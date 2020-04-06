GOLDExter
Faça o backtest em uma conta com spread bruto e você verá resultados impressionantes.
🔍 Visão Geral do Expert Advisor (EA):
Este EA foi projetado especificamente para operar o XAUUSD (ouro contra o dólar americano), com desempenho ideal no gráfico de 1 hora (H1) e ótima performance secundária no gráfico de 4 horas (H4).
O desempenho foi cuidadosamente ajustado para lidar com a volatilidade e a estrutura únicas do mercado de ouro.
❗ Não estamos vendendo um sonho de enriquecimento rápido.
Oferecemos uma ferramenta de negociação poderosa e eficaz — se você realmente entende o que significa operar de forma profissional.
Este EA foi desenvolvido com inteligência avançada para detectar com precisão as zonas de rompimento (breakout) na estrutura de preços e operar de maneira estratégica dentro de um sistema de gestão de risco avançada, garantindo proteção ao capital.
Ele analisa dinamicamente a estrutura do mercado e combina a identificação de níveis críticos com filtros de direção usando indicadores inteligentes, evitando sinais falsos.
🎯 O desempenho deste EA não é apenas aparência estatística — é real, consistente e sustentável, sem riscos excessivos ou instabilidade emocional, desde que você siga a configuração recomendada.
🔧 Este EA é ideal para traders que:
-
Buscam segurança e estabilidade de capital a longo prazo
-
Querem evitar grandes perdas e ruídos de mercado
-
Valorizam uma exposição ao risco controlada e crescimento consistente
🔑 Principais Funcionalidades:
-
🔍 Detecção inteligente de suportes e resistências com algoritmos avançados
-
⚖️ Gestão de capital flexível: risco fixo em dólares ou percentual do saldo
-
📊 Escalonamento dinâmico de risco baseado na performance da conta
-
🔁 Evita entradas duplicadas na mesma direção
-
✅ Verificação automática se é permitido negociar o ativo antes da execução
-
🪙 Totalmente otimizado para o mercado de ouro (XAUUSD)
-
💰 Adequado para contas pequenas com configurações de baixo risco
-
📆 Testado em 9 anos de dados históricos
-
🕒 Melhor desempenho no H1 — H4 é uma opção confiável secundária
📈 Resultados comprovados de backtest (2016–2025):
-
💵 Lucro líquido: $1.657.593,11 com depósito inicial de $10.000
-
✅ Crescimento: 16.500%
-
🔄 Fator de lucro: 1,61
-
📈 Fator de recuperação: 14,79
-
⏱️ AHPR (Retorno Médio por Operação): 0,32%
-
🧮 GHPR (Retorno Geométrico por Operação): 0,32%
-
📈 Índice de Sharpe: 14,98 — indicando um equilíbrio excepcional entre risco e retorno
-
📊 Curva de capital com crescimento estável, sem rebaixamentos significativos
⚙️ Configurações inteligentes padrão – com controle manual total:
Este EA foi testado e otimizado para máxima eficiência usando configurações padrão validadas.
No entanto, você pode ajustar facilmente os parâmetros de acordo com seus objetivos e perfil de risco:
-
🔺 Maior risco = maior potencial de lucro
-
🔻 Menor risco = mais segurança e sustentabilidade
🧪 Versão de teste gratuita:
💡 Você pode baixar uma versão de teste gratuita por 1 dia para realizar seu próprio backtest e verificar o desempenho do EA na sua plataforma antes da compra.
💰 Opções de compra:
-
📅 Assinatura mensal
-
📆 Assinatura anual com desconto
-
🔒 Compra única com acesso vitalício e atualizações gratuitas
🛠️ Suporte e atualizações:
Todos os clientes recebem atualizações vitalícias e suporte técnico direto, garantindo compatibilidade com atualizações futuras da plataforma e desempenho contínuo de alto nível.