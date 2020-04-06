GoldWise —— 专业级黄金交易智能专家（Expert Advisor）

黄金历来被认为是全球最安全的资产之一，并且在长期内持续呈现增长趋势。在过去一年中，黄金价格大幅上涨，随着全球金价的上升，该资产的波动性也显著增强。 基于近期黄金市场的走势及当前的市场波动性，本 EA 采用了两种完全不同的交易策略进行开发。每种策略都可以根据不同参数和交易风格进行自定义，使交易者能够通过一个功能全面的 EA，在不同市场环境下最大化把握交易机会。 如果您正在寻找一款适用于当今高波动黄金市场的 Expert Advisor（EA），GoldWise 是一款独特的交易系统，同时结合了趋势跟随策略与真正的剥头皮（Scalping）策略。

剥头皮交易策略





该策略基于 H1、H4 和 Daily 周期的日内支撑与阻力位运行，能够高效应对黄金市场的波动，并在最优进场点执行交易。





风险管理通过预设的止盈（TP）与止损（SL）水平，并结合动态移动止损来实现，旨在提升交易表现并保护交易资金。





该方法使 EA 能够在多空两个方向捕捉市场机会，将上涨与下跌行情都转化为潜在盈利空间。剥头皮策略强调透明性和真实、可持续的交易结果，并依据当前市场环境进行了专门设计与优化。





推荐设置：

交易品种：黄金（XAUUSD）。

时间周期：H4 或 Daily。

最低入金：500 美元（建议 1000 美元及以上）。





注意： 建议从最小手数开始交易。如您感觉适应良好，可逐步提高风险。对于低余额账户（低于 500 美元），建议在参数设置中将 Mode 设为“Low Risk”，该模式可提供最低回撤。同时，强烈建议使用优质的 ECN 经纪商。













趋势交易策略（Trend 或 Buy & Sell）





该策略旨在最大化利用低时间周期内的黄金价格波动。通过内置的趋势识别系统，策略能够精准地在当前趋势方向上开仓并管理交易。





启用 Buy & Sell 模式后，您可以同时进行多空双向交易，或根据个人偏好和市场判断选择仅交易单一方向。





在风险控制方面，您可以根据账户余额百分比设定全局止损。该策略还提供多项高级自定义功能，包括：移动止损、自动手数计算、净值止损（Equity Stop）、交易时间过滤器以及动态步进（Dynamic Step）。





在震荡（横盘）行情中使用该策略尤为有效，在短时间内有机会实现账户的显著增长。





如果您的账户资金较小或您是初学者，不建议在初期使用该策略，因为其对经验不足的交易者存在一定风险。随着经验的积累和对策略理解的加深，其交易效果和价值将不断提升。





推荐设置：





交易品种：黄金（XAUUSD）。

时间周期：M1、M5 或（M15 和 H1）。

最低入金：1000 美元（建议 3000 美元及以上）。









注意： 金融市场不存在任何保证。请牢记，黄金的高波动性可能带来极大的风险。务必做好严格的风险管理，以确保您的交易账户不会承受过度风险。







