Scalper Pal 是一款功能强大且易于使用的交易工具，旨在通过闪电般的执行速度、灵活的风险管理和智能自动化功能来增强您的手动交易。非常适合剥头皮交易者、日内交易者以及任何重视交易速度和精准度的人。

为什么选择 Scalper Pal？ 当您需要处理以下情况时，手动交易可能会充满挑战：

在市场快速波动期间快速执行交易

即时计算止损和止盈水平

同时管理多个仓位

无需持续监控即可跟踪止损

Scalper Pal 通过直观的仪表板和键盘快捷键解决了所有这些问题，让您完全掌控局势。

主要功能

快速执行

使用键盘热键即时执行买入和卖出订单（B 买入，S 卖出）

按下一个键（C）即可立即关闭所有仓位

使用数字键（1-9）关闭单个交易

针对最大速度进行了优化 - 无延迟，无需等待

灵活的止损 (SL) 选项 选择适合您交易风格的止损模式：

OFF - 无止损

Fixed Points - 设置距离入场点固定点数的止损

Low/High - 自动将止损放置在近期低点（买入）或高点（卖出）

ATR Based - 基于市场波动的动态止损，使用可自定义的周期和倍数

高级止盈 (TP) 模式 多种止盈选项以最大化您的利润：

OFF - 无止盈

Risk:Reward - 基于您期望的风险回报比（例如 1:2, 1:3）自动计算止盈

Fixed Points - 设置距离入场点固定点数的止盈

High/Low - 以近期高点（买入）或低点（卖出）为目标

ATR Based - 基于市场波动的动态止盈

智能移动止损 (Trailing Stop) 两种移动止损模式，以此获得最大的灵活性：

Auto Trail - 当价格向有利方向移动触发距离时，自动跟踪止损

Manual Trail - 按下一个键（T）激活移动止损

保本保护 (Breakeven)

立即将所有仓位移动到保本位置（热键：E）

在将止损移动到保本位置时考虑点差，以保持损失最小化。

精美的仪表板

干净、极简的界面，不会遮挡您的图表

6 种颜色主题：深色、蓝色、绿色、紫色、金色、海洋

可最小化面板 - 需要时最大化屏幕空间

所有设置均可即时编辑 - 无需重启

动态界面根据所选模式进行调整

可自定义热键

配置您自己的键盘快捷键

快速参考面板显示所有活动热键

使用提示