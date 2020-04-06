GOLDExter

track record of myfxbook :

Faça o backtest em uma conta com spread bruto e você verá resultados impressionantes.

🔍 Visão Geral do Expert Advisor (EA):
Este EA foi projetado especificamente para operar o XAUUSD (ouro contra o dólar americano), com desempenho ideal no gráfico de 1 hora (H1) e ótima performance secundária no gráfico de 4 horas (H4).
O desempenho foi cuidadosamente ajustado para lidar com a volatilidade e a estrutura únicas do mercado de ouro.

Não estamos vendendo um sonho de enriquecimento rápido.
Oferecemos uma ferramenta de negociação poderosa e eficaz — se você realmente entende o que significa operar de forma profissional.

Este EA foi desenvolvido com inteligência avançada para detectar com precisão as zonas de rompimento (breakout) na estrutura de preços e operar de maneira estratégica dentro de um sistema de gestão de risco avançada, garantindo proteção ao capital.
Ele analisa dinamicamente a estrutura do mercado e combina a identificação de níveis críticos com filtros de direção usando indicadores inteligentes, evitando sinais falsos.

🎯 O desempenho deste EA não é apenas aparência estatística — é real, consistente e sustentável, sem riscos excessivos ou instabilidade emocional, desde que você siga a configuração recomendada.

🔧 Este EA é ideal para traders que:

  • Buscam segurança e estabilidade de capital a longo prazo

  • Querem evitar grandes perdas e ruídos de mercado

  • Valorizam uma exposição ao risco controlada e crescimento consistente

🔑 Principais Funcionalidades:

  • 🔍 Detecção inteligente de suportes e resistências com algoritmos avançados

  • ⚖️ Gestão de capital flexível: risco fixo em dólares ou percentual do saldo

  • 📊 Escalonamento dinâmico de risco baseado na performance da conta

  • 🔁 Evita entradas duplicadas na mesma direção

  • ✅ Verificação automática se é permitido negociar o ativo antes da execução

  • 🪙 Totalmente otimizado para o mercado de ouro (XAUUSD)

  • 💰 Adequado para contas pequenas com configurações de baixo risco

  • 📆 Testado em 9 anos de dados históricos

  • 🕒 Melhor desempenho no H1 — H4 é uma opção confiável secundária

📈 Resultados comprovados de backtest (2016–2025):

  • 💵 Lucro líquido: $1.657.593,11 com depósito inicial de $10.000

  • ✅ Crescimento: 16.500%

  • 🔄 Fator de lucro: 1,61

  • 📈 Fator de recuperação: 14,79

  • ⏱️ AHPR (Retorno Médio por Operação): 0,32%

  • 🧮 GHPR (Retorno Geométrico por Operação): 0,32%

  • 📈 Índice de Sharpe: 14,98 — indicando um equilíbrio excepcional entre risco e retorno

  • 📊 Curva de capital com crescimento estável, sem rebaixamentos significativos

⚙️ Configurações inteligentes padrão – com controle manual total:
Este EA foi testado e otimizado para máxima eficiência usando configurações padrão validadas.
No entanto, você pode ajustar facilmente os parâmetros de acordo com seus objetivos e perfil de risco:

  • 🔺 Maior risco = maior potencial de lucro

  • 🔻 Menor risco = mais segurança e sustentabilidade

🧪 Versão de teste gratuita:
💡 Você pode baixar uma versão de teste gratuita por 1 dia para realizar seu próprio backtest e verificar o desempenho do EA na sua plataforma antes da compra.

💰 Opções de compra:

  • 📅 Assinatura mensal

  • 📆 Assinatura anual com desconto

  • 🔒 Compra única com acesso vitalício e atualizações gratuitas

🛠️ Suporte e atualizações:
Todos os clientes recebem atualizações vitalícias e suporte técnico direto, garantindo compatibilidade com atualizações futuras da plataforma e desempenho contínuo de alto nível.


