Scalper Pal MT4
- 实用工具
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Scalper Pal 是一款功能强大且易于使用的交易工具，旨在通过闪电般的执行速度、灵活的风险管理和智能自动化功能来增强您的手动交易。非常适合剥头皮交易者、日内交易者以及任何重视交易速度和精确度的人。
MT5 版本：点击这里
为什么选择 Scalper Pal？
当您需要进行以下操作时，手动交易可能会充满挑战：
-
在快速的市场波动中迅速执行交易
-
即时计算止损和止盈水平
-
同时管理多个仓位
-
无需持续监控即可追踪止损
Scalper Pal 通过直观的仪表板和键盘快捷键解决了所有这些问题，让您完全掌控交易。
主要功能
快速执行
-
使用键盘热键即时执行买入和卖出订单（B 为买入，S 为卖出）
-
一键即时平仓所有头寸（C）
-
使用数字键（1-9）平仓单个交易
-
为最大速度而优化 - 无延迟，无需等待
灵活的止损选项 (Stop Loss) 选择适合您交易风格的止损模式：
-
OFF - 无止损
-
Fixed Points - 在距离入场点固定点数处设置止损
-
Low/High - 自动将止损放置在近期低点（买入）或高点（卖出）
-
ATR Based - 基于市场波动性使用可自定义的周期和倍数设置动态止损
高级止盈模式 (Take Profit) 多种止盈选项以最大化您的利润：
-
OFF - 无止盈
-
Risk:Reward - 基于您期望的风险回报比（例如 1:2, 1:3）自动计算止盈
-
Fixed Points - 在距离入场点固定点数处设置止盈
-
High/Low - 瞄准近期高点（买入）或低点（卖出）
-
ATR Based - 基于市场波动性的动态止盈
智能追踪止损 (Trailing Stop) 两种追踪模式以实现最大的灵活性：
-
Auto Trail - 当价格向有利方向移动触发距离时自动追踪止损
-
Manual Trail - 一键激活追踪（T）
保本保护 (Breakeven)
-
即时将所有仓位移动到保本点（热键：E）
-
在将止损移动到保本点时考虑点差，以保持最小损失。
美观的仪表板
-
干净、极简的界面，不会遮挡您的图表
-
6 种颜色主题：深色、蓝色、绿色、紫色、金色、海洋色
-
可最小化面板 - 需要时最大化屏幕空间
-
所有设置均可即时编辑 - 无需重启
-
动态界面根据所选模式进行调整
可自定义热键
-
配置您自己的键盘快捷键
-
快速参考面板显示所有活动热键
使用提示
-
先从模拟账户开始，直到您习惯该工具
-
使用仪表板最小化功能以保持图表整洁
-
尝试不同的止损模式，找到最适合您策略的模式
-
使用风险:回报止盈模式进行一致的风险管理
-
当您想让利润奔跑时激活手动追踪
-
一旦获得足够的利润，请使用保本功能