Simple Trading Manager

5

  • 可视化交易，轻松简便：

    • 只需在图表上放置并拖动水平线，即可设置您的入场、止损和止盈水平。

    • 所见即所得。可视化线条让您对您的交易设置一目了然。

  • 自动手数计算：

    • 停止承担超出您预期的风险。将您的风险设置为固定金额 或账户余额的百分比（例如，1%）。

    • EA 会根据您的止损距离即时计算出正确的手数，确保您的风险始终在控制之中。

  • 全面支持订单类型：

    • 市价执行：通过买入/卖出市价按钮即时进入市场。

    • 挂单：轻松为您的特定策略设置买入/卖出限价单和买入/卖出止损单。如果市场价格过于接近，EA 甚至会自动调整线条。

  • 高级盈利与交易管理：

    • 多个止盈目标：分批确保您的利润。最多可设置4个部分止盈水平。信息标签会显示每个水平的风险/回报比和潜在利润。

    • 自动移至保本点：轻松保护您的资本。一旦价格达到指定目标，EA 可以自动将您的止损移动到保本点。

    • 智能百分比调整：当您启用或禁用止盈水平时，利润百分比会自动重新平衡，为您节省时间。

  • 简洁清晰的界面：

    • 控制面板让您能够访问所有设置，而不会让您的屏幕显得拥挤。

    • 需要更多图表空间？只需将面板最小化为一个不显眼的小标签。

    • 所有设置，包括线条位置和风险偏好，都会自动保存，因此下次您打开图表时，您的设置就已经准备就绪。

评分 16
Todo Muhamit Schaft 2025.12.09 18:12 
 

Just does what it needs to do. Place the trades without any fluff. Works just perfectly if you only need a simple trade manager.

Andrew Callahan 2025.12.04 01:12 
 

Simple Trading Manager Review (Great!!!) This is a great product to use if your goal is to implement fast, accurate trades. The risk setting and order type buttons are straightforward. This tool is much better than placing orders within the built-in MetaTrader order menu. There is just one thing that needs optimizing, and that is the lot size configuration. It was confusing using this tool at first because there is no option to input lot size. But once Yahia Mohamed Hassan Mohamed gave me a tip about using it, I understood. Here is a step-by-step guide on setting up the entry, take-profit and stop-loss, according to my understanding of this process. -1. Put risk value (dollar or percentage). -2. Select order type (buy stop, sell limit, etc.). -3. Drag green take-profit line and red stop-loss line away from blue entry line to give the order room to drag around. -4. Drag blue entry line up or down to setup new lot size. You may have to repeat steps 2, 3, and 4 to find the right lot size. You must know the maximum/minimum lot size for your order, otherwise, the order will be cancelled when price touches the entry line. For example, if I am trading EUR/USD with a ten dollar account, risking 50% percent per trade, the maximum lot size that I can have is either 0.04 lots or 0.05 lots. If I incorrectly set up an order that is higher that those lot sizes, the order will be cancelled. If I properly establish the right order that has the same or lower lot sizes, the price will activate the trade when it touches the entry line. -5. Select Place button. -6. Drag take-profit, stop-loss and entry lines to desired positions.

449026 2025.11.26 23:55 
 

thank you for

Ronin EA
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (4)
专家
实时信号： 点击这里 无马丁。无网格。无加仓。无AI。拒绝废话。 Ronin 是一款专业的交易工具，专为追求长期稳定性的交易者而设计。它旨在严格执行一种特定的、基于时间的策略。 这是一款专家级EA。其内部逻辑仅针对两种产品进行了开发和微调：黄金 (XAUUSD) 和美元/日元 (USDJPY)。您不需要复杂的设置文件或持续的优化。 输入参数及使用方法： 仅在 XAUUSD M1 图表上运行（它将同时交易 XAUUSD 和 USDJPY）。 经纪商GMT时区偏移 (Broker GMT Offset): 您必须在此处输入您的经纪商的GMT偏移量以同步时间。 大多数经纪商是 GMT+3，所以保持默认值 3 即可。如果您不确定，可以私信我。 例如：如果您使用 GMT+0 的经纪商（如 Exness），您必须输入 0。 交易品种设置 (Symbol settings): 如果您的经纪商为黄金或USDJPY使用非标准名称，请使用这些字段。 例如：如果您经纪商的黄金交易品种是 XAUUSDm，您必须在黄金品种字段中输入 XAUUSDm。否则，请保留默认设置。 XAUUSD 风险 (Risk f
CRT Model 1
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
专家
CRT Model 1 EA 是一款自动交易解决方案，旨在执行 CRT Model 1 策略，该策略专注于基于时间的区间分析、流动性扫荡（Liquidity Sweeps）和回调入场。 该智能交易系统（EA）定义特定的时间范围以建立高价和低价参考点。然后，它监控该范围之外的价格行为，以识别海龟汤（Turtle Soup/流动性扫荡），随后进行反转和回调入场。 策略逻辑 该 EA 基于以下逻辑顺序运行： 区间计算：计算“区间开始小时”和“区间结束小时”之间的价格行为的最高价（High）和最低价（Low）。 Model #1 入场模式： 做空设置：EA 等待一根蜡烛收盘价高于 CRT 高点。然后等待随后的蜡烛收盘价回到该水平之下。当价格回调至该水平时，执行入场。 做多设置：EA 等待一根蜡烛收盘价低于 CRT 低点。然后等待随后的蜡烛收盘价回到该水平之上。当价格回调至该水平时，执行入场。 重要提示 要交易凌晨 5 点（纽约时间）的 4 小时蜡烛区间，请将该时间转换为您的经纪商服务器时间（例如，IC Markets 为 12:00）。然后加上 4 小时作为蜡烛持续时间。设置：CRT Rang
Scalper Pal MT4
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
实用工具
Scalper Pal 是一款功能强大且易于使用的交易工具，旨在通过闪电般的执行速度、灵活的风险管理和智能自动化功能来增强您的手动交易。非常适合剥头皮交易者、日内交易者以及任何重视交易速度和精确度的人。 MT5 版本： 点击这里 为什么选择 Scalper Pal？ 当您需要进行以下操作时，手动交易可能会充满挑战： 在快速的市场波动中迅速执行交易 即时计算止损和止盈水平 同时管理多个仓位 无需持续监控即可追踪止损 Scalper Pal 通过直观的仪表板和键盘快捷键解决了所有这些问题，让您完全掌控交易。 主要功能 快速执行 使用键盘热键即时执行买入和卖出订单（B 为买入，S 为卖出） 一键即时平仓所有头寸（C） 使用数字键（1-9）平仓单个交易 为最大速度而优化 - 无延迟，无需等待 灵活的止损选项 (Stop Loss) 选择适合您交易风格的止损模式： OFF - 无止损 Fixed Points - 在距离入场点固定点数处设置止损 Low/High - 自动将止损放置在近期低点（买入）或高点（卖出） ATR Based - 基于市场波动性使用可自定义的周期和倍数设置动态止损 高级
Scalper Pal
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
实用工具
Scalper Pal 是一款功能强大且易于使用的交易工具，旨在通过闪电般的执行速度、灵活的风险管理和智能自动化功能来增强您的手动交易。非常适合剥头皮交易者、日内交易者以及任何重视交易速度和精准度的人。 MT4版本： 点击这里 私信获取模拟版 为什么选择 Scalper Pal？ 当您需要处理以下情况时，手动交易可能会充满挑战： 在市场快速波动期间快速执行交易 即时计算止损和止盈水平 同时管理多个仓位 无需持续监控即可跟踪止损 Scalper Pal 通过直观的仪表板和键盘快捷键解决了所有这些问题，让您完全掌控局势。 主要功能 快速执行 使用键盘热键即时执行买入和卖出订单（B 买入，S 卖出） 按下一个键（C）即可立即关闭所有仓位 使用数字键（1-9）关闭单个交易 针对最大速度进行了优化 - 无延迟，无需等待 灵活的止损 (SL) 选项 选择适合您交易风格的止损模式： OFF - 无止损 Fixed Points - 设置距离入场点固定点数的止损 Low/High - 自动将止损放置在近期低点（买入）或高点（卖出） ATR Based - 基于市场波动的动态止损，使用可自定义的周期和
Todo Muhamit Schaft 2025.12.09 18:12 
 

Just does what it needs to do. Place the trades without any fluff. Works just perfectly if you only need a simple trade manager.

Hawk1809
14
Hawk1809 2025.12.08 14:17 
 

Hi, the Trading Manager is simply great. I can operate much quicker with it. Now I have a question before writing this comment I have tried to figure it out but I can see where the setting problem is. I have operate with it with no problem at all and all of a sudden I want to operate and when I click place order a message jumps saying that the account has no money when it is actually not the case. Any ideas? Thanks in advance for your help.

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4620
来自开发人员的回复 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.12.09 09:07
Hello there 👋
Thank you for the honest review. I really appreciate it. Regarding the message you’re seeing: it appears only when the calculated lot size exceeds what your account’s leverage allows. Please send me a DM so I can look into it further.
Andrew Callahan 2025.12.04 01:12 
 

Simple Trading Manager Review (Great!!!) This is a great product to use if your goal is to implement fast, accurate trades. The risk setting and order type buttons are straightforward. This tool is much better than placing orders within the built-in MetaTrader order menu. There is just one thing that needs optimizing, and that is the lot size configuration. It was confusing using this tool at first because there is no option to input lot size. But once Yahia Mohamed Hassan Mohamed gave me a tip about using it, I understood. Here is a step-by-step guide on setting up the entry, take-profit and stop-loss, according to my understanding of this process. -1. Put risk value (dollar or percentage). -2. Select order type (buy stop, sell limit, etc.). -3. Drag green take-profit line and red stop-loss line away from blue entry line to give the order room to drag around. -4. Drag blue entry line up or down to setup new lot size. You may have to repeat steps 2, 3, and 4 to find the right lot size. You must know the maximum/minimum lot size for your order, otherwise, the order will be cancelled when price touches the entry line. For example, if I am trading EUR/USD with a ten dollar account, risking 50% percent per trade, the maximum lot size that I can have is either 0.04 lots or 0.05 lots. If I incorrectly set up an order that is higher that those lot sizes, the order will be cancelled. If I properly establish the right order that has the same or lower lot sizes, the price will activate the trade when it touches the entry line. -5. Select Place button. -6. Drag take-profit, stop-loss and entry lines to desired positions.

Yassou Kalimera
854
Yassou Kalimera 2025.12.02 13:28 
 

用户没有留下任何评级信息

449026 2025.11.26 23:55 
 

thank you for

Ezequiel
46
Ezequiel 2025.11.26 16:45 
 

用户没有留下任何评级信息

Evgeny Belyaev
90919
Evgeny Belyaev 2025.11.24 13:35 
 

用户没有留下任何评级信息

Paul Nawfal
18
Paul Nawfal 2025.11.20 06:25 
 

用户没有留下任何评级信息

Junited
526
Junited 2025.11.06 13:41 
 

用户没有留下任何评级信息

Tauqirul Haque
18
Tauqirul Haque 2025.10.31 16:52 
 

用户没有留下任何评级信息

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4620
来自开发人员的回复 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.10.31 17:18
Thank you for the review! And I will definitely consider your request on the next update.
SKT-Mane
14
SKT-Mane 2025.09.22 00:38 
 

I tried a lot, this one is the best for me.

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4620
来自开发人员的回复 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.10.31 17:16
Appreciate the kind words. Thanks!
Juergen Loebach
1321
Juergen Loebach 2025.09.17 09:19 
 

Great product. Easy and perfect to use.Thank you very much.

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4620
来自开发人员的回复 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.10.31 17:15
Glad you found it helpful! Thank you!
PipaliciousD
96
PipaliciousD 2025.09.10 18:30 
 

Absolutely love this utility! Super easy to use with the visual entry, SL, and TP lines—no guesswork at all. The automatic lot size calculation based on risk is a game-changer and gives me peace of mind every trade. Clean interface, smooth performance, and really helps me manage trades like a pro. Highly recommend!

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4620
来自开发人员的回复 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.09.22 14:09
Thank you!
Mary Gomes
360
Mary Gomes 2025.08.25 14:41 
 

用户没有留下任何评级信息

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4620
来自开发人员的回复 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.08.25 16:31
I appreciate your review. Thank you!
Danielle Hegarty
18
Danielle Hegarty 2025.08.08 16:08 
 

用户没有留下任何评级信息

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4620
来自开发人员的回复 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.08.25 16:30
Thank you for the review!
Abdelhalim Adil Hassan Othman
214
Abdelhalim Adil Hassan Othman 2025.07.23 17:15 
 

用户没有留下任何评级信息

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
4620
来自开发人员的回复 Yahia Mohamed Hassan Mohamed 2025.07.31 13:28
Thank you for the feedback!
