TIO No Limits - Универсальный торговый советник использующий умные входы по уровням сопротивления/поддержки и зоны предложения/спроса. Используются фильтры волатильности, фильтры маржинального плеча для управления открытиями дополнительных ордеров, и более десяти вариаций формул для диверсификации входов. Поэтому на разных счетах торги будут не много отличаться.

Советник торгует на 18 валютных парах!

Мониторы

  • my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC&match=TIOGLOBAL

  • myfxbook.com/members/0stapBender


НАСТРОЙКА EA:

  • Вы можете запустить все пары с одного графика, используя OneChartSetup.
  • Этот советник НЕ чувствителен к спредам, проскальзыванию или любым другим переменным, связанным с брокером.
  • Сеты с различными настройками и тесты под них в закрытой группе для покупателей.

Входные параметры:

  • OneChartSetup - Запуск советника сразу в нескольких валютах с одного графика. Валютные пары должны быть указаны со знаком «,».
  • For_magic - Приставка для уникальной магии. Должно быть от 0 до 99.
  • "Number_of symbols_no_more". If "> 0" - это ограничивает количество одновременно торгуемых символов. Если по умолчанию "= 0", то ограничений нет.
  • "FirstPosition => NotOpen"советник останавливает торговлю намного быстрее, если это необходимо. При активации этого режима все виртуальные серии сделок закрываются, а новые серии сделок не открываются.
  • "Emergency_closing_at_breakeeven"Если вы активируете этот режим, советник сразу же начнет закрывать все серии сделок, которые находятся в прибыли.
    Этот режим не влияет на логику работы советника.
  • Если вы хотите корректно завершить работу советника как можно быстрее, не получив убытка, вам необходимо активировать оба режима. «FirstPosition => NotOpen» и «Emergency_closing_at_breakeeven => true».
  • Recovery_Mode  - Если true, то советник закрывает серию ордеров только с прибылью, но при этом логика работы может быть нарушена. Если false, то советник работает по своей логике и серию ордеров можно закрыть с убытком.
  • Martin_Ratio  - коэффициент мартингейла для серии ордеров.
  • Setup  - выбор предустановленных наборов для разных торгов. 2- агрессивные, 6-наименьшие риски и конечно мало входов. Для ТФ м15 рекомендуется использовать 3, а для м5 использовать 5. Для использования всех 18 пар нужно выставить 4 .
  • Risk - множитель риска.

Базовые валютные пары: AUDCAD, NZDCAD

Таймфрейм: M15

Дополнительные пары: EURGBP

Таймфрейм: M30

  • Martin ratio = 2.0
  • Setup= 1
  • Sets= A1
  • Risk= 2

Таймфрейм: M15

Базовые валютные пары: AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, GBPCAD, NZDCAD, GBPNZD, NZDCHF.

  • Martin ratio = 2.5
  • Setup  = 4
  • X15

Тесты смотрите в Обсуждении.

Потенциальные риски:

  • Все тесты показывают только потенциальную производительность советника.
  • Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
  • Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
  • Показанные бэктесты (например, на скриншотах) оптимизированы для поиска наилучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
  • Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.

PS: Покупатели советника имеют право присоединиться к частной группе пользователей где находятся бонусы и секретные настройки на все советники.  Чтобы получить приглашение присоединиться к группе, необходимо написать в разделе «комментарии» запрос на добавление в приватную группу.  


Mick Jagger
860
Mick Jagger 2022.12.27 19:11 
 

Игорь грамотный специалист. Все его продукты должного качества.

