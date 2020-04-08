SqueezeMAX Pro
Detector de Rompimentos com Visualização Inteligente para MetaTrader 5
Descrição Técnica
O Mikko Breakout é um indicador avançado para MetaTrader 5 que identifica pontos de rompimento (breakouts) em tempo real, utilizando uma lógica baseada em máximas/mínimas móveis. Ele se adapta dinamicamente ao estilo do gráfico (barras, candles ou linha), oferecendo visualizações coloridas para facilitar a tomada de decisão.
Lógica Operacional
- Calcula a máxima mais alta e a mínima mais baixa em um período definido
- Detecta rompimentos bullish (quando a máxima atual supera a máxima do período)
- Identifica rompimentos bearish (quando a mínima atual fica abaixo da mínima do período)
- Gera sinais visuais imediatos no gráfico
Compatibilidade
- ⏱ Timeframes: Todos (ótimo para M5 a H1)
- 💹 Ativos: Forex, Ações, Índices, Criptomoedas
- 💻 Plataforma: MetaTrader 5 (Build 2000+)
- ☁️ Ambiente: Recomendado executar em VPS
Recursos Destacados
Visualização Adaptável
4 modos de exibição inteligentes:
- Automático - espelha o estilo do gráfico
- Linha - para análise limpa
- Barras - visualização clássica
- Candles - padrão japonês
Mudanças de estilo aplicadas em tempo real sem recalcular dados históricos.
Sistema de Cores Intuitivo
Bullish
Rompimento de alta
(clrDodgerBlue)
Bearish
Rompimento de baixa
(clrRed)
Neutro
Sem rompimento
(clrWhite)
Algoritmo Otimizado
- Uso eficiente de buffers (14 buffers) para processamento rápido
- Cálculo em tempo real com ArrayMinimum() e ArrayMaximum() para precisão
- Consumo mínimo de CPU, ideal para VPS
- Zero repaint - sinais fixados no candle fechado
Parâmetros Personalizáveis
|Parâmetro
|Valor Padrão
|Descrição
|inpPeriod
|20
|Período para análise de máximas/mínimas
|inpDisplayStyle
|Automático
|Estilo de exibição (Automático/Line/Bars/Candles)
Instruções de Uso
Instalação
- Anexar o arquivo .mq5 ao MetaTrader 5
- Arrastar o indicador para o gráfico desejado
- Configurar parâmetros conforme sua estratégia
Interpretação de Sinais
- Sinal Bullish: Barra/Candle/Linha AZUL (preço rompe máxima do período)
- Sinal Bearish: Barra/Candle/Linha VERMELHA (preço rompe mínima do período)
Exemplo: Rompimento acima da máxima de 20 períodos = entrada potencial em compra
Configuração Recomendada
- Scalping (ativos voláteis): Período 10-15
- Swing trading: Período 20-30
- Tendências longo prazo: Período 30-50
- Ativos recomendados: EURUSD, GBPUSD, BTCUSD
Vantagens Competitivas
✅ Multiestilo
Único indicador que se adapta automaticamente a qualquer tipo de gráfico (linhas, barras ou candles).
✅ Zero Repaint
Sinais fixados no candle fechado, garantindo confiabilidade total em backtests e operações ao vivo.
✅ Alta Performance
Consumo mínimo de CPU, ideal para operar com múltiplos pares simultaneamente em VPS.
Disclaimer de Risco
"Este indicador não garante lucros e deve ser usado em conjunto com análise técnica e gerenciamento de risco adequado. Os mercados financeiros apresentam riscos significativos, e é possível perder mais do que o capital inicial investido. Sempre teste estratégias em conta demo antes de aplicar capital real. O desenvolvedor não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras resultantes do uso deste software."
✉️ Suporte técnico: xtraders.mt5@gmail.com
