为使用 接入值，有两种方法建立指标处理器，第一种方法是从技术指标 列表中直接指定函数名称，第二种方法是使用IndicatorCreate()，通过分配ENUM_INDICATOR中的标识符共同增添任意指标处理。两种处理办法的创建结果是相同的，当使用MQL5编辑程序时，在特定情况下使用最简便的。

 

当创建指标IND_CUSTOM类型时，输入参数 MqlParam 数组中第一个元素的类型领域一定有ENUM_DATATYPE，表达式中的 TYPE_STRING 值，而第一个元素中的string_value一定包括自定义指标中的名称。

ENUM_INDICATOR

标识符

指标

IND_AC

加速振荡器

IND_AD

聚集/分散

IND_ADX

均定向指标

IND_ADXW

亚当理论的ADX

IND_ALLIGATOR

鳄鱼指标

IND_AMA

相应的移动平均数

IND_AO

动量振荡指标-AO指标

IND_ATR

真实波动幅度均值

IND_BANDS

布林线指标（AO指标）

IND_BEARS

熊市

IND_BULLS

牛市

IND_BWMFI

市场便利指标

IND_CCI

顺势指标

IND_CHAIKIN

佳庆指标

IND_CUSTOM

自定义指标

IND_DEMA

双精度移动平均线

IND_DEMARKER

DEM指标

IND_ENVELOPES

轨道线指标

IND_FORCE

强力指数

IND_FRACTALS

拼图

IND_FRAMA

自适拼图移动平均数

IND_GATOR

振荡器

IND_ICHIMOKU

一目均衡图

IND_MA

平均移动

IND_MACD

MACD

IND_MFI

货币流量索引

IND_MOMENTUM

动量

IND_OBV

平衡成交量

IND_OSMA

OsMA

IND_RSI

相对强势索引

IND_RVI

相对活力索引

IND_SAR

抛物线SAR

IND_STDDEV

标准偏差

IND_STOCHASTIC

随机振荡器

IND_TEMA

三倍指数移动平均值

IND_TRIX

三倍指数移动平均值振荡器

IND_VIDYA

索引变量平均值

IND_VOLUMES

成交量

IND_WPR

威廉姆斯百分比幅度