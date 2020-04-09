Scalper Pal

Scalper Pal 是一款功能强大且易于使用的交易工具，旨在通过闪电般的执行速度、灵活的风险管理和智能自动化功能来增强您的手动交易。非常适合剥头皮交易者、日内交易者以及任何重视交易速度和精准度的人。

MT4版本：点击这里 私信获取模拟版

为什么选择 Scalper Pal？ 当您需要处理以下情况时，手动交易可能会充满挑战：

  • 在市场快速波动期间快速执行交易

  • 即时计算止损和止盈水平

  • 同时管理多个仓位

  • 无需持续监控即可跟踪止损

Scalper Pal 通过直观的仪表板和键盘快捷键解决了所有这些问题，让您完全掌控局势。

主要功能

快速执行

  • 使用键盘热键即时执行买入和卖出订单（B 买入，S 卖出）

  • 按下一个键（C）即可立即关闭所有仓位

  • 使用数字键（1-9）关闭单个交易

  • 针对最大速度进行了优化 - 无延迟，无需等待

灵活的止损 (SL) 选项 选择适合您交易风格的止损模式：

  • OFF - 无止损

  • Fixed Points - 设置距离入场点固定点数的止损

  • Low/High - 自动将止损放置在近期低点（买入）或高点（卖出）

  • ATR Based - 基于市场波动的动态止损，使用可自定义的周期和倍数

高级止盈 (TP) 模式 多种止盈选项以最大化您的利润：

  • OFF - 无止盈

  • Risk:Reward - 基于您期望的风险回报比（例如 1:2, 1:3）自动计算止盈

  • Fixed Points - 设置距离入场点固定点数的止盈

  • High/Low - 以近期高点（买入）或低点（卖出）为目标

  • ATR Based - 基于市场波动的动态止盈

智能移动止损 (Trailing Stop) 两种移动止损模式，以此获得最大的灵活性：

  • Auto Trail - 当价格向有利方向移动触发距离时，自动跟踪止损

  • Manual Trail - 按下一个键（T）激活移动止损

保本保护 (Breakeven)

  • 立即将所有仓位移动到保本位置（热键：E）

  • 在将止损移动到保本位置时考虑点差，以保持损失最小化。

精美的仪表板

  • 干净、极简的界面，不会遮挡您的图表

  • 6 种颜色主题：深色、蓝色、绿色、紫色、金色、海洋

  • 可最小化面板 - 需要时最大化屏幕空间

  • 所有设置均可即时编辑 - 无需重启

  • 动态界面根据所选模式进行调整

可自定义热键

  • 配置您自己的键盘快捷键

  • 快速参考面板显示所有活动热键

使用提示

  • 从模拟账户开始，直到您习惯该工具

  • 使用仪表板最小化功能保持图表整洁

  • 尝试不同的止损模式，找到最适合您策略的模式

  • 使用风险回报比 (Risk:Reward) 止盈模式进行一致的风险管理

  • 当您想让利润奔跑时，激活手动移动止损

  • 一旦获得足够利润，请使用保本功能


推荐产品
Trade Mirror Master
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
实用工具
Advanced Trade Mirror   is a powerful Forex tool designed for traders who need instant, seamless trade replication across multiple terminals on the same machine. With lightning-fast execution, it ensures zero lag in copying trades, maintaining precision and efficiency in high-speed trading environments. Get the Trade Mirror Follower here:  https://www.mql5.com/en/market/product/133890 Specification: Master ID: Identity value of master terminal, please use a unique value to prevent duplicated mas
FREE
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
实用工具
Advanced Trade Mirror   is a powerful Forex tool designed for traders who need instant, seamless trade replication across multiple terminals on the same machine. With lightning-fast execution, it ensures zero lag in copying trades, maintaining precision and efficiency in high-speed trading environments. Get the Trade Mirror Master here:  https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Specification: Master ID: Identity value of master terminal, please use a unique value to prevent duplicated mas
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
实用工具
功能： 自动使用 default.tpl 模板在当前时间周期（TF）打开市场观察中所有品种的图表，同时关闭其他所有图表（当前活动图表除外）。无需手动操作，快速分析多个品种的理想工具！ 特点： 自动化： 一键打开数十个图表。 安全性： 关闭无关图表，保留当前活动图表。 灵活性： 使用自定义的 default.tpl 模板（提前配置好即可！）。 当前周期： 图表与脚本启动时的活动图表时间周期一致。 安装： 将 OpenAllSymbolsSafe.mq5 复制到 MetaTrader 5 终端的 MQL5/Scripts 文件夹。 重启终端或刷新脚本列表（右键“脚本”→ 刷新 ）。 ️ 注意： 确保 default.tpl 保存在 MQL5/Profiles/Template/ 文件夹中。 脚本会关闭所有非当前图表，请确认不会影响工作流程。 若当前时间周期不支持，图表将使用该品种的最近可用周期。
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
实用工具
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Crash 5 EA
Wayne Ysel
专家
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
专家
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
VSA screener
Mikhail Nikolchak
实用工具
Imagine what results you could achieve in your manual trading if you had a tool that notifies you of a possible price reversal for all the symbols you are interested in at the same time (futures, stocks, forex or cryptocurrency)? VSA screener is just the right tool. It was created for traders who value their time and make their own trading decisions on opening or closing a position. The software monitors the presence of trading patterns on the preselected tickers under several timeframes (up to
FREE
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
实用工具
Signals Executor for Telegram is a Utility that allows you to execute and manage positions from messages sent in Telegram Chats. Chat messages are processed to check for the existence of commands, and the command will be executed if its parameters are valid. You need the Telegram Bot Token and Chat Id to configure the input parameters. It is possible to restrict the sending of commands through the User Id, which must be configured in the input parameters. Valid Commands: Buy and Sell: Market or
News Expert MT5
Maksim Neimerik
实用工具
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
实用工具
风险交易面板是为手动交易而设计的. 这是发送订单的另一种方式。 面板的第一个特点是使用控制线方便地下订单。 第二个特征是在存在止损线的情况下计算给定风险的交易量。 使用热键设置控制行: 获利-默认情况下T键; 价格-默认情况下p键; 止损-默认情况下，S键; 您可以在交易面板的设置中自行配置密钥。 运算算法: 1）-我们把水平在所需的地方（这是没有必要把所有的水平）; 2）-指定风险（可选）; 3)-点击绿色发送订单按钮; 4）-我们正在等待下订单，或者会出现带有错误消息的警报; 5)-如果我们想关闭当前符号的所有订单，通过魔术链接到专家顾问，然后点击关闭订单按钮。 您不应该多次按下发送订单按钮。 一次就够了。 下单后，按钮将呈现"未按下"状态。 要发送带有风险计算的订单，需要设置止损线并在交易面板的"风险"字段中设置风险。 否则，订单将以当前交易工具的最低手数放置。 风险是从账户余额计算出来的. 由于经纪商对保证金交易细节的限制，不可能承担100%的风险。 在"风险"字段中允许小数（例如，您可以以余额的0.5％的风险进行交易）。 如果指定的风险低于允许
FREE
Magic Signal Producer
Eslam Salman
实用工具
VSA Power Meter very powerful analysis method uses volume spread analysis to determine strongest currency and weakest currency and then gives signals based on it. VSA Power Meter System Features Analyze all available instruments. Clear panel that determines stronges and weakest currencies. Clear buy and sell signals. You can use it as independent trading system or as filter. VSA Power Meter   Trading Rules You can use VSA in two ways: Enter VSA signals. Use it as filter to determine strongest
Zone Trader MT5
Manuraj Dhanda
实用工具
Zone Trader is a utility for manual traders. It was kept as simple as possible without much clutter. User needs to drag the Green Line and Red Line to mark the trading zone and then press the button "Place Orders". That's it. Settings: Percent of equity per order - Default is 1. This equity will be divided among all the orders in the trading zone marked. Layers per Pair - Default 3. Set any number of layers as many you want. ATR Period for stop loss calculation - Default 14.
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
专家
按价格设置TP和SL – MT5自动订单修改器 自动为任意交易设置精确的TP和SL价格 ️ 适用于所有货币对和EA，可按符号或魔术号筛选 此EA允许您通过直接价格值（例如EURUSD的1.12345）来设置和应用精确的止盈（TP）和止损（SL）水平。无需点数或Pips。为所有订单或按图表/魔术号筛选实现干净、精准的交易管理。 主要功能: 通过精确价格即时修改TP和SL 应用于所有订单、当前图表或特定魔术号 ️ 输入0以移除TP或SL 连接到任意图表后自动运行 兼容所有交易品种 适用于: 想快速控制TP/SL的手动交易者 需要覆盖默认退出逻辑的EA用户 管理多订单或复杂头寸的交易者 有问题或建议吗？ 请留言提出您的问题或功能想法。 您的反馈将帮助我们改进未来版本。 Keywords: 按价格设置TP SL, MT5 TP SL管理, 自动SL TP MT5, 修改SL TP MT5, 交易管理EA, 专家顾问SL TP, 设置止盈价格, 设置止损价格, 应用TP SL MT5, MT5工具EA, SL TP覆盖,
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
实用工具
TP SL Bot - 新开立的 订单根据您的指示自动设置止损和止盈的工具。此外，还提供了一个计算器功能，可以计算在给定止损 / 止盈大小下，需要开立交易的数量来达到所需金 额。 有几种 选项来调整大小和参数： 1. 根据用 户指定的百分比来调整止损和止盈金额，作为账户余额的百分比。 2. 根據使用者指定的止盈和停損金額進行調整。 3. 根据开 仓价格的点数（ tick ）来 调整。 4. 根据开 仓价格的百分比来调整。 特点： 简单易用的界面 适用于市价 订单和挂单 适用于所有品种和 时间周期 多个工作模式 风险管理系统所需正确交易量的计算器 工作原理： ！工具在 订单开仓后接收到第一个 tick 时更改订单参数。 模式 1 （存款百分比）。您 设置了存款百分比以计算止损和止盈金额。计算以点数 （ tick ） 为单位进行。 模式 2 （ 金 额 ） 。您设置了期望的止损和止盈金额。工具会自动计算点数 （ tick ） 大小。 注意 ！ 前两种模式可能会有小 误差 ， 因为指定的金额不一定是最小 tick 值的倍数。 模式 3 （ 点数 ） 。您 设置了止损和止盈的点数 （ tick
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
实用工具
核心功能 智能交易管理 一键开仓平仓操作，支持自定义手数设置. 多种平仓模式：全部平仓、按方向平仓、按盈亏状态平仓. 专业风险控制控制风险 实时监控点差，避免高成本交易环境.可视化控制面板。 直观的图形界面所有功能一键操作. 实时显示仓位信息、盈亏状况、点差状态. 支持面板最小化、锁定功能，防止误操作 . 产品优势 高效便捷无需复杂设置,开箱即用 图形化操作,告别繁琐代码.实时数据更新，决策更及时. ️安全可靠点差监控，避免恶劣市场条件交易. 专业实用支持多种订单类型管理,灵活的手数配置 详细的仓位信息展示. 适用场景 手动交易者：提供专业的方便控制工具 效率追求者：一键式操作，提升交易效率.       如果你用的方便的话，记得分享给你的朋友！
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
专家
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
实用工具
此實用程式根據「SimSim ARROW」系列指標的訊號進行交易。 MetaT rader 4 版本 該實用程式與“SimSim ARROW”系列指標協同運行。 該實用程式與“ SimSim ARROW ”系列指標協同運行。 每個指標都有一個參數：「交易：無交易、買入和賣出、僅買入、僅賣出」。 如果此參數設定為以下值：“買入和賣出或僅買入或僅賣出”，則指標訊號將透過全域變數傳送到實用程序，從而允許其開啟交易。 實用參數。 Pr_FixLot = 0.0 以固定手數開倉。 Pr_Risk = 0.0% 根據風險百分比開倉。計算方法：手數 = 此品種最大手數 * Pr_Risk / 100。 Pr_Fix=0.0%固定收益的经常余额百分比。如果百分比>100，那么对于专家来说，这不再是一个百分比，以存款货币计算。如果利润达到指定的利润百分比或特定金额，则所有交易都将结束，工作将继续进行。 Pr_HourBegin = 00.00 開始交易的小時和分鐘（HH.MM）。 Pr_HourEnd = 23.59 結束交易的小時和分鐘（HH.MM）。 從 1.2 版本開始，引入了新的交易管理參數
FREE
Trade Manager Assistant MT5
Ianina Nadirova
实用工具
提升您的手动交易：使用 Trade Manager Assistant 实现精准、快速和自动化风险管理 获取完整的设置说明，并使用提供的免费演示版探索交易经理助手的功能。更多详情，请参阅链接 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758625       。 手动交易需要敏锐的分析和快速的决策，但执行错误、不一致的风险以及交易参数的混乱可能会使您损失利润并增加不必要的压力。 推出交易经理助理——您的必备副驾驶，旨在简化您的手动交易工作流程，确保您的图表上的精确度、控制力和自动化效率。 告别因执行缓慢或计算错误而导致的交易亏损。交易经理助手 (Trade Manager Assistant) 助您以专业人士的速度和精准度进行交易，让您专注于寻找交易机会，而由其处理关键管理事务。它不仅仅是一个助手；更是您通往更自信、更可控、更可能盈利的手动交易之路。 贸易经理助理提供了一套全面的工具，可通过直观的图表面板访问。 轻松的风险管理： 自动交易手数计算 ：根据您预设的风险百分比（例如，账户余额的 1%），即时计算正确的交易手数。确保每笔交易的风险保持一致，消除计
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
实用工具
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
实用工具
多功能交易仪表板简化了手动交易。交易和订单可视化、损益计算、一键交易、订单修改、盈亏平衡、追踪止损、部分止损、部分获利、按时平仓、权益止损和获利 - 所有这些操作只需单击一次或几次，使用热键或简单地用鼠标拖动图表上的水平即可完成。用户友好的界面允许您测试必要的方案并几乎立即开始使用该应用程序。即使订单发送延迟几分之一秒也会最终影响快速市场的整体财务结果，因此不要将时间花在手动交易前计算上。使用 Trade Master 可以更快、更高效地进行交易。 安装模拟账户试用版 | 用户手册 功能 - 下达新的市场订单和挂单。交易和订单可视化，使用鼠标拖动修改入场价、止损、获利。给定交易量自动计算风险和利润。给定风险自动计算交易量。固定价格水平、风险回报率、与当前价格的距离的选项。 - 盈亏平衡。可自定义入场价的盈亏平衡触发条件，可自定义受保护利润的大小。 - 追踪止损。可自定义触发条件，包括入场价、当前止损水平的步长、与当前价格的距离。 - 部分止损、部分止盈、定时平仓。可选择将交易拆分为任意数量的部分。平仓水平可以设置为固定价格（买入价、卖出价）、点数、点差、图表价格百分比、硬止损部分或硬止
MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe
Xin You Lin
实用工具
This "MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe" EA is a high-tech trading efficiency tool designed for modern traders. It does not perform any trading or decision-making. ​ It fundamentally solves the core pain point in traditional trading where forgotten pending orders or sudden market changes lead to tied-up capital and missed new opportunities, by automatically managing order expiration . ️ Core Working Principle: Intelligent Pending Order Management The core of this EA lies in its intell
PZ Trade Pad MT5
PZ TRADING SLU
4.41 (22)
实用工具
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
Virgilio Trading Helper
Luigi Lopez
实用工具
Virgilio is a multifunction control panel consisting of several panels, each of which performs one of the most useful functions used by traders. Its aesthetic is unique, designed to blend into any working environment and offer a user experience that makes work even more enjoyable. Its operativity is simple and intuitive, developed with attention to details to be as userfriendly as possible. Its main panel displays all the basic account and chart data. The first panel offers the user the possib
One Click Trader MT5 Demo
Andrzej Pierz
实用工具
Important! Demo version will work only on EURGBP. One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additiona
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
实用工具
TP & SL Calculator Indicator for MT5 The Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator is an effective risk and capital management tool designed for MetaTrader 5. It helps traders easily determine and set take profit (TP) and stop loss (SL) levels directly on the chart. This indicator improves trading efficiency through its dedicated control panel, which includes: Creating and managing TP and SL levels for both Buy and Sell positions Calculating trade volume in lots Displaying the Risk-to-Reward
FREE
Capital Manager
Pham Cong Chinh
实用工具
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Tool Auto Modify SLTP
Tran Van Luc
实用工具
Tool Auto Modify SLTP – Protect Your Trades, Optimize Your Strategy In trading, risk is always present. Just one forgotten SL/TP can turn a promising trade into a loss. Even experienced traders occasionally make mistakes. That’s why Tool Auto Modify SLTP was created – to keep you protected and let you focus on your strategy. Key Features: Manage Orders for All Symbols: Monitor and adjust SL/TP for all your trading pairs. Three Flexible Risk Modes: Point-Based: Set fixed SL/TP distances. Account
FREE
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
实用工具
MT5 交易复印机是 МetaТrader 5 平台的交易复印机 。 它复制外汇交易 之间   任何账户 MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 对于 COPYLOT MT5 版本（或 MT4   - MT4 MT5   -   MT4 对于 COPYLOT MT4 版本） 值得信赖的复印机！ MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 您还可以在 МТ4 终端 (   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ) 中 复制交易： COPYLOT CLIENT for MT4 此版本包括在终端 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5 之间 。 交易复制器用于在 2/3/10 终端之间复制交易/头寸。 支持从模拟账户和投资账户复制。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 使用它作为您在一个账户上交易的各种投资者账户的交易的同步器， - COPYLOT 会将您的交易复制到其他终端。 从 多个 终端复制到一个； 从一个终端复
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
实用工具
交易面板一键交易。 处理仓位和订单！ 通过 图表 或 键盘 进行交易 。 使用我们的交易面板，您只需单击一下即可直接从图表中执行交易，执行交易操作的速度比使用标准 MetaTrader 控件快 30 倍。 参数和函数的自动计算使交易者的交易更加快捷、方便。 图形提示、信息标签和有关贸易交易的完整信息均位于图表 MetaTrader 上。 MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 打开和关闭、反转和锁定、部分关闭/Autolot。虚拟/真实止损/止盈/追踪止损/盈亏平衡，订单网格... МetaТrader 5 中主要订单的交易控制面板 ：买入、卖出、buystop、buylimit、sellstop、selllimit、平仓、删除、修改、追踪止损、止损、获利。 有 5 个选项卡 可用：头寸、挂单、账户信息、信号和总利润。 Description on English VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞赛中 获得二等奖 。 注意！如果
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
实用工具
MT5 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 顾问功能 该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
实用工具
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
实用工具
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
实用工具
UTM Manager 是一款直观且易于使用的工具，可提供快速高效的交易执行。其中一项突出的功能是“忽略价差”模式，该模式使您能够以蜡烛的价格进行交易，完全忽略价差（例如，允许在 LTF 上交易更高价差的货币对，避免因价差而退出交易）。 UTM Manager 的另一个关键方面是其独特的本地交易复印机，允许在每个经纪商中灵活地运行不同的交易策略和设置，例如不同的 TP、BE 和风险规则。 交易执行： 快速高效的交易执行：通过点击图表上的入场价格和止损价格或使用一键固定止损尺寸功能轻松进入交易。 自动手数计算：根据预定义的风险设置计算手数，当通过拖动修改仓位时会重新计算手数。 能够同时处理一个或多个职位。 止盈和盈亏平衡： 灵活的止盈设置：通过特定的风险回报 (RR) 比率设置灵活的部分止盈水平。 可配置的自动盈亏平衡功能：当达到一定的利润水平时，将止损移至盈亏平衡点。 用户友好的界面： 用户友好的图形界面 (GUI)，可轻松保存和加载设置。 内置帮助工具提示来解释其他功能。 职位定制： 仓位定制和调整：经理将所有仓位绘制在图表上，通过拖动线条即可轻松定制和调整。 图表上的按钮： 图表
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
作者的更多信息
Simple Trading Manager
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (7)
实用工具
查看我的其他产品： 点击这里 可视化交易，轻松简便： 只需在图表上放置并拖动水平线，即可设置您的入场、止损和止盈水平。 所见即所得。可视化线条让您对您的交易设置一目了然。 自动手数计算： 停止承担超出您预期的风险。将您的风险设置为固定金额 或账户余额的百分比（例如，1%）。 EA 会根据您的止损距离即时计算出正确的手数，确保您的风险始终在控制之中。 全面支持订单类型： 市价执行：通过买入/卖出市价按钮即时进入市场。 挂单：轻松为您的特定策略设置买入/卖出限价单和买入/卖出止损单。如果市场价格过于接近，EA 甚至会自动调整线条。 高级盈利与交易管理： 多个止盈目标：分批确保您的利润。最多可设置4个部分止盈水平。信息标签会显示每个水平的风险/回报比和潜在利润。 自动移至保本点：轻松保护您的资本。一旦价格达到指定目标，EA 可以自动将您的止损移动到保本点。 智能百分比调整：当您启用或禁用止盈水平时，利润百分比会自动重新平衡，为您节省时间。 简洁清晰的界面： 控制面板让您能够访问所有设置，而不会让您的屏幕显得拥挤。 需要更多图表空间？只需将面板最小化为一个不显眼的小标签。 所有设置，包括线条
FREE
Ronin EA
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (4)
专家
实时信号： 点击这里 无马丁。无网格。无加仓。无AI。拒绝废话。 Ronin 是一款专业的交易工具，专为追求长期稳定性的交易者而设计。它旨在严格执行一种特定的、基于时间的策略。 这是一款专家级EA。其内部逻辑仅针对两种产品进行了开发和微调：黄金 (XAUUSD) 和美元/日元 (USDJPY)。您不需要复杂的设置文件或持续的优化。 输入参数及使用方法： 仅在 XAUUSD M1 图表上运行（它将同时交易 XAUUSD 和 USDJPY）。 经纪商GMT时区偏移 (Broker GMT Offset): 您必须在此处输入您的经纪商的GMT偏移量以同步时间。 大多数经纪商是 GMT+3，所以保持默认值 3 即可。如果您不确定，可以私信我。 例如：如果您使用 GMT+0 的经纪商（如 Exness），您必须输入 0。 交易品种设置 (Symbol settings): 如果您的经纪商为黄金或USDJPY使用非标准名称，请使用这些字段。 例如：如果您经纪商的黄金交易品种是 XAUUSDm，您必须在黄金品种字段中输入 XAUUSDm。否则，请保留默认设置。 XAUUSD 风险 (Risk f
CRT Model 1
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
专家
CRT Model 1 EA 是一款自动交易解决方案，旨在执行 CRT Model 1 策略，该策略专注于基于时间的区间分析、流动性扫荡（Liquidity Sweeps）和回调入场。 该智能交易系统（EA）定义特定的时间范围以建立高价和低价参考点。然后，它监控该范围之外的价格行为，以识别海龟汤（Turtle Soup/流动性扫荡），随后进行反转和回调入场。 策略逻辑 该 EA 基于以下逻辑顺序运行： 区间计算：计算“区间开始小时”和“区间结束小时”之间的价格行为的最高价（High）和最低价（Low）。 Model #1 入场模式： 做空设置：EA 等待一根蜡烛收盘价高于 CRT 高点。然后等待随后的蜡烛收盘价回到该水平之下。当价格回调至该水平时，执行入场。 做多设置：EA 等待一根蜡烛收盘价低于 CRT 低点。然后等待随后的蜡烛收盘价回到该水平之上。当价格回调至该水平时，执行入场。 重要提示 要交易凌晨 5 点（纽约时间）的 4 小时蜡烛区间，请将该时间转换为您的经纪商服务器时间（例如，IC Markets 为 12:00）。然后加上 4 小时作为蜡烛持续时间。设置：CRT Rang
Scalper Pal MT4
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
实用工具
Scalper Pal 是一款功能强大且易于使用的交易工具，旨在通过闪电般的执行速度、灵活的风险管理和智能自动化功能来增强您的手动交易。非常适合剥头皮交易者、日内交易者以及任何重视交易速度和精确度的人。 MT5 版本： 点击这里 为什么选择 Scalper Pal？ 当您需要进行以下操作时，手动交易可能会充满挑战： 在快速的市场波动中迅速执行交易 即时计算止损和止盈水平 同时管理多个仓位 无需持续监控即可追踪止损 Scalper Pal 通过直观的仪表板和键盘快捷键解决了所有这些问题，让您完全掌控交易。 主要功能 快速执行 使用键盘热键即时执行买入和卖出订单（B 为买入，S 为卖出） 一键即时平仓所有头寸（C） 使用数字键（1-9）平仓单个交易 为最大速度而优化 - 无延迟，无需等待 灵活的止损选项 (Stop Loss) 选择适合您交易风格的止损模式： OFF - 无止损 Fixed Points - 在距离入场点固定点数处设置止损 Low/High - 自动将止损放置在近期低点（买入）或高点（卖出） ATR Based - 基于市场波动性使用可自定义的周期和倍数设置动态止损 高级
筛选:
无评论
回复评论