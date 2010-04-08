track record of myfxbook :

RAW 스프레드 계정에서 백테스트를 하면 놀라운 결과를 볼 수 있습니다.

🔍 익스퍼트 어드바이저 (EA) 개요:

이 EA는 XAUUSD (금/미국 달러) 거래에 최적화되어 있으며, **1시간 차트(H1)**에서 최고의 성능을 발휘합니다. **4시간 차트(H4)**도 강력한 보조 옵션으로 지원됩니다.

금 시장의 독특한 변동성과 구조에 맞춰 정밀하게 튜닝되었습니다.

❗ 우리는 빠른 부자가 될 수 있다는 꿈을 파는 것이 아닙니다.

진정한 트레이딩의 의미를 아는 분들을 위해, 강력하고 효과적인 트레이딩 도구를 제공합니다.

이 EA는 고도의 지능형 알고리즘을 활용하여 **가장 정확한 돌파 구간(Breakout Zone)**을 감지하고, 고급 리스크 관리 시스템을 통해 자본을 보호하면서 전문적으로 거래를 수행합니다.

시장 구조를 동적으로 분석하고, 핵심 레벨 탐지와 스마트 지표 기반의 방향 필터를 결합하여 잘못된 신호를 최소화합니다.

🎯 이 EA의 성과는 단순한 통계 장식이 아니라, 실제적이고 일관되며 지속 가능한 수익 성과입니다.

과도한 리스크나 감정적 거래 없이, 권장 설정을 따르기만 하면 안정적인 결과를 얻을 수 있습니다.

🔧 다음과 같은 트레이더에게 적합합니다:

장기적인 안전성과 자본 안정성을 추구하는 분

큰 손실과 시장 노이즈를 피하고 싶은 분

통제된 리스크와 꾸준한 수익 성장을 원하는 분

🔑 핵심 기능:

🔍 고급 알고리즘을 통한 스마트한 지지/저항 레벨 탐지

⚖️ 유연한 자금 관리: 고정 USD 또는 잔액 비율 기반 리스크 설정

📊 계좌 성과에 따른 리스크 자동 조절 (스케일링)

🔁 동일 방향 중복 포지션 방지

✅ 현재 종목에서 거래 가능한지 자동 확인

🪙 금 시장(XAUUSD)에 최적화

💰 소액 계좌에서도 낮은 리스크 설정으로 사용 가능

📆 9년치 히스토리 데이터로 철저히 테스트됨

🕒 H1에서 가장 안정적인 수익, H4도 우수한 보조 옵션

📈 9년간 백테스트 결과 (2016–2025):

💵 순이익: $1,657,593.11 (초기 자본: $10,000)

✅ 성장률: 16,500%

🔄 수익 인자(Profit Factor): 1.61

📈 회복 인자(Recovery Factor): 14.79

⏱️ 평균 보유 수익률 (AHPR): 0.32%

🧮 기하 평균 수익률 (GHPR): 0.32%

📈 샤프 비율(Sharpe Ratio): 14.98 – 리스크 대비 수익의 탁월한 균형

📊 자본 곡선이 매우 안정적으로 성장하며 급락 없음

⚙️ 스마트한 기본 설정 – 수동 조정도 완전 지원:

EA는 공식 검증된 기본 설정으로 최적화되어 있습니다.

하지만 사용자는 자신의 목표와 리스크 성향에 따라 모든 매개변수를 자유롭게 조정할 수 있습니다:

🔺 높은 리스크 = 더 높은 수익 가능성

🔻 낮은 리스크 = 더 높은 안정성과 지속 가능성

🧪 무료 체험판 제공:

💡 EA 성능을 확인할 수 있도록 1일 무료 체험판을 다운로드하여 직접 백테스트할 수 있습니다.

💰 구매 옵션:

📅 월간 구독

📆 할인된 연간 구독

🔒 평생 이용권 (무료 업데이트 포함)

🛠️ 지원 및 업데이트:

모든 고객은 평생 무료 업데이트 및 기술 지원을 받을 수 있어, 플랫폼 업데이트에도 완벽히 대응하며 지속적인 성능을 유지할 수 있습니다.