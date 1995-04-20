Volume Profil MT4
- 指标
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 2.0
- 激活: 5
概要
交互式成交量分布指标，用于在选定区域内显示每个价格水平的成交量水平分布。它会自动创建一个可移动的矩形，并以彩色条形图显示多头与空头成交量的分布情况。
功能说明：
-
显示水平成交量：以水平条形图形式可视化每个价格水平的成交量分布
-
多空分析：绿色代表多头主导成交量，红色代表空头主导成交量
-
交互式矩形：移动矩形后自动更新分析结果
-
自动创建：启动后自动生成一个默认矩形，可立即使用
工作原理：
-
区域选择：矩形（自动或手动创建）定义分析区域（时间 + 价格）
-
成交量分布：将价格区间分为若干级别（可调分辨率），并分配选定K线的成交量
-
智能上色：分析每个价格级别，判断多头或空头成交量是否占主导
-
动态显示：当图表移动、缩放或滚动时，条形图会自动重绘
-
可选过滤器：可按K线实体或全影线过滤（垂直过滤）
主要参数设置：
矩形
-
RectangleName：矩形名称（默认值："VolumeRect"）
-
AutoCreateRectangle：启动时自动创建矩形
可视化
-
MaxBarWidthPixels：条形的最大宽度（默认 120 像素）
-
PriceLevels：分辨率 = 分析的价格级别数量（默认 50）
-
ColorUp / ColorDown：多头成交量颜色（绿色） / 空头成交量颜色（红色）
-
OffsetLeftPixels：矩形与条形之间的距离（10 像素）
过滤
-
IncludePriceFilter：启用价格垂直过滤功能
-
PriceFilterMode：
-
None (0)：所有K线
-
Body (1)：仅按实体过滤
-
Full-Wick (2)：按整根K线过滤（包含影线）
-
更新模式
-
UpdateMode：更新方式（OnDrag = 拖动时更新 / Timer = 自动更新）
-
TimerIntervalMs：定时模式下的刷新间隔（500毫秒）
为什么有用：
识别高成交区：即时识别成交量集中的价格水平（POC - 控制点）
分析市场情绪：区分多头（绿色）和空头（红色）积累区域，预测价格反应
动态支撑/阻力：高成交量区域往往成为重要支撑或阻力位
灵活分析：可自由移动矩形，分析任意时间段或价格区间，无需重新配置指标
机构交易洞察：揭示大资金交易的集中区域，标示机构兴趣区间
传统成交量的补充：提供横向（价格分布）视角，区别于传统时间轴上的成交量柱状图
可用版本：MT4 (.mq4) 与 MT5 (.mq5) —— 功能完全相同
