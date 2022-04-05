Scalper Pal MT4

Scalper Pal 是一款功能强大且易于使用的交易工具，旨在通过闪电般的执行速度、灵活的风险管理和智能自动化功能来增强您的手动交易。非常适合剥头皮交易者、日内交易者以及任何重视交易速度和精确度的人。

MT5 版本：点击这里

为什么选择 Scalper Pal？

当您需要进行以下操作时，手动交易可能会充满挑战：

  • 在快速的市场波动中迅速执行交易

  • 即时计算止损和止盈水平

  • 同时管理多个仓位

  • 无需持续监控即可追踪止损

Scalper Pal 通过直观的仪表板和键盘快捷键解决了所有这些问题，让您完全掌控交易。

主要功能

快速执行

  • 使用键盘热键即时执行买入和卖出订单（B 为买入，S 为卖出）

  • 一键即时平仓所有头寸（C）

  • 使用数字键（1-9）平仓单个交易

  • 为最大速度而优化 - 无延迟，无需等待

灵活的止损选项 (Stop Loss) 选择适合您交易风格的止损模式：

  • OFF - 无止损

  • Fixed Points - 在距离入场点固定点数处设置止损

  • Low/High - 自动将止损放置在近期低点（买入）或高点（卖出）

  • ATR Based - 基于市场波动性使用可自定义的周期和倍数设置动态止损

高级止盈模式 (Take Profit) 多种止盈选项以最大化您的利润：

  • OFF - 无止盈

  • Risk:Reward - 基于您期望的风险回报比（例如 1:2, 1:3）自动计算止盈

  • Fixed Points - 在距离入场点固定点数处设置止盈

  • High/Low - 瞄准近期高点（买入）或低点（卖出）

  • ATR Based - 基于市场波动性的动态止盈

智能追踪止损 (Trailing Stop) 两种追踪模式以实现最大的灵活性：

  • Auto Trail - 当价格向有利方向移动触发距离时自动追踪止损

  • Manual Trail - 一键激活追踪（T）

保本保护 (Breakeven)

  • 即时将所有仓位移动到保本点（热键：E）

  • 在将止损移动到保本点时考虑点差，以保持最小损失。

美观的仪表板

  • 干净、极简的界面，不会遮挡您的图表

  • 6 种颜色主题：深色、蓝色、绿色、紫色、金色、海洋色

  • 可最小化面板 - 需要时最大化屏幕空间

  • 所有设置均可即时编辑 - 无需重启

  • 动态界面根据所选模式进行调整

可自定义热键

  • 配置您自己的键盘快捷键

  • 快速参考面板显示所有活动热键

使用提示

  • 先从模拟账户开始，直到您习惯该工具

  • 使用仪表板最小化功能以保持图表整洁

  • 尝试不同的止损模式，找到最适合您策略的模式

  • 使用风险:回报止盈模式进行一致的风险管理

  • 当您想让利润奔跑时激活手动追踪

  • 一旦获得足够的利润，请使用保本功能


