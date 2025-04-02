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周期与外汇

周期与外汇

MetaTrader 5示例 |
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Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov

引言

周期性是我们世界的主要性质之一。周期让人们能够安排自己的生活。知晓周期的顺序，我们就能预测未来。例如，我可以自信地说，2025 年是从 1 月 1 日开始的。

外汇周期可能与各种因素有关：经济新闻、一天中的时间、一周的几天、一年的月份以及季节。研究这些周期可以帮助交易者预测未来的价格走势，并做出更明智的交易决策。

周期可以在相当出人意料的领域中被发现。甚至对周期和波浪在外汇中的兴趣本身也具有周期性：

正如你所看到的，文章每6年发布一次。只有最后一篇文章打破了这个周期。但也许还有其他解释可以说明这种偏离？

让我们尝试回答两个问题。价格走势中是否存在周期？如果存在，如何在交易中利用它？


寻找周期

在交易中，周期可以与重复出现的市场趋势或模式相关联。例如，价格可能在一个给定的通道内波动。而这种行为可能会持续相当长的时间。

我们可以使用频谱分析三角多项式周期图自相关函数周期检测算法来从时间序列中提取周期成分。

我们也可以使用简单移动平均线来找到周期。这种方法是最简单且最直观的。假设我们有一个周期为 N 的时间序列。如果我们对该序列应用相同周期的简单移动平均线（SMA），我们将得到一个平均值水平，周期波动围绕该水平发生。使用其他周期的简单移动平均线（SMA），可以得到与原始周期不同的振荡过程。但尽管存在这些差异，使用这些平均值仍有可能恢复原始周期的参数。

一些时间序列可能是不同时间框架的周期之和。在这种情况下，移动平均线也能很好地处理。该算法非常简单。首先，我们从原始序列中减去最大周期的平均值。从结果余数中减去下一个平均值，并继续此操作，直到最终只剩下零。我们需要更多的简单移动平均线（SMA）。

移动平均线同样可以轻松处理周期 + 趋势时间序列模型。在这种情况下，简单移动平均线（SMA）将同时作为周期和趋势检测器。

到目前为止，我们一直将移动平均应用于确定性时间序列——周期和趋势函数是明确定义的，并且随着时间的推移不会改变。让我们在原始时间序列中加入一些随机性，看看简单移动平均线（SMA）如何处理这种情况。我们将周期的振幅设为100%。假设振幅可以在正负10%的范围内随机变化。趋势的速度可以在0到1%之间变化。并且我们再加入10%的白噪声。简单移动平均线（SMA）成功地应对了这一任务。

似乎我们已经找到了完美的指标。不幸的是，简单移动平均线（SMA）的缺点可能超过了它的优点。移动平均线无法识别仅由正半波或负半波组成的周期。此外，该指标分辨率较低。简单来说，如果噪声超过一定限度，它将无法分离出有用信号。

另一个小缺点是，在使用简单移动平均线之前，最好预先知道我们需要选择哪个周期。在这里，我们面临两个问题：

  • 我们研究的时间序列中是否存在周期？
  • 如果存在周期，我们如何知道它的参数？

为了回答这些问题，我们可以使用点映射。

看看这幅图你能说出它代表了什么吗？

这可能是一个由几个周期叠加构成的图表。或者，它可能是戴立克的阴谋的一部分。

所以，我们有一个一维时间序列，其值为 Z[i]。基于此，我将构建一个二维图表，该图表上每个点的坐标将根据以下规则设置（索引与时间序列相同）：

X[i] = Z[i];

Y[i] = Z[i-1].

这种转换的目的是，我想展示原始时间序列中两个相邻值之间的关系。例如，这个晦涩的图表展现如下。

我们可以看到一个普通的抛物线。了解抛物线的性质后，我们可以制定原始时间序列的方程：

为了找到方程的比例，我们可以使用最小二乘法。结果，我们将得到一个逻辑映射，它被用来生成原始时间序列的值。

点图方法可以应用于任何时间序列，但它并不总是给出时间序列的清晰和精确的表示。

例如，让我们研究一下伪随机数生成器。它的图表看起来是这样的：

几个周期的叠加清晰可见。现在我们将弄清楚这一切。构建一个点阵图显示获得的值。

所有点均匀地填满整个平面。从这一点我们可以得出结论：伪随机数生成器的当前值不依赖于前一个值，所有匹配都是随机的。

循环过程的显示看起来是周期性的：

现在让我们看看实际价格的点图显示是什么样的：

我们看到一个上升的线性趋势，没有周期。然而，现在就陷入绝望还为时过早。看着这张图，我们可以得出以下结论：

  • 趋势是决定价格运动的主要因素；
  • 趋势的强度足够大，可以掩盖周期性过程。

结论是显而易见的——我们需要更多方法来识别周期。


周期与随机性

1927 年，尤金·斯卢茨基发表了文章“随机原因的相加作为周期过程的来源”。在这项工作中，他出色地证明了周期性和波动过程可以作为随机变量相互作用（例如，相加）的结果而出现。

让我们在金融时间序列上测试这个理论是如何运作的。我们将不同符号的价格作为初始随机变量。在这种情况下，我们将做如下操作：对于当前货币对，我们取当前K线的价格，对于所有后续品种，我们取前1根K线的价格。因此，随机变量的方程大致如下：

因此，得到的随机变量将依赖于许多不同品种的先前价格值。让我们通过基于这些值构建移动平均线来加强这种依赖性。

可以看到存在波动过程。但我们想知道它们是否是周期性的？如果有周期，它的参数是什么？

为了回答这些问题，我们可以使用有限差分。通过从当前值中减去时间序列的前一个值来获得一阶差分：

通过减去一阶差分来获得二阶有限差分。

这个差分很有趣，因为如果满足某些条件，它可能表明过程的周期性。假设我们正在处理某种周期。设 a 为角度的初始值，s 为其变化步长。那么时间序列的最后三个点可以设置为：

使用三角恒等式来找到这些值的二阶差分：

这是离散谐波振荡器的方程。请注意，这里的振子是指一个振荡系统，而不是一个指标。

将这个方程应用到价格上并不容易。在方程的左侧，我们可以直接使用任何实际值，但在右侧，我们将不得不做一些改变。

为了分离出波动，我们首先需要找到围绕哪个位置水平发生。我们将其标记为 MA。然后方程将如下所示：

在左侧，MA 会相互抵消，但在右侧，它们将保留。

计算这个价格水平有几种方法。例如，我们可以先从原始时间序列中移除趋势，或者找到序列中所有值的平均值。这两种方法都有一个共同的缺点——它们非常依赖于历史数据，对市场当前变化的响应较弱。为了克服这个缺点，我将使用自适应指标的计算算法。在这种情况下，MA 水平将根据当前市场情况调整。最终，我们将得到一个指标，允许我们跟踪移动平均线波动的水平。在示例中我使用了简单移动平均线（SMA），但在实践中你可以使用任何价格平均方法。

不幸的是，谐波振荡器在使用时存在一些缺点，必须加以考虑。它对正弦信号的工作效果很好。但即使是正弦波的混合也可能导致困难——振荡器根本无法选择最重要的周期。

大多数缺点都可以通过二阶差分来解决。它的形式保持不变。但我们可以通过改变这个差分的成员之间的距离来调整。例如，我打开了一张 H1 时间框架的图表。我假设价格走势中可能存在一个日周期（周期为 24）。那么我将使用如下所示的二阶差分：

如果价格走势中存在周期或多个周期，那么二阶差分将为零。这些周期的出现形式并不重要。重要的是它们能够相对正确地重复出现。此外，二阶差分还可以轻松应对趋势。唯一的要求是，这个趋势的长度不应少于周期的两倍。

这种方法如何在实践中应用？假设价格走势中存在一个稳定的周期，但有一些随机偏差。那么，如果我们计算最近几个（在我的例子中是24个）差值的总和，随机误差会相互抵消。也就是说，如果周期和/或趋势是稳定的，差值的总和将在零附近波动。如果市场上出现任何干扰（新趋势的开始、新周期的启动或旧周期的结束），差值的总和将开始显著偏离。而且，这些偏离可能具有周期性。由此我们可以得出结论：周期的干扰可能具有周期性。这就像一个薛定谔的市场。

总的来说，使用有限差分在市场分析中可以非常有用。它们可以单独使用，相互结合，也可以与其他指标配对。最终，你可以得到一些新的有趣的工具，用于研究价格走势。


其他差分方式

在分析时间序列时，没有必要使用经典的差分。我们可以根据任务构建差分。为此，我们可以应用在构建小波时使用的原则。 

让我们取一个数字来表示初始波。最简单和最明显的选择是取1。我们在该数字的左右两边放置0。我们将得到一个这样的字符串：“0, 1, 0”。现在，从第二个数字开始，我们从左到右依次从右边的数字中减去左边的数字。

这样我们就得到了一个一级小波。在得到的比率的左右两边放置零，然后再次进行减法运算。这个操作可以一直进行，直到我们达到所需的小波级别。这些差分具有一些经典小波的特性，可以在金融时间序列分析中使用。

任何一组数字都可以作为初始波，例如1, 2, 1或1, 1, 1。在这种情况下，原始波的比率不应相对于波的中心对称。如果初始波表示为3, 2, 1，也不会有什么问题。我们也可以使用负数。

由于所有获得的差分的总和等于0，它们即是现成的振荡器。

这种差分的缺点是，我们甚至无法想象使用某个初始波时结果将会是什么。

这种差分的主要优点是，我们可以借助它们恢复原始信号。例如，我们知道一阶和二阶差分的值。如果我们从当前时间序列的值中减去一阶差分，我们将得到该序列的前一个值。知道这两个值和二阶差分后，我们就可以得到序列的下一个值，依此类推。

这个特性使我们能够在历史数据中寻找相似的区域。如果不同级别之间的差分大致相等，那么我们就有了相似的价格走势。


结论

重要的是要记住，市场通常不会遵循可预测的周期。即使我们观察到某种周期，也总是存在模式可能会改变的风险。存在波动，但它们的行为需要进一步深入研究。不管怎样，理解市场周期可以成为任何交易者武器库中的有用工具。通过研究周期，我们可以找到技术分析的新方法和手段。

文章附带以下程序：

名称 类型 特征
点阵图 脚本

显示类型

  • 逻辑
  • 随机
  • Integrated - 整合序列
  • Price - 真实价格
  • Linear - 线性趋势
  • Sinus - 周期
  • SinusTrend - 周期 + 趋势
  • Sinus3 - 三个周期的总和

脚本运行完成后，图像将保存在“文件”文件夹中。
Slutsky周期 指标 处理市场观察中所有可用的交易品种。
Slutsky MA 指标
  • iPeriod - 指标周期
  • 平滑
二阶差分 指标
  • Sampling - 采样频率
小波脚本 脚本

显示小波比率

  • InpWave - 原始波的比率列表。Ratios - 以逗号分隔的整数
  • Lvl - 所需的小波级别
小波 指标

使用小波作为振荡器

  • InpWave - 原始波的比率列表。Ratios - 以逗号分隔的整数
  • Lvl - 所需的小波级别


本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/15614

附加的文件 |
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Dot_Mapping.mq5 (6.01 KB)
Slutsky_cycles.mq5 (6.13 KB)
Slutsky_MA.mq5 (6.16 KB)
Second_Difference.mq5 (5.01 KB)
scr_Wavelet.mq5 (4.3 KB)
Wavelet.mq5 (6.17 KB)

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Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov

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最近评论 | 前往讨论 (2)
Bogard_11
Bogard_11 | 22 8月 2024 在 10:19
周期实际上是从特定模式或过去的点（条形图）中搜索出来的。
Osmar Sandoval Espinosa
Osmar Sandoval Espinosa | 28 1月 2026 在 06:08
非常好的文章！
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