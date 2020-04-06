SNeox AI
- 专家
- Anastasiya Morozova
- 版本: 1.0
- 激活: 10
SNeox AI是一款自动化多货币交易机器人，用于在外汇市场进行稳定的长期交易。
该投资顾问采用成熟的算法分析市场价格和波动性，专注于在可控风险下进行谨慎交易。
注意！新年促销：前 15 名顾客 - 99 美元
接下来 15 件 - 159 美元
最终价格：229 美元
赶紧抓住这个机会！
MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158518
交易工具：
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
NZDUSD
-
AUDUSD
-
USDCAD
-
USDCHF
该机器人能够同时处理多个货币对，从而实现交易操作的多元化。
运作原理：
-
缺乏鞅
-
缺乏平均值
-
缺乏锁定
-
缺乏订单网格
所有交易均基于专有算法进行，该算法分析当前市场状况，而不使用激进的资金管理方法。
顾问功能：
-
准确的价格和市场波动性分析
-
针对高订单执行速度进行了优化
-
专注于最大限度地减少回撤
-
设置简便，无需持续监控
-
适用于“设置好就不用管”的形式
推荐用于：
-
长期自动化交易
-
可在真实账户和模拟账户上使用
-
负责执行市场交易的账户