CCI Multicurrency Scanner MT4
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 13.0
- Aggiornato: 9 settembre 2025
- Attivazioni: 20
CCI Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento di trading robusto progettato per monitorare i segnali su più coppie di valute e timeframe utilizzando l’Indice del Canale delle Merci (CCI). Offre un’interfaccia a griglia semplificata che organizza i segnali per simboli e timeframe, da M1 a MN1. Gli utenti possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per concentrarsi sulle loro strategie preferite, garantendo un’analisi di mercato efficiente e mirata.
Lo strumento mostra segnali basati sulle seguenti strategie CCI:
- Strategia di ipercomprato/ipervenduto: Segnali generati quando il CCI entra o esce dalle zone di ipercomprato (sopra il livello superiore) o ipervenduto (sotto il livello inferiore), indicando possibili inversioni.
- Strategia di livello inverso: Segnali attivati quando il CCI riattraversa i livelli superiore o inferiore definiti dall’utente o calcolati automaticamente, suggerendo cambiamenti di momentum.
La versione per MT5 è disponibile qui: CCI Multicurrency Scanner MT5
Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione
Caratteristiche principali:
- Integrazione dell’indicatore CCI: Supporta tre strategie personalizzabili—segnali quando il CCI entra o esce dalle zone di ipercomprato/ipervenduto e strategie di livello inverso. I livelli superiore e inferiore possono essere impostati manualmente o calcolati automaticamente in base alle preferenze dell’utente.
- Avvisi di confluenza: Evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, migliorando la precisione del trading.
- Avvisi personalizzati: Fornisce notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader rimangano aggiornati sulle opportunità di mercato.
- Design reattivo: Presenta un’interfaccia completamente reattiva che mostra i segnali chiaramente, adattandosi dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, con ogni cella che indica il segnale e quante candele fa è apparso.
- Personalizzazione utente: Offre ampie opzioni per configurare la dimensione del pannello, la codifica a colori dei segnali, la scalatura del testo e i filtri per simboli, timeframe e strategie, consentendo un monitoraggio personalizzato.
- Supporto multi-simbolo: Scansiona un’ampia gamma di coppie di valute, incluse maggiori, minori ed esotiche, offrendo una copertura di mercato completa.
Nota: Il CCI Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento essenziale per i trader che utilizzano strategie basate sul CCI, offrendo informazioni in tempo reale e configurazioni flessibili. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.
Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.
Magnificent indicator
Magnificent attention
Magnificent price