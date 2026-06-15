Swing Sniper EA

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Swing Sniper — MetaTrader 5 智能资金概念智能交易系统

Swing Sniper 是一款适用于 MetaTrader 5 的 Smart Money Concepts 智能交易系统，用于自动化执行纪律严谨的 liquidity sweep 策略，并结合 结构化确认受控风险透明的执行逻辑

该 EA 不会随机进场，也不依赖 gridmartingale 或危险的加仓摊平逻辑。相反，它采用严格的确认模型，基于 swing 结构liquidity sweep 检测动能确认多时间框架 context，以及 风险受控的交易管理

Swing Sniper 专为理解 SMC 概念、并希望以精准、一致和纪律化方式自动化执行交易的交易者打造。

警告：这是前 10 份限量首发价格！只有少量副本可享受此价格。

此次限量发布是有意为之。我们希望保持 Swing Sniper 的独特性，保护社区质量，并避免同一套策略被过多交易者同时使用。

前 10 份售出后，价格可能会在不提前通知的情况下上涨。

Swing Sniper 附带 4 套策略设置，分别为 Gold、 EURUSD 和 USDJPY 准备。请查看 第一条评论 以下载策略设置文件。 默认设置适用于 USDJPY M20。

 用户指南链接 也会在 第一条评论中提供。如果您在购买前需要帮助或有任何问题， 请在这里联系我

核心功能概览

Swing Sniper 将 Smart Money Concepts 逻辑与实用自动化和风险管理结合在一起：

  • 基于 swing highs/lows 和 session highs/lows 的 liquidity sweep 检测。
  • 进场前需要经过多步骤确认
  • EMA 动能过滤器，用于避免弱势或失效的交易机会
  • 多时间框架 context 引擎，用于确认方向性 bias
  • 基于交易时段的 Kill Zone 执行窗口
  • 一次只管理一笔交易的逻辑
  • 基于 swing extreme 的结构化止损 placement
  • 基于 R-multiple 逻辑的 take profit
  • Break-even 管理
  • 支持 fixed lot、percentage balance、percentage equity 和 fixed money 风险模式
  • 可选 obfuscation 模块，用于随机化进场和出场
  • 图表上的可视化 dashboard，显示完整 signal pipeline 状态
  • 结构化 logs，便于测试、调试、优化和支持
  • 完全透明：无 martingale、无 grid、无 averaging

策略如何运行

Swing Sniper 遵循清晰的 Smart Money Concepts 执行流程。

  • Swing 结构映射：EA 识别重要的 swing highs 和 swing lows，这些区域通常可能存在 liquidity。
  • Liquidity Sweep 检测：EA 等待价格扫过之前的 swing level，之后该 setup 才会被视为有效。
  • 动能确认：基于 EMA 的逻辑确认短期 momentum 是否支持交易方向。
  • 多时间框架 Context：EA 检查更大级别的市场 context 是否支持当前 setup。
  • 风险受控执行：只有当所有必要条件都在设定的 Kill Zone 内对齐时，EA 才会执行 A+ 级别交易。

单一条件并不足够。所有步骤必须同时对齐，Swing Sniper 才允许执行交易。

适合哪些交易者

Swing Sniper 适合：

  • 理解 liquidity、sweeps 和 Smart Money Concepts 的交易者
  • 希望使用结构化执行、避免情绪化进场的交易者
  • 寻找具备真实 stop loss 和受控风险逻辑 EA 的交易者
  • 偏好更少但更高质量 setup 的交易者
  • 希望测试和优化自己 SMC 策略的交易者
  • 需要纪律化风险逻辑、且不使用 martingale 的 prop-firm 风格交易者

不适合寻找 black box EA、保证盈利、激进 grid recovery、martingale 系统或高风险 shortcuts 的交易者。

推荐使用方式与适合市场

主要默认设置： USDJPY
进场时间框架： M10
最低账户资金： 从 250 USD 起
建议风险： 每笔交易 0.5% 至 1%

此配置专为受控风险敞口和纪律化测试而设计。EA 可以适配其他交易品种、时间框架和交易时段，但任何修改都应在实盘交易前进行充分测试。

包含的策略设置： 2xGold、EURUSD、USDJPY，以及一套额外优化策略设置。请查看 第一条评论 下载这些设置文件。

用户指南链接也会在 第一条评论 中提供。如需咨询、配置帮助或更多信息，您可以 直接联系我

输入参数与配置

所有运行时配置都可在将 Swing Sniper 添加到图表时，通过 MT5 的输入参数窗口进行设置。这些参数按照 EA 的逻辑进行分组，包括 general setup、swing and entry settings、Kill Zone timing、context confirmation、stop-loss management、risk sizing 以及 optional obfuscation。

常规设置

  • Magic Number : 当前 EA 实例交易的唯一标识符。当您在同一个交易账户上运行多个 Swing Sniper 实例时，请更改该值。
  • Trade Comment : 添加到每个订单上的注释，用于更方便地在账户历史中识别交易。
  • Show Panel : 启用图表上的 dashboard 面板，用于显示 EA 状态、signal pipeline、context 信息和当前活跃交易详情。
  • Log Verbosity Level : 控制 MT5 Experts 标签页中打印的信息量。较高级别会提供更详细的调试信息。

Swing 与 Entry

  • Allows Buys : 启用或禁用买入交易。
  • Allows Sells : 启用或禁用卖出交易。
  • Max Simultaneous Trades : 定义 EA 可同时打开的最大交易数量。一旦达到该限制，EA 将不会尝试新的进场，直到已有交易关闭。
  • Swing Timeframe : 用于识别 swing highs 和 swing lows 的时间框架。更高时间框架通常会产生更重要的结构水平。
  • Entry Timeframe : 用于 sweep detection、EMA alignment 和最终 entry trigger 的时间框架。它应等于或低于 Swing Timeframe。

Kill Zone

Kill Zone 定义了 Swing Sniper 被允许打开新交易的时间窗口。该窗口之外的 setup 可能会被检测和跟踪，但不会被执行。

  • Kill Zone Start Hour : EA 开始寻找进场机会的 broker server hour。
  • Kill Zone Start Minute : Kill Zone 开始时间的分钟偏移。
  • Kill Zone End Hour : EA 停止打开新交易的 broker server hour。
  • Kill Zone End Minute : Kill Zone 结束时间的分钟偏移。

推荐的活跃时间通常是高流动性交易时段，例如 London session 或 New York overlap。请始终使用您的 broker server time 进行设置，而不是本地时间。

关闭仓位

  • Enable End of Day Closure : 启用后，EA 会在设定的 force-close 时间强制关闭所有未平仓交易，无论盈亏。这有助于避免隔夜持仓。
  • Force Close Hour : 如果交易仍然处于打开状态，用作 force-close trigger 的 broker server hour。
  • Force Close Minute : force-close trigger 的分钟偏移。

Context Engine

  • Higher Timeframe : 用于 bias 分析的第一个高时间框架。
  • Mid Timeframe : 用于 bias 分析的第二个高时间框架。
  • Lower Timeframe : 用于 bias 分析的第三个高时间框架。
  • Min Probability % : 允许交易所需的最低 context probability。如果概率低于此阈值，交易会被阻止。
  • Max Probability % : context probability 的最大上限。如有需要，可用于过滤极端读数。

Context engine 的 probability thresholds 范围为 50% 到 100%。只有当更大级别的 directional context 在设定概率范围内支持该 setup 时，EA 才允许交易。

Stop-Loss 与 Break-Even

Stop loss 放置在触发 sweep 的绝对 swing extreme，即 wick 到达的最远点。这种方式形成结构化 stop-loss placement，而不是任意固定点数止损。

  • SL Padding Points : 在 swing extreme 之外增加的额外点数，用于降低被小幅市场 spike 扫出场的概率。
  • TP R-Multiple : Take profit 距离，以 stop-loss distance 的倍数表示。例如，2.0 表示 TP 放置在距离入场点 2 倍 SL 距离的位置。
  • Enable Break-Even : 启用后，当交易达到设定的 BE Trigger R-Multiple 时，stop loss 会移动到 entry 加上 BE Buffer Points。
  • BE Trigger R-Multiple : 交易必须达到此 R 利润水平后，break-even 才会被激活。
  • BE Buffer Points : 将 stop loss 移动到 break-even 时，在 entry 之外增加的点数，使 EA 可以锁定少量 profit，而不是刚好移动到 entry。

Lot Size / Risk

Lot sizing 由 Risk Mode 参数控制。Swing Sniper 支持多种风险模式，取决于您希望 EA 如何计算风险敞口。

  • Fixed Lot : 每笔交易使用固定 lot size，不考虑账户大小或 stop-loss distance。
  • % Balance : 计算 lot size，使 stop-loss distance 对应账户 balance 的指定百分比。
  • % Equity : 与 percentage balance 逻辑相同，但使用实时 account equity 而不是 balance 计算。
  • Fixed Dollar : 计算 lot size，使 stop-loss distance 对应指定的固定金额风险。
  • Risk Mode : 定义 EA 将使用哪一种 lot sizing 方法。
  • Risk Value : 根据所选模式定义风险数值。例如，在百分比风险模式中，1.0 可能表示 1%；在 fixed lot mode 中，1.0 可能表示 1 lot。

Obfuscator Module

可选 obfuscator 会在执行中加入受控随机性，使使用相同配置的用户不会总是拥有完全相同的进场和出场。这对希望执行行为更具变化性的交易者可能有帮助，尤其适用于 prop-firm accounts。

  • Enable Obfuscation : 激活 obfuscator module。禁用时，所有 obfuscation 设置都会被忽略，EA 按正常方式运行。
  • Exits Min Random Offset : 每笔交易中，随机添加或减去到 SL 和 TP 的最小点数。
  • Exits Max Random Offset : 每笔交易中，随机添加或减去到 SL 和 TP 的最大点数。
  • Entry Min Delay : 从 signal trigger 到订单发送之间应用的最小随机延迟。
  • Entry Max Delay : 从 signal trigger 到订单发送之间应用的最大随机延迟。
  • Max Minutes to Close Before Target Time : 每个交易日将 force-close time 随机提前，最多提前此参数设定的分钟数。

需要更多详情？
完整用户指南可在 第一条评论 中找到。
Gold、EURUSD、USDJPY 以及额外优化设置的策略文件也可在 第一条评论 中下载。
如果您在购买前或购买后需要帮助，请在这里联系我


评分 3
bertztrude
77
bertztrude 2026.07.17 09:52 
 

Ein weiterer EA der absolut empfehlenswert ist. Seit ORB Revolution (mit dem ich ebenfalls sehr zufrieden bin; vgl. Bewertung dort) bin ich auf den Entwickler Lio aufmerksam geworden. Eine unvergleichbare Community, die er auf Discord ins Leben gerufen hat. Er ist jederzeit ansprechbar und hilfsbereit. Und ist immer für Anregungen offen und implementiert sie bei Updates. Genauso muss das! Ich freu mich dabei sein zu können. Zum EA selbst. Er konzentriert sich auf A+ Setups und dementsprechend gibt es seltener trades. Dafür aber in hoher Qualität. Der EA läuft bei mir noch nicht so lange. Bislang zwei trades und zwei winner. Gerne aktualisiere ich die Bewertung nach einiger Zeit und mehr trades.

Stephen J Martret
3462
Stephen J Martret 2026.07.10 09:58 
 

Let me start by saying I only bought Swing Sniper a few days ago so I will update this review in a month or so when I have more trades but I do want to put a brief review on how impressive this strategy is. Unlike 99% of EAs here, this is a real manual trading strategy that incorporates a lot of the best price action concepts in an automated form. The analysis it does before placing trades with positive RR (so none of these 5 pip TPs and 100 pip SLs) or grids etc this is a real swing style system that will still be here making money 5 years from now. I have a product called EA auditor that Is a tool I developed after seeing most EAs over the last 16 years fail due to high risk or manipulated backtests. I ran Swing Sniper through this and it passed with flying colours! Developer is also super supportive and knows the market and what he is doing here. You wont see a new EA from him every week or charging ridiculous prices. Good developers make money from trading their strategies/EAs and sales are a nice bonus, bad developers make money from their sales not from trading their bots. Highly recommended but you have to be patient it wont trade every day and you wont win every trade. This is a real system with a real edge over time, very safe and very profitable

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Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 实时信号监控结果   可在此查看：   MQL5 信号 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
专家
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (5)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
专家
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
专家
SmartChoise Battery EA 是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。 用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。 本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。 Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。 与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。 简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
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ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 实时信号监控结果   可在此查看：   MQL5 信号 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能
DrawDown Limiter
Haidar Lionel Haj Ali
5 (21)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Ultimate SMC
Haidar Lionel Haj Ali
4.67 (6)
专家
Ultimate SMC is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to act as a framework for traders using advanced Smart Money Concepts (SMC). If you are a smart money concept trader and want to enhance and automate your trading strategies, this EA is for you. It is designed to cater to advanced traders seeking a robust and versatile tool to implement precise and strategic trading maneuvers based on the smart money concept. The EA combines multiple sophisticated trading techniques and risk ma
Gravity Bands MT5
Haidar Lionel Haj Ali
5 (7)
指标
一款集市场结构、动量与趋势于一体的强大工具，适用于所有日内交易者。 请注意：限量副本现以49美元出售！下一价格为69美元 购买该指标后，您将获得完整的机械化交易方案以及免费的EA代码，用于自动化您的交易！   联系我们   在购买指标后联系我们！ Gravity Bands 指标专为追求清晰而非噪音的交易者而设计。 无论您是做剥头皮交易还是日内交易，这个工具都能为您提供清晰的市场结构可视化： 趋势所在位置 动量加速的位置 结构发生变化的位置 价格处于合理区间还是延伸区间，以及交易时段启动和波动性开始的位置 它不预测市场，而是揭示市场。 Gravity Bands 已经成为许多交易者的核心工具，因为它将杂乱的图表转变为简洁、逻辑清晰、结构化的市场视图，让您专注于高质量的交易机会。 为什么选择 Gravity Bands？ 大多数指标会出现信号滞后、重绘摆动或让图表充满噪音。 Gravity Bands 通过结合以下要素解决这些问题： 多层趋势云 动态波动区间 实时结构突破（BOS）识别 基于交易时段的过滤器 清晰且精准的摆动逻辑 该指标适用于任何交易品种，但在黄金（XAUUSD）、指数以
FVG EA Pro
Haidar Lionel Haj Ali
4.62 (34)
专家
FVG EA PRO   is a must-have smart money concept EA, highly customizable and using advanced techniques of FVG "Fair Value Gap" and market structure to capture high probability trades.  It is highly configurable,  you can build various strategies based on market structure and FVG as entry criteria. FVG EA PRO can be used to trade Kill Zones and Silver Bullet Windows. It is fully compatible with swing trade strategies. It contains all the functionalities  needed by any  successful traders to automa
ICT Silver Bullet MT5
Haidar Lionel Haj Ali
5 (21)
指标
ICT Silver Bullet If you are searching for a reliable indicator to trade the ICT Silver Bullet concept, or ICT concepts, Smart Money Concepts, or SMC, this indicator will respond to your need!  Before version 2.2, this indicator was focused only on ICT Silver Bullet, but moving forward, we will include the different elements for smart money concept trading. This indicator will help you identify the following: FVG - fair value gaps Market structure: BOS and CHOCH. It is based on swing high and l
T Manager for Price action Traders
Haidar Lionel Haj Ali
4.5 (10)
实用工具
T Manager, the ultimate trade management solution designed by traders for traders. If you are searching for a simple and efficient trade panel, trade manager, or trade assistant, you are at the right place.   The market contains a diverse number of those tools , but this one is designed by traders for traders . I designed this tool, and I am using it daily. Take my advice and stop buying tools blended with un-useful features that you will never use,   T Manager provides you with the essential y
Step Ahead
Haidar Lionel Haj Ali
4.86 (14)
专家
"Step Ahead" is the ultimate breakout expert advisor The basic strategy is trading breakouts from a time range. It takes a start time and an end time as inputs. The EA sets breakout trades at the end of the ranges and manages the trades via breakeven and trailing stops mechanisms. The trades will be closed if SL or TP hits, and you can configure to close all open trades and orders at a specific time as part of the range settings. The strategy requires an SL for each trade. It is not a risky stra
ICT Silver Bullet MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (14)
指标
ICT Silver Bullet If you are searching for a reliable indicator to trade the ICT Silver Bullet concept, or ICT concepts, Smart Money Concepts, or SMC, this indicator will respond to your need!  This indicator will help you identify the following: FVG - fair value gaps Market structure: BOS and CHOCH. It is based on ZIGZAG as it is the most subjective way to do it. ICT Silver Bullet windows and related notifications when it starts and when an FVG appears  Swing High and low that are potential bu
Structure Blocks
Haidar Lionel Haj Ali
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指标
Structure Blocks: a structured way to analyze market structure  This indicator is for you if you are a price action or smart money concept trader. It identifies market trends' ultimate highs and lows and intermediaries' swing lows and highs. It adjusts based on candles' body where most of the volume is, disregarding wicks. Need help or have questions? I am   Lio , don't hesitate to reach out! I am always available to respond, help, and improve.  How it works: Each block consists of a move with
FREE
NewStorm
Haidar Lionel Haj Ali
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专家
N ewStorm  专为  新闻事件发生后进行交易而设计， 并根据新闻结果开立交易。  该 EA 可用于波段交易，基于基本面分析并结合其止损（SL）和止盈（TP）开仓；也可作为剥头皮工具，在新闻发布期间利用市场的快速波动获取利润。 内置了先进的网格恢复系统，集成了多项高级功能，例如基于 ATR 的网格间距、动态手数分配、智能回撤降低、追踪止损以及基于新闻触发的开仓机制。该 EA 可在多种模式下运行，并提供图表面板用于手动控制和实时信息显示。 该 EA 是一个框架，为交易者提供多种选择，使其能够配置自己的交易策略，而不是局限于单一策略。 这是一个易于到中等难度的 EA。由于新闻事件无法进行回测，因此不提供回测结果。 需要帮助或有任何问题？我是   Lio ，欢迎随时联系我！我始终乐意回复、提供帮助并持续改进。  它提供以下功能： 新闻触发模式 ：在新闻触发模式下，EA 会监控外部新闻日历，并根据指定货币的高影响力新闻事件启动交易。它还允许您通过特定关键词筛选新闻事件。 交易时间窗口 ：您可以通过设置交易窗口，将交易限制在一天中的特定时间段内。 利润追踪（追踪止损） ：当价格朝有利方向
筛选:
bertztrude
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bertztrude 2026.07.17 09:52 
 

Ein weiterer EA der absolut empfehlenswert ist. Seit ORB Revolution (mit dem ich ebenfalls sehr zufrieden bin; vgl. Bewertung dort) bin ich auf den Entwickler Lio aufmerksam geworden. Eine unvergleichbare Community, die er auf Discord ins Leben gerufen hat. Er ist jederzeit ansprechbar und hilfsbereit. Und ist immer für Anregungen offen und implementiert sie bei Updates. Genauso muss das! Ich freu mich dabei sein zu können. Zum EA selbst. Er konzentriert sich auf A+ Setups und dementsprechend gibt es seltener trades. Dafür aber in hoher Qualität. Der EA läuft bei mir noch nicht so lange. Bislang zwei trades und zwei winner. Gerne aktualisiere ich die Bewertung nach einiger Zeit und mehr trades.

Haidar Lionel Haj Ali
21597
来自开发人员的回复 Haidar Lionel Haj Ali 2026.07.17 11:02
Thank you very much for your 5-star review! I’m really glad to hear you’re happy with the EA and the community. I truly appreciate your trust and support, and I wish you continued success with your trades!
Stephen J Martret
3462
Stephen J Martret 2026.07.10 09:58 
 

Let me start by saying I only bought Swing Sniper a few days ago so I will update this review in a month or so when I have more trades but I do want to put a brief review on how impressive this strategy is. Unlike 99% of EAs here, this is a real manual trading strategy that incorporates a lot of the best price action concepts in an automated form. The analysis it does before placing trades with positive RR (so none of these 5 pip TPs and 100 pip SLs) or grids etc this is a real swing style system that will still be here making money 5 years from now. I have a product called EA auditor that Is a tool I developed after seeing most EAs over the last 16 years fail due to high risk or manipulated backtests. I ran Swing Sniper through this and it passed with flying colours! Developer is also super supportive and knows the market and what he is doing here. You wont see a new EA from him every week or charging ridiculous prices. Good developers make money from trading their strategies/EAs and sales are a nice bonus, bad developers make money from their sales not from trading their bots. Highly recommended but you have to be patient it wont trade every day and you wont win every trade. This is a real system with a real edge over time, very safe and very profitable

Haidar Lionel Haj Ali
21597
来自开发人员的回复 Haidar Lionel Haj Ali 2026.07.12 07:41
Thank you for the detailed review and for putting Swing Sniper through such a thorough test. I truly appreciate your trust, patience, and recognition of the strategy behind the EA.
Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere
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Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere 2026.06.25 18:41 
 

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Haidar Lionel Haj Ali
21597
来自开发人员的回复 Haidar Lionel Haj Ali 2026.07.12 07:42
Merci beaucoup pour ton soutien ! Ravi que Swing Sniper soit à la hauteur de tes attentes.
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