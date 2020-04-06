BreakingTrend

突破趋势顾问打开第一个位置只是为了购买订单。 接下来，他会看到如果价格出现亏损，那么在一定的亏损距离内，他会将一个挂起的止损单卖出，增加一批，以弥补亏损，并在结束买卖订单时固定利润。 然后整个交易实际上是按照这种逻辑进行的。

这些是顾问的设置:

-- LOT ---

extern double lots                       = 0.2; - 此参数负责在打开第一个位置时购买大量,
                                                  采购订单。

extern double MultiplyingLotForFirstTime = 3.0; - 这个参数回答了它将增加（乘以）的数字,
                                                  打开挂单的初始购买批次
                                                  出售，以弥补未结采购订单的损失
                                                  当达到一定的利润时，关闭所有订单（用于购买
                                                  和销售），这是在市场上和参与拍卖。
在某种程度上，这是这个顾问的策略：只为购买打开订单，并通过放置挂起
销售订单，交易者通常会设置止损，如果价格从第一次开盘就亏损
订单，那么交易者就有机会在这笔损失上赚钱。 理论上，这个OrderCloseBy函数可在
mql4语言，但并非所有经纪商都允许它在交易中使用。 在这里，手数乘以3.0，等于0.6
购买待售止损单时的批次，而第一个Stordertoclose参数将显示哪一个
在距离第一个开放的买入订单的距离，一个挂起的卖出订单将被打开，如果当前的价格
穿过你设置的这个障碍，在这个障碍中，你设置了这个距离，允许你的损失。
挂单本身将被打开，加上您在此参数中指定的距离的50点。

extern double IncreasingLotForSecondTime = 4.0; - 此参数回答当前一个将增加的数字
                                                  手数(0.6)，已等于2.4手，并有一个未平仓订单 
                                                  出售，如果突然，当前价格再次变化 
                                                  趋势的方向将开始亏损已经在开放 
                                                  一个卖单，但有了这一切，她会补偿她 
                                                  如果第一个打开的买入订单出现亏损，那么我们会尝试 
打开一个挂起的止损单购买，以便当达到一定的利润时，这是在closelotprofit参数中指定的
，我们市场上所有的订单都将被关闭，我们将重新开始我们的策略。 它应该
请注意，closelotprofit参数从指定的参数起作用，并且可以更大，但不小于指定的参数
参数。 购买的挂起止损单将通过TheSecondOrderToClose参数在指定距离处打开,
当达到当前价格时，从当前价格购买500点的挂起停止订单
价格将被打开，它将被设计为购买价格增长的突然市场波动，以便打开和立即关闭
我们市场上所有的订单都是为了重新开始你的交易策略. TheSecondOrderToClose距离为
从一个未平仓的卖单加上500点表示.

extern double IncreasingLotForThirdTime  = 3.0; - 如果这里一切都出了问题，一切都不顺利，那么
                                                  此参数将负责增加当前待售地段 
                                                  我们会试着在离第一个我们很远的地方打开
                                                  一个开放的位置购买和，手将已经等于7.2手
                                                  出售。 P.S：这里有必要注意到一个功能，延迟
订单可以大量放置，但这不是他们将在市场上打开的事实。

extern double IncreasingLotForFourthTime = 5.0; - 那么，这个参数已经可以说是一个生命线 
                                                  顾问，并将增加当前地段的指定数目及 
                                                  它将等于36.0手用于打开采购订单。 而这一个
                                                  参数与第四阶关闭参数交互 
                                                  它表示与第一个开放订单的距离
它的目的是打开一个关闭的购买订单和关闭所有订单，并在同一时间改变
进一步交易的趋势，这样你就可以重新开始。


--- ORDER OPENING DISTANCE ---

extern int TheFirstOrderToClose  = 100; - 此参数负责打开停止订单出售的距离
                                          加上50点从第一个开放购买订单。

extern int TheSecondOrderToClose = 150; - 这个参数负责打开一个挂起的止损单购买加
                                          500点从一个已经开放的卖出停止订单。

extern int TheThirdOrderToClose  = 200; - 此参数用于打开卖单并计算  
                                          与第一个打开的采购订单的距离，位于
                                          市场。

extern int TheFourthOrderToClose = 5800; - 此参数负责打开顾问的最后一个订单，
                                           达到将打开采购订单以关闭的目标
                                           所有在市场上并改变趋势的订单开始交易
                                           的操作重复进行。

--- THE DISTANCE FOR PENDING ORDERS ---
input int SellingToCloseAPurchase  = 50; 打开第一个挂单卖单的距离
                                          关闭采购订单
input int PurchaseToCloseTwoOrders = 100; 第二个挂单买入订单的开仓距离,
                                          关闭买卖订单


--- CLOSE ---
input int morning = 0; 挂起的采购订单将被关闭的时间
input int evening = 4; 待定采购订单从什么时候开始停止关闭

extern double closelotprofit = 0.01; - 此参数负责所有订单将被关闭的利润
                                       位于市场并由该顾问开设。 P.S：这里应该注意
                                       这样一个功能，当价格波动时，订单将被关闭更多
                                       指定的参数，但不能少。 也就是说，如果您指定10.0，那么，现在
                                       在市场上打开的订单量将不等于10.0订单将不会关闭。 
但如果订单量等于市场价格的波动: 10.01, 11.0, 12.0, 13.0 20.0, 等。 然后命令将是
关闭。 也就是说，参数指示订单将至少关闭此参数。 也就是说，如果订单量
是9.99，那么订单不会被关闭。


-- TREND LINE ---

enum TREND - 这些是指示趋势计算周期的参数的枚举。
{
   Period_M1   = PERIOD_M1,
   Period_M5   = PERIOD_M5,
   Period_M15  = PERIOD_M15,
   Period_M30  = PERIOD_M30,
   Period_H1   = PERIOD_H1,
   Period_H4   = PERIOD_H4,
   Period_D1   = PERIOD_D1,
   Period_W1   = PERIOD_W1,
   Period_MN1  = PERIOD_MN1
};
input TREND trendline; - 在此参数中，您只需指定您将计算的周期
                         顾问工作并打开第一个订单的趋势。

extern int Last  = 1; - 此参数指示柱线的最低价格。 最后一个酒吧列在这里和它的
                        最低价格。 如果您将0设置为零，则计算将以当前价格进行。

extern int First = 20; - 此参数指示柱线的最低价格。 第二十条列于此，其
                         最低价格。 如果您将0设置为零，则计算将以当前价格进行。

PS：这里应该指出的是，顾问开始工作的下降趋势。 但可以做到的是，他也会
开始交易的上升趋势。 怎么样？ 交换值。 有单位的地方，放二十个,
在有二十个的地方，放一个。



--- MAGIC NUMBER ---

extern int magic1 = 111; - 这是一阶的幻数。
extern int magic2 = 123; - 这是二阶的幻数。
extern int magic3 = 124; - 这是三阶的幻数。
extern int magic4 = 125; - 这是四阶的幻数。
推荐产品
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
专家
We do not want to make you confused with an imaginary high profit screenshot from Strategy Tester which has no relation/guarantee of future profit! We just want to tell you the real thing about our EA. TrendEx Pro has been developed to trade on Gold specially, combining multiple strategies algorithm to ensure Trend catching and trading on. It can identify both short and long trends and opens positions accordingly with excellent built-in risk management logic. There is no use of any dangerous met
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
专家
Matrix Arrow EA MT4 是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易 Matrix Arrow Indicator 的 MT4 信号。 Matrix Arrow Indicator MT4 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用 Matrix Arrow EA MT4 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易 Matrix Arrow Indicator MT4 信号，或使用 100% 算法交易选项 100% 自动交易！ 注意力:   如果您想用您的
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
专家
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
专家
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
专家
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Riders
Alexandr Nyukhin
5 (1)
专家
網格交易系統採用GunLines RSI、Bollinger Bands指標，依據總利潤平倉，部分平倉及避險部位。 訊號 https://www.mql5.com/ru/signals/1525221?source=Site +Profile+Seller 貨幣對：EURUSD、GBPUSD、EURGBP、AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。 時間範圍：M15 此顧問程式僅安裝在一張圖表上，用於交易所有品種 如果經紀商使用後綴（例如 CAD.с），您應該在設定中輸入後綴 設定  固定手數 0.01  風險批次 風險 20  手數動態 10000  固定初始存款錯誤  最大手數=10 最大手數  允許對沖 - True  可交易貨幣對  布林通道第 20 期  RSI 週期 - RSI 週期 30  最大 RSI 值 - 25  時間框架 OPO_TimeFrame 15
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
专家
解锁您的交易潜力，使用智能资金化HFT EA！ 无需VPS/无需设置文件/享受即插即用/请查看下方的简易设置视频 限时促销价格 我很兴奋地分享我的交易秘密——智能资金化EA。我已经用完美的成功率征服了数百个挑战，现在轮到您提升您的交易游戏了！ 此EA旨在通过允许使用其服务的道具公司的HFT挑战。如果挑战不允许使用HFT/资金账户/实盘账户，请不要使用它。 智能资金化HFT EA的独特之处： 挑战掌控： 在几乎所有HFT挑战中经过验证的成功，确保了100%的成功率。它不仅仅是一个工具；它是一个经过验证的强大工具。 极致简约： 无需陷入复杂的设置或VPS设置。加载它，调整手数大小，然后点击运行按钮——极致简约。 为什么分享？时间宝贵，挑战可能真的令人头疼。由于我不能再承担更多的挑战，我想，为什么不分享财富呢？所以我们来到了这里。 独家限时租赁选项：限时抓住机会在MQL5市场以促销价格租赁智能资金化EA。在您的挑战中测试它，体验它的魔力。 购买它：准备承诺？购买智能资金化EA，将您的交易提升到新的水平。在成功的挑战后请留下真实的评论。 评论激励：对于买家，这里有一个特别的待遇。留下评论后，如
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
专家
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
专家
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
专家
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
NOVA EurUsd EA
Gabriel Beaird
专家
TRADING PAIR: EUR/USD CANDLE TIME: 5M  BROKER: IG https://www.ig.com LEVERAGE: 1:200 NOVA EurUsd EA uses RSI , CCI , Stop Loss and it locks profits and sustains little drawdown by trailing its profits.   Bars in test     262084 Ticks modelled   75562166 Modelling quality       90.00 % Mismatched charts errors         4 Initial deposit 10000.00 Spread  Current ( 6 ) Total net profit         3417.50 Gross profit     33101.90 Gross loss      - 29684.40 Profit factor   1.12 Expected payoff 0.64 A
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
专家
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Moneyflow trader
Thomas Kjelvik
专家
Moneyflow trader is an EA based on the MFI indicator. It  doesn't use martingale or grid. Open trades are based on MFI compared to mfi a spesified number of candels back in time. It closes trades by stoploss or a set of rules based on MA.  Check out my other products:  https://www.mql5.com/en/users/tkjelvik/seller#products EA is most suitable for traders who like a lot of action and trades.  Input parameters MAperiode: Moving average periode used by the close function mfiperiode: Moneyflow
EA Two MA
Ruslan Pishun
5 (1)
专家
The Expert Advisor trades by two Moving Average lines. There are also two types of order closing: 1) if there is an opposite signal, 2) closing order by take profit, stop loss, and trailing stop. You can configure Moving Average indicators. Key Advantages Ability to work with fixed lot and MM. Six trailing stop modifications. Easy to use. Two types of order closing. The EA works with all brokers. Parameters General Order Type – trade directions. Use_Risk_MM – if true , lot size is increased wh
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
专家
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
专家
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Project Infinity
Sergey Yarmish
专家
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
专家
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
专家
专家顾问"背离进展» 对于EA的工作，您需要从代码库部分下载指标-http：//www。 mql5. com/ru/code/32437-并将其放置在MQL4/Indicators文件夹中 建议参数D1欧元/美元: 止盈-250;止损-30;关闭相反的信号=false; 此ea交易是中期的，仅用于在D1期交易。 EA交易两个指标的发散信号，这些指标被精心选择用于一对工作，因此它们在一对中分散账户，这非常方便。 Ea交易还提供向电子邮件地址发送短信通知并在终端中显示通知。 时间框架专家顾问不适合年轻用户，因为有太多的价格噪音。如果止损等于零，止损将设置在最近两天的最大值或最小值，具体取决于交易类型。 如果需要，您可以将点添加到止损（30）或（-15），或从最大值减去，并使其更接近开盘价，这原则上不推荐。 提供相反信号的平仓，如果交易是在相同类型的信号上进行的，则有必要应用它。 此外，在这
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
专家
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Superiority in Calculations MT4
Pavel Malyshko
专家
The uniqueness of this expert is that he uses one common set. for most Expert Advisors, this is not applicable and will not work because most Expert Advisors have either sets that you can download yourself or embedded in the code for each currency pair. This Expert Advisor uses only 1 set for all 20 currency pairs. the adviser can work with a small deposit starting from $50. I differ from many developers in that I continue. improve your products. The main goal is to make such products that u
Trend Momentum
Gonzalo Melendi Mancebo
专家
Trend Momentum use indicators as EMAs, MACD and an algorithm to detect trends. After first conditions as been reached, it computes crossing angles of the EMAs to set the trigger. Money management is aloud to set percentage lots or fixed lot. After TP1 is reached, SL is moved to Entry point in order to reduce risk. Parameters for Buy Trades and Sell Trades are separated for optimization process. Default parameters EURUSD - 1H.
Down Under
Thomas Bradley Butler
专家
Down Under 在 1 小时的时间范围内交易澳元/美元对。 该 EA 交易 ATR 和 OHLC。 它在这个时间范围内为这对格式化。 复合使用分钟。 手数和最大。 批量。 余额的百分比是在获胜交易中复合的。 随着余额波动，手数也会波动。 设置： 毫米风险% 毫米批次 最大手数 没有什么可以改变的。 这没有马丁格尔或对冲能力。 唯一需要更改的其他功能是，如果您交易的是澳元/美元的差价合约。 在经纪人平台上按小数点更改。 风险免责声明 期货、期权和货币交易都有很大的潜在回报，但也有很大的潜在风险。 为了投资这些市场，您必须意识到风险并愿意接受它们。 Down Under 在 1 小时的时间范围内交易澳元/美元对。 该 EA 交易 ATR 和 OHLC。 它在这个时间范围内为这对格式化。 复合使用分钟。 手数和最大。 批量。 余额的百分比是在获胜交易中复合的。 随着余额波动，手数也会波动。 设置： 毫米风险% 毫米批次 最大手数 没有什么可以改变的。 这没有马丁格尔或对冲能力。 唯一需要更改的其他功能是，如果您交易的是澳元/美元的差价合约。 在经纪人平台
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
专家
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
专家
Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
专家
HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
专家
Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith 是面向 XAUUSD（黄金）的强大且自律的算法交易系统。 它 不 使用高风险手法（如网格、马丁等），并且每一笔交易都由 止损 保护。 逻辑：识别 趋势行情 并交易 回撤 ，每个信号只开 一 单。 无需复杂设置——默认参数已为实盘优化：将 EA 拖到图表即可开始交易。 为什么更可靠 安全结构： 无网格、无加倍、无摊平——仅按纪律性入场并设置 SL。 入场纪律： 一信号 → 一持仓。 聚焦 XAUUSD： 逻辑针对黄金在 M5 周期的波动特性精调。 少见优势（黄金）： 固定 TP:SL = 1:1 。 一次 TP 盈利可覆盖一次 SL 亏损，便于控制回撤与规划收益。 限量价格 当前价格仅限 5 份 。之后价格 将上调 。 立即以优惠价格入手 Gold Zenith 。 Live signal 运行环境与用法 交易品种： XAUUSD 周期： M5 账户类型： ECN / RAW / RAZOR（非强制，但点差越低越好） 运行时间： 全天
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
专家
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get GOLD Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! GOLD Scalper PRO is a ful
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
作者的更多信息
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
实用工具
大家好。.  我想告诉你一点关于这个在金融外汇市场交易的面板。 该面板是用MQL4编程语言编写的，旨在帮助打开某些头寸的市场订单。 它适用于常规和挂单。 也就是说，它打开卖和买订单，如买入，卖出，BuyLimit，SellLimit，BuyStop，SellStop。 它还打开了一个挂单网络，包括网格订单，即同时限制挂单和停止挂单。 此面板还关闭挂单。 未来订单的设置位于面板的顶部: 1. 数量是订单的数量（这个参数不影响市场订单，也不会立即打开，假设一个价格有100个订单），并指示点击一个按钮将打开多少挂单。 2. 批次是您的订单将被打开的价格 3. takeprofit是您的订单将以利润关闭的市场价格。 4. 止损是您的订单亏损平仓的市场价格 5. 距离是您的挂单将被打开的当前价格的距离。 6. dist-setka是该面板将要打开的挂单之间的距离。 P.S.takeprofit和stoploss参数以点为单位给出，转换并指示价格与未平仓订单价格的距离，之后订单将被关闭。 另一个特点是，如果打开了几个订单，那么takeprofit和stoploss将为所有订单设
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
专家
这个专家顾问使用带有某些参数的移动平均线来打开订单. 他总是会打开第一笔交易来购买，但是，在某些设置下，他只能打开交易来出售。 为了关闭订单，他使用利润，之后他将关闭所有订单并重新开始他的工作。 到目前为止，它作为鞅和作为networker。 extern double Lots                = 0.20; - 从这个参数，这是您将使用的货币的值 为了交易，专家顾问开始工作。 也就是第一个开 如果你有一个帐户，终端机的订单将以0.20美元开出 美元和采购订单将被打开。 接下来，顾问将研究鞅原则，参数将负责增加交易 MultiplierBuy. 如果价格可能会失去，那么使用StepBuy参数，您可以准确地设置位置和位置 与打开的无利可图订单的距离打开另一个采购订单，从而补偿 对于在新开的订单之前开的订单所造成的损失。 附：这里需要注意的是，这个参数 不能等于"零-0"，因为乘法在代码中进行，在这种情况下会有一个错误，第二个和后续的 如果当前价格出现亏损，订单将不会被打开。 但如果你想让你的顾问 如果我交易了一个手并打开了一个订单网络，那么这个参数应该是"1-1"。 ex
CalorieGetter
Iurii Kuksov
专家
这个专家顾问实际上是一个鞅和跟踪只适用于购买订单与Magic1。 对于所有其他oders，拖钓不起作用。 根据EnteringMarket参数，EA将打开 订单较少或更频繁。 这取决于移动平均线彼此之间的距离，并且这个距离越大， 购买订单的打开频率较低。 该策略的含义很简单：打开采购订单，并根据价格的行为，这 我们不知道，但使用挂单，我们将假设并预测其进一步移动，并且 因此，我们将努力赚取。 是的，如果价格如此，顾问不会为卖出和买入订单打开鞅 地段将达到10.00以上，超过10.00的一切将被除以4并乘以3，并且 因此，它将从鞅转移到一个常规的网格顾问的销售和购买订单与 不超过十手的运气增加了很多. extern double LotsBuy               = 0.20 ; - 以你的经纪商开立的帐户货币计算的地段价值 第一个采购订单。 extern int TakeProfitBuy            = 300 ; -以点数计算的利润订单的收盘价。 extern int TakeProfitBuyStop        = 500 ; -有利润的挂起止损单的收盘价
MartinZ
Iurii Kuksov
专家
这是一位在鞅系统上工作的普通顾问。 根据平均价格的交集下订单。 在这里，必须说，在第二个和随后的订单打开后具有利润的收盘价，例如，对于 销售，以点数衡量，不计算在内。 也就是说，您自己将不得不在策略测试器中运行Ea交易 并为特定货币对正确准备其设置等。 你提供给你的资产 经纪人。 extern double Lots= 0.01 ;    -这是第一个买入和卖出订单将被打开的批量价格。 extern int TakeProfit= 400 ;   -这是以点为单位的价格，订单将以利润关闭。 extern int TPB= 300 ;             -这是两个或更多订单的收盘价将以点为单位的价格                                             采购订单的利润。 extern int TPS= 400 ;             -这是两个或更多订单的收盘价将以点为单位的价格                                            销售订单利润。 extern int StopLoss= 1000 ;    -
MartinZDouble
Iurii Kuksov
专家
顾问使用鞅系统工作。 他根据移动平均线时间表打开交易。 要打开，它使用周期M15和不同的 价格计算周期和不同的转变. 在这里，必须说，在第二个和随后的订单打开后具有利润的收盘价，例如，对于 销售，以点数衡量，不计算在内。 也就是说，您自己将不得不在策略测试器中运行Ea交易 并为特定货币对正确准备其设置等。 你提供给你的资产 经纪人。 extern double Lots= 0.20 ;-这是第一个买入和卖出订单将被打开的批量价格。 extern int TakeProfit= 400 ;-这是以点为单位的价格，订单将以利润关闭。 extern int TPB= 300 ;-这是两个或更多订单的收盘价将以点为单位的价格                                    采购订单的利润。 extern int TPS= 400 ;-这是两个或更多订单的收盘价将以点为单位的价格                                    销售订单利润。 extern int StopLoss= 1000 ;-此参数不起作用。 extern int Slipage
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
专家
在这里，这个顾问缺少魔术数字。 在某种程度上，这是一个缺点，因为这是不可能的 在同一终端中打开两个或多个智能交易系统，因为它们会相互干扰。 但是 这不会发生在不同的终端上。 它们在代码本身中，因为顾问工作并在其逻辑中使用它们 完全神奇的订单号。 也就是说，它是顾问工作逻辑的一部分，没有它，就没有办法。 在进入市场时，顾问使用当前价格的不同平均值的大量读数，以及控制 及时打开当前柱，得出结论并打开买入或卖出订单。 他交易的重点是始终跟上趋势。 extern double Lots= 0.20 ;在您的经纪人开立的帐户的货币中的地段的价值                                  第一个采购订单。 extern int TakeProfit= 400 ;-具有利润的订单的收盘价，以点数计算，用于购买。 extern int TPB= 300 ;-具有利润的挂单止损订单的收盘价，以                                   分，进行购买。 extern int TPS= 350 ;-具有利润的挂单止损订单的收盘价，以             
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
专家
这个EA是第一个的延续，但它打开了很多倍的订单。 为啥? 因为我加了 趋势搜索控制他使用挂单. 也就是说，他记得价格在哪个方向移动， 他打开最后一个订单的地点和原因。.. 所以这个顾问总是朝着正确的方向前进。 它唯一的缺点是如果您没有正确设置它并使其与这些设置一起工作。 他还考虑了当前价格的平均值，并得出一些结论并打开结果 交易。 它还控制当前柱的打开并分析之前打开的位置。 唯一的缺点是我没有指定从当前价格以点为单位打开挂单。 有可能当我改进它时，我肯定会将此参数添加到设置中。.. extern double Lots= 0.20 ;-在您的经纪人开立的账户货币中的手数的价值                                    第一个采购订单。 extern double LotsStop= 0.08 ;-止损挂单的手数值。 extern double LotsLimit= 0.08 ;-限价挂单的手数值。 extern int TakeProfit= 400 ;-具有利润的订单的收盘价，以点数计算，用于购买。 extern int TPB= 300 ;-具有利润的订
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
专家
这位顾问的工作逻辑非常普通。 要进入市场，它使用具有不同值的移动平均线 并根据这些比率，它打开，总是打开第一个购买交易。 已经基于她和她的行为 建立他的行为的以下模型。 就是！... 专家顾问不使用止盈和止损，而是关闭 订单以实现一定的利润，在设置中指示，没有少。.. 也许更多，但不是更少。 extern double Lots     = 0.2 ; 这是决定交易规模的值-交易量。 extern int Magic       = 1121 ; 顾问命令的神奇数字。 // //--- // extern int EnteringMarketBuy = 100 ; 这是两个移动平均线进入市场的距离。 // //--- // extern int FirstTransition        = 500 ; 距离第一个开放的买入订单的距离，如果价格是 如果你茫然而去，那么当你到达这个距离时，它就会开放 待定停止售卖令 extern int FirstIncrease1         = 3 ; 乘数由什么数字将增加交易的初始交易量 关闭两个已经盈利的相反订单 extern int F
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
实用工具
这是一个常规面板，放置买卖订单网络。 这个专家顾问关闭设置中定义的利润订单。 然后，有一个名为Ladder的参数，其中包括订单之间的距离开始增加由梯形参数指示的点（这里，在主要设置中，它是10点），这意味着二阶是10点，三阶是20点，四阶 然后，你需要知道这个顾问是什么，因为这不是在设置中，但它会影响这个顾问提出的策略的逻辑。. 假设在这里的设置中，顾问将打开五个订单。.. 或购买。.. 或出售。.. 好。.. 但是，当打开订单时，它会将下一个打开订单的手数增加先前打开订单的一半。 也就是说，如果您在设置中设置了0.1手，那么根据方案将打开五个订单，第一个更接近当前价格的订单将以0.1手的价格打开。 第二，对于给定的步骤，这里50点的步骤将以0.15手的价格打开。 第三个，在另一个50点之后，将以大约0.22手的价格开盘。 第四个，以0.33手的价格通过50点的设定步骤。 第五个，以0.49手的价格设定50点。 也就是说，通过打开订单，这个顾问将增加每个后续订单的一半数量的前一个订单每次。 这种交易的逻辑是什么？ （我通常使用日间交易和未平仓头寸，在上午10:00之前的某个时间。.
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
专家
专家顾问与鳄鱼指示器一起工作。 他总是第一个打开买入订单并从中建立他的交易行为。 一旦当前价格越过绿线向上并且酒吧关闭，下一个酒吧就会打开 一个挂起的止损订单购买。  一旦当前价格向下穿过绿线，如果挂单还没有打开，它就被删除。 如果已打开订单，则将关闭订单的金额设置为关闭它。 如果，尽管如此，目前的价格将是亏损的开放订单，然后在一定的距离, 在设置中指定，EA将使用鞅方法打开另一个采购订单。 谁不想 为了让鞅工作，然后在这个参数，在设置中，你需要把一个和批量乘以 单位将由第一个开放订单设置中指定的批次数量给出  假设在设置中指定，在第三个买入订单进入市场后，如果当前 价格仍然倾向于下跌，然后将打开延迟止损以关闭利润订单。 一个增加批量的卖出订单，打开这个订单，当前价格趋于下降将关闭所有订单 位于市场与顾问的神奇数字。 也就是说，它将关闭四个订单-一个用于销售，三个用于  购买。 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ; 购买订单的金额。   extern int Slippage     = 5
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
专家
这个专家顾问在工作中使用了两个指标，鳄鱼和移动平均线（我隐藏了这些指标的设置 并且设置中没有）。 顾问的工作是打开他的第一个停止购买订单（一个挂起的停止订单） 如果当前价格处于亏损状态，则开始建立卖出和停止卖出订单的模型 打开的第一个采购订单。 在达到顾问设置中指定的一定利润后，顾问关闭所有位于 市场上的那一刻是在顾问设置中指定的魔术数字下。 在这里，我们可以说顾问只在下跌趋势下进行销售。 但是，一旦当前价格越过第一个开放的买入订单，那么，根据情况，顾问就会在  在一定的距离，它将打开另一个停止挂起的采购订单增加的金额，这样当 当打开这个订单时，补偿损失，并且由于当前价格上涨并且趋势变为-Up，那么达到 在设置中指定一定金额后，顾问将关闭属于该顾问的所有订单, 目前在市场上。 但是，如果当前价格没有上涨，并且它的第一个公开买入订单是错误的，而当前的价格本身就是错误的 价格将返回到它的位置，在趋势下降（出售），然后达到设置中指定的一定数量, 顾问将关闭属于该顾问的所有订单，并获得一定的利润或更多（一切都将取决于 设置中指定的回滚力）。 "Opening Orders" ; extern
MosquitoBite
Iurii Kuksov
专家
专家顾问根据设置进行交易。.. 侵略性不是侵略性的-在这里，当你设置它时，它会交易。 作为他的战略的一个特点，应该强调什么？ 而事实上，顾问打开这样的交易。.. 如果他根据指定的参数打开买入交易，那么通过设置中的某些点，如果只要有卖出信号，那么在买入订单下方，他就会打开卖出交易。 而恰恰相反。 如果他根据指定的参数打开了卖出交易，那么买入交易将在卖出交易之上打开。 那么，我应该对顾问的交易说些什么？ 所以，如果你设置时间，比如说，从3.00到10.00，那么顾问只会打开从3.00到10.00的交易，他将在终端窗口完成所有其余的工作，货币对，这是拖网，如果你在设置中指定拖网，最重要的是-关闭交易，如果这些交易是由这个顾问打开的。 专家顾问在交易中使用两个指标：移动平均线和鳄鱼。 一旦鳄鱼指标的绿线向上穿过鳄鱼指标的蓝线和指标的蓝线，相应地，鳄鱼指标的绿线向上穿过120个周期的移动平均线，顾问就会开始买入交易。 如果鳄鱼指标的绿线向下穿过鳄鱼指标的蓝线，鳄鱼指标的蓝线，以及鳄鱼指标的绿线，与鳄鱼指标的绿线相应地向下穿过120周期的移动平均线，那么顾问就会打开一个卖出订单。 这些是这个专家顾
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
专家
这个顾问的想法与鞅相似，但不是很鞅。 起初，我想隐藏它的逻辑，但我将介绍一个事实，即我仍然必须部分地披露它的特性与设置，在一个地方，我将不得不指定它的参数，以便买家在逻辑上不会有混淆，因为在我看来，程序员在思维逻辑上与普通人略有不同。 而且，出于这个原因，就个人而言，我将尝试在描述中揭示更多关于这位顾问的工作。 首先，我为这个顾问设定了账户余额的全部限额，顾问只会在这个限额足以让他进行交易之前才开始交易。 在这里，您需要知道，如果顾问进入回撤并且不打开订单，保证金追缴限额本身不会拯救您，但由于他将在他的未平仓交易中遭受损失，顾问最终将耗尽您 出于这个原因，在某些情况下，最好提供贸易顾问。 如果您在顾问设置中指定Limit-1.0(one)，则可以禁用该限制。  限制参数是您的帐户余额除以指定的数字. 假设您的账户余额为10,000美元，如果您在限额字段中指定数字10.0，顾问将以1,000美元的价格开始交易，其余的账户金额将作为回撤保险，因为每个人都知道价格在一段时间后恢复到原来的位置，一切都会恢复正常，一切都会正常。 耐心。   为什么顾问不太马丁格尔？ 因为他已经违反了这个结
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
专家
为什么对冲？ 因为这个顾问的策略会尽量节省你的投资。 这就是为什么这个顾问不使用止损，他的策略仅仅是为了获胜，并且在外汇市场发生的危急情况下，他会试图通过打开交易来节省您的资金。 XAUUSD货币对的截图图表显示了顾问在什么时候进入对冲状态并试图节省资本，而与此同时甚至没有赚到很多钱（图表上的这些向上的条纹显示了顾问如果能赚到多少钱。..）在这个过程中改变设置也不是一件好事，因为货币对有一种波浪，它在其中移动的走廊。 当然，也有例外，但价格几乎总是回到通常的路线，并顽固地朝着设定的方向移动。 如果这次她没有得到什么，她一定会回来得到她当时没有得到的东西。 这就是人类心灵的运作方式。 因此，最好根据您所投注的货币对的历史设置一个专家顾问，在一段时间内运行它，降低风险，然后上路。 顾问打开第一笔买入交易，如果当前价格向利润方向发展，那么当在设置中达到一定的利润时，顾问将关闭这个订单并打开一个新的买入订单。 为了打开第一个订单，顾问使用内置在终端中的鳄鱼指示器。 买入趋势的开始是当绿线向上穿过红色和蓝色线时，以及当当前买入价格高于绿线的当前价格时的交叉点。 如果价格没有达到设定的利润并开始下
That Day
Iurii Kuksov
指标
该指标在其创建中是普通的。 它计算高点和低点，并将它们与平均价格相关联。 它唯一的美妙之处在于它将过去一天的参数与今天的参数相关联，这就是为什么我称之为"那天。"它是为H1小时图表的时间段开发的。 这就是他行为正确的地方。 在设置中，很容易设置参数：长度决定平均价格。 参数：prim指示指标将使用哪个价格来计算平均价格。 例如，如果您在图表上放置两个指标，并使用prim参数为一个指标指定低价，并为另一个指标指定高价，那么这两个指标将创建一个走廊。 此外，两个指标可用于设置止损。 假设第一个参数是prim=Low，第二个参数是=中位数，根据买入或卖出订单的放置，止损可以移动到中线之外。 参数：count负责计算最大和最小值。 即要计数的条数。
StrategySchedule
Iurii Kuksov
指标
这个指标是一种使用线来建立某些蜡烛读数的策略，这将有助于交易者的计算和交易。 该指标本身是一个常规的移动平均线，有两种颜色：明暗两种颜色，从而向交易者显示在给定时间内当前情况下的市场行为的性质，并根据颜色指示，指示哪些交易在这个阶段是最好的交易：要么买，要么卖。 但指标的垂直和水平线使交易者有权仔细观察他的结论，如果交易者在某个时间进行交易，更是如此，因为这个指标在指标设置中以交易者自己设定的某段时间内的水平线计算蜡烛的最大和最小开盘和收盘，并将其除以第三条线，显示交易者自己设定的某段时间内的最大和最小平均值。 为了方便交易者，我添加了第三条垂直线，在日内交易中将显示今天的交易结束。 该指标在H1期间正常工作。 我没有在其他时期检查它。 然后，我将免费发布一个专家顾问，一种帮助手动交易的面板，可以安装这个指标。 这是这个顾问的链接： https://www.mql5.com/en/code/66175 PS:现在我按周期点击图表并查看烛台，看到h1周期和图表M30和M15，M5和M1的计算正在进行。 但他认为这也是正确的。 也就是说，如果你指定了早上-0和晚上-8，那么8-0
Wax Candle
Iurii Kuksov
专家
专家顾问按级别进行交易。 也就是说，级别是在顾问的设置中设置的：早上是计算级别的时候，晚上是计算的时候，在这段时间内，顾问将计算收盘和开盘的高点和低点，然后才会通过买入和卖出低于最低点的止损挂单来打开高于最高点的止损挂单。 顾问设置中的nottrade参数负责顾问打开挂单的时间。 顾问没有止损。 如果价格处于亏损状态，专家顾问会打开一个柜台订单来关闭前一个订单。 顾问在最大和最小水平之间的中间打开一个反订单. 他打开这个订单的数量增加了。 为啥? 这里有这样一个细节，即柜台订单的手数越大，柜台订单就越快地将主要订单关闭到关闭订单顾问设置中指定的利润。 但如果对单没有达到收盘价，市场价格再次从对单回滚，顾问将开始打开一个对单网络，以帮助关闭主单。 我想了一些事情，并添加了一个止损，并添加了一个面板手动交易挂单到这个专家顾问。 换句话说，您可以在设置中启用自动顾问或手动面板。 止损也可以自己手动设置，或者您可以依靠自动智能交易系统，它还可以根据情况和情绪在一个级别或另一个级别的设置中设置止损以供选择。 一个修改也被添加到顾问，止损拖钓，但它不是不存在于手动交易，在这里，与手动交易，你将不得
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
专家
顾问计算市场上的主要参与者，得出的结论是，主要参与者已准备好下注，此时顾问打开两个挂起的止损订单，以止损买入和卖出，因为市场上可能没有一个主要参与者，谁会把毯子拉向哪个方向？! 因此，最好设置一个最小止损，因为如果当前价格反转，并且一个主要玩家将所有赌注都押在赢钱上，那么最好立即关闭亏损订单，而不是稍后造成一定的损失。 顾问的箭头，或终端图表上的fakir的魔杖显示趋势的方向，预测每日趋势将发展的方向或预期按当前价格细分的事件。 顾问在货币对上表现良好：XAUUSD，余额为10,000美元，在10年内赚得超过400万美元，而顾问的交易量为5.0手或每笔交易（订单）5美元。 基于此，我们可以说，如果一切都除以10，那么以capital1,000的资本和每个订单0.5手的速度，您可以在10年内赚取超过$400,000。 而且，知道这一切，并与你有，比如说，两个这样的顾问，一个可以用10,000美元推出，积累超过100,000，并把顾问交易不是每笔交易5.0手，而是每笔交易前1.0手， 此外，专家顾问在GBPJPY货币对上显示了良好的结果。 顾问对订单也有很好的修改，实际上和终端本身对订单的
Your Accountant
Iurii Kuksov
专家
这一次，我将提供一位将从事倒卖的顾问。 是的，是的，这是通过倒票，因为在他的策略中没有其他方法。 他主要在H1每小时图表上进行剥头皮，但您也可以将其设置为其他时段。 但他不会在日线图上工作，因为他的工作是由烛台计算的，由每日蜡烛计算的，这只是日线图上的一件事，顾问没有什么可跳舞的。 在顾问的设置中，有早上和晚上的参数负责顾问的工作时间，从什么时候开始，在什么时候顾问将交易。 为什么是会计？ 因为你将不得不计算差异一点，这将取决于你的欲望。 病人会赢的，这是事实。 顾问的策略简单明了. 别以为是我编的。 最有可能的，但在这里我假设很多人都知道这种策略，因为许多经纪人禁止放置大量挂单并对挂单设置限制。 我不是在开玩笑。 我只是展示了它，并以编程方式在专家顾问中实现了它，这是一种传播策略。 也就是说，两个挂单被放置在离当前价格一定距离的地方，其中一个是买入止损，另一个是卖出限价，或者是卖出止损，另一个是买入限价。..  当然还有止损，这里是关闭一个止损订单的距离，另一个是利润和从利润中扣除损失的距离，这将是您的最终利润。 基于此，有必要仔细考虑顾问的设置并仔细计算一切。 当然，启动这个专家顾
筛选:
无评论
回复评论