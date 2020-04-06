track record of myfxbook :

在原始点差账户上进行回测，你会看到令人惊艳的结果。

🔍 专家顾问（EA）概述：

本EA专为XAUUSD（黄金兑美元）交易优化，最适用于1小时（H1）周期，**4小时（H4）**为强力辅助选项。

其性能已针对黄金市场独特的波动性与结构进行了精细调校。

❗ 我们并不贩卖一夜暴富的幻想。

我们提供的是一款功能强大、有效的交易工具 —— 前提是你真正理解何为真实交易。

此EA具有卓越的智能，能够精准识别价格结构中的突破区间（Breakout Zones），并在高级风险管理系统的保护下进行专业交易。

系统动态分析市场结构，结合关键价位识别与趋势过滤（使用智能指标），有效避免虚假信号。

🎯 本EA的表现不仅仅是“美化过的回测结果”，而是真实、持续、稳定的盈利能力 —— 前提是你遵循推荐配置。

🔧 适合以下类型的交易者：

追求长期资本安全与稳健增长

避免剧烈回撤与市场噪音

重视风险控制与资本复利增长

🔑 主要功能亮点：

🔍 使用先进算法智能识别支撑与阻力位

⚖️ 灵活的资金管理：支持固定美元风险或按余额百分比配置

📊 根据账户表现动态调整风险

🔁 避免在相同方向上重复开仓

✅ 自动检测当前交易品种是否允许交易

🪙 专为黄金（XAUUSD）市场量身定制

💰 适用于小资金账户，低风险设定即可运行

📆 基于9年历史数据进行回测验证

🕒 H1周期下表现最优，H4亦具备稳定性

📈 9年历史回测结果（2016–2025）：

💵 净利润： $1,657,593.11 ，起始资金仅为 $10,000

✅ 总收益率： 16,500%

🔄 盈利因子（Profit Factor）： 1.61

📈 恢复因子（Recovery Factor）： 14.79

⏱️ 平均持仓回报（AHPR）： 0.32%

🧮 几何平均回报（GHPR）： 0.32%

📈 夏普比率（Sharpe Ratio）： 14.98 —— 极高的收益风险平衡性

📊 资金曲线平稳上涨，无明显回撤或不规则波动

⚙️ 默认智能配置 – 支持完全手动控制：

EA使用官方验证过的默认设置进行了优化，可直接使用。

但你也可以自由调整，以满足个人交易目标与风险偏好：

🔺 高风险 = 更大收益潜力

🔻 低风险 = 更高安全性与长期稳定性

🧪 免费试用版本：

💡 可下载 1天免费试用版，在自己的平台上进行回测并验证EA性能。

💰 购买方式：

📅 月度订阅

📆 年度订阅，享受折扣

🔒 一次性购买，终身使用并免费更新

🛠️ 支持与更新：

所有客户可享终身免费更新与技术支持，确保EA持续兼容平台变化并保持高效运行。