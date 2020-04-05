Artemis NAS100 Orb Edge EA MT5

Artemis NAS100 ORB Edge EA MT5

Структурированный советник Opening Range Breakout для NAS100, разработанный для торговли на открытии лондонской и нью-йоркской сессий с контролируемым исполнением, понятным управлением рисками и профессиональной визуализацией прямо на графике.

Во время открытия рынка NAS100 может двигаться очень агрессивно. Пробои могут происходить быстро, спреды могут расширяться, а ложные движения способны разворачиваться без предупреждения.

Artemis NAS100 ORB Edge EA разработан для работы в таких условиях на основе структуры, а не прогнозирования.

Советник формирует диапазон открытия, отслеживает оба направления пробоя и использует исполнение OCO. Когда срабатывает одна сторона, противоположный ордер автоматически отменяется.

Цель проста:

Дождаться формирования диапазона. Торговать подтвержденный пробой. Управлять позицией дисциплинированно.

Стандартный профиль разработан для NAS100 на M5 и использует 15-минутный диапазон открытия Нью-Йорка и модель исполнения OCO Straddle.

Стратегия NAS100 Opening Range Breakout

Основная стратегия — New York ORB OCO Straddle.

Советник определяет максимум и минимум диапазона открытия, подготавливает логику пробоя с обеих сторон и ждет подтверждения направления ценой.

Когда срабатывает одна сторона:

  • Противоположный пробойный ордер отменяется
  • Активная сделка управляется автоматически
  • Может применяться защита безубытком
  • Может выполняться частичная фиксация прибыли
  • Impulse Trail может защищать сильное движение

Это позволяет советнику реагировать на рынок, а не пытаться угадать направление до открытия.

Также доступен дополнительный режим flip-reversal. При его включении советник может реагировать на явно неудачный пробой и рассматривать разворотную сделку в противоположном направлении.

Разработан с учетом поведения NAS100

NAS100 — не медленный рынок.

На открытии Нью-Йорка цена может быстро ускоряться, резко разворачиваться или проходить несколько уровней за считанные секунды.

Artemis NAS100 ORB Edge EA включает специальные средства контроля для:

  • Исполнения пробоя диапазона открытия
  • Защиты от расширения спреда
  • Обработки стоп-уровней брокера
  • Интервалов между сделками
  • Дневных лимитов сделок
  • Защиты от серии убытков
  • Расчета размера позиции по риску или фиксированному лоту
  • Быстрого управления пробойными сделками

Советник разработан специально с учетом поведения NAS100, US100, USTEC и аналогичных символов индекса Nasdaq.

Impulse Trail

Обычный трейлинг-стоп может реагировать слишком медленно во время сильного пробоя NAS100.

Artemis Impulse Trail разработан для реакции на благоприятное расширение цены и постепенной защиты части открытой прибыли по мере развития импульса.

Это помогает советнику не отдавать слишком большую часть прибыли во время быстрого движения, сохраняя при этом пространство для продолжения пробоя.

Artemis Graphite Command Deck

Советник включает последнюю версию Artemis Graphite Command Deck — профессиональную панель контроля и мониторинга прямо на графике.

Command Deck отображает:

  • Активную сессию
  • Текущий режим стратегии
  • Баланс и equity счета
  • Дневной, недельный и месячный P&L
  • Спред и условия исполнения
  • Количество сделок
  • Режим риска
  • Текущее состояние ORB
  • Текущий статус и рекомендации советника

Понятные сообщения с цветовой индикацией показывают, ожидает ли советник, заблокирован ли он, готовит ли сетап или управляет активной сделкой.

Панель также включает практические кнопки управления:

  • Pause
  • Close All
  • Break Even All
  • Trail On или Off
  • Lock Profit
  • Partial TP
  • Clean Up
  • Redraw

Визуальное отображение ORB

Советник рисует диапазон открытия непосредственно на графике.

Вы можете видеть:

  • Максимум ORB
  • Минимум ORB
  • Диапазон сессии
  • Зону пробоя
  • Состояние активного сетапа
  • Уровни управления сделкой

Если подходящий сетап не появляется, советник может отобразить маркер No Valid Setup. Это позволяет понять, что сессия была намеренно пропущена из-за отсутствия условий, а не считать, что советник не сработал.

Контроль риска

Artemis NAS100 ORB Edge EA поддерживает:

  • Расчет позиции по проценту риска
  • Ручной фиксированный размер лота

Дополнительные защитные функции включают:

  • Контроль максимального спреда
  • Максимальное количество сделок в день
  • Ограничение серии убытков
  • Экстренную защиту equity
  • Обработку шага лота брокера
  • Проверку стоп-уровней
  • Проверку дублирующихся magic number
  • Контроль торговых сессий
  • Снижение риска при высокой волатильности

Стандартная конфигурация использует контролируемый риск и оставляет все расширенные функции восстановления отключенными.

Без мартингейла. Без сетки.

Artemis NAS100 ORB Edge EA не построен на неконтролируемом увеличении позиций.

Это не традиционный мартингейл-советник и не сеточная система.

Для опытных пользователей доступен дополнительный модуль Recovery Ladder, но по умолчанию он отключен и не требуется для основной ORB-стратегии.

Рекомендуемые настройки

  • Рынок: NAS100, US100, USTEC или аналогичный индекс Nasdaq
  • Таймфрейм графика: M5
  • Стратегия по умолчанию: New York ORB
  • Диапазон открытия: 15 минут
  • Исполнение: OCO Straddle
  • Рекомендуемый первый шаг: тестирование на демо-счете с реалистичными спредом и проскальзыванием

Настройки сессии используют время графика MT5. Убедитесь, что настроенное время открытия Нью-Йорка соответствует серверному времени вашего брокера.

Основные возможности

  • Советник Opening Range Breakout для NAS100
  • Стратегия New York ORB
  • Поддержка лондонского пробоя
  • Исполнение OCO Straddle
  • Дополнительная логика flip-reversal
  • Защита прибыли с помощью Impulse Trail
  • Безубыток и частичное закрытие
  • Artemis Graphite Command Deck
  • Визуальное отображение ORB
  • Диагностика No Valid Setup
  • Риск в процентах или ручной лот
  • Защита от спреда и условий брокера
  • Дополнительный расширенный Recovery Ladder
  • Разработан для торговли NAS100 на M5

Итоговое позиционирование

Artemis NAS100 ORB Edge EA создан для трейдеров, которые хотят торговать на открытии Nasdaq структурированным способом, не полагаясь на догадки, сеточную экспозицию или неконтролируемую мартингейл-логику.

Он объединяет целевую ORB-стратегию, дисциплинированное управление сделками, понятный контроль риска и профессиональную визуализацию на графике в одном полноценном Expert Advisor для MT5.

Предупреждение о рисках

Торговля NAS100 связана со значительным риском.

Бэктесты не гарантируют будущих результатов. Результаты могут зависеть от условий брокера, спреда, проскальзывания, скорости исполнения, спецификации символа, ликвидности и поведения рынка.

Всегда сначала тестируйте на демо-счете и используйте разумный размер позиции.

Эта версия более убедительна, потому что начинает с проблемы, объясняет преимущество, снижает возражения покупателя и заканчивается ясной причиной выбрать продукт.


Рекомендуем также
Xau Archangel Genesis
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAU ARCHANGEL GENESIS  The Divine Breakout Scalper for Gold XAU Archangel Genesis  is a precision-engineered Gold breakout trading system inspired by the purest form of price action — the raw structure of highs and lows. Most EAs fail because they rely on lagging indicators or dangerous martingale logic. Archangel Genesis solves this by using a Donchian Channel Breakout Engine with ATR Volatility Confirmation to identify only the most explosive, high-probability breakout moments. Combined wit
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Эксперты
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Crazy Scalper mt5
Iurii Tokman
Эксперты
Crazy Scalper   Crazy Scalper  - без индикаторный торговый робот, использует скальпинговую систему, торгующую одновременно в двух направлениях (покупает и продает). Одновременно не могут приносить прибыль разнонаправленные позиции и одна из открытых позиций обязательно пойдет в убыток. При наличии убыточной позиции используется лок (замок). В свою очередь, если локирующая позиция не выполнила свою роль и котировка развернулась, используется вывод в без убыток, по системе усреднения, отложенными
GoldenEagle
Chantal Thys
Эксперты
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Grid EA Balanced Grid
Gamaralage Acira Maduranga Meegasthenna
Эксперты
Balanced Grid EA – Smart Trend Grid Trading System Balanced Grid EA is an intelligent automated trading system designed for the Forex and CFD markets . The EA combines trend filtering , adaptive grid management , and dynamic basket profit control to manage trades efficiently during both trending and ranging market conditions. Main Settings Smart Trend Detection Uses EMA and ADX/DMI filters to identify market direction. Opens trades only when trend conditions are confirmed. Adaptive Grid Trading
Crossing Over
John Signer
Эксперты
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Эксперты
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
Scalping Pro New
Cheng Kah Seng
Эксперты
PRODUCT NAME New Gold PRODUCT TYPE Expert Advisor for MetaTrader 5 PRICE Free SHORT DESCRIPTION New Gold is an Expert Advisor designed for short-term trading on XAUUSD. It is intended for the M1 and M5 timeframes and supports lot sizes from 0.01 to 0.10. FULL DESCRIPTION New Gold is an automated trading Expert Advisor developed for XAUUSD scalping on MetaTrader 5. Recommended setup: - Symbol: XAUUSD (the symbol name may vary by broker) - Timeframe: M1 or M5 - Lot size: 0.01 to 0.10 - Platf
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
5 (1)
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Многопарный хеджирующий сетевой советник (динамически адаптивный) Rebate Hunter – это многопарный хеджирующий сетевой советник, разработанный для генерации стабильного торгового объема с целью получения контролируемой прибыли от корзины сделок. Советник открывает позиции на покупку и продажу одновременно (хеджированный вход), а затем управляет ими, использу
Spike Hunt EA
Noppadon Boonpromuppatham
Эксперты
Spike Hunt EA: A Strategy to Capture Reversals After Sharp Price Spikes   The Spike Hunt EA is an Expert Advisor specifically designed to profit from a common market behavior: a rapid reversal following a strong and sudden price spike. This EA employs a robust logic to identify high-probability reversal "Spike" candles. It uses Bollinger Bands breakouts as an initial alert and then performs a detailed candlestick analysis to pinpoint precise counter-trend entry points. How Does the Core Strate
OIl XTrender MT5
Tatarudin
Эксперты
Oil XTrender MT5 Oil XTrender MT5 is a powerful Expert Advisor (EA) designed specifically for trading crude oil instruments such as XTIUSD or WTICOUSD . The EA applies strict signal confirmation using candlestick behavior combined with RSI, EMA, and ADX indicators , along with an adaptive averaging and dynamic take-profit system optimized for volatile and trending market conditions . Although primarily optimized for crude oil instruments with 2-digit pricing , Oil XTrender MT5 can also be used
XAU Momentum Sniper
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD MOMENTUM SNIPER AI  MMD Precision Sniper - Know exactly which pip the trend runs out of gas. XAUUSD Momentum Sniper AI is a revolutionary trading robot built on the elite "Momentum Mass Decay (MMD)" theory. Retail traders constantly get burned because they try to guess resistance and support lines. The reality is: Gold doesn't stop because it hits an imaginary line; it stops because it RUNS OUT OF FUEL. This AI converts Tick Volume into a measurement of "Fuel" and compares it against
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
Aurum Pulse Scalper MT5
Yasemin Feryal Toy
Эксперты
Aurum Pulse Scalper MT5 Профессиональный скальпирующий советник для XAUUSD Точность • Дисциплина • Стабильность Разработан исключительно для XAUUSD В отличие от универсальных мультивалютных торговых роботов, Aurum Pulse Scalper MT5 создан исключительно для торговли XAUUSD (Золото) . Все компоненты торгового алгоритма оптимизированы с учетом волатильности, ликвидности и особенностей поведения цены золота. Интеллектуальный анализ рынка Перед открытием каждой сделки советник тщательно анализиру
Smart Combine EA
Sahib Ul Ahsan
Эксперты
Powerful Multi-Strategy Forex EA – Flexible Automated Trading System for MT5 Powerful Multi-Strategy Forex EA is a fully automated Expert Advisor developed for traders who want a customizable trading system with multiple signal-generation methods, integrated risk management, and flexible trade execution controls. The EA combines two independent trading strategies that can operate separately or together, allowing users to adapt the system to different market conditions and trading styles. The sy
Aurum Gold Pro
Mainara Mello Da Silva
1 (1)
Эксперты
Aurum Gold Pro Automated Trading System for Gold (XAUUSD) Aurum Gold Pro is an automated trading system developed for trading Gold (XAUUSD). The system uses technical filters designed to identify market trend conditions and volatility levels before opening positions. The strategy operates on the H1 timeframe and is designed to participate in trending market environments while applying structured risk management rules. Main Features • Designed for XAUUSD • Timeframe: H1 • One trade at a time • A
FREE
Boom and Crash EA pro
Godbless C Nygu
1 (3)
Эксперты
Join Deriv link on profile>>> BOOM AND CRASH EA PRO  BOOM AND CRASH EA PRO is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS Lot size 0.2 Stop loss 5000 take profit 10000 Recommended pairs BOOM1000,CRASH1000 Recommended TimeFrame 15m Recommende
Haven JPY Miner
Maksim Tarutin
Эксперты
Haven JPY Miner - Специализированный алгоритм для USDJPY Представляем Haven JPY Miner – профессиональный торговый советник, созданный и настроенный исключительно для валютной пары USDJPY . Это решение для трейдеров, которым нужен готовый системный подход без необходимости долгой настройки параметров. Советник оснащен технологией Smart Time Sync . Вам больше не нужно высчитывать смещение времени сервера брокера (GMT Offset). Советник автоматически синхронизируется с мировым временем через API, оп
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: ВСЕГО 34 9 $ вместо 990$! По акции осталось всего несколько экземпляров! Обязательно ознакомьтесь с нашим «   Комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Живые результаты с низким риском Живые результаты с высоким риском Добро пожаловать в STABILITY PRO   : одну из самых передовых, стабильных и безопасных сетевых систем на рынке! Этот советник прошел стресс-тестирование на всей доступной истории валютных пар, которые он использует.
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Эксперты
SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
GoldScalperEA
Samuel Zulu
Эксперты
The Gold Scalper EA is a precision-engineered expert advisor designed to dominate the XAUUSD (Gold) market through smart support and resistance-based scalping. Built with a clean, simplistic and minimalistic trading logic without any overcomplicated jargon that most EAs try to advertise, this Gold scalping robot executes high-probability breakout trades with surgical accuracy using simple basic support and resistance trading while keeping drawdowns minimal and protecting your capital at all time
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Эксперты
Dynamic Trend MACD Expert is an advanced algorithmic trading solution designed to operate efficiently on MetaTrader 5 (MT5). Using a smart combination of indicators, the algorithm aims to identify profitable trading opportunities based on the MACD indicator and trend analysis. The algorithm incorporates the powerful MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator to assess the strength and direction of a trend. This allows for accurate analysis of momentum changes in the market. Dynamic T
CCI swing scalper
Pavel Golovko
5 (1)
Эксперты
Check out the new pull back strategy Expert Advisor that I'm working on right now. Get it while it's still free! https://www.mql5.com/en/market/product/97610 Before you buy this expert adviser I strongly recommend to download FREE DEMO and test it in your Strategy tester few times. When you are satisfied with the results, you can come back to this page to buy full version for your real account. This expert adviser was designed specifically for Volatility 75 index ( VIX75 ), also shows outst
Nexin
Cheong Chun Kin
Эксперты
Nexin EA — Multi-Signal Grid Expert Advisor Nexin EA is a sophisticated, fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines a powerful multi-indicator signal voting system with an adaptive grid engine, giving traders a flexible and robust algorithmic trading solution for any market condition. How It Works Nexin EA uses a consensus-based entry system — up to 9 independent technical indicators cast votes on each bar, and a trade is only opened when a configurable minimum number of si
Alpha bullish engine
Rd No
Эксперты
Alpha Bullish Engine MT5 Overview Alpha Bullish Engine is a professional Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to identify and trade high-quality market bullish opportunities while maintaining a strong focus on risk management and capital preservation. Built with a combination of trend analysis, momentum assessment, and intelligent trade management, the EA is designed to operate in favorable market conditions while avoiding unnecessary exposure during less suitable environments. Key Features
Gold Somnia
Murad Nagiev
Эксперты
Gold Somnia — автоматический торговый советник для XAUUSD Gold Somnia — полностью автоматический торговый робот, созданный специально для торговли золотом (XAU/USD) в MetaTrader 5. Основан на надёжной стратегии пробоя/импульса, находит высоковероятные точки входа и применяет строгий контроль рисков. Основные возможности: - Автоматическая логика входов и выходов, адаптированная под волатильность золота - Динамический расчёт лота: процент риска или фиксированный лот - Встроенный новостной фильт
Reptr Gold Algo
Christopher Mark Jervis
Эксперты
[CURRENTLY UNAVAILABLE]  Reptr EA – Professional Automated Trading System for MT5 Reptr EA is a professionally developed Expert Advisor designed with a clear focus on capital preservation, disciplined execution, and long-term consistency. Built by traders for traders, it applies a rule-based algorithm to remove emotional decision-making and operate efficiently in real market conditions. The EA executes trades only when strict criteria are met, using a selective approach that avoids low-quality
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Эксперты
AVWAP Bands Scalper – Скальпинг EA с точным соотношением риска/прибыли 1:2 Откройте возможности точного автоматического скальпинга с AVWAP Bands Scalper. Этот полностью автоматизированный эксперт советник для внутридневных трейдеров использует Anchored VWAP (AVWAP) с пользовательскими стандартными отклонениями для выявления высоковероятных точек входа и выхода. Начало работы Скачайте бесплатный индикатор для визуального контроля: Anchored VWAP with STD Deviation Bands Настройте точку якоря и пар
Gold of the King
Francisco-fabio Braga Viana
Эксперты
Gold of the King – XAUUSD Expert Advisor Gold of the King is a professional Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading on MetaTrader 5. Built with advanced institutional trading logic, it combines trend analysis, Smart Money Concepts (SMC), multi-timeframe confirmation, and intelligent risk management to deliver high-quality trading opportunities. The EA continuously analyzes market structure, liquidity zones, momentum, and volatility before executing a trade. Instead of chasi
FxS Moving Average Pro EA
Churchill Sipho Mashinini
Эксперты
Поднимите свою торговлю на новый уровень с помощью советника FxS Moving Average Pro — полнофункционального советника с поддержкой MQL5, который создан на основе шести стратегий Moving Average из бесплатной версии, но с добавлением расширенных систем восстановления убытков, гибких опций трейлинга и полной настройки.     Ключевые особенности Все 6 стратегий MA (согласно бесплатной версии) 8 методов восстановления: Усреднение вниз стоп и реверс Система Д'Аламбера Модифицированный Мартингейл Обра
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Artemis Bitcoin Orbit EA MT5
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 Structured Bitcoin entries. Controlled recovery. Visible protection. Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 is a BTCUSD-focused Expert Advisor built for traders who want a more transparent alternative to a traditional grid or black-box basket robot. Orbit combines multi-timeframe Bitcoin analysis, capped volatility-based recovery, cost-aware basket exits and the Artemis Graphite Command Deck. The aim is simple: every cycle should have a clear entry reason, visible recovery lim
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 Ожидание окончено — Artemis Gold HFT Throttle EA теперь доступен для MetaTrader 5. Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 — это советник, ориентированный на торговлю золотом, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужна быстрая краткосрочная автоматизация с контролируемым исполнением, интеллектуальной защитой и понятной визуальной панелью управления. Большинство быстрых торговых роботов делают акцент только на скорости. Но в реальных брокерских условиях скорость без к
FREE
Artemis Gold M1 Scalper
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Gold M1 Scalper Artemis Gold M1 Scalper — это премиальный индикатор для MT4, созданный исключительно для трейдеров XAUUSD, которым нужен более чистый и структурированный подход к скальпингу золота на таймфрейме M1. Это не обычный стрелочный индикатор. Artemis объединяет динамические уровни поддержки и сопротивления, подтверждение тренда, фильтрацию импульса, торговые уровни на основе ATR, оценку качества сигнала, анализ состояния рынка, силу торговой сессии, защиту активной сделки и чист
Artemis Trend Pro MT4
Nathan James Gilks
5 (1)
Индикаторы
Artemis Trend Pro MT4 Artemis Trend Pro MT4 — это премиальный мульти-рыночный трендовый индикатор для MetaTrader 4, разработанный для трейдеров, которым нужен более чистый и структурированный способ анализа направления тренда, качества сигналов, рыночных условий и торгового контекста на разных символах и таймфреймах. Созданный на основе системы поддержки принятия решений Artemis, Trend Pro не является простым стрелочным индикатором. Он объединяет адаптивный анализ тренда, обнаружение откатов, оц
Artemis ORB Breakout Indicator MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis ORB Breakout for MT5 Artemis ORB Breakout for MT5 — это сессионный индикатор Opening Range Breakout для внутридневных трейдеров, которым нужен более понятный способ анализа движения цены во время торговых сессий Asia, London и New York . Индикатор автоматически строит диапазон открытия, отмечает ключевые уровни ORB, отслеживает поведение цены после завершения диапазона и показывает текущее состояние рынка на удобной панели в стиле Artemis. Он помогает быстро оценить важные вопросы: Подхо
Artemis Autochart AI
Nathan James Gilks
Утилиты
Artemis Autochart AI MT5 Artemis Autochart AI MT5 — это премиальный мультисимвольный сканер паттернов и панель рыночной структуры для MetaTrader 5. Он разработан, чтобы помогать трейдерам отслеживать несколько символов и таймфреймов из одного удобного интерфейса, выявлять технические сетапы, просматривать ключевые уровни и сосредотачиваться на наиболее актуальной возможности, обнаруженной сканером в текущий момент. Инструмент не торгует автоматически. Это помощник для технического анализа и при
Artemis Bitcoin Blaster Indicator MT4
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Bitcoin Blaster MT4 Indicator First 10 copies are FREE!  Artemis Bitcoin Blaster MT4 Indicator is a crypto-focused trend and momentum indicator with easy-to-use dashboard designed for Bitcoin and major crypto symbols on MetaTrader 4. It combines closed-candle BUY/SELL signals, "Blast" Energy scoring, trend filtering, volatility checks, spread control, visual trade-plan levels, TP/SL hit tracking, and a clean on-chart dashboard. The indicator is designed as a decision-support tool. It d
FREE
Artemis One EA MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis ONE EA — мультисимвольный торговый движок для MT4 на базе APEX Artemis ONE EA — это полностью автоматизированный советник Expert Advisor для MetaTrader 4, построенный на адаптивном выборе стратегий, структурированных входах в сделки, управлении сделками на основе ATR и настраиваемой защите счёта. EA предназначен для основных валютных пар, металлов и отдельных некриптовалютных CFD-рынков, при этом сбалансированная настройка по умолчанию подготовлена на основе XAUUSD H1. Криптовалютные рын
Artemis One EA MT5
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis ONE EA — мультисимвольный торговый движок для MT5 на базе APEX Artemis ONE EA — это полностью автоматизированный экспертный советник для MetaTrader 5, построенный вокруг адаптивного выбора стратегии, структурированных торговых входов, управления сделками на основе ATR и настраиваемой защиты счёта. EA разработан для основных валютных пар, металлов и отдельных некриптовалютных CFD-рынков, при этом сбалансированная конфигурация по умолчанию подготовлена вокруг XAUUSD H1. Криптовалютные рынк
Artemis Vision Assist
Nathan James Gilks
Утилиты
Artemis Vision Assist MT4 Artemis Vision Assist MT4 is an accessibility utility for MetaTrader 4, designed for traders who find the platform's default interface difficult to read. MT4's small text, dense labels, and compact controls can create real problems for traders with visual impairment, reduced eyesight, or chronic eye strain. This utility adds a large, high-contrast dashboard directly onto the chart, bringing key trading information into a format that is genuinely easier to see and intera
FREE
Artemis Prop Guard Pro
Nathan James Gilks
Утилиты
Artemis Prop Guard Pro Artemis Prop Guard Pro is a professional risk-control utility for MT4, built for manual traders who want a disciplined, rule-based trading environment. It does not generate signals, predict market direction, or automate strategy logic. Its sole purpose is protecting account equity from avoidable rule breaks, over-risking, emotional trading, and unmanaged exposure. Why account discipline matters Most traders do not lose accounts in a single trade. They lose them through a c
FREE
Artemis Crypto Blaster Scanner MT4
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Crypto Blaster Scanner MT4 Artemis Crypto Blaster Scanner MT4 is a multi-symbol, multi-timeframe scanning indicator for MetaTrader 4, built for crypto traders who want a faster way to identify and filter potential setups across multiple charts from a single dashboard. It does not open, close, or manage trades. It is a market analysis tool that keeps full trading decisions with the trader. The problem it solves Crypto markets move across many symbols and timeframes simultaneously. Manuall
Artemis Gold HFT Throttle
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis Gold HFT Throttle EA Artemis Gold HFT Throttle EA — это ориентированный на золото Expert Advisor для MetaTrader 4, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужна краткосрочная автоматизированная торговля со встроенным профессиональным контролем исполнения. Многие роботы для быстрой торговли сосредоточены только на скорости. В реальных брокерских условиях неконтролируемая скорость может стать проблемой. Слишком большое количество торговых запросов, чрезмерные модификации ордеров, всплески
Artemis FX HFT Throttle
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis FX HFT Throttle EA Artemis FX HFT Throttle EA — это советник MetaTrader 4 для трейдеров, которым нужна краткосрочная автоматизация торговли на FX с профессиональной дисциплиной исполнения. Вместо того чтобы отправлять брокеру неограниченное количество ордеров, Artemis сочетает торговую логику FX по символу графика с Artemis Throttle Guard — специальным уровнем контроля исполнения, предназначенным для управления частотой запросов, ограничения всплесков торговой активности, обработки ошибо
Artemis Supertrend Pro Indicator
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Supertrend Pro Artemis Supertrend Pro — это аналитическая панель на основе Supertrend, разработанная для предоставления более широкого контекста, чем обычная трендовая линия или простой индикатор со стрелками покупки и продажи. Индикатор объединяет направление Supertrend, оценку сигналов, анализ состояния рынка, подтверждение по нескольким таймфреймам, учёт спреда и торговой сессии, логику блокировки сигналов, уведомления и справочные уровни риска. Он предназначен для того, чтобы пользов
Artemis ORB Breakout Indicator
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis ORB Breakout Artemis ORB Breakout — это индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которые используют анализ Opening Range Breakout вокруг ключевых торговых сессий. Индикатор автоматически отмечает максимум, минимум, середину и зону начального диапазона. После завершения формирования диапазона он отслеживает поведение цены и отображает текущее состояние ORB, качество диапазона, статус сессии и торговые условия на аккуратной панели в стиле Artemis. Индикатор поддерживает профил
Artemis NAS100 Orb Edge EA MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis NAS100 ORB Edge EA Artemis NAS100 ORB Edge EA — это специализированный советник для NAS100 / US100 / USTEC, построенный вокруг стратегии пробоя диапазона открытия Лондонской и Нью-Йоркской сессий. По умолчанию советник использует 15-минутный диапазон открытия и модель OCO Straddle. После формирования диапазона открытия советник подготавливает оба направления пробоя. Если срабатывает одна сторона, противоположная сторона автоматически отменяется. Это позволяет советнику реагировать на под
Artemis Tradedeck Trade Panel MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis TradeDeck Trade Panel for MT4 Artemis TradeDeck   is a professional manual trading panel for MetaTrader 4, built for traders who want fast execution, clear risk control, structured trade management, and account protection from one clean on-chart TradeDeck is not a trading strategy and does not predict market direction. You decide when and where to trade. TradeDeck helps you place, manage, protect, and review your trades with more structure. A cleaner way to manage manual trading Most tra
Artemis US30 Opening Bell EA MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis US30 Opening Bell EA Торгуйте открытие US30 в Нью-Йорке со структурой, защитой и полной видимостью. Artemis US30 Opening Bell EA — это специализированный советник Expert Advisor для торговой сессии открытия US30/Dow Jones. Он построен вокруг диапазона открытия Нью-Йорка, одного из самых активных и эмоциональных периодов торгового дня. Цель этого советника проста: привнести дисциплину в момент открытия рынка. Вместо ручной реакции на быстрые свечи, широкие спреды, ложные пробои или новос
Artemis Gold M1 Scalper MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Gold M1 Scalper для MT5 Artemis Gold M1 Scalper для MT5 — это премиальный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужен более чистый и структурированный подход к скальпингу золота на таймфрейме M1. Это не обычный индикатор со стрелками. Artemis объединяет динамические уровни поддержки и сопротивления, подтверждение тренда, фильтрацию импульса, торговые уровни на основе ATR, оценку качества сигнала, анализ состояния рынка, силу торговой сессии, защиту активной
Artemis ORB Scanner MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis ORB Scanner MT5 Artemis ORB Scanner MT5 — это мультисимвольный dashboard-индикатор Opening Range Breakout для MetaTrader 5. Он помогает трейдерам отслеживать ORB-условия по выбранным инструментам с одного графика. Сканер отслеживает session-based opening ranges, отображает текущие ORB-состояния и предоставляет информацию на панели, включая направление пробоя, качество диапазона, статус спреда, уведомления и дополнительные графические оверлеи. Индикатор предназначен для организации рыночн
Artemis Trend Pro Indicator MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis Trend Pro MT5 Artemis Trend Pro MT5 — это премиальный мульти-рыночный трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен более чистый и структурированный способ оценки направления тренда, качества сигнала, рыночных условий и торгового контекста на разных символах и таймфреймах. Trend Pro построен на основе системы поддержки принятия решений Artemis и не является обычным стрелочным индикатором. Он объединяет адаптивный анализ тренда, обнаружение откатов, оценку
Artemis Tradedeck Trade Panel
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis TradeDeck для MT5 Artemis TradeDeck — это профессиональная панель ручной торговли для MetaTrader 5, созданная для трейдеров, которым нужны быстрое исполнение, понятный контроль риска, структурированное управление сделками и защита счёта в одной чистой панели прямо на графике. TradeDeck не является торговой стратегией и не прогнозирует направление рынка. Вы сами решаете, когда и где торговать. TradeDeck помогает открывать, управлять, защищать и анализировать ваши сделки более структуриров
Artemis FX HFT Throttle MT5
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis HFT Throttle EA MT5 Ожидание наконец окончено — один из наших самых популярных советников Artemis теперь доступен для MetaTrader 5. Artemis HFT Throttle EA MT5 переносит структурированную краткосрочную FX-автоматизацию нашей популярной версии для MT4 на платформу MT5, сохраняя ту же ключевую торговую философию: контролируемое исполнение, дисциплинированную частоту сделок и понятную видимость через панель управления. Artemis HFT Throttle EA — это торговый советник MetaTrader 5 для краткос
Artemis Scalp X Pro MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Индикатор Artemis Scalp X Pro для MT5 Профессиональный скальпинговый индикатор на основе комплексного подтверждения сигналов, не перерисовывающий историю и предназначенный для трейдеров, которым недостаточно обычных стрелок. Artemis Scalp X Pro разработан для Forex, криптовалют, золота и других металлов, а также фондовых индексов. Индикатор преобразует сложную рыночную информацию в понятный и структурированный торговый план, прежде всего на младших таймфреймах. Вместо использования одного индика
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв