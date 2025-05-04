EasyTrade MT4

Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具

Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。





它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。

无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。





为什么选择 Easy Trade？

精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。

篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。

交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。

定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。

界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。





主要功能（版本 1.0）

魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。

使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手数设置。

支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手数设置。 篮子跟踪止盈： 当总利润达到指定目标时锁定部分收益（例如达到 $10 锁定 $5）。

当总利润达到指定目标时锁定部分收益（例如达到 $10 锁定 $5）。 篮子盈利目标： 当总盈利达到预设值（如 $20）时自动平仓所有交易。

当总盈利达到预设值（如 $20）时自动平仓所有交易。 定时自动平仓： 设定具体时间自动平仓，适用于重大事件或周末前离场。

设定具体时间自动平仓，适用于重大事件或周末前离场。 操作确认提示： 所有平仓操作均需确认，避免误操作。

所有平仓操作均需确认，避免误操作。 内置截图按钮： 一键截图保存图表，非常适合写交易日记。

一键截图保存图表，非常适合写交易日记。 实时风险预览： 在下单前显示止损距离、点值及潜在风险。

在下单前显示止损距离、点值及潜在风险。 清晰的状态面板：实时显示总风险、当前盈亏、跟踪触发点和目标利润。





即将推出的新功能

挂单支持

单独交易的跟踪止损

自动整合新闻日历

自定义警报功能





我们正在根据真实用户需求持续开发 Easy Trade。如果您有想法或功能需求，请联系我们 —— 我们乐于倾听。





Easy Trade 适合以下交易者……

希望拥有快速、简洁的交易管理流程

倾向于手动交易并追求更智能的工具支持

重视交易日记并希望自动保存截图

需要实时追踪多个品种的总风险

短线交易者需要快速执行与监控





立即开启更智能的交易

Easy Trade 让您简化决策流程、追踪风险并提升交易信心。





现已在 MQL5 市场上线，支持 MT4 与 MT5。





由 Stein Investments 打造 —— 专为严肃交易者设计的高质量工具。