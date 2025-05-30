SmartChoise MT4

SmartChoise MT4 EA – 神经网络驱动的 XAU/USD（黄金）M15 时间框架交易系统

  • 用户手册：可通过我主页上的链接获取。
    目前与 MT5 版本一致 —— 一些选项在 MT4 版本中被移除，但所有当前设置都有说明。未来将发布专门的 MT4 手册。

SmartChoise MT4 旨在实现长期、可控的增长，由神经网络引擎驱动，可适应市场变化。它旨在提供智能入场、可控风险敞口以及稳定的回撤恢复 —— 且不使用马丁格尔策略。

此 EA 适用于那些重视一致性、透明度及风险与舒适度匹配灵活性的用户。

核心技术

  • 神经网络驱动的决策：实时分析数据，动态调整交易行为。

  • 无马丁格尔：专注于可持续增长，不增加风险。

  • 动态仓位管理：基于账户权益、波动性、趋势强度及市场状况调整手数。

主要功能

  • 多风险等级：低、中、高、极高

  • 交易风格：保守（少交易）、激进（多交易）

  • 仅趋势策略：增强并优化以提高可靠性

  • 高级回撤恢复系统：智能管理回撤

  • 虚拟止盈、止损及移动止损（隐藏于经纪商）

  • 支撑/阻力 & K线形态识别（可选）

  • 新闻过滤器：重大事件前后暂停交易

  • 内置面板按钮：手动入场及恢复操作

重要说明

  • 小账户可能不适合基于恢复的策略，因为回撤承受能力有限。

  • 小资金账户建议启用 硬止损百分比 和 止损 以实现更安全的交易。

  • 禁用恢复系统或使用固定手数时，EA 将转为基础的 TP/SL 机器人。

  • 设置止盈或移动止损时，EA 内部的利润逻辑将失效，交易仅在到达设定的 TP 或移动止损水平时平仓。

  • 由于神经网络的自适应特性，回测无法完全反映实盘结果。务必先进行实盘测试。

推荐使用场景

  • 小资金账户

    • 使用低或中等风险

    • 以资本保值与稳定增长为主

  • 大资金账户 / 有经验用户

    • 可探索高风险或极高风险

    • 适用于回撤容忍度更高、收益潜力更大的策略

基本配置

  • 风险等级：低 (1)、中 (2)、高 (3)、极高 (4)

  • 交易风格：保守 (C)（少交易，低风险）或激进 (A)（多交易，高风险）

  • 硬止损百分比：每日亏损上限（例如，20 = 最大 20% 账户权益回撤）

  • 最大点差：控制波动时段的入场

  • 虚拟（隐藏）移动止损：止损水平仅由 EA 内部管理，更好地保护交易并避免干扰

  • 新闻过滤器

    • 在高影响力新闻前后暂停交易（低、中、高）

    • 可自定义暂停时间

    • 注意：必须启用 WebRequest 以使用新闻过滤功能

交易备注

每笔交易均带有备注以标识使用的策略：

  • NN = 神经网络

  • TR = 趋势

  • R = 恢复

  • M = 面板手动入场

  • MR = 面板手动恢复

示例：
SmartChoise_4A_NN 表示该交易为：

  • 极高风险 (4) - 其中 1 = 低，2 = 中，3 = 高，4 = 极高

  • 激进风格 (A) - 其中 C = 保守，A = 激进

  • 神经网络 (NN) 策略 - 其中 NN = 神经网络，TR = 趋势

实盘交易前

  • 务必先在模拟账户上测试 EA。这有助于您了解 EA 在所选设置/经纪商下的表现，并确保风险与期望一致。

  • 为分散风险，您可以运行多个图表并使用不同的 Magic Number。

为了更安全、易用，我移除了一些会增加手数的选项，因为部分用户未能充分理解其影响就贸然加大风险。

部分策略风险过高，因此我改进了神经网络，并仅保留了增强版的趋势策略，该策略表现更稳定可靠。

大部分可用设置与 MT5 版本类似，请务必在使用前仔细阅读用户手册。

注意：唯一的主要区别在于，如果您设置了止盈或移动止损，EA 内部的利润逻辑将失效。这意味着交易只会在到达设置的止盈或移动止损水平时平仓。


评分 1
Lester David Saldana Reyes
412
Lester David Saldana Reyes 2025.10.20 13:04 
 

This EA is pure gold!

