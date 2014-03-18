发布算法交易文章，赚取200美元！

撰写一篇文章，为算法交易的发展做出贡献。分享您在交易和编程方面的经验，我们将支付您200美元。此外，在受欢迎的MQL5.com网站上发表文章，为您在专业社区中推广个人标签提供绝佳的机会。成千上万的交易者将会阅读您的文章。您可以与志同道合的伙伴讨论您的想法，获得新的经验，并将您的知识货币化。





有哪些热门话题？

我们发表有关算法交易及其相关内容的文章：

制定交易策略

创建指标

策略测试与优化

设计图形界面和交易面板



使用数据库

与外部服务集成

机器学习



其中一个主要要求是文章中描述的想法的实际适用性及其在MQL5中的实施。了解需要哪些文章的好方法是查看早期的资料。此外，您还可以在论坛上讨论潜在主题：成为MQL5.com的作者。如果您有任何疑问，请随时提出问题。





重点要求



1.批准文章纲要。在编写整篇文章之前，我们建议首先创建文章的纲要，简要总结要点和内容。然后将其发送给版主审批。获得批准后，再详细描述您的理念。

2.审查文章结构。确保您的文章包含以下三个重要组成部分：

明确指出文章中解决的交易问题或疑问（以A开始） 交易者将在文章中找到的解决方案（以B为结论） 详细说明引导读者从A到B的步骤和解释。这构成整个文章的核心内容。

3.展开内容。文章长度最少为5页，每页1800个字符。检查统计部分来监控您当前的进度。我们严格禁止抄袭和AI生成的文本。只接受原创内容。

4.检查文本质量。在提交文章之前，请确保运行自动拼写检查。您可以使用类似Microsoft Word或ChatGPT等工具。







便捷的发布系统



MQL5.com上已发表了1,500多篇文章，我们与作者合作的经验使我们创建出一个用户友好的发布系统。整个过程分为几个步骤，并清晰详细地描述您的操作。每个步骤，您都会收到有帮助的提示和建议。









1.类别及计划

首先，请转到“文章”部分，然后点击“添加新文章”。第一步，您需要为文章选择一个标题，选择其所属的类别，并概述小节的大致结构。











大纲是您未来文章的主体，可让您更轻松地组织想法。默认情况下，新文章模板已经包含引言和结论。您可以根据自己的需要为文章的各个章节命名。

首先输入第一章节的名称（在引言和结论之间），然后按下Enter（回车键）。后续章节应按照相同的方式添加。要重新排列各章节的顺序，请使用位于各章节标题右侧的箭头。











您在此步骤创建的章节将被格式化为标题。您可以为其创建 源头链接 。完成大纲并添加文章标题后，单击“创建文章”继续下一步。





2.图像和文本

文章的视图部分通常是读者最先注意到的部分。高质量的插图能明显增强感知力并提高资料的吸引力。添加图像时，请遵循以下规则：

确保所有图像的画质，最好采用PNG格式。画质清晰的GIF格式也可以接受。避免使用JPG截图

图像宽度不应超过750像素。 较大的图像在保存时会自动调整大小，这将导致画质明显下降。

以所需的尺寸截取屏幕截图 。避免在图形编辑器中调整较大图像的大小，因为画面质量通常会下降。

确保所有图像清晰，内容准确。排除任何不必要和不相关的元素；读者应该立即了解图像的意思。避免使用杂乱的图形或复杂的流程图。

要将图像插入文本，请使用编辑器工具栏上的“图像”按键。



新手作家常遇到的另一个错误是将未经适当格式化的原始代码插入文章中。此外，从外部来源复制文本时，剪贴板可能包含多余的格式化标签。

您将在文章创建的第二步中了解有关格式化细节的更多信息。文章MQL5.community - 用户备忘录中提供有关如何使用文本的更多信息。











阅读完这些说明后，请勾选“我已阅读使用图像和文字的规则”并点击“保存”。





3.格式化

许多作者急于分享他们的理念，却忽略了文章的可读性。如果呈现得不好，即使是最有趣的内容，也会变得乏味。正确的格式是吸引读者注意力的关键。

当读者第一次看到您的文章时，他们通常会浏览标题和视图内容以识别关键点。然后，如果他们感兴趣，才会进行更详细的阅读。因此，使用正确的格式至关重要。在第三步中，您将学习如何将文本组织成段落，何时使用列表或表格来更好地组织内容，以及如何格式化图像和标题。











熟悉格式化向导后，再次选中复选框并单击“保存”。





使用文章中的链接可以让读者获取更多信息或在各个小节之间顺利切换。添加链接看似简单，但其中有一些您可能没有意识到的细微差别。了解如何为链接创建有价值的工具提示以及如何有效地使用源头链接 - 这将在您开始起草文章之前的第四步和最后一步中介绍。











阅读指南后，最后一次勾选复选框并点击“保存”。现在您可以开始编写内容，而无需花费额外的时间学习内置编辑器。

5.文章

您终于到达核心部分 — 撰写文章。现在，您知道如何正确地呈现您的作品，您就可以完全专注于其内容了。

如果可以，请上传文章的图标和封面图片。这些视觉效果将出现在文章列表中，应该会引起人们的注意。图标应为60x60像素大小的PNG图像，封面应为1200x628像素。如果您没有合适的图像，我们将为您创建。欢迎在评论中分享您的想法。











为文章添加描述。这是强制要求。您以后可以随时修改文本，但也应慎重对待这一步。用心编写的描述可以吸引潜在读者打开您的文章。随着您完成各个步骤，完成百分比将会更新。文章发表后完成百分比将达到100%。但在此之前，请先将其发送至审核。

正在审核

文字编写完成并配有吸引人的插图，您的文章基本上就准备就绪。点击“发送以供审核”将其发送给版主进行审核。请放心，版主将会收到通知，您的文章不会被忽视。











在“评论”部分等待版主的反馈。在这里，您可以讨论有关您文章的任何问题，例如它与社区的相关性、图形元素、错误更正和付款。





发布

问题得到解决后，您的文章就会被发布。如果在您的个人资料中指定了您的MetaQuotes ID，相关的推送通知将会发送到您的手机。有关个人资料设置的详细信息，请参阅“MQL5.community - 用户指南”。

您的文章发表将在论坛中公布，即文章库。此外，您的文章将被翻译成MQL5.com支持的所有11种语言，以供全球交易者阅读。我们优先翻译最有吸引力的文章。

付款

我们非常重视文章作者的努力。在MQL5.community上发布的所有文章都会支付费用, 平均为200美元。通过"MQL5.community支付系统"文章了解如何提取或使用您的收益。

我们希望本文能够解答您的许多疑问。期待收到您撰写的文章，我们相信它一定会受到欢迎。现在开始吧！



