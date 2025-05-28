Rising Sun Gold MT5

突破交易是一种很古老的方法，当衍生品市场诞生时，这种方法也一同诞生了。这种方法在早期的市场很有效，不过如今随着假突破越来越多，这种古老的方法已经大失魅力。不过即便如此，突破交易依然是一种有效的赚钱方式。只是它不再广泛适用所有品种，而是比较适合黄金这样的波动剧烈而趋势明显的投资品种。

31243614,abc1234,ICMarketsSC-Demo03 ,Rising Sun Gold EA

我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，这是一种古老、简单、有效的方法。如果你有耐心，能够经常看着利润变成损失或者小的利润变成更大的利润而无动于衷，那么你就具备了驾驭这种方法的品质，我是一个专业交易者，我不喜欢说一些迎合的话来取悦各位，你如果要使用这款EA，请确定你具有耐心。

第三方历史数据回测, 2010--2024, Fixed lot 0.1

如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论： Click here 加入公众讨论群。


Rising Sun Gold的特点：

  1. 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot 即可。 
  2. 诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上增长，而是曲折但持续的往上增长。
  3. 面向对象编程，程序运行速度快
  4. 一次一单，没有网格，没有马丁
  5. 使用固定止损与移动止损


应用

  • 周期： 30M、H1，主要应用在30M
  • 品种：  XAUUSD、Gold、GOLD
  • 最小入金：$100，高风险。 中等封风险推荐每150$，0.01手lot。 风险提示：请勿重仓交易。
  • 账户: ECN /RaW/STP 
  • 建议使用VPS



回复评论