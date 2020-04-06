BreakingTrend
- 专家
- Iurii Kuksov
- 版本: 1.1
- 更新: 24 十二月 2025
- 激活: 5
突破趋势顾问打开第一个位置只是为了购买订单。 接下来，他会看到如果价格出现亏损，那么在一定的亏损距离内，他会将一个挂起的止损单卖出，增加一批，以弥补亏损，并在结束买卖订单时固定利润。 然后整个交易实际上是按照这种逻辑进行的。
这些是顾问的设置:
-- LOT --- extern double lots = 0.2; - 此参数负责在打开第一个位置时购买大量, 采购订单。 extern double MultiplyingLotForFirstTime = 3.0; - 这个参数回答了它将增加（乘以）的数字, 打开挂单的初始购买批次 出售，以弥补未结采购订单的损失 当达到一定的利润时，关闭所有订单（用于购买 和销售），这是在市场上和参与拍卖。 在某种程度上，这是这个顾问的策略：只为购买打开订单，并通过放置挂起 销售订单，交易者通常会设置止损，如果价格从第一次开盘就亏损 订单，那么交易者就有机会在这笔损失上赚钱。 理论上，这个OrderCloseBy函数可在 mql4语言，但并非所有经纪商都允许它在交易中使用。 在这里，手数乘以3.0，等于0.6 购买待售止损单时的批次，而第一个Stordertoclose参数将显示哪一个 在距离第一个开放的买入订单的距离，一个挂起的卖出订单将被打开，如果当前的价格 穿过你设置的这个障碍，在这个障碍中，你设置了这个距离，允许你的损失。 挂单本身将被打开，加上您在此参数中指定的距离的50点。 extern double IncreasingLotForSecondTime = 4.0; - 此参数回答当前一个将增加的数字 手数(0.6)，已等于2.4手，并有一个未平仓订单 出售，如果突然，当前价格再次变化 趋势的方向将开始亏损已经在开放 一个卖单，但有了这一切，她会补偿她 如果第一个打开的买入订单出现亏损，那么我们会尝试 打开一个挂起的止损单购买，以便当达到一定的利润时，这是在closelotprofit参数中指定的 ，我们市场上所有的订单都将被关闭，我们将重新开始我们的策略。 它应该 请注意，closelotprofit参数从指定的参数起作用，并且可以更大，但不小于指定的参数 参数。 购买的挂起止损单将通过TheSecondOrderToClose参数在指定距离处打开, 当达到当前价格时，从当前价格购买500点的挂起停止订单 价格将被打开，它将被设计为购买价格增长的突然市场波动，以便打开和立即关闭 我们市场上所有的订单都是为了重新开始你的交易策略. TheSecondOrderToClose距离为 从一个未平仓的卖单加上500点表示. extern double IncreasingLotForThirdTime = 3.0; - 如果这里一切都出了问题，一切都不顺利，那么 此参数将负责增加当前待售地段 我们会试着在离第一个我们很远的地方打开 一个开放的位置购买和，手将已经等于7.2手 出售。 P.S：这里有必要注意到一个功能，延迟 订单可以大量放置，但这不是他们将在市场上打开的事实。 extern double IncreasingLotForFourthTime = 5.0; - 那么，这个参数已经可以说是一个生命线 顾问，并将增加当前地段的指定数目及 它将等于36.0手用于打开采购订单。 而这一个 参数与第四阶关闭参数交互 它表示与第一个开放订单的距离 它的目的是打开一个关闭的购买订单和关闭所有订单，并在同一时间改变 进一步交易的趋势，这样你就可以重新开始。 --- ORDER OPENING DISTANCE --- extern int TheFirstOrderToClose = 100; - 此参数负责打开停止订单出售的距离 加上50点从第一个开放购买订单。 extern int TheSecondOrderToClose = 150; - 这个参数负责打开一个挂起的止损单购买加 500点从一个已经开放的卖出停止订单。 extern int TheThirdOrderToClose = 200; - 此参数用于打开卖单并计算 与第一个打开的采购订单的距离，位于 市场。 extern int TheFourthOrderToClose = 5800; - 此参数负责打开顾问的最后一个订单， 达到将打开采购订单以关闭的目标 所有在市场上并改变趋势的订单开始交易 的操作重复进行。 --- THE DISTANCE FOR PENDING ORDERS --- input int SellingToCloseAPurchase = 50; 打开第一个挂单卖单的距离 关闭采购订单 input int PurchaseToCloseTwoOrders = 100; 第二个挂单买入订单的开仓距离, 关闭买卖订单 --- CLOSE --- input int morning = 0; 挂起的采购订单将被关闭的时间 input int evening = 4; 待定采购订单从什么时候开始停止关闭 extern double closelotprofit = 0.01; - 此参数负责所有订单将被关闭的利润 位于市场并由该顾问开设。 P.S：这里应该注意 这样一个功能，当价格波动时，订单将被关闭更多 指定的参数，但不能少。 也就是说，如果您指定10.0，那么，现在 在市场上打开的订单量将不等于10.0订单将不会关闭。 但如果订单量等于市场价格的波动: 10.01, 11.0, 12.0, 13.0 20.0, 等。 然后命令将是 关闭。 也就是说，参数指示订单将至少关闭此参数。 也就是说，如果订单量 是9.99，那么订单不会被关闭。 -- TREND LINE --- enum TREND - 这些是指示趋势计算周期的参数的枚举。 { Period_M1 = PERIOD_M1, Period_M5 = PERIOD_M5, Period_M15 = PERIOD_M15, Period_M30 = PERIOD_M30, Period_H1 = PERIOD_H1, Period_H4 = PERIOD_H4, Period_D1 = PERIOD_D1, Period_W1 = PERIOD_W1, Period_MN1 = PERIOD_MN1 }; input TREND trendline; - 在此参数中，您只需指定您将计算的周期 顾问工作并打开第一个订单的趋势。 extern int Last = 1; - 此参数指示柱线的最低价格。 最后一个酒吧列在这里和它的 最低价格。 如果您将0设置为零，则计算将以当前价格进行。 extern int First = 20; - 此参数指示柱线的最低价格。 第二十条列于此，其 最低价格。 如果您将0设置为零，则计算将以当前价格进行。 PS：这里应该指出的是，顾问开始工作的下降趋势。 但可以做到的是，他也会 开始交易的上升趋势。 怎么样？ 交换值。 有单位的地方，放二十个, 在有二十个的地方，放一个。 --- MAGIC NUMBER --- extern int magic1 = 111; - 这是一阶的幻数。 extern int magic2 = 123; - 这是二阶的幻数。 extern int magic3 = 124; - 这是三阶的幻数。 extern int magic4 = 125; - 这是四阶的幻数。