track record of myfxbook :

Faça o backtest em uma conta com spread bruto e você verá resultados impressionantes.

🔍 Visão Geral do Expert Advisor (EA):

Este EA foi projetado especificamente para operar o XAUUSD (ouro contra o dólar americano), com desempenho ideal no gráfico de 1 hora (H1) e ótima performance secundária no gráfico de 4 horas (H4).

O desempenho foi cuidadosamente ajustado para lidar com a volatilidade e a estrutura únicas do mercado de ouro.

❗ Não estamos vendendo um sonho de enriquecimento rápido.

Oferecemos uma ferramenta de negociação poderosa e eficaz — se você realmente entende o que significa operar de forma profissional.

Este EA foi desenvolvido com inteligência avançada para detectar com precisão as zonas de rompimento (breakout) na estrutura de preços e operar de maneira estratégica dentro de um sistema de gestão de risco avançada, garantindo proteção ao capital.

Ele analisa dinamicamente a estrutura do mercado e combina a identificação de níveis críticos com filtros de direção usando indicadores inteligentes, evitando sinais falsos.

🎯 O desempenho deste EA não é apenas aparência estatística — é real, consistente e sustentável, sem riscos excessivos ou instabilidade emocional, desde que você siga a configuração recomendada.

🔧 Este EA é ideal para traders que:

Buscam segurança e estabilidade de capital a longo prazo

Querem evitar grandes perdas e ruídos de mercado

Valorizam uma exposição ao risco controlada e crescimento consistente

🔑 Principais Funcionalidades:

🔍 Detecção inteligente de suportes e resistências com algoritmos avançados

⚖️ Gestão de capital flexível: risco fixo em dólares ou percentual do saldo

📊 Escalonamento dinâmico de risco baseado na performance da conta

🔁 Evita entradas duplicadas na mesma direção

✅ Verificação automática se é permitido negociar o ativo antes da execução

🪙 Totalmente otimizado para o mercado de ouro (XAUUSD)

💰 Adequado para contas pequenas com configurações de baixo risco

📆 Testado em 9 anos de dados históricos

🕒 Melhor desempenho no H1 — H4 é uma opção confiável secundária

📈 Resultados comprovados de backtest (2016–2025):

💵 Lucro líquido: $1.657.593,11 com depósito inicial de $10.000

✅ Crescimento: 16.500%

🔄 Fator de lucro: 1,61

📈 Fator de recuperação: 14,79

⏱️ AHPR (Retorno Médio por Operação): 0,32%

🧮 GHPR (Retorno Geométrico por Operação): 0,32%

📈 Índice de Sharpe: 14,98 — indicando um equilíbrio excepcional entre risco e retorno

📊 Curva de capital com crescimento estável, sem rebaixamentos significativos

⚙️ Configurações inteligentes padrão – com controle manual total:

Este EA foi testado e otimizado para máxima eficiência usando configurações padrão validadas.

No entanto, você pode ajustar facilmente os parâmetros de acordo com seus objetivos e perfil de risco:

🔺 Maior risco = maior potencial de lucro

🔻 Menor risco = mais segurança e sustentabilidade

🧪 Versão de teste gratuita:

💡 Você pode baixar uma versão de teste gratuita por 1 dia para realizar seu próprio backtest e verificar o desempenho do EA na sua plataforma antes da compra.

💰 Opções de compra:

📅 Assinatura mensal

📆 Assinatura anual com desconto

🔒 Compra única com acesso vitalício e atualizações gratuitas

🛠️ Suporte e atualizações:

Todos os clientes recebem atualizações vitalícias e suporte técnico direto, garantindo compatibilidade com atualizações futuras da plataforma e desempenho contínuo de alto nível.