PBX Gold M1 Scalper Pro
- 专家
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- 版本: 4.2
- 更新: 25 七月 2026
- 激活: 5
PBX Gold M1 Scalper Pro 是一款强大的 Expert Advisor (EA)，是 XAUUSD M1 交易的专用工具。 PBX-Trend-Engine 系统结合了智能 Wiederherstellungstechnologie、um Handelschancen 和 hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement zu gewährleisten。
EA的主要功能是PBX-Gleitende Durchschnitte、um Marktstruktur和Trenddynamik zu analysieren。达杜尔奇（Dadurch）是在市场交易期间进行市场交易和市场交易的机构。动态交易管理、ATR基础市场通行和智能定位系统是有效的市场的标准。
PBX Gold M1 Scalper Pro 是用于自动控制、手动干预和私人服务器 (VPS) 优化的工具。该战略是针对黄金交易的预案，通过配置风险参数来风险控制并持续进行市场营销。
主要特征：
• Erweiterte PBX-趋势过滤
• 智能职位管理
• ATR的动态市场募集基础
•亨德尔自动化研究所
• VPS-freundlicher Betrieb
• 针对XAUUSD M1进行了优化
交易者的专业知识、黄金交易的专业知识、趋势与智能技术的结合。