技术指标类型
为使用 接入值，有两种方法建立指标处理器，第一种方法是从技术指标 列表中直接指定函数名称，第二种方法是使用IndicatorCreate()，通过分配ENUM_INDICATOR中的标识符共同增添任意指标处理。两种处理办法的创建结果是相同的，当使用MQL5编辑程序时，在特定情况下使用最简便的。
当创建指标IND_CUSTOM类型时，输入参数 MqlParam 数组中第一个元素的类型领域一定有ENUM_DATATYPE，表达式中的 TYPE_STRING 值，而第一个元素中的string_value一定包括自定义指标中的名称。
ENUM_INDICATOR
|
标识符
|
指标
|
IND_AC
|
加速振荡器
|
IND_AD
|
聚集/分散
|
IND_ADX
|
均定向指标
|
IND_ADXW
|
亚当理论的ADX
|
IND_ALLIGATOR
|
鳄鱼指标
|
IND_AMA
|
相应的移动平均数
|
IND_AO
|
动量振荡指标-AO指标
|
IND_ATR
|
真实波动幅度均值
|
IND_BANDS
|
布林线指标（AO指标）
|
IND_BEARS
|
熊市
|
IND_BULLS
|
牛市
|
IND_BWMFI
|
市场便利指标
|
IND_CCI
|
顺势指标
|
IND_CHAIKIN
|
佳庆指标
|
IND_CUSTOM
|
自定义指标
|
IND_DEMA
|
双精度移动平均线
|
IND_DEMARKER
|
DEM指标
|
IND_ENVELOPES
|
轨道线指标
|
IND_FORCE
|
强力指数
|
IND_FRACTALS
|
拼图
|
IND_FRAMA
|
自适拼图移动平均数
|
IND_GATOR
|
振荡器
|
IND_ICHIMOKU
|
一目均衡图
|
IND_MA
|
平均移动
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
货币流量索引
|
IND_MOMENTUM
|
动量
|
IND_OBV
|
平衡成交量
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
相对强势索引
|
IND_RVI
|
相对活力索引
|
IND_SAR
|
抛物线SAR
|
IND_STDDEV
|
标准偏差
|
IND_STOCHASTIC
|
随机振荡器
|
IND_TEMA
|
三倍指数移动平均值
|
IND_TRIX
|
三倍指数移动平均值振荡器
|
IND_VIDYA
|
索引变量平均值
|
IND_VOLUMES
|
成交量
|
IND_WPR
|
威廉姆斯百分比幅度