业的仪表盘整合到一个灵活的指标中，适用于现代主观交易。

任意品种。任意周期。自适应趋势逻辑。

Artemis Trend Pro 适用于 Forex 货币对、金属、指数和 crypto 品种，支持从低周期剥头皮到日内交易和波段交易的不同时间周期。

该指标包含三种交易风格模式：

Scalp — 适用于低周期的更快速趋势/回调设置。
Intraday — 适用于活跃交易时段的平衡趋势确认。
Swing — 适用于更高时间周期的更严格、更慢确认。

启用 Auto Timeframe Adaptation 后，Artemis 会根据图表时间周期和所选交易风格，调整高周期确认、信号过期、ATR 行为、质量阈值和交易地图逻辑。

收盘柱信号确认

Trend Pro 包含收盘柱确认功能，用于减少实时未收盘柱上的不稳定信号行为。

启用后，信号会使用已完成的蜡烛图进行确认，而不是使用不断变化的实时柱条件。仪表盘会清楚显示当前信号模式，例如：

Signal Mode: Closed Bar

这有助于交易者使用更干净、更稳定的图表信号。

信号质量与信心

每一个潜在的 BUY 或 SELL 设置在显示之前，都会通过信号质量模型进行评估。

仪表盘可以显示：

Quality %
Signal grade
Confidence level
Trend strength %
Market state
Filter reason / WHY

这有助于交易者了解不仅是否存在设置，还能判断该设置背后的条件是强、弱、被阻止还是不明确。

市场状态与过滤原因

Trend Pro 会监控当前市场环境，并可识别趋势、混合、震荡、低波动或谨慎状态等条件。

当信号被阻止或仪表盘处于等待状态时，指标可以显示清晰的原因，例如：

WHY: HTF not aligned
WHY: Market caution
WHY: ATR too low
WHY: Quality below threshold

这使 Artemis Trend Pro 成为一个可解释的趋势仪表盘，而不仅仅是一个简单的箭头工具。

基于 ATR 的交易地图

当出现活跃设置时，Artemis 会使用基于 ATR 的水平创建一个波动率调整后的交易地图：

Entry
Stop Loss
TP1
TP2
Breakeven guide
Trailing guide

这些水平会根据当前市场波动进行调整，而不是使用固定的任意距离。

Trade Protection

Artemis Trend Pro 包含 Trade Protection 状态，帮助交易者监控信号出现后，当前活跃设置是否仍然健康。

仪表盘可以显示以下状态：

Hold Trade
Caution
Invalid
BE Ready
TP1 Hit
TP2 Hit
SL Hit

WHY 行会解释保护状态背后的原因，例如动能减弱、趋势失效或目标进展。

这不会自动平仓。它是用于手动交易管理的可视化决策支持工具。

仪表盘模式

仪表盘包含三种显示模式：

Standard — 清晰平衡的交易视图。
Compact — 更小的面板，为图表提供更多空间。
Detailed — 扩展视图，包含诊断信息、信号模式、风格、配置文件以及近期 TP1 vs SL 统计。

该面板旨在保持关键交易信息可见，同时不会让图表过载。

近期 TP1 vs SL 统计

Detailed 模式包含一个简单的近期已完成信号摘要，显示最近有多少设置在触及 SL 之前先达到 TP1。

示例：

Stats: TP1 67% | SL 33% | N 6

这仅用于复盘和参考。它不是对未来结果的预测，也不应被视为盈利保证。

提供的 SET 文件

该产品包含可直接使用的 SET 文件，帮助用户更快开始：

Default Intraday Balanced
Scalp Fast M5 / M15
Swing H1 / H4
Forex Majors Intraday
Gold Trend M5 / M15
Indices Trend M15 / H1
Crypto H1 / H4

用户可以从默认预设开始，然后根据自己的市场和时间周期调整交易风格、质量阈值、仪表盘模式和交易地图设置。

推荐默认设置

推荐起点：

Trading Style: Intraday
Auto Timeframe Adaptation: On
Confirm Signals On Bar Close: On
Quality Profile: Balanced
Dashboard Mode: Standard
Trade Protection: On
Stats: Detailed mode only

这些默认设置旨在为常见的 Forex、金属和指数图表提供平衡的使用体验。

警报

Artemis Trend Pro 支持 MT4 信号事件警报选项。警报可以帮助交易者监控设置，而无需一直盯着图表。

请始终先在 Strategy Tester 或模拟账户中测试警报行为，尤其是在使用多个图表时。

重要

Artemis Trend Pro MT4 是一个决策支持指标。它不会自动下单，也不保证盈利。

交易结果取决于市场条件、点差、经纪商执行、时间周期、品种行为、风险管理和交易者纪律。请务必先在模拟账户中测试，再用于真实账户。


评分 1
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Ayob Bin Hussin 2026.07.15 16:38 
 

One of the best indicator, recommended !

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4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
作者的更多信息
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 等待结束了 — Artemis Gold HFT Throttle EA 现已支持 MetaTrader 5。 Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 是一款专注于黄金交易的智能交易系统，面向希望在 XAUUSD 上进行快速短线自动化交易，同时拥有受控执行、智能保护机制和清晰仪表盘显示的交易者。 大多数快速交易机器人只关注速度。但在真实经纪商环境中，没有控制的速度可能会成为问题。黄金点差可能迅速扩大，流动性可能快速变化，订单修改可能被拒绝，而过于激进的交易请求行为可能导致不稳定的结果。 Artemis 基于一个不同的原则： 受控速度比失控速度更具可持续性。 此 MT5 版本基于经过验证的 MT4 v1.4 Artemis Gold HFT Throttle EA 构建，并将产品带到 MetaTrader 5 平台，提供更清晰的仪表盘、更强的诊断功能、兼容 MT5 的执行处理，并支持 hedging 和 netting 两种账户环境。 在 netting 账户中，持仓作为该交易品种的合并风险敞口进
FREE
Artemis Bitcoin Orbit EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 Structured Bitcoin entries. Controlled recovery. Visible protection. Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 is a BTCUSD-focused Expert Advisor built for traders who want a more transparent alternative to a traditional grid or black-box basket robot. Orbit combines multi-timeframe Bitcoin analysis, capped volatility-based recovery, cost-aware basket exits and the Artemis Graphite Command Deck. The aim is simple: every cycle should have a clear entry reason, visible recovery lim
Artemis NAS100 Orb Edge EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis NAS100 ORB Edge EA MT5 一款结构化的NAS100开盘区间突破EA，专为伦敦和纽约开盘时段而设计，提供受控执行、清晰的风险管理以及专业的图表可视化。 NAS100在市场开盘前后可能出现非常激烈的波动。突破可能非常迅速，点差可能扩大，假突破也可能在毫无预警的情况下反转。 Artemis NAS100 ORB Edge EA旨在以结构化方式应对这些市场环境，而不是依赖方向预测。 EA会建立开盘区间，监控上下两个突破方向，并采用OCO执行模式。当其中一侧被触发时，另一侧订单会自动取消。 目标很简单： 等待区间形成。交易确认后的突破。以纪律管理持仓。 默认发布配置专为NAS100的M5图表设计，使用15分钟纽约开盘区间和OCO Straddle执行模型。 NAS100开盘区间突破策略 主要策略为New York ORB OCO Straddle。 EA识别开盘区间的高点和低点，在两侧准备突破逻辑，并等待价格确认方向。 当一侧被触发时： 另一侧突破订单会被取消 当前交易会自动管理 可以应用保本保护 可以分批止盈 Impulse Trail可以保护强劲走势 这使
Artemis Gold M1 Scalper
Nathan James Gilks
指标
Artemis Gold M1 Scalper Artemis Gold M1 Scalper 是一款高级 MT4 指标，专为 XAUUSD 交易者打造，适合希望在 M1 时间周期上以更清晰、更结构化的方式进行黄金剥头皮交易的用户。 它不是普通的箭头信号指标。Artemis 将动态支撑与阻力、趋势确认、动量过滤、基于 ATR 的交易水平、信号质量评分、市场状态分析、交易时段强度、活跃交易保护以及清晰的仪表盘整合到一个专注的剥头皮交易框架中，专门围绕黄金快速波动的特性而设计。 为什么 Gold M1 需要不同的方法 黄金的波动速度和幅度通常比标准外汇货币对更快、更剧烈。在 M1 时间周期上，这种波动性很容易迅速变成噪音信号、滞后入场和低质量交易机会。许多剥头皮指标要么让图表充满箭头，要么只显示信号，却不解释信号背后的市场背景。 Artemis 的理念正好相反：先过滤噪音，再显示带有背景信息的结构化机会。 信号由趋势方向、回调行为、动态支撑与阻力、RSI 动量、ATR 波动率、更高时间周期确认、点差条件、交易时段强度、市场状态和信号质量评分共同支持。这为交易者提供了一个更清晰的框架来解读
Artemis ORB Breakout Indicator MT5
Nathan James Gilks
指标
Artemis ORB Breakout for MT5 Artemis ORB Breakout for MT5 是一款基于交易时段的 Opening Range Breakout 指标，适合希望更清晰分析 Asia、London 和 New York 市场时段价格行为的日内交易者。 该指标会自动构建开盘区间，标记关键 ORB 水平，在区间完成后监控价格行为，并通过简洁的 Artemis 风格面板显示当前市场状态。 它旨在帮助交易者快速查看以下问题： 当前区间是否适合分析？价格是否正在突破区间？该走势是否过晚、混乱、过宽、影线过多，或目前不适合 ORB 分析？ Opening Range Breakout analysis Artemis ORB Breakout 会在图表上自动标记关键 ORB 结构： 开盘区间高点 开盘区间低点 中点 区间框 突破和失败区域 可选的止损参考水平 开盘区间形成后，指标会监控当前活跃时段，并更新面板中的 ORB 状态、区间质量、方向状态、点差信息和过滤提示。 Session profiles 指标包含灵活的时段模式，适合不同日内分析流程： Custom
Artemis Autochart AI
Nathan James Gilks
实用工具
Artemis Autochart AI MT5 Artemis Autochart AI MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级多品种形态扫描器和市场结构仪表盘。它旨在帮助交易者通过一个简洁的界面监控多个交易品种和时间周期，识别技术形态设置，查看关键价位，并专注于扫描器当前检测到的最相关机会。 该工具不会自动交易。它是一款技术分析和决策支持助手，旨在以简单、可视化且实用的方式整理图表形态信息。 产品的核心是 Artemis Graphite 仪表盘，这是一个简洁的深色界面，专为快速扫描和轻松决策而设计。Artemis Autochart 不会让你手动检查每一张图表，而是会扫描所选市场列表，对检测到的设置进行排名，并通过 Best Pattern Now 视图突出显示当前最强的机会。 Artemis AI Insights Artemis Autochart AI MT5 的关键功能之一是 Artemis AI Insights。 该面板会将技术扫描器数据转换为清晰的自然语言指导。它会说明检测到了什么形态，该设置是看涨还是看跌，确认价位在哪里，设置在何处失效，以及预计目
Artemis Bitcoin Blaster Indicator MT4
Nathan James Gilks
指标
Artemis Bitcoin Blaster MT4 Indicator First 10 copies are FREE!  Artemis Bitcoin Blaster MT4 Indicator is a crypto-focused trend and momentum indicator with easy-to-use dashboard designed for Bitcoin and major crypto symbols on MetaTrader 4. It combines closed-candle BUY/SELL signals, "Blast" Energy scoring, trend filtering, volatility checks, spread control, visual trade-plan levels, TP/SL hit tracking, and a clean on-chart dashboard. The indicator is designed as a decision-support tool. It d
FREE
Artemis One EA MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis ONE EA — 基于 APEX 的 MT4 多品种交易引擎 Artemis ONE EA 是一款面向 MetaTrader 4 的全自动 Expert Advisor，围绕自适应策略选择、结构化交易入场、基于 ATR 的交易管理以及可配置账户保护而构建。 该 EA 适用于主要外汇货币对、贵金属以及部分非加密货币 CFD 市场，默认的均衡设置以 XAUUSD H1 作为主要参考配置。不建议用于加密货币市场，因为周末交易、极端点差变化和跳空行为可能影响自动化执行。Artemis ONE EA 可用于主要货币对、次要货币对和外来货币对，也可用于 US30 和 NAS 等指数。 Artemis ONE 的核心是 Artemis APEX Engine，这是一个全自动策略选择层，会在选择最合适的内部策略之前分析市场条件，或在条件不适合时阻止交易。 Artemis APEX Engine APEX 代表：Adaptive Positioning & Execution。 Artemis APEX Engine 会分析趋势强度、波动率、震荡区间行为、扩张条件以及更高时间周期偏向，然
Artemis One EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis ONE EA — APEX-Powered Multi-Symbol Trading Engine for MT5 Artemis ONE EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built around adaptive strategy selection, structured trade entries, ATR-based trade management, and configurable account protection. The EA is designed for major forex pairs, metals, and selected non-crypto CFD markets, with a balanced default setup prepared around   XAUUSD H1 . Crypto markets are not recommended due to weekend trading, extreme spread variation,
Artemis Prop Guard Pro
Nathan James Gilks
实用工具
Artemis Prop Guard Pro Artemis Prop Guard Pro is a professional risk-control utility for MT4, built for manual traders who want a disciplined, rule-based trading environment. It does not generate signals, predict market direction, or automate strategy logic. Its sole purpose is protecting account equity from avoidable rule breaks, over-risking, emotional trading, and unmanaged exposure. Why account discipline matters Most traders do not lose accounts in a single trade. They lose them through a c
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Artemis Vision Assist
Nathan James Gilks
实用工具
Artemis Vision Assist MT4 Artemis Vision Assist MT4 is an accessibility utility for MetaTrader 4, designed for traders who find the platform's default interface difficult to read. MT4's small text, dense labels, and compact controls can create real problems for traders with visual impairment, reduced eyesight, or chronic eye strain. This utility adds a large, high-contrast dashboard directly onto the chart, bringing key trading information into a format that is genuinely easier to see and intera
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Artemis Crypto Blaster Scanner MT4
Nathan James Gilks
指标
Artemis Crypto Blaster Scanner MT4 Artemis Crypto Blaster Scanner MT4 is a multi-symbol, multi-timeframe scanning indicator for MetaTrader 4, built for crypto traders who want a faster way to identify and filter potential setups across multiple charts from a single dashboard. It does not open, close, or manage trades. It is a market analysis tool that keeps full trading decisions with the trader. The problem it solves Crypto markets move across many symbols and timeframes simultaneously. Manuall
Artemis Gold HFT Throttle
Nathan James Gilks
专家
Artemis Gold HFT Throttle EA Artemis Gold HFT Throttle EA is a Gold-focused Expert Advisor for MetaTrader 4, built for XAUUSD traders who want short-term automated trading with professional execution control built into the system. Many fast-trading robots focus only on speed. In live broker conditions, uncontrolled speed can become a problem. Too many trade requests, excessive modifications, burst activity during thin liquidity, or trading through wide spreads can lead to poor execution, rejecte
Artemis FX HFT Throttle
Nathan James Gilks
专家
Artemis FX HFT Throttle EA Artemis FX HFT Throttle EA 是一款适用于 MetaTrader 4 的智能交易顾问，面向希望进行短期外汇自动化交易、并内置专业执行纪律的交易者。Artemis 并不会向经纪商无限制地发送订单，而是将基于图表品种的外汇交易逻辑与 Artemis Throttle Guard 相结合。Artemis Throttle Guard 是一个专用的执行控制层，旨在管理请求频率、限制交易请求突增、处理经纪商错误，并减少鲁莽的执行行为。 默认情况下，该 EA 不限于单一货币对。将其加载到您选择的外汇图表上后，Artemis 将交易该图表对应的品种。对于希望将交易活动限制在特定货币对的交易者，也提供可选的品种白名单功能。 V1.1 新增内容 版本 1.1 为 Artemis FX HFT Throttle EA 带来了重要的可用性、安全性和交易管理升级。本次更新包括更清晰、重新排序的设置菜单，将 Balanced 模式作为更安全的默认配置文件，默认启用基于 pip 的输入，改进主要外汇货币对的 ATR 处理，magic
Artemis Supertrend Pro Indicator
Nathan James Gilks
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Artemis Supertrend Pro Artemis Supertrend Pro 是一款基于 Supertrend 的分析面板，旨在提供比基础趋势线或简单买入/卖出箭头指标更多的市场背景信息。 该指标结合了 Supertrend 方向、信号评分、市场状态分析、多周期确认、点差和交易时段识别、信号屏蔽逻辑、提醒功能以及风险参考水平。它的目的是帮助用户在图表上以更清晰、更有结构的方式解读 Supertrend 条件。 不只是标准 Supertrend Artemis Supertrend Pro 会显示当前 Supertrend 状态是看涨还是看跌、信号评分是高还是低、所选更高时间周期是否与当前方向一致，以及当前启用的过滤条件是允许还是屏蔽该交易设置。 这使其适合希望在解读 Supertrend 信号之前获得更多背景信息的用户。 信号评分和市场状态 内置的 Signal Score Engine 会根据市场行为、波动性、K 线强度、趋势结构和过滤条件，对 Supertrend 反转进行 0 到 100 分的评分。 Market State Engine 会提供额外背景信息，用于
Artemis ORB Breakout Indicator
Nathan James Gilks
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Artemis ORB Breakout Artemis ORB Breakout is a MetaTrader 4 indicator built for traders who use Opening Range Breakout analysis around key market sessions. The indicator automatically marks the opening range high, low, midpoint, and range box. After the range is complete, it monitors price action and displays the current ORB state, range quality, session status, and trading conditions in a clean Artemis-style dashboard. The indicator supports Custom, London, New York, Asia, and London + New Yo
Artemis NAS100 Orb Edge EA MT4
Nathan James Gilks
专家
Artemis NAS100 ORB Edge EA Artemis NAS100 ORB Edge EA 是一款专注于 NAS100 / US100 / USTEC 的智能交易系统（Expert Advisor），基于伦敦和纽约开盘区间突破策略构建。 默认情况下，该 EA 使用 15 分钟开盘区间和 OCO Straddle 模型。开盘区间形成后，EA 会同时准备两个突破方向。如果一侧被触发，另一侧会自动取消。这使 EA 能够根据市场确认后的方向作出反应，而不是在行情开始前进行猜测。 默认发布设置专为 M5 周期上的 NAS100 而设计。 Strategy 主要策略是 NAS100 NY ORB OCO Straddle。 EA 会标记纽约开盘区间，在区间高点和低点周围部署突破逻辑，然后通过保本、部分平仓和脉冲追踪止损来管理已激活的交易。 OCO 模型很简单：区间的一侧被触发，另一侧被取消。如果突破明显失败，EA 可选择允许翻转反向交易。这为策略在波动剧烈的纽约开盘阶段提供了更高的灵活性。 这不是马丁格尔 EA。这不是网格系统。Recovery Ladder 作为高级可选模块包含在
Artemis Tradedeck Trade Panel MT4
Nathan James Gilks
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Artemis TradeDeck Trade Panel for MT4 Artemis TradeDeck   is a professional manual trading panel for MetaTrader 4, built for traders who want fast execution, clear risk control, structured trade management, and account protection from one clean on-chart TradeDeck is not a trading strategy and does not predict market direction. You decide when and where to trade. TradeDeck helps you place, manage, protect, and review your trades with more structure. A cleaner way to manage manual trading Most tra
Artemis US30 Opening Bell EA MT4
Nathan James Gilks
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Artemis US30 Opening Bell EA 以结构化策略、保护机制和完整可视化，交易US30纽约开盘。 Artemis US30 Opening Bell EA是一款专注于US30/Dow Jones开盘交易时段的Expert Advisor。它围绕纽约开盘区间构建，这是交易日中最活跃、情绪波动最强的时段之一。 这款EA的目标很简单：为开盘钟声带来纪律性。它不会让交易者手动应对快速K线、扩大点差、假突破或新闻冲击，而是按照明确的交易时段流程运行。Artemis会等待开盘、构建区间、监控突破、应用保护规则，并通过专业的图表仪表盘管理交易。 这不是一款通用的多品种网格机器人。它是一套专门针对US30开盘时段的系统，拥有清晰的工作流程和高级控制面板。 为什么交易者需要这款EA US30开盘时可能移动非常迅速。许多交易者知道其中存在机会，但困难在于保持纪律。过早入场、追逐突破、直接在高影响力USD新闻期间交易，或者在交易时段已经失控后继续交易，这些都很容易发生。 Artemis US30 Opening Bell EA旨在减少这种混乱。它为交易者提供结构化的ORB模型、实时交易
Artemis Gold M1 Scalper MT5
Nathan James Gilks
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Artemis Gold M1 Scalper for MT5 Artemis Gold M1 Scalper for MT5 is a premium MetaTrader 5 indicator built for XAUUSD traders who want a cleaner, more structured approach to Gold scalping on the M1 timeframe. It is not a generic arrow indicator. Artemis combines dynamic support and resistance, trend confirmation, momentum filtering, ATR-based trade levels, signal quality scoring, market-state analysis, session strength, active trade protection, signal explanation tools, and a clean dashboard into
Artemis ORB Scanner MT5
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Artemis ORB Scanner MT5 Artemis ORB Scanner MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的多品种 Opening Range Breakout 仪表盘指标。 它可以帮助交易者在一个图表上监控所选交易品种的 ORB 条件。该扫描器会跟踪基于交易时段的开盘区间，显示当前 ORB 状态，并在仪表盘中提供突破方向、区间质量、点差状态、提醒以及可选图表叠加层等信息。 该指标旨在帮助用户在活跃交易时段整理市场信息。它不会开仓，也不会替用户做出交易决策。 为什么使用 Artemis ORB Scanner MT5？ 当多个交易品种同时波动时，ORB 交易可能会变得复杂。Artemis ORB Scanner MT5 可以将这些信息整理到一个仪表盘中，让您看到哪些品种正在形成区间、等待突破，或出现可能的突破、trap、fade、no-trade 状态或数据问题。 您无需在多个图表之间频繁切换，而是可以从一个位置监控所选品种，查看当前 ORB 背景，并仅在需要进一步分析时打开相关图表。 该扫描器旨在支持更快速、更有结构的活跃时段工作流程，同时最终交易决策仍
Artemis Trend Pro Indicator MT5
Nathan James Gilks
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Artemis Trend Pro MT5 Artemis Trend Pro MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的高级多市场趋势指标，专为希望以更清晰、更结构化的方式，在不同交易品种和时间周期中读取趋势方向、信号质量、市场状态和交易背景的交易者而设计。 Trend Pro 基于 Artemis 决策支持框架构建，并不是一个简单的箭头指标。它将自适应趋势分析、回调检测、信号质量评分、趋势强度、市场状态过滤、收盘K线确认、基于 ATR 的交易水平、Trade Protection 以及简洁专业的仪表板整合到一个灵活的指标中，服务于现代自主交易。 Artemis 不只是依赖箭头，而是帮助您判断一个交易设置是强、弱、被阻止、老化、受保护还是已失效。凭借 Scalp、Intraday 和 Swing 模式、自动时间周期适应功能以及随附的 SET 文件，它被设计为可在 Forex、金属、指数和加密货币市场中使用的灵活决策支持工具。 任何货币对。任何时间周期。自适应趋势逻辑。 Artemis Trend Pro 适用于 Forex 货币对、金属、指数和加密货币品种，覆盖从低时间周期剥
Artemis Tradedeck Trade Panel
Nathan James Gilks
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适用于 MT5 的 Artemis TradeDeck Artemis TradeDeck 是一款面向 MetaTrader 5 的专业手动交易面板，专为希望在一个简洁的图表内面板中获得快速执行、清晰风险控制、结构化交易管理和账户保护的交易者打造。 TradeDeck 不是交易策略，也不会预测市场方向。何时、何地交易由您自己决定。TradeDeck 帮助您以更有结构的方式下单、管理、保护和复盘交易。 更清晰地管理手动交易 大多数交易面板主要关注简单的 Buy、Sell 和 Close 按钮。TradeDeck 则被设计为一个完整的执行与管理工作区。它将手动下单、风险预览、可视化交易规划、OCO 订单、网格工具、保护规则、提醒、报告和配置文件保存功能整合到紧凑的 Artemis Graphite 界面中。 其目标是帮助交易者减少执行错误，在入场前理解计划风险，并用一致的规则管理交易。 Artemis 风险预览 在下单前，TradeDeck 会显示关键规划信息，例如手数、预估风险、盈亏比、保证金预估、点差状态、经纪商 stop-level 信息、Guard 状态、OCO 状态和 Smart
Artemis FX HFT Throttle MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis HFT Throttle EA MT5 等待终于结束了——我们最受欢迎的 Artemis EA 之一现已支持 MetaTrader 5。 Artemis HFT Throttle EA MT5 将我们热门 MT4 版本中的结构化短线外汇自动化交易带到 MT5 平台，并保持相同的核心交易理念：受控执行、纪律化的交易频率以及清晰的仪表盘可视化。 Artemis HFT Throttle EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，面向短线外汇自动化交易，并提供结构化执行控制。它将图表交易品种逻辑与 Artemis Throttle Guard 相结合。Artemis Throttle Guard 是一个执行控制层，用于管理请求频率、限制交易突增、处理经纪商错误，并支持更有纪律的自动化交易。 默认情况下，EA 会交易其所加载图表的交易品种。对于希望将交易限制在指定货币对上的用户，也提供可选的交易品种白名单。 MT5 版本新内容 此 MT5 版本将 Artemis HFT Throttle EA 带到 MetaTrader 5 平台，同时保留熟悉的 Artem
Artemis Scalp X Pro MT5
Nathan James Gilks
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Artemis Scalp X Pro MT5 指标 一款专业、无重绘的多重共振剥头皮指标，专为不满足于简单箭头信号的交易者而设计。 Artemis Scalp X Pro 适用于外汇、加密货币、黄金及其他贵金属和指数市场，主要用于较低时间周期，将复杂的市场信息转化为清晰、结构化的交易决策。 Artemis Scalp X Pro 不依赖单一指标或僵化的过滤器链，而是将趋势、动量、波动率、市场参与度、市场结构和多时间周期背景整合到一个自适应评分引擎中。其结果是一套更加清晰、智能的信号系统，能够适应快速变化的市场，同时避免让图表充斥过多噪音。 所有主要信号均在蜡烛图收盘后生成。高时间周期确认也只使用已完成的蜡烛图，从而帮助历史信号在刷新或重新计算后保持稳定。 这不是一个普通的买入/卖出指标。 Artemis Scalp X Pro 会围绕每个符合条件的交易设置创建完整的交易地图，包括入场价、止损、TP1、TP2 和 TP3。原始交易地图会始终与信号绑定，并可在切换时间周期、切换交易品种或重启 MT5 后继续保留。 从 M5 切换到 M15 时，原始交易计划不会改变。切换到其他市场后再返回
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Ayob Bin Hussin
495
Ayob Bin Hussin 2026.07.15 16:38 
 

One of the best indicator, recommended !

Nathan James Gilks
4723
来自开发人员的回复 Nathan James Gilks 2026.07.15 16:41
Thsnk you, that is very kind. We are developing a (free) Scanner to accompany this indicator to help you find the best setups. It should be released soon, we will of course send you a copy to you.
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