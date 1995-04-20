Nexus Signal System
- 指标
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 6.0
- 激活: 5
技术说明
Nexus Signal System 是一款 MT4 指标，结合了 12 个技术指标来生成交易信号。该系统在确认信号前会分析多种因素的共振（趋势、动量、成交量、支撑/阻力区），与只使用单一指标的工具相比，可减少假信号的数量。
分析标准（评分 0–15 分）：
-
图形形态识别（Pin Bar、吞没形态）
-
多时间框架分析（高时间框架趋势确认）
-
ADX 市场状态（避免无趋势市场）
-
支撑/阻力区（自动识别波段点）
-
均线 20/50/200（趋势对齐）
-
RSI 14 周期（动量指标）
-
相对成交量（机构确认）
-
ATR（波动率）
功能特点：
-
带透明评分的信号（0–15 分）
-
自动检测支撑/阻力区并在图表上显示
-
初步信号（当前K线）与确认信号（已收盘K线）
-
止损和止盈通过 ATR 计算
-
实时市场信息面板
-
8 种颜色主题可供视觉定制
-
56 个可配置参数，可适应您的交易风格
使用方法：
-
安装： 在 MetaEditor 编译并加载到图表
-
关键参数：
-
Min_Signal_Score ：设置最低信号质量阈值（默认 6.5/15）
-
MTF_Timeframe ：确认用时间框架（默认 H4）
-
Color_Theme ：8 种视觉主题可选
-
-
信号解读：
-
高分（≥8）= 更多标准满足 = 更高成功概率
-
低分（≤6）= 满足标准较少 = 成功概率较低
-
[Score] 括号内 = 初步信号，可能会变化
-
无括号 = 已确认信号，不会变化
-
-
交易提示：
-
指标 不 会自动下单
-
用户根据自身策略决定是否入场
-
遵循风险管理（建议每笔交易 1–2%）
-
先在模拟账户测试再实盘操作
-
重要警告：
-
没有任何指标能保证盈利
-
历史表现不代表未来结果
-
成果受市场状况影响
-
需要具备交易知识（不适合绝对新手）
-
必须结合合理的风险管理
-
强烈建议先在模拟账户测试
技术要求：
-
MetaTrader 4（Build 1355 或更高版本）
-
基础 MT4 与外汇交易知识
-
Windows 系统（需安装 Consolas 字体，默认已安装）
推荐时间框架： H1、H4，信号/质量比最佳