Volume Profil MT4

Volume Profile Rectangle

概要

交互式成交量分布指标，用于在选定区域内显示每个价格水平的成交量水平分布。它会自动创建一个可移动的矩形，并以彩色条形图显示多头与空头成交量的分布情况。

功能说明：

  • 显示水平成交量：以水平条形图形式可视化每个价格水平的成交量分布

  • 多空分析：绿色代表多头主导成交量，红色代表空头主导成交量

  • 交互式矩形：移动矩形后自动更新分析结果

  • 自动创建：启动后自动生成一个默认矩形，可立即使用

工作原理：

  1. 区域选择：矩形（自动或手动创建）定义分析区域（时间 + 价格）

  2. 成交量分布：将价格区间分为若干级别（可调分辨率），并分配选定K线的成交量

  3. 智能上色：分析每个价格级别，判断多头或空头成交量是否占主导

  4. 动态显示：当图表移动、缩放或滚动时，条形图会自动重绘

  5. 可选过滤器：可按K线实体或全影线过滤（垂直过滤）

主要参数设置：

矩形

  • RectangleName：矩形名称（默认值："VolumeRect"）

  • AutoCreateRectangle：启动时自动创建矩形

可视化

  • MaxBarWidthPixels：条形的最大宽度（默认 120 像素）

  • PriceLevels：分辨率 = 分析的价格级别数量（默认 50）

  • ColorUp / ColorDown：多头成交量颜色（绿色） / 空头成交量颜色（红色）

  • OffsetLeftPixels：矩形与条形之间的距离（10 像素）

过滤

  • IncludePriceFilter：启用价格垂直过滤功能

  • PriceFilterMode

    • None (0)：所有K线

    • Body (1)：仅按实体过滤

    • Full-Wick (2)：按整根K线过滤（包含影线）

更新模式

  • UpdateMode：更新方式（OnDrag = 拖动时更新 / Timer = 自动更新）

  • TimerIntervalMs：定时模式下的刷新间隔（500毫秒）

为什么有用：

识别高成交区：即时识别成交量集中的价格水平（POC - 控制点）

分析市场情绪：区分多头（绿色）和空头（红色）积累区域，预测价格反应

动态支撑/阻力：高成交量区域往往成为重要支撑或阻力位

灵活分析：可自由移动矩形，分析任意时间段或价格区间，无需重新配置指标

机构交易洞察：揭示大资金交易的集中区域，标示机构兴趣区间

传统成交量的补充：提供横向（价格分布）视角，区别于传统时间轴上的成交量柱状图

可用版本：MT4 (.mq4) 与 MT5 (.mq5) —— 功能完全相同

可用版本：MT4 (.mq4) 与 MT5 (.mq5) —— 功能完全相同

推荐产品
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
指标
Market Profile with Dashboard Indicator - Complete User Guide indicator Overview The Market Profile with Dashboard is a comprehensive trading analysis tool for MetaTrader 4 that displays market profile data, volume analysis, and key market structure information directly on your chart. This indicator helps traders identify significant price levels, market balance areas, and potential trading opportunities based on market profile theory. Core Components and Features Market Profile Display - Sh
SUM Market Profile Heat MT4
Liu Ying Pei
指标
Market Profile Heat indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible to use a fr
Horizontal tick volumes
Aleksandr Suchkov
指标
Horizontal tick volumes (HTV) Horizontal tick volumes - an easy and convenient indicator of a horizontal market profile in a user-selected time. Produces a visual image of strong trading levels by maximum peaks past volumes and trading direction by color (sell or buy), and also allows you to detect smaller trading levels by differentiating past volumes. In the "Optimal" mode, when displayed on chart periods up to and including "M30", the data of one-minute bars are used, on H1 and H4 - five-minu
CME CallPut Option Ratio MT4
Vasiliy Sokolov
指标
Call/Put Ratio is one of the most well-known indicators of the market sentiment. The indicator has been developed by Martin Zweig. It is based on real volumes of the CBOE option market. As we know, a Call option gives its owner the right to buy the underlying asset at a predetermined price. A Put option gives the right to sell it. Thus, increasing volumes for Call options indicate the increasing demand. The growth of Put option volumes shows that supply starts exceeding demand. If we divide the
Real Liquidity
Yang Liu
指标
这个指标内置了交易量统计，根据实时交易量以及对比最近500根K线的交易量，实现了真实的流动性区域识别功能。 根据识别的结果，在图表中绘画出流动性区域，这些流动性区域预示着价格将会去到哪些价位。 我们通常在相对大一些的周期去寻找还未被触碰到的关键流动性区域，然后在小周期内寻找合适的入场机会。 当价格触碰到关键流动性区域时，即可平仓离场。 流动性监测能够有效的帮助客户了解，价格将要去到哪里，为什么去到那里，哪些区域能够促使价格反转等等作用。 流动性区域也分为高阻力流动性区域和低阻力流动性区域，价格往往会通过低阻力流动性区域，而高阻力流动性区域则往往会让价格产生回调或反转。 掌握这些知识和理论，有助于帮助投资者了解价格走势逻辑。
Simply The Best Pro
Szymon Palczynski
5 (1)
指标
This indicator displays the histogram and arrows on chart. When Simple The Best Pro are placed on a chart, they identify the trend.  The color of may be blue or red. The blue color stands for upside moves and the red color stands for downside trends. The indicator offers to set Stop Loss (SL) and  Take Profit (TP)  setting. The default value is ATR. Indicator has automatic optimization. The STB is a unique indicator that shows the tendency (button Bars) of a particular signals. The STB tells us
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
指标
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Ugenesys AI MT4
Odaine Ramon Mcmillan
5 (1)
指标
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
Simple Anchored VWAP
Suvashish Halder
指标
Simple Anchored VWAP is a lightweight yet powerful tool designed for traders who want precise volume-weighted levels without complexity. This indicator lets you anchor VWAP from any point on the chart and instantly see how price reacts around institutional volume zones. MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/155321/ Join To Learn Market Depth -   https://www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Using VWAP bands and dynamic levels, the tool helps you understand where real buying and s
FREE
Forex Volume MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
KT Forex Volume 以彩色柱状图的形式显示货币对的买入和卖出成交量。成交量由某一资产的买入和卖出交易构成。 在外汇市场中： 如果买入量大于卖出量，该货币对的价格通常会上涨。 如果卖出量大于买入量，该货币对的价格通常会下跌。 功能特点 通过使用点差成交量数据进行确认，避免不良交易。 帮助您跟随市场上的大资金参与者。 集成所有 Metatrader 警报提醒功能。 关于 Tick 成交量的使用 与其他市场不同，现货外汇市场是一个非集中式市场，因此零售交易者很难获得真实准确的成交量数据。 资深外汇交易员 Caspar Marney 于 2011 年提交的一份研究报告指出，Tick 成交量与实际成交量之间存在高度相关性和准确性。 柱状图计算公式 KT Forex Volume 指标基于 Chaikin 振荡器计算得出。该振荡器由 Marc Chaikin 提出，通过测量快速和慢速移动平均线之间的累积/分布关系来构建。 N = [(收盘价 - 最低价) - (最高价 - 收盘价)] / (最高价 - 最低价) M = N * 成交量(周期) ADL = M(前一周期) + M
Market Sentiment Meter
Vitalii Zakharuk
指标
The Market Sentiment Meter indicator calculates the saturation levels of the price chart. A signal to exit the oversold zone indicates a buying opportunity, and a signal to exit the overbought zone indicates a selling opportunity. Typically, for this indicator you need to set relative values for the overbought (Top) and oversold (Bottom) levels. Often a good trend can be seen visually on the price chart. However, an experienced trader must clearly understand the current distribution of forces
Market profile market profile
Amyr Shryf Mhmd Salh
指标
The Market Profile Indicator for MT4 displays the price levels and zones where increased trading activity happens. These zones with substantial forex trading activity provide the forex traders with the best entry levels, support, and resistance levels. Moreover, price levels indicate the best reversal zones. As a result, forex traders can identify BULLISH and BEARISH market trends and BUY and SELL entry points as well as the best reversal points. The indicator works well in all intraday timefram
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
指标
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
AQ XFifteen
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
4 (7)
指标
Χ15 indicator is a MetaTrader 4 tool that allows you to BUILD & BACKTEST ON REAL TIME your own strategies quickly, easily and efficiently. It contains 15 of the most popular technical analysis indicators that you can use, each one in a different way. Choose the indicators that you want to use, select how you will use them and you will see on the chart BUY (green) and SELL (red) arrows implementing your strategy. Choose Take Profit and Stop Loss and you will see the results of your strategy with
FREE
Intraday Volume Profile Forex MT4
Farkhat Guzairov
指标
Intraday Volume Profile Forex MT4   Intraday Volume Profile  - This is a visualization tool for understanding the high activity zone and low activity zone, as part of the  D1  senior timeframe. The volume profile provides an excellent visual image of supply / demand at each price for the selected timeframe. Introducing  POC  - Point of Control, which indicates the price at which the maximum volume was sold, as well as Value Area - the area where 68% of the instrument's assets are traded. POC  -
Spyder Equity Protection Stop
Sarvaddnya Pathrabe
实用工具
Introducing Spyder Equity Protection EA: Your Shield in Forex Trading In the dynamic world of forex trading, protecting your hard-earned capital is paramount. That's where Spyder Equity Protection EA steps in - your reliable partner in safeguarding your trading account. ️ Total Peace of Mind : Spyder Equity Protection EA is designed to provide traders with unparalleled peace of mind. With its advanced equity protection mechanisms, you can set predefined loss levels, ensuring that your account
FREE
Scorpion Scalper Pro
Mohamed Amine Talbi
指标
In the age of speed, everyone wants to gets what he/she wants quickly. Trading is all about gaining money, and scalping is a way of doing it in a short time. The "Scorpion Scalper Pro" has been named on the scorpion because of its speed. The indicator serves to provide signals for the M15 timeframe. It also sends Alerts (window alert, email alert, push notification alert) whenever a buy/sell signal occurs, and the alerts are customizable (they can be turned ON or OFF). Indicator inputs : - Buy
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
指标
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
指标
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
指标
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
指标
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Generall
Ivan Simonika
指标
The General indicator helps to analyze the market on a selected time frame. He defines the mainstream. The Forex General trend indicator provides an opportunity to classify the direction of price movement by determining its strength. Solving this problem helps investors enter the market on time and make good profits. It does not provide real-time signals, signals arrive late. But nevertheless, it is very effective. You need to read its signals as if it were a zigzag, the principle of receiving
Gold Trend 4
Sergei Linskii
指标
黄金趋势   - 这是一个很好的股票技术指标。该指标算法分析资产的价格走势，并反映波动性和潜在进入区。 最佳指标信号： - 卖出 = 红色柱状图 + 红色短指针 + 同方向黄色信号箭头+ 紅色趨勢方向箭頭。 - 买入 = 蓝色柱状图 + 蓝色多头指针 + 同方向水蓝色信号箭头+ 藍色趨勢方向箭頭。 该指标的优点 1. 该指标生成的信号准确度高。 2. 只有当趋势发生变化时，才能重新绘制已确认的箭头信号。 3. 您可以在任何经纪商的 MetaTrader 4 交易平台上进行交易。 4. 您可以交易任何资产（货币、金属、加密货币、股票、指数等）。 5. 最好在 M15-H1 时间框架（中期交易）上进行交易。 6. 在指标设置中可更改个别参数（TF、颜色等），以便每位交易者都能轻松定制适合自己的指标。 7. 该指标既可作为交易系统的主要补充，也可作为独立的交易系统使用。   注意：交易的入場準確性和盈利能力僅取決於交易者的技能。 任何指標都只是交易者的助手，而不是行動指南。黃金法則 - 根據趨勢開單，獲利並等待下一個最佳訊號。 MetaTrader 5 黄金趋势指标版本 
Scalper gun
Mikhail Nazarenko
4.5 (2)
指标
Scalper gun   - the main weapon for trade in scalping and swing, with visualization and alert of entry points. The indicator works in both trend and non-trend market conditions. Suitable for beginners and experienced traders. SCALPER GUN surpasses popular top indicators of this site in speed, quality of visualization and accuracy of entry !!! Before buying, download the Scalper gun demo and compare it with similar indicators for scalping in the MT4 tester. Features This is a complete trading sy
AIS Discrete Hartley Transform
Aleksej Poljakov
指标
该指标基于离散哈特利变换。使用此转换允许您在处理金融时间序列时应用不同的方法。该指标的一个显着特点是它的读数不是指图表上的一个点，而是指指标周期的所有点。 处理时间序列时，指标允许您选择时间序列的各种元素。过滤的第一种可能性是建立在这种方法上的——所有不必要的高频分量都被简单地丢弃。第一个图展示了这种方法的可能性，选择CutOff参数，可以选择原始时间序列的细节（红线-只剩下主要信息CutOff = 0，黄色-主要和最低频率周期CutOff = 1 , 蓝色 - 所有最高频的噪声都被丢弃 CutOff = 4 )。然而，这不是唯一的可能性——噪声分量可以通过额外的过滤来抑制。 这两个选项都在该指标中实施。它的参数是： iPeriod - 指标周期 Shift - 指标相对于当前柱的偏移。通过更改此参数，您可以评估指标过去的表现。 NoiseReduction 是一种降低噪音的方法。可能的值：none - 不抑制噪声（在这种情况下只有 CutOff 参数起作用），constant - 噪声通过常数衰减，linear - 线性噪声抑制，对数 - 对数衰减，square - 根据平方根进行
Profile Map
Dmitriy Sapegin
5 (12)
指标
Market Profile helps the trader to identify the behavior if major market players and define zones of their interest. The key feature is the clear graphical display of the range of price action, in which 70% of the trades were performed. Understanding of the location of volume accumulation areas can help traders increase the probability of success. The tool can be used as an independent system as well as in combination with other indicators and trading systems. this indicator is designed to suit
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
实用工具
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Basic Volume Profile
Mehran Sepah Mansoor
指标
使用我们的 Metatrader 交易量曲线指标，探索交易量分析的威力!  / MT5 版本 基本成交量曲线是专为希望优化交易的手动交易者设计的指标。对于任何希望更好地了解市场行为的严肃交易者而言，成交量曲线指标都是必不可少的工具。利用我们的创新解决方案，您可以清晰、简明地直观了解交易量在不同价格间的分布情况。这样，您就可以确定关键的关注区域，如支撑位和阻力位、累积区和分布区以及重要的控制点。与显示特定日期交易量的普通交易量指标不同，Basic Volume Profile 显示的是特定价格的交易量。 我们的指标具有直观和可定制的界面，让您可以根据自己的交易偏好进行调整。 特点 在价格图表上清晰显示成交量概况。 快速识别高低成交量活动区域。 完全自定义颜色和样式，以适应您的交易风格。 支持多时段综合分析。 专门的技术支持，确保体验顺畅。 配置参数 指标设置 Number of histograms: 要显示的成交量条数 Profile position:   是否希望在第一根蜡烛或侧面显示成交量曲线 Color mode:   是否希望将成交量曲线分为看涨/看跌两种模式 指标
该产品的买家也购买
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示、奖金和 GANN MADE EASY EA 助手！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
指标
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
指标
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
指标
现在优惠 33%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
指标
Day Trader Master 是一个完整的日间交易者交易系统。该系统由两个指标组成。一个指标是买入和卖出的箭头信号。这是你得到的箭头指示器。我将免费为您提供第二个指标。第二个指标是专门设计用于与这些箭头结合使用的趋势指标。 指标不重复也不迟到！ 使用这个系统非常简单。您只需按照当前趋势方向的箭头信号，显示为双色线。蓝色是买入趋势。红色是一种销售趋势。蓝色箭头是买入信号。红色箭头是卖出信号。您需要箭头的颜色和信号的方向来匹配趋势线的颜色。 箭头指标主要是为 M5 和 M15 时间间隔的日内交易而创建的。但从技术上讲，该系统可以用于其他时间间隔。 指示器配备带有推送消息功能的弹出警报。 购买后一定要写信给我！我将为您提供与系统交易的个人建议，以及我的趋势指标。此外，还有丰厚的奖励等着您！
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪后
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://robomarket.org/product-category/signals/ 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
指标
矩阵箭头指标 MT4 是一种独特的 10 合 1 趋势，遵循 100% 非重绘多时间框架指标 ，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。  Matrix Arrow Indicator MT4 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是： 平均定向运动指数 (ADX) 商品渠道指数 (CCI) 经典 Heiken Ashi 蜡烛 移动平均线 移动平均收敛散度 (MACD) 相对活力指数 (RVI) 相对强弱指数 (RSI) 抛物线SAR 随机振荡器 威廉姆斯的百分比范围 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一根蜡烛/柱线开盘时，指示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。 Matrix Arrow Indicator MT4 仅从选定的指标中收集信息，并仅根据其数据打印箭头。 Matrix Arrow Indicator MT4 还可以为所有新信号发送终端、推送通知或电子邮件警报。无论您是黄牛、日内交易者还是波段交易者， Matrix Arrow Indicat
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
指标
目前26%的折扣 任何新手或专家交易者的最佳解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、可负担得起的交易工具，因为我们纳入了一些专有的功能和一个新的公式。只需一个图表，你就可以读出28个外汇对的货币强度！想象一下，你的交易将如何得到改善，因为你的交易是在你的手中进行的。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 这是第一本，原版的! 不要买一个毫无价值的崇拜者的克隆品。 特别的 子窗口中的箭头显示强劲的货币势头GAP将指导你的交易! 当基础货币或报价货币处于超卖/超买区域（外盘斐波那契水平）时，在个人图表的主窗口中出现警告信号。 当货币力量从外围区间回落时，回撤/反转警报。 十字星模式的特别警报 可选择多个时间框架，以快速查看趋势! 货币强度线在所有的时间框架中都非常平稳，当使用较高的时间框架来识别总体趋势，然后使用较短的时间框架来确定精确的入口时，效果非常好。你可以根据自己的意愿选择任何时间框架。每个时间框架都由其自身进行了优化。
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
指标
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
指标
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
指标
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
指标
一款可以直观识别波段趋势的顶底指标，手工交易最佳选择，不重绘不漂移。 如何免费获得此指标： 了解更多信息 每间隔三天涨价$20元,涨价过程: 79--> 99 --> 119...... 涨到目标价 $ 1000为止。 适应任何新手和量化交易的朋友，可以把信号写入到EA中自由发挥，数组3和数组4，例：3>4为变绿，3<4为变红，如有不懂的请联系我。 参数简介: KQuantity  显示历史K线的数量 InpPeriod_3 指标获取范围参数 Popupalarm 弹窗报警开关 Mailalarm 邮件报警开关 AlarmTimeinterval  每报警一次的间隔时间 Upperhorizontalline 上方水平线参数 Lowerhorizontalline 下方水平线参数 ===================分析方法：===================== buy： 指标绿柱在下方水平线下，由红柱变成绿柱确定做buy。 sell：指标红柱在上方水平线上，由绿柱变成红柱确定做sell。
作者的更多信息
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
指标
AMD 自适应移动平均线 (AAMA) AAMA 是一款适用于 MetaTrader 4 的自适应移动平均指标，可根据市场状况自动调整其反应速度。 主要功能： 基于 Kaufman 效率比的自适应移动平均线——在趋势行情中快速反应，在震荡行情中过滤噪音 自动识别四个 AMD 市场阶段：积累期 (Accumulation)、上涨期 (Markup)、分配期 (Distribution)、下跌期 (Markdown) 通过 ATR 实现波动性自适应——根据当前市场状况调整灵敏度 实时信息面板显示检测到的市场阶段、置信度和适应速度 多指标集成：结合 ADX、RSI 和 MACD 精确识别市场阶段 快速/缓慢参考区域，用于可视化自适应行为 使用方法： 指标会根据市场自动调整适应速度——在强趋势时反应更快，在盘整阶段更慢。可视化面板帮助理解当前的市场阶段。所有参数（周期、颜色、灵敏度）都可根据您的交易风格自由设置。
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
指标
气泡指标 —— 价格减速 + 成交量激增检测 一个简单直观的可视化工具，当价格突然放缓并伴随成交量激增时，会在图表上显示彩色方块。 （包含填充功能与同心气泡效果） 它能帮助交易者更清晰地观察市场节奏，发现潜在的关键转折点。  指标功能： 识别市场在启动前“犹豫”的时刻 显示成交量放大但价格波动不大的区域 帮助提前发现潜在的突破信号  工作原理： 分析比当前图表更小的时间周期 检测异常小的K线（价格放缓） 检测异常高的成交量（成交量激增） 显示绿色（看涨）或红色（看跌）方块  主要设置： 价格敏感度： 数值越低，越敏感 成交量倍数： 数值越高，越严格 气泡大小： 调整显示效果  实用价值： 简单直观 无需复杂计算 发现有趣的市场结构与节奏 完全可自定义 非常适合用于区间交易、突破判断或理解市场动态。
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
指标
SimpleCustomBox – MT5 自定义交易区间及高低线指标 概述： SimpleCustomBox 是一款功能强大且易于使用的 MT5 指标，可以在图表上清晰标注指定的交易时间段。自定义时间范围，直观显示区间的最高价和最低价，让你轻松做出更明智的交易决策。非常适合日内交易者、剥头皮交易者以及依赖日内价格模式的交易者。 主要功能： 自定义交易区间： 在图表上高亮显示任意时间段（例如 02:00 – 06:00）。 动态交易区间框： 自动每日更新，支持显示多天历史数据，便于回测和分析。 高低线绘制： 根据区间绘制顶部和底部价格线，可延伸至用户自定义的时间（例如延伸至 14:00）。 可视化自定义： 可调整区间框颜色、线条颜色、宽度及样式（实线、虚线、点线等）。 自动更新： 区间框和高低线实时更新，无需手动调整。 图表清理方便： 移除指标时，所有区间框和高低线将自动删除。 优势： 快速识别交易区间和波动区域。 通过精确的视觉标记提升日内交易策略的效率。 完全自定义图表显示，简化分析过程。 秒级显示多天历史区间，节省时间。 参数设置概览： 参数 功能说明 StartHour ,
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
指标
Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread 基于点差不平衡的指标。 TF： 适用于所有时间周期（M1 到 D1）。 交易品种： 兼容外汇、指数、黄金和差价合约（自动适配 JPY、黄金和 CFD 品种）。 参数： TickWindow (200) – 观察的 tick 窗口 SpreadWeight (1.5) – 点差权重 NormalizationPeriod (20) – 标准化周期（z-score） Overbought / Oversold (±3.0) – 超买/超卖阈值 AlertCooldown (300s) – 警报冷却时间 结论： Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2.4 通过分析 OHLC 变化和点差，识别买卖压力，清晰显示市场流向与不平衡区域。
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
指标
Mean Reversion Probability – 统计性均值回归指标 简短说明 机构级指标，根据历史超延伸分析，计算价格回归到200周期均线（MA200）的统计概率。以量化精度识别市场疲劳区域。 主要功能 高级统计分析 – 基于500+历史延伸数据计算真实概率 概率评分 (0–99%) – 精确量化回归均线的可能性 疲劳检测 – 测量超延伸的持续时间与强度 多资产标准化 – 自动适配外汇、指数、黄金、加密货币、差价合约 智能警报 – 罕见但高度可靠的信号（概率 >80%，持续时间 >15 根K线） 专业级界面 – 清晰、结构化的机构风格设计 方法学 指标实时分析： 价格与MA200的标准化距离（以ATR计） 自上次回归以来的延伸时长 达到最大延伸的时间 与历史平均值比较 概率计算： 距离评分（最高60%）：当前值与历史比值 持续评分（最高40%）：延伸时间与平均时间比 疲劳加成（+15%）：当持续时间 >1.5×最大延伸时间 极端加成（+10%）：当距离 >2.5 ATR 推荐用法 机构级策略： 等待概率 >70% 且 距离 >1.5 ATR 通过较长延伸时间确认（绿色
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
指标
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
指标
Spike Signal v1.2 — MT5 指标，可检测 Boom/Crash 指数的剧烈价格尖峰并生成实时剥头皮信号。 时间框架： 适用于所有周期（推荐 M1–M15）。 品种： 专为 Deriv 合成指数 Boom 和 Crash 设计，也适用于高波动市场。 参数： SpikeSensitivity / MinSize – 尖峰灵敏度与最小大小 EMA (8/21) – 入场交叉信号 RSI (14) – 趋势过滤器 TP/SL Points – 止盈与止损点数 Trailing Exit / Alerts – 动态离场逻辑与视觉/声音警报 简短结论： Spike Signal v1.2 自动识别上涨/下跌尖峰，显示买卖箭头，并通过 TP、SL 或追踪逻辑管理离场。非常适合 Boom/Crash 指数剥头皮交易。
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
指标
中文（简体）Iceblock 简短描述： Iceblock — MT4 指标，识别高成交量但价格波动小的聚簇（类似冰山单行为）。 时间框架： 适用于所有时间周期（M1 至 D1）。 品种： 兼容外汇、指数、黄金和差价合约（CFD）。 参数： VolumeLookback – 计算平均成交量的蜡烛数量 VolumeThreshold – 判定成交量异常的乘数 ClusterSize – 用于确认簇的相邻蜡烛数量 RangeComparisonPeriod – 用于平均价格区间（高–低）的周期 简短结论： Iceblock 高亮显示成交活跃但价格变动有限的区域——类似冰山单导致的现象，但仅基于 MT4 的成交量与价格数据。箭头为异常活动标记，不等同买卖信号。
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
专家
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
指标
PVWAP Improved MT5 – 高级成交量加权平均价指标 PVWAP Improved MT5 是我个人 VWAP 指标的增强版和优化版。该指标显示成交量加权平均价，并提供多条标准差通道，用于识别潜在的支撑、阻力以及价格动能衰减区域。指标适用于所有周期，并在处理大量历史数据时依然运行流畅。 指标用途 VWAP 表示大量成交发生时的平均价格，是判断市场位置和公平价值的重要参考。 主要用途： 价格高于 VWAP：市场偏多 价格低于 VWAP：市场偏空 标准差通道（+1、+2、-1、-2）显示超买和超卖区域 帮助识别潜在的进场、离场或反弹位置 用于判定市场是趋势运行還是均值回归 该指标非常适合日内交易、剥头皮以及波段交易者，用于分析市场真实压力。 主要特性 使用 MetaTrader 5 的真实成交量進行計算 Daily 模式：每天重置，適合日內交易 Continuous 模式：VWAP 持續計算不中斷 最多 4 條標準差通道：+1、+2、-1、-2 顏色、線型、線寬完全可自定義 支持所有品種和所有周期 計算快速，適合回測和實時交易 指標穩定清晰，易於整合到任何交易策略中
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
指标
机构流动性压缩指标 该指标通过布林带宽度、成交量和平均点差的标准化测量，实时检测流动性收紧情况，以识别价格突破前的压缩阶段。 显示方式： 专业独立窗口，包含“Compression Score”柱状图与“Threshold”阈值线。 主要特点 早期检测： 在价格波动前识别压缩区域。 多因素测量： 结合布林带宽度、成交量与平均点差的标准化数据。 实时更新： 每个行情跳动（tick）即时刷新。 清晰显示： “Compression”柱状图与虚线“Threshold”参考线。 兼容性： 适用于 MT4 与 MT5 平台。 使用方法 将指标添加至目标品种图表。 根据波动性与交易时段调整阈值与权重。 解读： 当分数较高时，表示出现流动性压缩，需关注潜在突破。 参数说明 BB_Period / BB_Dev: 计算布林带宽度。 Norm_Period: 近期波动性标准化周期。 Vol_Period: 成交量标准化周期（按 tick 计）。 Spr_Period: 平均点差标准化周期（MT5 使用历史数据，MT4 使用即时代理）。 Weight_Width / Weight_Volume / We
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
指标
VWAP_PC_MQL5 — 一个简单的自制 VWAP 类指标，在 MT5 图表上实时显示成交量加权平均价。 时间框架： 适用于所有周期。 品种： 兼容外汇、指数、大宗商品和股票。 参数： AppliedPrice – 用于计算的价格类型（收盘价、典型价、加权价等） LineColor / Width / Style – 线条样式设置 SessionReset – 可每日重置或连续模式 工作原理（VWAP 原理）： VWAP（成交量加权平均价）计算公式为： VWAP = (价格 × 成交量之和) / (成交量之和) 它反映买卖双方的动态平衡： 价格 高于 VWAP → 多头占优； 价格 低于 VWAP → 空头占优。 简短结论： VWAP_PC_MQL5 是一个轻量级的 VWAP 工具，结构简单但实用，帮助学习和分析成交量行为。
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
指标
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detects institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions operate. An advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns. Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification: Violet / Yellow – Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Red / Green – Strong Signal – Significant buying/selling pre
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
指标
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
指标
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
指标
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
指标
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
指标
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
指标
交易时段 Range Box 指标 此指标允许交易者在图表上可视化和分析特定时间段，通过为每个交易时段绘制矩形框来直观显示价格区间，帮助快速识别市场波动和关键价位，提升交易决策效率，同时辅助优化交易策略、管理风险，并更清晰地理解市场行为和趋势变化。 主要功能： 自定义交易时段： 设置开盘和收盘时间，灵活适应不同交易策略和交易风格。 显示天数： 选择显示多少天的历史交易时段，便于回顾和分析多日走势和价格模式。 默认颜色和周一高亮颜色： 轻松突出每周模式，快速识别重要交易日和特殊市场行为。 可调边框宽度： 根据个人偏好自定义矩形外观，保持图表整洁并增强可读性。 自动计算高低价： 快速识别每个交易时段的关键价格水平，辅助策略制定和风险管理，提高整体交易效率。
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
指标
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
指标
此指标可用于对 CFD 交易中的每个交易时段的 K 线进行编号，帮助交易者更直观地了解每一根 K 线在交易日中的位置和顺序。适用于 GER40、UK100、US30、US100 和 US500 ，并且可以完全自定义，以适应您的交易风格和图表偏好，非常适合日常交易分析、策略优化和市场行为研究。 主要功能和参数： 自定义交易时段： 可自由设置开盘和收盘时间，满足不同交易时段需求 隐藏偶数编号选项： 让图表更加清晰整洁，避免视觉干扰 调整编号距离： 灵活调整数字在图表上的显示位置，方便观察 字体大小和颜色： 可根据个人喜好调整，使图表信息一目了然 显示天数： 控制显示的交易日数量，便于回顾和分析多日走势 此工具非常适合希望对交易时段的 K 线有清晰、整齐视图的交易者，帮助用户更高效地跟踪市场波动、分析交易行为，并在制定交易策略和优化交易决策时提供可靠参考。无论是日内交易还是中短线策略，这款指标都能成为您图表分析中的实用助手。
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
指标
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
指标
Candle Activity Visualizer Candle Activity Visualizer 将您的图表转化为动态热力图，清晰展示买卖双方的力量变化。 深入的市场分析： 活动区域识别： 算法检测出高成交量集中在狭窄价格区间的区域，揭示关键的市场压力点。 实时强度变化： 颜色会根据市场变化实时调整，从冷色调逐渐过渡到暖色调。 视觉自定义： 5 种配色主题： Thermal、Ocean、Inferno、Forest 和 Aurora —— 满足不同偏好的视觉风格。 基于成交量的高度： 可选模式，根据成交量调整柱体高度，提供更多视觉信息。 性能与可读性： 高效优化： 即使在市场剧烈波动时，也能保持快速与流畅。 清晰视觉效果： 动态对比度让低活跃与高活跃区域一目了然。 Candle Activity Visualizer 为交易者提供一种直观、简洁的市场分析方式。
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
指标
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
指标
气泡指标 —— 价格减速 + 成交量激增检测 一个简单直观的可视化工具，当价格突然放缓并伴随成交量激增时，会在图表上显示彩色方块。 （包含填充功能与同心气泡效果） 它能帮助交易者更清晰地观察市场节奏，发现潜在的关键转折点。  指标功能： 识别市场在启动前“犹豫”的时刻 显示成交量放大但价格波动不大的区域 帮助提前发现潜在的突破信号  工作原理： 分析比当前图表更小的时间周期 检测异常小的K线（价格放缓） 检测异常高的成交量（成交量激增） 显示绿色（看涨）或红色（看跌）方块  主要设置： 价格敏感度： 数值越低，越敏感 成交量倍数： 数值越高，越严格 气泡大小： 调整显示效果  实用价值： 简单直观 无需复杂计算 发现有趣的市场结构与节奏 完全可自定义 非常适合用于区间交易、突破判断或理解市场动态。
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
指标
AutoPivot - 自动枢轴点指标 MT4 专业级指标，用于自动计算并显示每日、每周或每月的关键枢轴点（PP、R1、R2、R3、S1、S2、S3），同时标注前一交易日的高点与低点（PDH/PDL），帮助交易者快速识别潜在的支撑与阻力区域。 主要功能： 智能时间框架检测 ：根据图表周期（H4、D1、W1）自动调整计算方式，确保在不同级别下均显示精准枢轴水平。 前日高低点标识 ：自动绘制 PDH/PDL，并在图表中清晰显示与当前价格的相对位置。 支撑/阻力区域显示 ：在 PDH/PDL 与相邻枢轴线之间生成半透明区域，帮助识别市场可能的反转带或突破区。 多主题外观 ：提供 8 种预设配色方案（经典、暗色、亮色、蓝调、专业等），支持完全自定义颜色、线型与透明度。 价格与标签显示 ：可选显示每条枢轴线对应的价格与紧凑型标签，不干扰图表视图。 自动刷新机制 ：支持实时自动更新与手动刷新模式，确保在市场波动时数据始终最新。 ️ 轻量高效 ：优化性能，不影响图表流畅度，可在多图表、多时间框架下同时运行。 AutoPivot 是日内交易者、波段交易者及技术分析
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
指标
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Nexus Signal System
Vincent Jose Proenca
指标
技术说明 Nexus Signal System 是一款 MT4 指标，结合了 12 个技术指标来生成交易信号。该系统在确认信号前会分析多种因素的共振（趋势、动量、成交量、支撑/阻力区），与只使用单一指标的工具相比，可减少假信号的数量。 分析标准（评分 0–15 分）： 图形形态识别（Pin Bar、吞没形态） 多时间框架分析（高时间框架趋势确认） ADX 市场状态（避免无趋势市场） 支撑/阻力区（自动识别波段点） 均线 20/50/200（趋势对齐） RSI 14 周期（动量指标） 相对成交量（机构确认） ATR（波动率） 功能特点： 带透明评分的信号（0–15 分） 自动检测支撑/阻力区并在图表上显示 初步信号（当前K线）与确认信号（已收盘K线） 止损和止盈通过 ATR 计算 实时市场信息面板 8 种颜色主题可供视觉定制 56 个可配置参数，可适应您的交易风格 使用方法： 安装： 在 MetaEditor 编译并加载到图表 关键参数： Min_Signal_Score ：设置最低信号质量阈值（默认 6.5/15） MTF_Timeframe ：确认用时间框架（默认 H4） Colo
NexusSignal Scalping
Vincent Jose Proenca
指标
技术说明 Nexus Signal System 是一款 MT4 指标，结合了 12 个技术指标来生成交易信号。该系统在确认信号前会分析多种因素的共振（趋势、动量、成交量、支撑/阻力区），与只使用单一指标的工具相比，可减少假信号的数量。 分析标准（评分 0–15 分）： 图形形态识别（Pin Bar、吞没形态） 多时间框架分析（高时间框架趋势确认） ADX 市场状态（避免无趋势市场） 支撑/阻力区（自动识别波段点） 均线 20/50/200（趋势对齐） RSI 14 周期（动量指标） 相对成交量（机构确认） ATR（波动率） 功能特点： 带透明评分的信号（0–15 分） 自动检测支撑/阻力区并在图表上显示 初步信号（当前K线）与确认信号（已收盘K线） 止损和止盈通过 ATR 计算 实时市场信息面板 8 种颜色主题可供视觉定制 56 个可配置参数，可适应您的交易风格 使用方法： 安装： 在 MetaEditor 编译并加载到图表 关键参数： Min_Signal_Score ：设置最低信号质量阈值（默认 6.5/15） MTF_Timeframe ：确认用时间框架（默认 H4） Colo
VR Signal
Vincent Jose Proenca
指标
VolumeRejectionSignals v5.0 高级成交量分析指标 总体描述 VolumeRejectionSignals v5.0 是一款先进的技术指标，旨在通过对成交量拒绝的深入分析，精确识别价格的重要波动。 通过结合订单流动态与市场结构，它能够检测出买方或卖方压力减弱的区域，从而提前预判趋势反转或趋势加速。 智能评分系统 该指标基于加权评分系统，对每个信号的质量进行 0 至 100% 的评估。 信号被划分为三类： 标准型: 50–65% 强力型: 65–80% 高级型: 80% 及以上 这种分级方式有助于评估信号的可靠性，并根据信心水平调整交易策略。 过滤与自定义 VolumeRejectionSignals v5.0 提供多种可配置过滤器，可根据市场环境优化信号检测： 趋势过滤（上升、下降或中性） 波动率过滤（避免过于平静或过度波动的市场） 交易时段过滤（伦敦、纽约、亚洲） 成交量强度过滤（筛选最显著的拒绝信号） 内置多周期分析功能，可跨多个时间周期验证信号，提高分析的稳健性与一致性。 警报与可视化界面 信号实时生成，并配备完全可自定义的警报（声音、视觉或推送通
筛选:
无评论
回复评论