CCI Multicurrency Scanner MT4
- Göstergeler
- Biswarup Banerjee
- Sürüm: 13.0
- Güncellendi: 9 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 20
CCI Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, Emtia Kanal Endeksi (CCI) kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde sinyalleri izlemek için tasarlanmış sağlam bir işlem aracıdır. Sinyalleri semboller ve zaman dilimlerine (M1'den MN1'e kadar) göre düzenleyen basitleştirilmiş bir ızgara arayüzü sunar. Kullanıcılar, tercih ettikleri stratejilere odaklanmak için belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, böylece verimli ve hedef odaklı piyasa analizi sağlar.
Araç, aşağıdaki CCI stratejilerine dayalı sinyaller gösterir:
- Aşırı Alım/Aşırı Satım Stratejisi: CCI, aşırı alım (üst seviyenin üzerinde) veya aşırı satım (alt seviyenin altında) bölgelerine girdiğinde veya çıktığında sinyaller üretilir, olası tersine dönüşleri işaret eder.
- Ters Seviye Stratejisi: CCI, kullanıcı tarafından tanımlanan veya otomatik olarak hesaplanan üst veya alt seviyeleri ters yönde geçtiğinde sinyaller tetiklenir, momentum değişimlerini önerir.
MT5 sürümü burada mevcuttur: CCI Multicurrency Scanner MT5
Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon
Ana Özellikler:
- CCI Göstergesi Entegrasyonu: CCI’nın aşırı alım/aşırı satım bölgelerine girmesi veya çıkması durumunda sinyaller ve ters seviye stratejileri dahil olmak üzere üç özelleştirilebilir stratejiyi destekler. Üst ve alt seviyeler, kullanıcı tercihlerine göre manuel olarak ayarlanabilir veya otomatik olarak hesaplanabilir.
- Birleşme Uyarıları: Birden fazla zaman dilimi aynı yönde hizalandığında birleşme sinyallerini vurgular, işlem doğruluğunu artırır.
- Özelleştirilmiş Uyarılar: Açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler sunar, traderların piyasa fırsatlarından haberdar olmasını sağlar.
- Duyarlı Tasarım: Sinyalleri net bir şekilde gösteren, herhangi bir ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlayan tamamen duyarlı bir arayüze sahiptir ve her hücre sinyali ve sinyalin kaç mum önce gerçekleştiğini gösterir.
- Kullanıcı Özelleştirme: Panel boyutu, sinyal renk kodlaması, metin ölçeklendirme ve semboller, zaman dilimleri ve stratejiler için filtreler için kapsamlı yapılandırma seçenekleri sunar, kişiselleştirilmiş izleme sağlar.
- Çoklu Sembol Desteği: Büyük, küçük ve egzotik semboller dahil geniş bir döviz çifti yelpazesini tarar, kapsamlı piyasa kapsama alanı sağlar.
Not: CCI Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, CCI tabanlı stratejiler kullanan traderlar için temel bir araçtır, gerçek zamanlı içgörüler ve esnek yapılandırmalar sunar. Potansiyel sinyalleri tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.
