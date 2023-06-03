Tableau de bord CCI Multicurrency Scanner MT4 est un outil de trading robuste conçu pour surveiller les signaux sur plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de l’Indice de Canal de Marchandises (CCI). Il fournit une interface en grille simplifiée qui organise les signaux par symboles et cadres temporels, de M1 à MN1. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques pour se concentrer sur leurs stratégies préférées, garantissant une analyse de marché efficace et ciblée.

L’outil affiche les signaux basés sur les stratégies CCI suivantes :

Stratégie de surachat/survente : Signaux générés lorsque le CCI entre ou sort des zones de surachat (au-dessus du niveau supérieur) ou de survente (en-dessous du niveau inférieur), indiquant des renversements potentiels.

Stratégie de niveau inverse : Signaux déclenchés lorsque le CCI repasse à travers les niveaux supérieur ou inférieur définis par l’utilisateur ou calculés automatiquement, suggérant des changements de momentum.

La version pour MT5 est disponible ici : CCI Multicurrency Scanner MT5

Pour une documentation détaillée, cliquez ici : Documentation

Caractéristiques principales :

Intégration de l’indicateur CCI : Prend en charge trois stratégies personnalisables—signaux lorsque le CCI entre ou sort des zones de surachat/survente et stratégies de niveau inverse. Les niveaux supérieur et inférieur peuvent être définis manuellement ou calculés automatiquement selon les préférences de l’utilisateur.

Alertes de confluence : Met en évidence les signaux de confluence lorsque plusieurs cadres temporels s’alignent dans la même direction, améliorant la précision du trading.

Alertes personnalisées : Fournit des notifications en temps réel via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push, garantissant que les traders restent informés des opportunités de marché.

Conception réactive : Dispose d’une interface entièrement réactive qui affiche les signaux clairement, s’adaptant dynamiquement à toutes les tailles d’écran, chaque cellule indiquant le signal et le nombre de bougies écoulées depuis son apparition.

Personnalisation de l’utilisateur : Offre de nombreuses options pour configurer la taille du panneau, le codage couleur des signaux, la mise à l’échelle du texte et les filtres pour les symboles, les cadres temporels et les stratégies, permettant une surveillance personnalisée.

Support multi-symbole : Scanne une large gamme de paires de devises, y compris les majeures, mineures et exotiques, offrant une couverture complète du marché.

Remarque : Le tableau de bord CCI Multicurrency Scanner MT4 est un outil essentiel pour les traders utilisant des stratégies basées sur le CCI, offrant des informations en temps réel et des configurations flexibles. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels, mais n’exécute pas de trades automatiquement pour l’utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.



