track record of myfxbook :
RAWスプレッド口座でバックテストを行えば、驚くべき結果が見られます。
🔍 エキスパートアドバイザー（EA）の概要：
このEAは、**XAUUSD（金/米ドル）**の取引に特化して最適化されており、**1時間足（H1）**で最高のパフォーマンスを発揮します。**4時間足（H4）**も優れた代替オプションです。
金市場特有のボラティリティと価格構造に合わせて、性能が緻密に調整されています。
❗ 私たちは「すぐに金持ちになれる夢」を売っているわけではありません。
提供するのは、真に効果的で強力なトレーディングツールです —— 本物のトレーディングを理解している人向けに設計されています。
このEAは、価格構造の中でもっとも精度の高いブレイクアウトゾーンを検出する高度なアルゴリズムで構築されており、資金を守るリスク管理フレームワークの中でプロフェッショナルに取引を行います。
市場構造を動的に分析し、重要なレベルの検出とトレンドフィルタリングを組み合わせて、偽シグナルを避けます。
🎯 このEAのパフォーマンスは単なるバックテストの見せかけではありません —— 現実的で、一貫性があり、持続可能な成績を提供します。過剰なリスクや感情的な変動がなく、推奨設定を守る限り安定した結果が期待できます。
🔧 このEAは以下のようなトレーダーに最適です：
-
長期的な安全性と資本の安定性を求める人
-
大きなドローダウンや市場のノイズを避けたい人
-
リスクを制御しながら安定的な成長を重視する人
🔑 主な機能：
-
🔍 高度なアルゴリズムによるサポート・レジスタンスのスマート検出
-
⚖️ 柔軟な資金管理：固定USDまたは残高のパーセンテージでリスク設定可能
-
📊 口座成績に応じてリスクを自動的にスケーリング
-
🔁 同一方向への重複エントリーを回避
-
✅ 対象銘柄での取引許可を自動チェック
-
🪙 金市場（XAUUSD）に完全最適化
-
💰 少額口座でも低リスク設定で運用可能
-
📆 9年間のヒストリカルデータで広範にテスト済み
-
🕒 H1が最も安定した結果を提供 — H4も堅実な代替選択肢
📈 9年間のバックテスト結果（2016〜2025年）：
-
💵 純利益：$1,657,593.11（初期資金：$10,000）
-
✅ 総成長率：16,500%
-
🔄 プロフィットファクター：1.61
-
📈 リカバリーファクター：14.79
-
⏱️ 平均保有リターン（AHPR）：0.32%
-
🧮 幾何平均リターン（GHPR）：0.32%
-
📈 シャープレシオ：14.98 — リスクとリターンの極めて高いバランス
-
📊 資産曲線は一貫して成長、主要なドローダウンなし
⚙️ スマートなデフォルト設定 – 手動調整も完全に可能：
このEAは公式に検証されたデフォルト設定で最適化されていますが、あなたの取引目標とリスク許容度に応じて簡単にカスタマイズ可能です：
-
🔺 高リスク = 高リターンの可能性
-
🔻 低リスク = より安全で持続可能な運用
🧪 無料トライアル利用可能：
💡 1日間の無料試用版をダウンロードし、ご自身のプラットフォームでバックテストや検証が可能です。
💰 購入オプション：
-
📅 月額サブスクリプション
-
📆 割引付きの年額サブスクリプション
-
🔒 一括購入（永久ライセンス・無料アップデート付き）
🛠️ サポートとアップデート：
すべての購入者は永久アップデートおよび直接技術サポートを受けられ、プラットフォームの将来的な変更にも対応可能な最高のパフォーマンスを維持できます。