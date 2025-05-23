Opening Range Breakout Master

 开盘区间突破大师是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如  ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略。该专家顾问可自动检测和执行 开盘区间突破（ORB）  在全球主要外汇交易时段，包括 伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带，允许交易者与 做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性

专为关注以下交易者打造 基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策 初始余额高或低 会议的重点 干净的突破 同时纳入可调整的风险参数，  会话选择和突破确认过滤器 提高贸易准确性。


工作原理 – 智能货币突破自动化

EA 的运作方式是识别 每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox） ，标志着 开盘区间的高点和低点，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：  机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉 早期突破走势、假突破和盘中横扫 在整合的同时 止损、止盈和追踪止损机制 进行严格的风险管理。


主要特点和交易逻辑

  • 基于会话的突破检测：  自动跟踪 伦敦（07:00-08:00 GMT）、纽约（13:00-14:00 GMT）、东京（00:00-01:00 GMT）和午夜 ORB  最佳突破设置的范围。

  • 智能货币确认过滤器：  用途 前收盘价、突破保证金和时间范围确认 验证条目，减少错误信号。

  • 可定制的风险参数：  可调节的 手数大小、手数管理、止损 (SL)、止盈 (TP)、追踪止损和利润保护 与个人风险承受能力相一致。

  • 视觉会话标记：  显示器 会话框、高/低线和突破信号 用于手动验证（可选）。

  • 多会话灵活性：  贸易 单次或多次会话 基于波动性偏好（例如，关注伦敦和纽约的高动量货币对）。

  • 非重绘逻辑：  交易仅在以下时间执行 确认突破，确保没有重新粉刷或延迟进入。


交易策略与执行

EA 遵循结构化方法 开盘区间突破交易，这是 机构和价格行为交易者。该策略的展开方式如下：

  1. 确定会话范围：   EA 标志着 第一个小时的最高点和最低点（TimeBox）  会议开始后（例如，伦敦格林威治标准时间 07:00）。

  2. 监控突破：  等待价格 突破高点（看涨突破）或跌破低点（看跌突破）  带有可选的确认过滤器。

  3. 确认后输入：  当价格 超出范围并发生位移，表明潜在的 流动性攫取或持续举措

  4. 管理贸易：  用途 止损超出相反范围水平  （或摆动点）并获利 关键流动性区域、交易时段极值或 FVG 填充

此策略的最佳外汇对

EA 在以下情况下表现最佳 主要货币对 具有高流动性和时段驱动的波动性：

  • 欧元/美元、英镑/美元  （最适合伦敦和纽约会议）

  • 美元兑日元、澳元兑美元  （对东京交易时段流动性反应良好）

  • 美元兑加元、黄金兑美元  （纽约交易时段强劲突破趋势）


谁应该使用这个 EA？

此工具非常适合：

  • ICT 和 SMC 贸易商 谁跟随 机构订单流和流动性概念

  • 突破和日内交易者 专注于 伦敦/纽约杀戮地带

  • 算法交易员 寻求自动化 基于时间的范围策略

  • 价格行为交易者 谁结合  ORB 随着市场结构的变化而变化

  • 外汇剥头皮交易者和波段交易者 寻找 高概率会话设置


风险管理与定制

该 EA 包括 灵活的风险控制，允许交易者调整：

  • 批量大小（固定或基于百分比的风险）

  • 止损方法（相反范围水平、固定点数或基于波动）

  • 获利策略（1:1、1:2 RR 或基于时段的退出）

  • 追踪止损和利润保护 在强劲趋势期间锁定收益。


结语：专业级突破系统

 开盘区间突破大师专为了解 做市商模型、时段流动性和基于时间的价格行为。它不保证盈利，但提供了一个 系统的、基于规则的方法 交易机构突破。通过自动化 时段高/低突破，这款 EA 帮助交易者与 聪明钱运动 同时保持严格的风险管理。

为了获得最佳效果，使用 活跃交易时段内流动性更高的货币对 并结合 手动分析市场结构、成交量分布和更高的时间框架偏差。此 EA 针对以下情况进行了优化：   MetaTrader 4  并适应 经纪商服务器时间 进行准确的会话跟踪。


筛选:
Walter Ludwig Tengler
590
Walter Ludwig Tengler 2025.11.05 19:51 
 

用户没有留下任何评级信息

Thushara Dissanayake
27568
来自开发人员的回复 Thushara Dissanayake 2025.11.06 00:49
Hey, thank you so much for this incredibly thoughtful and detailed review! It truly means a lot. I’m really glad to hear that you’re finding value in the flexibility of the Opening Range Breakout Master and that you’ve put in the time to fine tune it for EURUSD that’s exactly how it’s meant to be used. It’s traders like you, who dive deep and personalize the settings, that really bring the strategy to life. Thanks again for your kind words and for sharing your experience. I’m always here to help if you need anything else. Happy trading, and keep up the great work!
Jptrading
307
Jptrading 2025.05.23 18:56 
 

用户没有留下任何评级信息

Thushara Dissanayake
27568
来自开发人员的回复 Thushara Dissanayake 2025.05.24 01:02
Wow, that’s awesome to hear! Really appreciate you taking the time to leave this review and stoked the Opening Range Breakout Master is already stacking profits across all 6 pairs! That’s exactly how it’s meant to work. If you ever need tweaks or run into anything odd, just shout. Keep crushing those breakouts. Happy trading!
回复评论