GOLDExter

Faites le backtest sur un compte à spread brut et vous verrez des résultats impressionnants.

🔍 Aperçu de l’Expert Advisor (EA) :
Cet EA est spécialement optimisé pour le XAUUSD (or contre dollar américain), avec des performances maximales sur l’unité de temps H1 (1 heure), et H4 (4 heures) comme excellente alternative secondaire.
Ses performances ont été finement ajustées pour s’adapter à la volatilité et à la structure spécifiques du marché de l’or.

Nous ne vous vendons pas un rêve de richesse rapide.
Nous vous proposons un outil de trading puissant et efficace — à condition que vous compreniez réellement ce qu’est le trading sérieux.

Cet EA est conçu avec une intelligence avancée pour détecter les zones de cassure (breakout) les plus précises dans la structure des prix et les exploiter de manière professionnelle, tout en s'appuyant sur une gestion des risques rigoureuse pour protéger le capital.
Il analyse dynamiquement la structure du marché et combine la détection des niveaux clés avec des filtres directionnels via des indicateurs intelligents pour éviter les faux signaux.

🎯 Les résultats de cet EA ne sont pas qu’une façade statistique — ce sont des performances réelles, constantes et durables, sans prise de risques excessifs ni comportements émotionnels, à condition de suivre les réglages recommandés.

🔧 Idéal pour les traders qui :

  • Recherchent la sécurité à long terme et la stabilité du capital

  • Souhaitent éviter les fortes pertes et les fluctuations erratiques

  • Privilégient une exposition au risque maîtrisée et une croissance régulière

🔑 Fonctionnalités clés :

  • 🔍 Détection intelligente des supports et résistances grâce à des algorithmes avancés

  • ⚖️ Gestion flexible du capital : risque fixe en USD ou en pourcentage du solde

  • 📊 Ajustement dynamique du risque selon la performance du compte

  • 🔁 Évite les entrées répétées dans la même direction

  • ✅ Vérifie automatiquement si le symbole autorise les opérations avant d’ouvrir une position

  • 🪙 Entièrement optimisé pour le marché de l’or (XAUUSD)

  • 💰 Convient aux petits comptes avec configurations à faible risque

  • 📆 Testé sur 9 ans de données historiques

  • 🕒 Les meilleurs résultats sont sur H1 — H4 est également très fiable

📈 Résultats du backtest sur 9 ans (2016–2025) :

  • 💵 Profit net : 1 657 593,11 $ à partir d’un dépôt initial de 10 000 $

  • ✅ Taux de croissance : 16 500 %

  • 🔄 Facteur de profit : 1,61

  • 📈 Facteur de récupération : 14,79

  • ⏱️ AHPR (rendement moyen par position) : 0,32 %

  • 🧮 GHPR (rendement géométrique moyen) : 0,32 %

  • 📈 Ratio de Sharpe : 14,98 — un équilibre exceptionnel entre risque et rentabilité

  • 📊 Courbe de capital stable et croissante, sans drawdown majeur

⚙️ Paramètres par défaut intelligents – avec contrôle manuel complet :
L’EA a été optimisé avec des réglages validés officiellement.
Vous pouvez toutefois modifier facilement les paramètres selon vos objectifs et votre tolérance au risque :

  • 🔺 Risque élevé = potentiel de gains plus important

  • 🔻 Risque faible = sécurité et stabilité accrues

🧪 Version d’essai gratuite :
💡 Téléchargez une version d’essai de 1 jour pour effectuer vos propres backtests et évaluer les performances de l’EA sur votre plateforme.

💰 Options d’achat :

  • 📅 Abonnement mensuel

  • 📆 Abonnement annuel à tarif réduit

  • 🔒 Achat unique avec accès à vie et mises à jour gratuites

🛠️ Support et mises à jour :
Tous les clients bénéficient d’un support technique direct et de mises à jour gratuites à vie, assurant la compatibilité avec les futures versions de la plateforme et un fonctionnement optimal continu.


