TradeAnalyserMT5

核心定位
MT5 專用高級分析工具，深度解析交易歷史，挖掘數據洞察，優化策略並提升盈利能力。
核心用途
- 策略性能評估：分析盈利能力、穩定性與風險，給出 A+-D 級客觀評級
- 交易模式發現：識別優質品種、時段及盈利習慣，匹配不同市場條件
- 風險管理優化：計算回撤與風險指標，提供風險調整後的表現分析
主要功能
- 智能策略檢測：按魔術號碼分組，識別 23 種常見策略，分離手動 / EA 交易
- 多維度分析：覆蓋策略、品種、時間、評論四大維度，支持三維交叉分析
- 高級評論分析：自動解析評論中的策略信息，實現標準化與跨策略對比
- 組合表現分析：推薦最佳交易組合，警示低效配置
- 多類分析指標：包含基礎盈利、風險控制、高級統計三大類核心指標
輸出報告
- 終端簡明報告：策略排名、最佳組合、評論洞察、智能改進建議
- 詳細 CSV 報告：完整統計數據、品種 / 評論 / 時間分析、數據質量評估
使用特色
- 智能數據處理：自動擴展數據範圍，精確匹配持倉，支持靈活過濾
- 用戶友好設計：可調節詳情等級，自定義時間範圍，選擇是否包含手動交易
- 專業級分析：機構級績效標準，多層次風險評估，實戰導向建議
適用人群
EA 開發人員（驗證策略、優化參數）、資金管理人員（監控組合、優化分配）、個人交易者（識別行為模式、提升紀律性）
核心價值
將雜亂交易記錄轉化為決策智慧，幫助停止無效策略、放大盈利模式、優化資源配置、基於數據決策、持續改進交易系統。
