SNeox AI MT5

黄金暴利策略是一种基于特定规则的策略。 它不仅限于作为一个独立的策略； 它是交易者创建定制交易工具的平台。 凭借其广泛的定制功能，您可以制定一种与您独特的风格和市场洞察力完美契合的交易方法。 该策略基于现代交易世界广泛接受的既定规则。 此外，您还将收到 8 个主要货币对的集合文件。 这些文件可以作为有价值的参考点，并帮助您制定决策过程以及您自己的交易策略。 请在我的 mql Dm 中索取设置文件。 一般信息： 最佳交易时间：英国时间上午 8:00 至上午 10:00（纽约时间上午 3:00 至凌晨 5:00）进行交易。 避免周一：不建议在周一交易该策略。 保持消息灵通：避免在有重大新闻事件的日子进行交易，这些新闻事件可能会对您计划交易的货币对产生重大影响。 最佳货币对：默认设置为 15 分钟时间范围内的英镑兑美元。 除英镑兑美元外，该策略对欧元兑美元效果最佳，但对美元加元、美元瑞郎和 XAUUSD 也同样有效。 请记住，虽然它可以应用于这些对，但可能需要一些额外的谨慎。 确保购买后获得 8 套文件，以便您可以在更多不同的日子里交易该策略。 重要提示：这是一种高级交易策略，提供闪电