Swing Sniper EA

Swing Sniper — MetaTrader 5 智能资金概念智能交易系统

Swing Sniper 是一款适用于 MetaTrader 5 的 Smart Money Concepts 智能交易系统，用于自动化执行纪律严谨的 liquidity sweep 策略，并结合 结构化确认、受控风险 和 透明的执行逻辑。

该 EA 不会随机进场，也不依赖 grid、martingale 或危险的加仓摊平逻辑。相反，它采用严格的确认模型，基于 swing 结构、liquidity sweep 检测、动能确认、多时间框架 context，以及 风险受控的交易管理。

Swing Sniper 专为理解 SMC 概念、并希望以精准、一致和纪律化方式自动化执行交易的交易者打造。

警告：这是前 10 份 的 限量首发价格！只有少量副本可享受此价格。 此次限量发布是有意为之。我们希望保持 Swing Sniper 的独特性，保护社区质量，并避免同一套策略被过多交易者同时使用。 前 10 份售出后，价格可能会在不提前通知的情况下上涨。

Swing Sniper 附带 4 套策略设置，分别为 Gold、 EURUSD 和 USDJPY 准备。请查看 第一条评论 以下载策略设置文件。 默认设置适用于 USDJPY M20。 用户指南链接 也会在 第一条评论中提供。如果您在购买前需要帮助或有任何问题， 请在这里联系我。

核心功能概览

Swing Sniper 将 Smart Money Concepts 逻辑与实用自动化和风险管理结合在一起：

基于 swing highs/lows 和 session highs/lows 的 liquidity sweep 检测。

进场前需要经过多步骤确认

EMA 动能过滤器，用于避免弱势或失效的交易机会

多时间框架 context 引擎，用于确认方向性 bias

基于交易时段的 Kill Zone 执行窗口

一次只管理一笔交易的逻辑

基于 swing extreme 的结构化止损 placement

基于 R-multiple 逻辑的 take profit

Break-even 管理

支持 fixed lot、percentage balance、percentage equity 和 fixed money 风险模式

可选 obfuscation 模块，用于随机化进场和出场

图表上的可视化 dashboard，显示完整 signal pipeline 状态

结构化 logs，便于测试、调试、优化和支持

完全透明：无 martingale、无 grid、无 averaging

策略如何运行

Swing Sniper 遵循清晰的 Smart Money Concepts 执行流程。

Swing 结构映射： EA 识别重要的 swing highs 和 swing lows，这些区域通常可能存在 liquidity。

EA 识别重要的 swing highs 和 swing lows，这些区域通常可能存在 liquidity。 Liquidity Sweep 检测： EA 等待价格扫过之前的 swing level，之后该 setup 才会被视为有效。

EA 等待价格扫过之前的 swing level，之后该 setup 才会被视为有效。 动能确认： 基于 EMA 的逻辑确认短期 momentum 是否支持交易方向。

基于 EMA 的逻辑确认短期 momentum 是否支持交易方向。 多时间框架 Context： EA 检查更大级别的市场 context 是否支持当前 setup。

EA 检查更大级别的市场 context 是否支持当前 setup。 风险受控执行：只有当所有必要条件都在设定的 Kill Zone 内对齐时，EA 才会执行 A+ 级别交易。

单一条件并不足够。所有步骤必须同时对齐，Swing Sniper 才允许执行交易。

适合哪些交易者

Swing Sniper 适合：

理解 liquidity、sweeps 和 Smart Money Concepts 的交易者

希望使用结构化执行、避免情绪化进场的交易者

寻找具备真实 stop loss 和受控风险逻辑 EA 的交易者

偏好更少但更高质量 setup 的交易者

希望测试和优化自己 SMC 策略的交易者

需要纪律化风险逻辑、且不使用 martingale 的 prop-firm 风格交易者

不适合寻找 black box EA、保证盈利、激进 grid recovery、martingale 系统或高风险 shortcuts 的交易者。

推荐使用方式与适合市场

主要默认设置： USDJPY

进场时间框架： M10

最低账户资金： 从 250 USD 起

建议风险： 每笔交易 0.5% 至 1%

此配置专为受控风险敞口和纪律化测试而设计。EA 可以适配其他交易品种、时间框架和交易时段，但任何修改都应在实盘交易前进行充分测试。

包含的策略设置： 2xGold、EURUSD、USDJPY，以及一套额外优化策略设置。请查看 第一条评论 下载这些设置文件。

用户指南链接也会在 第一条评论 中提供。如需咨询、配置帮助或更多信息，您可以 直接联系我。

输入参数与配置

所有运行时配置都可在将 Swing Sniper 添加到图表时，通过 MT5 的输入参数窗口进行设置。这些参数按照 EA 的逻辑进行分组，包括 general setup、swing and entry settings、Kill Zone timing、context confirmation、stop-loss management、risk sizing 以及 optional obfuscation。

常规设置

Magic Number : 当前 EA 实例交易的唯一标识符。当您在同一个交易账户上运行多个 Swing Sniper 实例时，请更改该值。

: 当前 EA 实例交易的唯一标识符。当您在同一个交易账户上运行多个 Swing Sniper 实例时，请更改该值。 Trade Comment : 添加到每个订单上的注释，用于更方便地在账户历史中识别交易。

: 添加到每个订单上的注释，用于更方便地在账户历史中识别交易。 Show Panel : 启用图表上的 dashboard 面板，用于显示 EA 状态、signal pipeline、context 信息和当前活跃交易详情。

: 启用图表上的 dashboard 面板，用于显示 EA 状态、signal pipeline、context 信息和当前活跃交易详情。 Log Verbosity Level : 控制 MT5 Experts 标签页中打印的信息量。较高级别会提供更详细的调试信息。

Swing 与 Entry

Allows Buys : 启用或禁用买入交易。

: 启用或禁用买入交易。 Allows Sells : 启用或禁用卖出交易。

: 启用或禁用卖出交易。 Max Simultaneous Trades : 定义 EA 可同时打开的最大交易数量。一旦达到该限制，EA 将不会尝试新的进场，直到已有交易关闭。

: 定义 EA 可同时打开的最大交易数量。一旦达到该限制，EA 将不会尝试新的进场，直到已有交易关闭。 Swing Timeframe : 用于识别 swing highs 和 swing lows 的时间框架。更高时间框架通常会产生更重要的结构水平。

: 用于识别 swing highs 和 swing lows 的时间框架。更高时间框架通常会产生更重要的结构水平。 Entry Timeframe : 用于 sweep detection、EMA alignment 和最终 entry trigger 的时间框架。它应等于或低于 Swing Timeframe。

Kill Zone

Kill Zone 定义了 Swing Sniper 被允许打开新交易的时间窗口。该窗口之外的 setup 可能会被检测和跟踪，但不会被执行。

Kill Zone Start Hour : EA 开始寻找进场机会的 broker server hour。

: EA 开始寻找进场机会的 broker server hour。 Kill Zone Start Minute : Kill Zone 开始时间的分钟偏移。

: Kill Zone 开始时间的分钟偏移。 Kill Zone End Hour : EA 停止打开新交易的 broker server hour。

: EA 停止打开新交易的 broker server hour。 Kill Zone End Minute : Kill Zone 结束时间的分钟偏移。

推荐的活跃时间通常是高流动性交易时段，例如 London session 或 New York overlap。请始终使用您的 broker server time 进行设置，而不是本地时间。

关闭仓位

Enable End of Day Closure : 启用后，EA 会在设定的 force-close 时间强制关闭所有未平仓交易，无论盈亏。这有助于避免隔夜持仓。

: 启用后，EA 会在设定的 force-close 时间强制关闭所有未平仓交易，无论盈亏。这有助于避免隔夜持仓。 Force Close Hour : 如果交易仍然处于打开状态，用作 force-close trigger 的 broker server hour。

: 如果交易仍然处于打开状态，用作 force-close trigger 的 broker server hour。 Force Close Minute : force-close trigger 的分钟偏移。

Context Engine

Higher Timeframe : 用于 bias 分析的第一个高时间框架。

: 用于 bias 分析的第一个高时间框架。 Mid Timeframe : 用于 bias 分析的第二个高时间框架。

: 用于 bias 分析的第二个高时间框架。 Lower Timeframe : 用于 bias 分析的第三个高时间框架。

: 用于 bias 分析的第三个高时间框架。 Min Probability % : 允许交易所需的最低 context probability。如果概率低于此阈值，交易会被阻止。

: 允许交易所需的最低 context probability。如果概率低于此阈值，交易会被阻止。 Max Probability % : context probability 的最大上限。如有需要，可用于过滤极端读数。

Context engine 的 probability thresholds 范围为 50% 到 100%。只有当更大级别的 directional context 在设定概率范围内支持该 setup 时，EA 才允许交易。

Stop-Loss 与 Break-Even

Stop loss 放置在触发 sweep 的绝对 swing extreme，即 wick 到达的最远点。这种方式形成结构化 stop-loss placement，而不是任意固定点数止损。

SL Padding Points : 在 swing extreme 之外增加的额外点数，用于降低被小幅市场 spike 扫出场的概率。

: 在 swing extreme 之外增加的额外点数，用于降低被小幅市场 spike 扫出场的概率。 TP R-Multiple : Take profit 距离，以 stop-loss distance 的倍数表示。例如，2.0 表示 TP 放置在距离入场点 2 倍 SL 距离的位置。

: Take profit 距离，以 stop-loss distance 的倍数表示。例如，2.0 表示 TP 放置在距离入场点 2 倍 SL 距离的位置。 Enable Break-Even : 启用后，当交易达到设定的 BE Trigger R-Multiple 时，stop loss 会移动到 entry 加上 BE Buffer Points。

: 启用后，当交易达到设定的 BE Trigger R-Multiple 时，stop loss 会移动到 entry 加上 BE Buffer Points。 BE Trigger R-Multiple : 交易必须达到此 R 利润水平后，break-even 才会被激活。

: 交易必须达到此 R 利润水平后，break-even 才会被激活。 BE Buffer Points : 将 stop loss 移动到 break-even 时，在 entry 之外增加的点数，使 EA 可以锁定少量 profit，而不是刚好移动到 entry。

Lot Size / Risk

Lot sizing 由 Risk Mode 参数控制。Swing Sniper 支持多种风险模式，取决于您希望 EA 如何计算风险敞口。

Fixed Lot : 每笔交易使用固定 lot size，不考虑账户大小或 stop-loss distance。

: 每笔交易使用固定 lot size，不考虑账户大小或 stop-loss distance。 % Balance : 计算 lot size，使 stop-loss distance 对应账户 balance 的指定百分比。

: 计算 lot size，使 stop-loss distance 对应账户 balance 的指定百分比。 % Equity : 与 percentage balance 逻辑相同，但使用实时 account equity 而不是 balance 计算。

: 与 percentage balance 逻辑相同，但使用实时 account equity 而不是 balance 计算。 Fixed Dollar : 计算 lot size，使 stop-loss distance 对应指定的固定金额风险。

: 计算 lot size，使 stop-loss distance 对应指定的固定金额风险。 Risk Mode : 定义 EA 将使用哪一种 lot sizing 方法。

: 定义 EA 将使用哪一种 lot sizing 方法。 Risk Value : 根据所选模式定义风险数值。例如，在百分比风险模式中，1.0 可能表示 1%；在 fixed lot mode 中，1.0 可能表示 1 lot。

Obfuscator Module

可选 obfuscator 会在执行中加入受控随机性，使使用相同配置的用户不会总是拥有完全相同的进场和出场。这对希望执行行为更具变化性的交易者可能有帮助，尤其适用于 prop-firm accounts。

Enable Obfuscation : 激活 obfuscator module。禁用时，所有 obfuscation 设置都会被忽略，EA 按正常方式运行。

: 激活 obfuscator module。禁用时，所有 obfuscation 设置都会被忽略，EA 按正常方式运行。 Exits Min Random Offset : 每笔交易中，随机添加或减去到 SL 和 TP 的最小点数。

: 每笔交易中，随机添加或减去到 SL 和 TP 的最小点数。 Exits Max Random Offset : 每笔交易中，随机添加或减去到 SL 和 TP 的最大点数。

: 每笔交易中，随机添加或减去到 SL 和 TP 的最大点数。 Entry Min Delay : 从 signal trigger 到订单发送之间应用的最小随机延迟。

: 从 signal trigger 到订单发送之间应用的最小随机延迟。 Entry Max Delay : 从 signal trigger 到订单发送之间应用的最大随机延迟。

: 从 signal trigger 到订单发送之间应用的最大随机延迟。 Max Minutes to Close Before Target Time : 每个交易日将 force-close time 随机提前，最多提前此参数设定的分钟数。

需要更多详情？

完整用户指南可在 第一条评论 中找到。

Gold、EURUSD、USDJPY 以及额外优化设置的策略文件也可在 第一条评论 中下载。

如果您在购买前或购买后需要帮助，请在这里联系我。



