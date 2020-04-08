StrategySchedule

这个指标是一种使用线来建立某些蜡烛读数的策略，这将有助于交易者的计算和交易。

该指标本身是一个常规的移动平均线，有两种颜色：明暗两种颜色，从而向交易者显示在给定时间内当前情况下的市场行为的性质，并根据颜色指示，指示哪些交易在这个阶段是最好的交易：要么买，要么卖。

但指标的垂直和水平线使交易者有权仔细观察他的结论，如果交易者在某个时间进行交易，更是如此，因为这个指标在指标设置中以交易者自己设定的某段时间内的水平线计算蜡烛的最大和最小开盘和收盘，并将其除以第三条线，显示交易者自己设定的某段时间内的最大和最小平均值。 为了方便交易者，我添加了第三条垂直线，在日内交易中将显示今天的交易结束。

该指标在H1期间正常工作。 我没有在其他时期检查它。

然后，我将免费发布一个专家顾问，一种帮助手动交易的面板，可以安装这个指标。 这是这个顾问的链接：https://www.mql5.com/en/code/66175

PS:现在我按周期点击图表并查看烛台，看到h1周期和图表M30和M15，M5和M1的计算正在进行。 但他认为这也是正确的。 也就是说，如果你指定了早上-0和晚上-8，那么8-0=8个柱，指标将计算8个柱的收盘和开盘的高点和低点，这意味着在M30图表上，指标将计算16个柱，而在M15图表上，指标将计算32个柱。 在H4图表上，指标只需2根柱线即可进行计算。 这是很好的，我现在已经看到了这一点，并检查了我有机会完善我的计算功能，因此，我需要在用户设置中显示这些参数。..

