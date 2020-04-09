Scalper Pal
- 实用工具
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Scalper Pal 是一款功能强大且易于使用的交易工具，旨在通过闪电般的执行速度、灵活的风险管理和智能自动化功能来增强您的手动交易。非常适合剥头皮交易者、日内交易者以及任何重视交易速度和精准度的人。
MT4版本：点击这里
为什么选择 Scalper Pal？ 当您需要处理以下情况时，手动交易可能会充满挑战：
-
在市场快速波动期间快速执行交易
-
即时计算止损和止盈水平
-
同时管理多个仓位
-
无需持续监控即可跟踪止损
Scalper Pal 通过直观的仪表板和键盘快捷键解决了所有这些问题，让您完全掌控局势。
主要功能
快速执行
-
使用键盘热键即时执行买入和卖出订单（B 买入，S 卖出）
-
按下一个键（C）即可立即关闭所有仓位
-
使用数字键（1-9）关闭单个交易
-
针对最大速度进行了优化 - 无延迟，无需等待
灵活的止损 (SL) 选项 选择适合您交易风格的止损模式：
-
OFF - 无止损
-
Fixed Points - 设置距离入场点固定点数的止损
-
Low/High - 自动将止损放置在近期低点（买入）或高点（卖出）
-
ATR Based - 基于市场波动的动态止损，使用可自定义的周期和倍数
高级止盈 (TP) 模式 多种止盈选项以最大化您的利润：
-
OFF - 无止盈
-
Risk:Reward - 基于您期望的风险回报比（例如 1:2, 1:3）自动计算止盈
-
Fixed Points - 设置距离入场点固定点数的止盈
-
High/Low - 以近期高点（买入）或低点（卖出）为目标
-
ATR Based - 基于市场波动的动态止盈
智能移动止损 (Trailing Stop) 两种移动止损模式，以此获得最大的灵活性：
-
Auto Trail - 当价格向有利方向移动触发距离时，自动跟踪止损
-
Manual Trail - 按下一个键（T）激活移动止损
保本保护 (Breakeven)
-
立即将所有仓位移动到保本位置（热键：E）
-
在将止损移动到保本位置时考虑点差，以保持损失最小化。
精美的仪表板
-
干净、极简的界面，不会遮挡您的图表
-
6 种颜色主题：深色、蓝色、绿色、紫色、金色、海洋
-
可最小化面板 - 需要时最大化屏幕空间
-
所有设置均可即时编辑 - 无需重启
-
动态界面根据所选模式进行调整
可自定义热键
-
配置您自己的键盘快捷键
-
快速参考面板显示所有活动热键
使用提示
-
从模拟账户开始，直到您习惯该工具
-
使用仪表板最小化功能保持图表整洁
-
尝试不同的止损模式，找到最适合您策略的模式
-
使用风险回报比 (Risk:Reward) 止盈模式进行一致的风险管理
-
当您想让利润奔跑时，激活手动移动止损
-
一旦获得足够利润，请使用保本功能