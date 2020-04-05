Artemis NAS100 ORB Edge EA MT5

Структурированный советник Opening Range Breakout для NAS100, разработанный для торговли на открытии лондонской и нью-йоркской сессий с контролируемым исполнением, понятным управлением рисками и профессиональной визуализацией прямо на графике.

Во время открытия рынка NAS100 может двигаться очень агрессивно. Пробои могут происходить быстро, спреды могут расширяться, а ложные движения способны разворачиваться без предупреждения.

Artemis NAS100 ORB Edge EA разработан для работы в таких условиях на основе структуры, а не прогнозирования.

Советник формирует диапазон открытия, отслеживает оба направления пробоя и использует исполнение OCO. Когда срабатывает одна сторона, противоположный ордер автоматически отменяется.

Цель проста:

Дождаться формирования диапазона. Торговать подтвержденный пробой. Управлять позицией дисциплинированно.

Стандартный профиль разработан для NAS100 на M5 и использует 15-минутный диапазон открытия Нью-Йорка и модель исполнения OCO Straddle.

Стратегия NAS100 Opening Range Breakout

Основная стратегия — New York ORB OCO Straddle.

Советник определяет максимум и минимум диапазона открытия, подготавливает логику пробоя с обеих сторон и ждет подтверждения направления ценой.

Когда срабатывает одна сторона:

Противоположный пробойный ордер отменяется

Активная сделка управляется автоматически

Может применяться защита безубытком

Может выполняться частичная фиксация прибыли

Impulse Trail может защищать сильное движение

Это позволяет советнику реагировать на рынок, а не пытаться угадать направление до открытия.

Также доступен дополнительный режим flip-reversal. При его включении советник может реагировать на явно неудачный пробой и рассматривать разворотную сделку в противоположном направлении.

Разработан с учетом поведения NAS100

NAS100 — не медленный рынок.

На открытии Нью-Йорка цена может быстро ускоряться, резко разворачиваться или проходить несколько уровней за считанные секунды.

Artemis NAS100 ORB Edge EA включает специальные средства контроля для:

Исполнения пробоя диапазона открытия

Защиты от расширения спреда

Обработки стоп-уровней брокера

Интервалов между сделками

Дневных лимитов сделок

Защиты от серии убытков

Расчета размера позиции по риску или фиксированному лоту

Быстрого управления пробойными сделками

Советник разработан специально с учетом поведения NAS100, US100, USTEC и аналогичных символов индекса Nasdaq.

Impulse Trail

Обычный трейлинг-стоп может реагировать слишком медленно во время сильного пробоя NAS100.

Artemis Impulse Trail разработан для реакции на благоприятное расширение цены и постепенной защиты части открытой прибыли по мере развития импульса.

Это помогает советнику не отдавать слишком большую часть прибыли во время быстрого движения, сохраняя при этом пространство для продолжения пробоя.

Artemis Graphite Command Deck

Советник включает последнюю версию Artemis Graphite Command Deck — профессиональную панель контроля и мониторинга прямо на графике.

Command Deck отображает:

Активную сессию

Текущий режим стратегии

Баланс и equity счета

Дневной, недельный и месячный P&L

Спред и условия исполнения

Количество сделок

Режим риска

Текущее состояние ORB

Текущий статус и рекомендации советника

Понятные сообщения с цветовой индикацией показывают, ожидает ли советник, заблокирован ли он, готовит ли сетап или управляет активной сделкой.

Панель также включает практические кнопки управления:

Pause

Close All

Break Even All

Trail On или Off

Lock Profit

Partial TP

Clean Up

Redraw

Визуальное отображение ORB

Советник рисует диапазон открытия непосредственно на графике.

Вы можете видеть:

Максимум ORB

Минимум ORB

Диапазон сессии

Зону пробоя

Состояние активного сетапа

Уровни управления сделкой

Если подходящий сетап не появляется, советник может отобразить маркер No Valid Setup. Это позволяет понять, что сессия была намеренно пропущена из-за отсутствия условий, а не считать, что советник не сработал.

Контроль риска

Artemis NAS100 ORB Edge EA поддерживает:

Расчет позиции по проценту риска

Ручной фиксированный размер лота

Дополнительные защитные функции включают:

Контроль максимального спреда

Максимальное количество сделок в день

Ограничение серии убытков

Экстренную защиту equity

Обработку шага лота брокера

Проверку стоп-уровней

Проверку дублирующихся magic number

Контроль торговых сессий

Снижение риска при высокой волатильности

Стандартная конфигурация использует контролируемый риск и оставляет все расширенные функции восстановления отключенными.

Без мартингейла. Без сетки.

Artemis NAS100 ORB Edge EA не построен на неконтролируемом увеличении позиций.

Это не традиционный мартингейл-советник и не сеточная система.

Для опытных пользователей доступен дополнительный модуль Recovery Ladder, но по умолчанию он отключен и не требуется для основной ORB-стратегии.

Рекомендуемые настройки

Рынок: NAS100, US100, USTEC или аналогичный индекс Nasdaq

Таймфрейм графика: M5

Стратегия по умолчанию: New York ORB

Диапазон открытия: 15 минут

Исполнение: OCO Straddle

Рекомендуемый первый шаг: тестирование на демо-счете с реалистичными спредом и проскальзыванием

Настройки сессии используют время графика MT5. Убедитесь, что настроенное время открытия Нью-Йорка соответствует серверному времени вашего брокера.

Основные возможности

Советник Opening Range Breakout для NAS100

Стратегия New York ORB

Поддержка лондонского пробоя

Исполнение OCO Straddle

Дополнительная логика flip-reversal

Защита прибыли с помощью Impulse Trail

Безубыток и частичное закрытие

Artemis Graphite Command Deck

Визуальное отображение ORB

Диагностика No Valid Setup

Риск в процентах или ручной лот

Защита от спреда и условий брокера

Дополнительный расширенный Recovery Ladder

Разработан для торговли NAS100 на M5

Итоговое позиционирование

Artemis NAS100 ORB Edge EA создан для трейдеров, которые хотят торговать на открытии Nasdaq структурированным способом, не полагаясь на догадки, сеточную экспозицию или неконтролируемую мартингейл-логику.

Он объединяет целевую ORB-стратегию, дисциплинированное управление сделками, понятный контроль риска и профессиональную визуализацию на графике в одном полноценном Expert Advisor для MT5.

Предупреждение о рисках

Торговля NAS100 связана со значительным риском.

Бэктесты не гарантируют будущих результатов. Результаты могут зависеть от условий брокера, спреда, проскальзывания, скорости исполнения, спецификации символа, ликвидности и поведения рынка.

Всегда сначала тестируйте на демо-счете и используйте разумный размер позиции.

Эта версия более убедительна, потому что начинает с проблемы, объясняет преимущество, снижает возражения покупателя и заканчивается ясной причиной выбрать продукт.