YEKBAM Scalper：算法交易中的工程级精度

欢迎使用 YEKBAM Scalper。我不只是编写代码；我是在构建交易系统。应对金融市场需要与构建持久实体建筑相同的严谨纪律。一个成功的算法需要坚实的基础、经过压力测试的逻辑以及牢不可破的风险管理框架。

YEKBAM Scalper 是一款为现代交易员打造的高级、全自动智能交易系统 (EA)。它绝不依赖于运气。它深深扎根于动态线性回归、移动平均动量和严格的数学规则。

为什么选择 YEKBAM Scalper？（专为自营交易 / Prop-Firm 打造） 现代交易，特别是在资金账户（Prop Firms）中，需要严格的资本保护。此 EA 配备了确保您在市场中生存的强大功能：

回撤 (DD) 锁定： 如果您的余额跌破您自定义的安全限制，系统将自动停止寻找新的交易。

自定义余额风险计算： 拥有 10 万美元的账户，但只想基于 1 万美元来承担风险？您可以为手数计算设置自定义的基础资本。

动态追踪止损和保本 (Breakeven)： 在市场对您有利的瞬间锁定利润，并根据实时 ATR 波动率平滑地追踪价格。

图表信息面板： 直接在您的图表上显示时尚、现代的 UI 面板，实时显示仓位状态、入场点、止损 (SL)、止盈 (TP) 和动态通道。

如何使用（简单设置）：

附加到图表： 将 YEKBAM Scalper 拖放到您首选的时间周期（例如，M15）上。 选择您的语言： 在输入参数菜单中，为图表面板选择 EN、TR、RU 或 ZH。 设置您的风险： 选择您每笔交易的风险百分比（默认为 1%）。 交易时间： 根据经纪商服务器时间调整时段 1 和时段 2，以避开高点差的过夜时间。 启用自动交易： 在 MT5 中打开“算法交易”，让数学来完成繁重的工作。

用精准的数学征服市场。其余的交由 YEKBAM 处理。