CrocodileChangingTrend

这个专家顾问在工作中使用了两个指标，鳄鱼和移动平均线（我隐藏了这些指标的设置

并且设置中没有）。

顾问的工作是打开他的第一个停止购买订单（一个挂起的停止订单）

如果当前价格处于亏损状态，则开始建立卖出和停止卖出订单的模型

打开的第一个采购订单。

在达到顾问设置中指定的一定利润后，顾问关闭所有位于

市场上的那一刻是在顾问设置中指定的魔术数字下。

在这里，我们可以说顾问只在下跌趋势下进行销售。

但是，一旦当前价格越过第一个开放的买入订单，那么，根据情况，顾问就会在

在一定的距离，它将打开另一个停止挂起的采购订单增加的金额，这样当

当打开这个订单时，补偿损失，并且由于当前价格上涨并且趋势变为-Up，那么达到

在设置中指定一定金额后，顾问将关闭属于该顾问的所有订单,

目前在市场上。

但是，如果当前价格没有上涨，并且它的第一个公开买入订单是错误的，而当前的价格本身就是错误的

价格将返回到它的位置，在趋势下降（出售），然后达到设置中指定的一定数量,

顾问将关闭属于该顾问的所有订单，并获得一定的利润或更多（一切都将取决于

设置中指定的回滚力）。





"Opening Orders" ; extern double Lots = 0.2 ; 购买订单的金额 extern int Slippage = 50 ; 从购买订单的当前价格开始的滑点 extern int Magic1 = 1911 ; 顾问命令的神奇数字 extern int Magic2 = 1912 ; 顾问命令的神奇数字 extern int FirstBuyOne = 3 ; 此参数显示卖出订单之后 这将是可能的专家顾问打开一个大的转移地段。 在下一个趋势中，有一个挂起的止损单可以买进 extern int FirstBuyTwo = 0 ; 此参数表示市场中应该有多少买入订单。 extern int FirstBuyThree = 1 ; 此参数表示市场中应该有多少买入订单。 extern int OpeningDistanceBuy = 100 ; 此参数负责与当前价格的距离。 一个挂起的停止购买订单将被打开. extern int NextOrderBuyOne = 100 ; 此参数指示与第一个打开订单的距离。 达到当前值后，智能交易系统将打开一个挂起的 增加购买金额以改变其趋势的停止订单 并以利润摆脱这种局面 extern int FirstSellOne = 1 ; 它表示在打开多少个卖单之后 后续卖单 extern int FirstSellTwo = 3 ; 它指示此参数将达到多少个卖出订单。 打开卖单，达到这个数字后，它就会停止 公开销售订单 extern int FirstSellThree = 1 ; 它指示此参数将等于多少卖单。 之后，将打开卖单。 extern int OpeningDistanceSell = 100 ; 与当前价格的距离，待定止损订单将被打开 卖出订单 extern int NextOrderSellOne = 400 ; 此处显示了与第一个未结采购订单的距离。 当达到当前价格时，将打开延迟止损。 卖出订单 extern int NextOrderSellTwo = 400 ; 上一次公开卖出订单上方的距离在这里显示. 达到当前价格后，将打开后续订单。 待售 extern int NextOrderSellThree = 600 ; 这里显示了低于第一个公开卖出订单的距离. 达到当前价格后，将打开后续订单。 待售 "Order Opening Time" ; extern int IncludeBuy = 1 ; 顾问将在什么小时后打开采购订单 extern int TheSwitchBuy = 15 ; 顾问将在什么小时后停止打开采购订单？ extern int IncludeSell = 1 ; 什么小时后，顾问将打开卖单 extern int TheSwitchSell = 15 ; 什么小时后，顾问将停止打开卖单 "Trend Change" ; extern double MoveToTop = 50.0 ; 将用于进行上升趋势过渡的订单批次的数量 extern double MoveToDown = 2.0 ; 在销售趋势中的后续销售订单的数量增加 "Closing Orders" ; extern double clos = 10.0 ; 市场上所有订单将被关闭的金额 属于这个顾问



