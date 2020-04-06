CrocodileChangingTrend
- 专家
- Iurii Kuksov
- 版本: 1.0
- 激活: 5
这个专家顾问在工作中使用了两个指标，鳄鱼和移动平均线（我隐藏了这些指标的设置
并且设置中没有）。
顾问的工作是打开他的第一个停止购买订单（一个挂起的停止订单）
如果当前价格处于亏损状态，则开始建立卖出和停止卖出订单的模型
打开的第一个采购订单。
在达到顾问设置中指定的一定利润后，顾问关闭所有位于
市场上的那一刻是在顾问设置中指定的魔术数字下。
在这里，我们可以说顾问只在下跌趋势下进行销售。
但是，一旦当前价格越过第一个开放的买入订单，那么，根据情况，顾问就会在
在一定的距离，它将打开另一个停止挂起的采购订单增加的金额，这样当
当打开这个订单时，补偿损失，并且由于当前价格上涨并且趋势变为-Up，那么达到
在设置中指定一定金额后，顾问将关闭属于该顾问的所有订单,
目前在市场上。
但是，如果当前价格没有上涨，并且它的第一个公开买入订单是错误的，而当前的价格本身就是错误的
价格将返回到它的位置，在趋势下降（出售），然后达到设置中指定的一定数量,
顾问将关闭属于该顾问的所有订单，并获得一定的利润或更多（一切都将取决于
设置中指定的回滚力）。
"Opening Orders"; extern double Lots = 0.2; 购买订单的金额 extern int Slippage = 50; 从购买订单的当前价格开始的滑点 extern int Magic1 = 1911; 顾问命令的神奇数字 extern int Magic2 = 1912; 顾问命令的神奇数字 extern int FirstBuyOne = 3; 此参数显示卖出订单之后 这将是可能的专家顾问打开一个大的转移地段。 在下一个趋势中，有一个挂起的止损单可以买进 extern int FirstBuyTwo = 0; 此参数表示市场中应该有多少买入订单。 extern int FirstBuyThree = 1; 此参数表示市场中应该有多少买入订单。 extern int OpeningDistanceBuy = 100; 此参数负责与当前价格的距离。 一个挂起的停止购买订单将被打开. extern int NextOrderBuyOne = 100; 此参数指示与第一个打开订单的距离。 达到当前值后，智能交易系统将打开一个挂起的 增加购买金额以改变其趋势的停止订单 并以利润摆脱这种局面 extern int FirstSellOne = 1; 它表示在打开多少个卖单之后 后续卖单 extern int FirstSellTwo = 3; 它指示此参数将达到多少个卖出订单。 打开卖单，达到这个数字后，它就会停止 公开销售订单 extern int FirstSellThree = 1; 它指示此参数将等于多少卖单。 之后，将打开卖单。 extern int OpeningDistanceSell = 100; 与当前价格的距离，待定止损订单将被打开 卖出订单 extern int NextOrderSellOne = 400; 此处显示了与第一个未结采购订单的距离。 当达到当前价格时，将打开延迟止损。 卖出订单 extern int NextOrderSellTwo = 400; 上一次公开卖出订单上方的距离在这里显示. 达到当前价格后，将打开后续订单。 待售 extern int NextOrderSellThree = 600; 这里显示了低于第一个公开卖出订单的距离. 达到当前价格后，将打开后续订单。 待售 //--- // "Order Opening Time"; extern int IncludeBuy = 1; 顾问将在什么小时后打开采购订单 extern int TheSwitchBuy = 15; 顾问将在什么小时后停止打开采购订单？ extern int IncludeSell = 1; 什么小时后，顾问将打开卖单 extern int TheSwitchSell = 15; 什么小时后，顾问将停止打开卖单 //--- // "Trend Change"; extern double MoveToTop = 50.0; 将用于进行上升趋势过渡的订单批次的数量 extern double MoveToDown = 2.0; 在销售趋势中的后续销售订单的数量增加 //--- // "Closing Orders"; extern double clos = 10.0; 市场上所有订单将被关闭的金额 属于这个顾问