EasyTrade MT4

Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具
Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。
它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。
无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。
为什么选择 Easy Trade？
- 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。
- 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。
- 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。
- 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。
- 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。
主要功能（版本 1.0）
- 魔术号与策略标签：使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。
- 手数设置：支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手数设置。
- 篮子跟踪止盈：当总利润达到指定目标时锁定部分收益（例如达到 $10 锁定 $5）。
- 篮子盈利目标：当总盈利达到预设值（如 $20）时自动平仓所有交易。
- 定时自动平仓：设定具体时间自动平仓，适用于重大事件或周末前离场。
- 操作确认提示：所有平仓操作均需确认，避免误操作。
- 内置截图按钮：一键截图保存图表，非常适合写交易日记。
- 实时风险预览：在下单前显示止损距离、点值及潜在风险。
- 清晰的状态面板：实时显示总风险、当前盈亏、跟踪触发点和目标利润。
即将推出的新功能
- 挂单支持
- 单独交易的跟踪止损
- 自动整合新闻日历
- 自定义警报功能
我们正在根据真实用户需求持续开发 Easy Trade。如果您有想法或功能需求，请联系我们 —— 我们乐于倾听。
Easy Trade 适合以下交易者……
- 希望拥有快速、简洁的交易管理流程
- 倾向于手动交易并追求更智能的工具支持
- 重视交易日记并希望自动保存截图
- 需要实时追踪多个品种的总风险
- 短线交易者需要快速执行与监控
立即开启更智能的交易
Easy Trade 让您简化决策流程、追踪风险并提升交易信心。
现已在 MQL5 市场上线，支持 MT4 与 MT5。
由 Stein Investments 打造 —— 专为严肃交易者设计的高质量工具。
I rented this tool and it is recommended to all traders, especially with the new features to come. I am a prop trader as others on the group and would like to see the following features added in future: 1. daily and maximum draw-down limits, if reached all trades to be closed. @ Stein: Thank you for your excellent products as well as your sustained involvement, greetings, Paul