CrocodileChangingTrend

这个专家顾问在工作中使用了两个指标，鳄鱼和移动平均线（我隐藏了这些指标的设置

并且设置中没有）。

顾问的工作是打开他的第一个停止购买订单（一个挂起的停止订单）

如果当前价格处于亏损状态，则开始建立卖出和停止卖出订单的模型

打开的第一个采购订单。

在达到顾问设置中指定的一定利润后，顾问关闭所有位于

市场上的那一刻是在顾问设置中指定的魔术数字下。

在这里，我们可以说顾问只在下跌趋势下进行销售。

但是，一旦当前价格越过第一个开放的买入订单，那么，根据情况，顾问就会在 

在一定的距离，它将打开另一个停止挂起的采购订单增加的金额，这样当

当打开这个订单时，补偿损失，并且由于当前价格上涨并且趋势变为-Up，那么达到

在设置中指定一定金额后，顾问将关闭属于该顾问的所有订单,

目前在市场上。

但是，如果当前价格没有上涨，并且它的第一个公开买入订单是错误的，而当前的价格本身就是错误的

价格将返回到它的位置，在趋势下降（出售），然后达到设置中指定的一定数量,

顾问将关闭属于该顾问的所有订单，并获得一定的利润或更多（一切都将取决于

设置中指定的回滚力）。


"Opening Orders";

extern double Lots             = 0.2;  购买订单的金额

extern int Slippage            = 50;   从购买订单的当前价格开始的滑点

extern int Magic1              = 1911; 顾问命令的神奇数字

extern int Magic2              = 1912; 顾问命令的神奇数字

extern int FirstBuyOne         = 3;    此参数显示卖出订单之后
                                       这将是可能的专家顾问打开一个大的转移地段。
                                       在下一个趋势中，有一个挂起的止损单可以买进 

extern int FirstBuyTwo         = 0;    此参数表示市场中应该有多少买入订单。

extern int FirstBuyThree       = 1;    此参数表示市场中应该有多少买入订单。

extern int OpeningDistanceBuy  = 100;  此参数负责与当前价格的距离。
                                       一个挂起的停止购买订单将被打开.

extern int NextOrderBuyOne     = 100;  此参数指示与第一个打开订单的距离。
                                       达到当前值后，智能交易系统将打开一个挂起的
                                       增加购买金额以改变其趋势的停止订单
                                       并以利润摆脱这种局面

extern int FirstSellOne        = 1;    它表示在打开多少个卖单之后 
                                       后续卖单

extern int FirstSellTwo        = 3;    它指示此参数将达到多少个卖出订单。 
                                       打开卖单，达到这个数字后，它就会停止
                                       公开销售订单

extern int FirstSellThree      = 1;    它指示此参数将等于多少卖单。
                                       之后，将打开卖单。

extern int OpeningDistanceSell = 100;  与当前价格的距离，待定止损订单将被打开
                                       卖出订单

extern int NextOrderSellOne    = 400;  此处显示了与第一个未结采购订单的距离。
                                       当达到当前价格时，将打开延迟止损。
                                       卖出订单

extern int NextOrderSellTwo    = 400;  上一次公开卖出订单上方的距离在这里显示.
                                       达到当前价格后，将打开后续订单。
                                       待售

extern int NextOrderSellThree  = 600;  这里显示了低于第一个公开卖出订单的距离.
                                       达到当前价格后，将打开后续订单。
                                       待售
//--- 
//   

"Order Opening Time";

extern int IncludeBuy    = 1;  顾问将在什么小时后打开采购订单

extern int TheSwitchBuy  = 15; 顾问将在什么小时后停止打开采购订单？

extern int IncludeSell   = 1;  什么小时后，顾问将打开卖单

extern int TheSwitchSell = 15; 什么小时后，顾问将停止打开卖单
//---
//

"Trend Change";

extern double MoveToTop  = 50.0; 将用于进行上升趋势过渡的订单批次的数量

extern double MoveToDown = 2.0;  在销售趋势中的后续销售订单的数量增加
//---
//  

"Closing Orders";

extern double clos       = 10.0; 市场上所有订单将被关闭的金额
                                 属于这个顾问


作者的更多信息
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
实用工具
大家好。.  我想告诉你一点关于这个在金融外汇市场交易的面板。 该面板是用MQL4编程语言编写的，旨在帮助打开某些头寸的市场订单。 它适用于常规和挂单。 也就是说，它打开卖和买订单，如买入，卖出，BuyLimit，SellLimit，BuyStop，SellStop。 它还打开了一个挂单网络，包括网格订单，即同时限制挂单和停止挂单。 此面板还关闭挂单。 未来订单的设置位于面板的顶部: 1. 数量是订单的数量（这个参数不影响市场订单，也不会立即打开，假设一个价格有100个订单），并指示点击一个按钮将打开多少挂单。 2. 批次是您的订单将被打开的价格 3. takeprofit是您的订单将以利润关闭的市场价格。 4. 止损是您的订单亏损平仓的市场价格 5. 距离是您的挂单将被打开的当前价格的距离。 6. dist-setka是该面板将要打开的挂单之间的距离。 P.S.takeprofit和stoploss参数以点为单位给出，转换并指示价格与未平仓订单价格的距离，之后订单将被关闭。 另一个特点是，如果打开了几个订单，那么takeprofit和stoploss将为所有订单设
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
专家
这个专家顾问使用带有某些参数的移动平均线来打开订单. 他总是会打开第一笔交易来购买，但是，在某些设置下，他只能打开交易来出售。 为了关闭订单，他使用利润，之后他将关闭所有订单并重新开始他的工作。 到目前为止，它作为鞅和作为networker。 extern double Lots                = 0.20; - 从这个参数，这是您将使用的货币的值 为了交易，专家顾问开始工作。 也就是第一个开 如果你有一个帐户，终端机的订单将以0.20美元开出 美元和采购订单将被打开。 接下来，顾问将研究鞅原则，参数将负责增加交易 MultiplierBuy. 如果价格可能会失去，那么使用StepBuy参数，您可以准确地设置位置和位置 与打开的无利可图订单的距离打开另一个采购订单，从而补偿 对于在新开的订单之前开的订单所造成的损失。 附：这里需要注意的是，这个参数 不能等于"零-0"，因为乘法在代码中进行，在这种情况下会有一个错误，第二个和后续的 如果当前价格出现亏损，订单将不会被打开。 但如果你想让你的顾问 如果我交易了一个手并打开了一个订单网络，那么这个参数应该是"1-1"。 ex
BreakingTrend
Iurii Kuksov
专家
突破趋势顾问打开第一个位置只是为了购买订单。 接下来，他会看到如果价格出现亏损，那么在一定的亏损距离内，他会将一个挂起的止损单卖出，增加一批，以弥补亏损，并在结束买卖订单时固定利润。 然后整个交易实际上是按照这种逻辑进行的。 这些是顾问的设置: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - 此参数负责在打开第一个位置时购买大量, 采购订单。 extern double MultiplyingLotForFirstTime = 3.0 ; - 这个参数回答了它将增加（乘以）的数字, 打开挂单的初始购买批次 出售，以弥补未结采购订单的损失 当达到一定的利润时，关闭所有订单（用于购买 和销售），这是在市场上和参与拍卖。 在某种程度上，这是这个顾问的策略：只为购买打开订单，并通过放置挂起 销售订单，交易者通常会设置止损，如果价格从第一次开盘就亏损 订单，那么交易者就有机会在这笔损失上赚钱。 理论上，这个OrderCloseBy函数可在 mql4语言，但并非所有经纪商都允许它在交易中使用。 在这里，手数乘以3.0，
CalorieGetter
Iurii Kuksov
专家
这个专家顾问实际上是一个鞅和跟踪只适用于购买订单与Magic1。 对于所有其他oders，拖钓不起作用。 根据EnteringMarket参数，EA将打开 订单较少或更频繁。 这取决于移动平均线彼此之间的距离，并且这个距离越大， 购买订单的打开频率较低。 该策略的含义很简单：打开采购订单，并根据价格的行为，这 我们不知道，但使用挂单，我们将假设并预测其进一步移动，并且 因此，我们将努力赚取。 是的，如果价格如此，顾问不会为卖出和买入订单打开鞅 地段将达到10.00以上，超过10.00的一切将被除以4并乘以3，并且 因此，它将从鞅转移到一个常规的网格顾问的销售和购买订单与 不超过十手的运气增加了很多. extern double LotsBuy               = 0.20 ; - 以你的经纪商开立的帐户货币计算的地段价值 第一个采购订单。 extern int TakeProfitBuy            = 300 ; -以点数计算的利润订单的收盘价。 extern int TakeProfitBuyStop        = 500 ; -有利润的挂起止损单的收盘价
MartinZ
Iurii Kuksov
专家
这是一位在鞅系统上工作的普通顾问。 根据平均价格的交集下订单。 在这里，必须说，在第二个和随后的订单打开后具有利润的收盘价，例如，对于 销售，以点数衡量，不计算在内。 也就是说，您自己将不得不在策略测试器中运行Ea交易 并为特定货币对正确准备其设置等。 你提供给你的资产 经纪人。 extern double Lots= 0.01 ;    -这是第一个买入和卖出订单将被打开的批量价格。 extern int TakeProfit= 400 ;   -这是以点为单位的价格，订单将以利润关闭。 extern int TPB= 300 ;             -这是两个或更多订单的收盘价将以点为单位的价格                                             采购订单的利润。 extern int TPS= 400 ;             -这是两个或更多订单的收盘价将以点为单位的价格                                            销售订单利润。 extern int StopLoss= 1000 ;    -
MartinZDouble
Iurii Kuksov
专家
顾问使用鞅系统工作。 他根据移动平均线时间表打开交易。 要打开，它使用周期M15和不同的 价格计算周期和不同的转变. 在这里，必须说，在第二个和随后的订单打开后具有利润的收盘价，例如，对于 销售，以点数衡量，不计算在内。 也就是说，您自己将不得不在策略测试器中运行Ea交易 并为特定货币对正确准备其设置等。 你提供给你的资产 经纪人。 extern double Lots= 0.20 ;-这是第一个买入和卖出订单将被打开的批量价格。 extern int TakeProfit= 400 ;-这是以点为单位的价格，订单将以利润关闭。 extern int TPB= 300 ;-这是两个或更多订单的收盘价将以点为单位的价格                                    采购订单的利润。 extern int TPS= 400 ;-这是两个或更多订单的收盘价将以点为单位的价格                                    销售订单利润。 extern int StopLoss= 1000 ;-此参数不起作用。 extern int Slipage
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
专家
在这里，这个顾问缺少魔术数字。 在某种程度上，这是一个缺点，因为这是不可能的 在同一终端中打开两个或多个智能交易系统，因为它们会相互干扰。 但是 这不会发生在不同的终端上。 它们在代码本身中，因为顾问工作并在其逻辑中使用它们 完全神奇的订单号。 也就是说，它是顾问工作逻辑的一部分，没有它，就没有办法。 在进入市场时，顾问使用当前价格的不同平均值的大量读数，以及控制 及时打开当前柱，得出结论并打开买入或卖出订单。 他交易的重点是始终跟上趋势。 extern double Lots= 0.20 ;在您的经纪人开立的帐户的货币中的地段的价值                                  第一个采购订单。 extern int TakeProfit= 400 ;-具有利润的订单的收盘价，以点数计算，用于购买。 extern int TPB= 300 ;-具有利润的挂单止损订单的收盘价，以                                   分，进行购买。 extern int TPS= 350 ;-具有利润的挂单止损订单的收盘价，以             
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
专家
这个EA是第一个的延续，但它打开了很多倍的订单。 为啥? 因为我加了 趋势搜索控制他使用挂单. 也就是说，他记得价格在哪个方向移动， 他打开最后一个订单的地点和原因。.. 所以这个顾问总是朝着正确的方向前进。 它唯一的缺点是如果您没有正确设置它并使其与这些设置一起工作。 他还考虑了当前价格的平均值，并得出一些结论并打开结果 交易。 它还控制当前柱的打开并分析之前打开的位置。 唯一的缺点是我没有指定从当前价格以点为单位打开挂单。 有可能当我改进它时，我肯定会将此参数添加到设置中。.. extern double Lots= 0.20 ;-在您的经纪人开立的账户货币中的手数的价值                                    第一个采购订单。 extern double LotsStop= 0.08 ;-止损挂单的手数值。 extern double LotsLimit= 0.08 ;-限价挂单的手数值。 extern int TakeProfit= 400 ;-具有利润的订单的收盘价，以点数计算，用于购买。 extern int TPB= 300 ;-具有利润的订
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
专家
这位顾问的工作逻辑非常普通。 要进入市场，它使用具有不同值的移动平均线 并根据这些比率，它打开，总是打开第一个购买交易。 已经基于她和她的行为 建立他的行为的以下模型。 就是！... 专家顾问不使用止盈和止损，而是关闭 订单以实现一定的利润，在设置中指示，没有少。.. 也许更多，但不是更少。 extern double Lots     = 0.2 ; 这是决定交易规模的值-交易量。 extern int Magic       = 1121 ; 顾问命令的神奇数字。 // //--- // extern int EnteringMarketBuy = 100 ; 这是两个移动平均线进入市场的距离。 // //--- // extern int FirstTransition        = 500 ; 距离第一个开放的买入订单的距离，如果价格是 如果你茫然而去，那么当你到达这个距离时，它就会开放 待定停止售卖令 extern int FirstIncrease1         = 3 ; 乘数由什么数字将增加交易的初始交易量 关闭两个已经盈利的相反订单 extern int F
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
实用工具
这是一个常规面板，放置买卖订单网络。 这个专家顾问关闭设置中定义的利润订单。 然后，有一个名为Ladder的参数，其中包括订单之间的距离开始增加由梯形参数指示的点（这里，在主要设置中，它是10点），这意味着二阶是10点，三阶是20点，四阶 然后，你需要知道这个顾问是什么，因为这不是在设置中，但它会影响这个顾问提出的策略的逻辑。. 假设在这里的设置中，顾问将打开五个订单。.. 或购买。.. 或出售。.. 好。.. 但是，当打开订单时，它会将下一个打开订单的手数增加先前打开订单的一半。 也就是说，如果您在设置中设置了0.1手，那么根据方案将打开五个订单，第一个更接近当前价格的订单将以0.1手的价格打开。 第二，对于给定的步骤，这里50点的步骤将以0.15手的价格打开。 第三个，在另一个50点之后，将以大约0.22手的价格开盘。 第四个，以0.33手的价格通过50点的设定步骤。 第五个，以0.49手的价格设定50点。 也就是说，通过打开订单，这个顾问将增加每个后续订单的一半数量的前一个订单每次。 这种交易的逻辑是什么？ （我通常使用日间交易和未平仓头寸，在上午10:00之前的某个时间。.
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
专家
专家顾问与鳄鱼指示器一起工作。 他总是第一个打开买入订单并从中建立他的交易行为。 一旦当前价格越过绿线向上并且酒吧关闭，下一个酒吧就会打开 一个挂起的止损订单购买。  一旦当前价格向下穿过绿线，如果挂单还没有打开，它就被删除。 如果已打开订单，则将关闭订单的金额设置为关闭它。 如果，尽管如此，目前的价格将是亏损的开放订单，然后在一定的距离, 在设置中指定，EA将使用鞅方法打开另一个采购订单。 谁不想 为了让鞅工作，然后在这个参数，在设置中，你需要把一个和批量乘以 单位将由第一个开放订单设置中指定的批次数量给出  假设在设置中指定，在第三个买入订单进入市场后，如果当前 价格仍然倾向于下跌，然后将打开延迟止损以关闭利润订单。 一个增加批量的卖出订单，打开这个订单，当前价格趋于下降将关闭所有订单 位于市场与顾问的神奇数字。 也就是说，它将关闭四个订单-一个用于销售，三个用于  购买。 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ; 购买订单的金额。   extern int Slippage     = 5
MosquitoBite
Iurii Kuksov
专家
专家顾问根据设置进行交易。.. 侵略性不是侵略性的-在这里，当你设置它时，它会交易。 作为他的战略的一个特点，应该强调什么？ 而事实上，顾问打开这样的交易。.. 如果他根据指定的参数打开买入交易，那么通过设置中的某些点，如果只要有卖出信号，那么在买入订单下方，他就会打开卖出交易。 而恰恰相反。 如果他根据指定的参数打开了卖出交易，那么买入交易将在卖出交易之上打开。 那么，我应该对顾问的交易说些什么？ 所以，如果你设置时间，比如说，从3.00到10.00，那么顾问只会打开从3.00到10.00的交易，他将在终端窗口完成所有其余的工作，货币对，这是拖网，如果你在设置中指定拖网，最重要的是-关闭交易，如果这些交易是由这个顾问打开的。 专家顾问在交易中使用两个指标：移动平均线和鳄鱼。 一旦鳄鱼指标的绿线向上穿过鳄鱼指标的蓝线和指标的蓝线，相应地，鳄鱼指标的绿线向上穿过120个周期的移动平均线，顾问就会开始买入交易。 如果鳄鱼指标的绿线向下穿过鳄鱼指标的蓝线，鳄鱼指标的蓝线，以及鳄鱼指标的绿线，与鳄鱼指标的绿线相应地向下穿过120周期的移动平均线，那么顾问就会打开一个卖出订单。 这些是这个专家顾
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
专家
这个顾问的想法与鞅相似，但不是很鞅。 起初，我想隐藏它的逻辑，但我将介绍一个事实，即我仍然必须部分地披露它的特性与设置，在一个地方，我将不得不指定它的参数，以便买家在逻辑上不会有混淆，因为在我看来，程序员在思维逻辑上与普通人略有不同。 而且，出于这个原因，就个人而言，我将尝试在描述中揭示更多关于这位顾问的工作。 首先，我为这个顾问设定了账户余额的全部限额，顾问只会在这个限额足以让他进行交易之前才开始交易。 在这里，您需要知道，如果顾问进入回撤并且不打开订单，保证金追缴限额本身不会拯救您，但由于他将在他的未平仓交易中遭受损失，顾问最终将耗尽您 出于这个原因，在某些情况下，最好提供贸易顾问。 如果您在顾问设置中指定Limit-1.0(one)，则可以禁用该限制。  限制参数是您的帐户余额除以指定的数字. 假设您的账户余额为10,000美元，如果您在限额字段中指定数字10.0，顾问将以1,000美元的价格开始交易，其余的账户金额将作为回撤保险，因为每个人都知道价格在一段时间后恢复到原来的位置，一切都会恢复正常，一切都会正常。 耐心。   为什么顾问不太马丁格尔？ 因为他已经违反了这个结
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
专家
为什么对冲？ 因为这个顾问的策略会尽量节省你的投资。 这就是为什么这个顾问不使用止损，他的策略仅仅是为了获胜，并且在外汇市场发生的危急情况下，他会试图通过打开交易来节省您的资金。 XAUUSD货币对的截图图表显示了顾问在什么时候进入对冲状态并试图节省资本，而与此同时甚至没有赚到很多钱（图表上的这些向上的条纹显示了顾问如果能赚到多少钱。..）在这个过程中改变设置也不是一件好事，因为货币对有一种波浪，它在其中移动的走廊。 当然，也有例外，但价格几乎总是回到通常的路线，并顽固地朝着设定的方向移动。 如果这次她没有得到什么，她一定会回来得到她当时没有得到的东西。 这就是人类心灵的运作方式。 因此，最好根据您所投注的货币对的历史设置一个专家顾问，在一段时间内运行它，降低风险，然后上路。 顾问打开第一笔买入交易，如果当前价格向利润方向发展，那么当在设置中达到一定的利润时，顾问将关闭这个订单并打开一个新的买入订单。 为了打开第一个订单，顾问使用内置在终端中的鳄鱼指示器。 买入趋势的开始是当绿线向上穿过红色和蓝色线时，以及当当前买入价格高于绿线的当前价格时的交叉点。 如果价格没有达到设定的利润并开始下
That Day
Iurii Kuksov
指标
该指标在其创建中是普通的。 它计算高点和低点，并将它们与平均价格相关联。 它唯一的美妙之处在于它将过去一天的参数与今天的参数相关联，这就是为什么我称之为"那天。"它是为H1小时图表的时间段开发的。 这就是他行为正确的地方。 在设置中，很容易设置参数：长度决定平均价格。 参数：prim指示指标将使用哪个价格来计算平均价格。 例如，如果您在图表上放置两个指标，并使用prim参数为一个指标指定低价，并为另一个指标指定高价，那么这两个指标将创建一个走廊。 此外，两个指标可用于设置止损。 假设第一个参数是prim=Low，第二个参数是=中位数，根据买入或卖出订单的放置，止损可以移动到中线之外。 参数：count负责计算最大和最小值。 即要计数的条数。
StrategySchedule
Iurii Kuksov
指标
这个指标是一种使用线来建立某些蜡烛读数的策略，这将有助于交易者的计算和交易。 该指标本身是一个常规的移动平均线，有两种颜色：明暗两种颜色，从而向交易者显示在给定时间内当前情况下的市场行为的性质，并根据颜色指示，指示哪些交易在这个阶段是最好的交易：要么买，要么卖。 但指标的垂直和水平线使交易者有权仔细观察他的结论，如果交易者在某个时间进行交易，更是如此，因为这个指标在指标设置中以交易者自己设定的某段时间内的水平线计算蜡烛的最大和最小开盘和收盘，并将其除以第三条线，显示交易者自己设定的某段时间内的最大和最小平均值。 为了方便交易者，我添加了第三条垂直线，在日内交易中将显示今天的交易结束。 该指标在H1期间正常工作。 我没有在其他时期检查它。 然后，我将免费发布一个专家顾问，一种帮助手动交易的面板，可以安装这个指标。 这是这个顾问的链接： https://www.mql5.com/en/code/66175 PS:现在我按周期点击图表并查看烛台，看到h1周期和图表M30和M15，M5和M1的计算正在进行。 但他认为这也是正确的。 也就是说，如果你指定了早上-0和晚上-8，那么8-0
Wax Candle
Iurii Kuksov
专家
专家顾问按级别进行交易。 也就是说，级别是在顾问的设置中设置的：早上是计算级别的时候，晚上是计算的时候，在这段时间内，顾问将计算收盘和开盘的高点和低点，然后才会通过买入和卖出低于最低点的止损挂单来打开高于最高点的止损挂单。 顾问设置中的nottrade参数负责顾问打开挂单的时间。 顾问没有止损。 如果价格处于亏损状态，专家顾问会打开一个柜台订单来关闭前一个订单。 顾问在最大和最小水平之间的中间打开一个反订单. 他打开这个订单的数量增加了。 为啥? 这里有这样一个细节，即柜台订单的手数越大，柜台订单就越快地将主要订单关闭到关闭订单顾问设置中指定的利润。 但如果对单没有达到收盘价，市场价格再次从对单回滚，顾问将开始打开一个对单网络，以帮助关闭主单。 我想了一些事情，并添加了一个止损，并添加了一个面板手动交易挂单到这个专家顾问。 换句话说，您可以在设置中启用自动顾问或手动面板。 止损也可以自己手动设置，或者您可以依靠自动智能交易系统，它还可以根据情况和情绪在一个级别或另一个级别的设置中设置止损以供选择。 一个修改也被添加到顾问，止损拖钓，但它不是不存在于手动交易，在这里，与手动交易，你将不得
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
专家
顾问计算市场上的主要参与者，得出的结论是，主要参与者已准备好下注，此时顾问打开两个挂起的止损订单，以止损买入和卖出，因为市场上可能没有一个主要参与者，谁会把毯子拉向哪个方向？! 因此，最好设置一个最小止损，因为如果当前价格反转，并且一个主要玩家将所有赌注都押在赢钱上，那么最好立即关闭亏损订单，而不是稍后造成一定的损失。 顾问的箭头，或终端图表上的fakir的魔杖显示趋势的方向，预测每日趋势将发展的方向或预期按当前价格细分的事件。 顾问在货币对上表现良好：XAUUSD，余额为10,000美元，在10年内赚得超过400万美元，而顾问的交易量为5.0手或每笔交易（订单）5美元。 基于此，我们可以说，如果一切都除以10，那么以capital1,000的资本和每个订单0.5手的速度，您可以在10年内赚取超过$400,000。 而且，知道这一切，并与你有，比如说，两个这样的顾问，一个可以用10,000美元推出，积累超过100,000，并把顾问交易不是每笔交易5.0手，而是每笔交易前1.0手， 此外，专家顾问在GBPJPY货币对上显示了良好的结果。 顾问对订单也有很好的修改，实际上和终端本身对订单的
Your Accountant
Iurii Kuksov
专家
这一次，我将提供一位将从事倒卖的顾问。 是的，是的，这是通过倒票，因为在他的策略中没有其他方法。 他主要在H1每小时图表上进行剥头皮，但您也可以将其设置为其他时段。 但他不会在日线图上工作，因为他的工作是由烛台计算的，由每日蜡烛计算的，这只是日线图上的一件事，顾问没有什么可跳舞的。 在顾问的设置中，有早上和晚上的参数负责顾问的工作时间，从什么时候开始，在什么时候顾问将交易。 为什么是会计？ 因为你将不得不计算差异一点，这将取决于你的欲望。 病人会赢的，这是事实。 顾问的策略简单明了. 别以为是我编的。 最有可能的，但在这里我假设很多人都知道这种策略，因为许多经纪人禁止放置大量挂单并对挂单设置限制。 我不是在开玩笑。 我只是展示了它，并以编程方式在专家顾问中实现了它，这是一种传播策略。 也就是说，两个挂单被放置在离当前价格一定距离的地方，其中一个是买入止损，另一个是卖出限价，或者是卖出止损，另一个是买入限价。..  当然还有止损，这里是关闭一个止损订单的距离，另一个是利润和从利润中扣除损失的距离，这将是您的最终利润。 基于此，有必要仔细考虑顾问的设置并仔细计算一切。 当然，启动这个专家顾
