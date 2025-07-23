Simple Trading Manager
- 实用工具
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- 版本: 1.1
- 更新: 7 十二月 2025
可视化交易，轻松简便：
只需在图表上放置并拖动水平线，即可设置您的入场、止损和止盈水平。
所见即所得。可视化线条让您对您的交易设置一目了然。
自动手数计算：
停止承担超出您预期的风险。将您的风险设置为固定金额 或账户余额的百分比（例如，1%）。
EA 会根据您的止损距离即时计算出正确的手数，确保您的风险始终在控制之中。
全面支持订单类型：
市价执行：通过买入/卖出市价按钮即时进入市场。
挂单：轻松为您的特定策略设置买入/卖出限价单和买入/卖出止损单。如果市场价格过于接近，EA 甚至会自动调整线条。
高级盈利与交易管理：
多个止盈目标：分批确保您的利润。最多可设置4个部分止盈水平。信息标签会显示每个水平的风险/回报比和潜在利润。
自动移至保本点：轻松保护您的资本。一旦价格达到指定目标，EA 可以自动将您的止损移动到保本点。
智能百分比调整：当您启用或禁用止盈水平时，利润百分比会自动重新平衡，为您节省时间。
简洁清晰的界面：
控制面板让您能够访问所有设置，而不会让您的屏幕显得拥挤。
需要更多图表空间？只需将面板最小化为一个不显眼的小标签。
所有设置，包括线条位置和风险偏好，都会自动保存，因此下次您打开图表时，您的设置就已经准备就绪。
私信获取演示版本，以便您进行测试并确保它适合您。
Just does what it needs to do. Place the trades without any fluff. Works just perfectly if you only need a simple trade manager.