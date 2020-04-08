Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
版本: 3.6
- 更新: 12 十月 2025
- 激活: 5
PVWAP Improved MT5 – 高级成交量加权平均价指标
PVWAP Improved MT5 是我个人 VWAP 指标的增强版和优化版。该指标显示成交量加权平均价，并提供多条标准差通道，用于识别潜在的支撑、阻力以及价格动能衰减区域。指标适用于所有周期，并在处理大量历史数据时依然运行流畅。
指标用途
VWAP 表示大量成交发生时的平均价格，是判断市场位置和公平价值的重要参考。
主要用途：
-
价格高于 VWAP：市场偏多
-
价格低于 VWAP：市场偏空
-
标准差通道（+1、+2、-1、-2）显示超买和超卖区域
-
帮助识别潜在的进场、离场或反弹位置
-
用于判定市场是趋势运行還是均值回归
该指标非常适合日内交易、剥头皮以及波段交易者，用于分析市场真实压力。
主要特性
-
使用 MetaTrader 5 的真实成交量進行計算
-
Daily 模式：每天重置，適合日內交易
-
Continuous 模式：VWAP 持續計算不中斷
-
最多 4 條標準差通道：+1、+2、-1、-2
-
顏色、線型、線寬完全可自定義
-
支持所有品種和所有周期
-
計算快速，適合回測和實時交易
-
指標穩定清晰，易於整合到任何交易策略中