GOLDExter
- 专家
- Youcef Seghir
- 版本: 2.3
- 更新: 21 十月 2025
- 激活: 5
track record of myfxbook :
在原始点差账户上进行回测，你会看到令人惊艳的结果。
🔍 专家顾问（EA）概述：
本EA专为XAUUSD（黄金兑美元）交易优化，最适用于1小时（H1）周期，**4小时（H4）**为强力辅助选项。
其性能已针对黄金市场独特的波动性与结构进行了精细调校。
❗ 我们并不贩卖一夜暴富的幻想。
我们提供的是一款功能强大、有效的交易工具 —— 前提是你真正理解何为真实交易。
此EA具有卓越的智能，能够精准识别价格结构中的突破区间（Breakout Zones），并在高级风险管理系统的保护下进行专业交易。
系统动态分析市场结构，结合关键价位识别与趋势过滤（使用智能指标），有效避免虚假信号。
🎯 本EA的表现不仅仅是“美化过的回测结果”，而是真实、持续、稳定的盈利能力 —— 前提是你遵循推荐配置。
🔧 适合以下类型的交易者：
-
追求长期资本安全与稳健增长
-
避免剧烈回撤与市场噪音
-
重视风险控制与资本复利增长
🔑 主要功能亮点：
-
🔍 使用先进算法智能识别支撑与阻力位
-
⚖️ 灵活的资金管理：支持固定美元风险或按余额百分比配置
-
📊 根据账户表现动态调整风险
-
🔁 避免在相同方向上重复开仓
-
✅ 自动检测当前交易品种是否允许交易
-
🪙 专为黄金（XAUUSD）市场量身定制
-
💰 适用于小资金账户，低风险设定即可运行
-
📆 基于9年历史数据进行回测验证
-
🕒 H1周期下表现最优，H4亦具备稳定性
📈 9年历史回测结果（2016–2025）：
-
💵 净利润：$1,657,593.11，起始资金仅为 $10,000
-
✅ 总收益率：16,500%
-
🔄 盈利因子（Profit Factor）：1.61
-
📈 恢复因子（Recovery Factor）：14.79
-
⏱️ 平均持仓回报（AHPR）：0.32%
-
🧮 几何平均回报（GHPR）：0.32%
-
📈 夏普比率（Sharpe Ratio）：14.98 —— 极高的收益风险平衡性
-
📊 资金曲线平稳上涨，无明显回撤或不规则波动
⚙️ 默认智能配置 – 支持完全手动控制：
EA使用官方验证过的默认设置进行了优化，可直接使用。
但你也可以自由调整，以满足个人交易目标与风险偏好：
-
🔺 高风险 = 更大收益潜力
-
🔻 低风险 = 更高安全性与长期稳定性
🧪 免费试用版本：
💡 可下载 1天免费试用版，在自己的平台上进行回测并验证EA性能。
💰 购买方式：
-
📅 月度订阅
-
📆 年度订阅，享受折扣
-
🔒 一次性购买，终身使用并免费更新
🛠️ 支持与更新：
所有客户可享终身免费更新与技术支持，确保EA持续兼容平台变化并保持高效运行。