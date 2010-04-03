Mad Rabbit Bot
- Asesores Expertos
- Abdul Basit
- Versión: 5.40
- Activaciones: 10
Mad Rabbit Trading Bot - Auto Forex EA MT5
🤖 Robot de trading con IA para MetaTrader 5
Mad Rabbit es un avanzado asesor experto (EA) de trading automatizado para MT5 que opera con Oro (XAUUSD), Plata (XAGUSD) y los principales pares de Forex utilizando inteligencia artificial y análisis técnico.
Características principales
- ✅ O bjetivo de beneficio diario del 1% - Conservador y alcanzable.
- ✅ Trading basado en IA - RSI, MACD, reconocimiento de patrones.
- ✅ Gestión inteligente del riesgo - 0,5% de riesgo por operación
- ✅ Detección de soportes/resistencias - Colocación inteligente de TP.
- ✅ Prioridad oro/plata - 70% de asignación de capital
- ✅ Auto Stop Loss & Take Profit - Stop ajustados de 30-40 pips
- ✅ Panel de control en tiempo real - Supervisa el rendimiento en directo
- ✅ Auto-Compounding - Crecimiento exponencial
📊 Estrategia de negociación
Símbolos soportados:
- XAUUSD (Oro) - Primario
- XAGUSD (Plata) - Primario
- EURUSD - Secundario
- GBPUSD - Secundario
Marco temporal: H1 (Gráfico de 1 hora)
Lógica de Trading:
- Escanea el mercado cada 10 segundos
- Analiza el RSI (sobreventa/sobrecompra)
- Confirma con el cruce MACD
- Detecta patrones de precios
- Encuentra niveles de soporte/resistencia
- Ejecuta con entrada/salida óptima
⚙️ Configuración
|Parámetro
|Valor
|Descripción
|Beneficio diario
|1%
|Objetivo diario conservador
|Riesgo máximo
|0.5%
|Límite de riesgo por operación
|Stop Loss
|30-40 pips
|Protección ajustada
|Toma de beneficios
|60-80 pipos
|Riesgo-recompensa 1:2
|Posiciones máximas
|6
|4 Oro/Plata + 2 Divisas
Rendimiento
Proyección mensual:
- Semana 1: +7%
- Semana 2: +7%
- Semana 3 +7%
- Semana 4 +7%
- Total: ~30% de crecimiento mensual
🛡️ Protección contra riesgos
- Límite máximo de detracción del 15%.
- Límite diario de pérdidas del 1
- Validación del margen antes de las operaciones
- Auto-stop después de 20 operaciones diarias
- Funciones Breakeven y Trailing Stop
Instalación
- Copiar Mad_Rabbit_Bot.mq5 a MT5/MQL5/Expertos/
- Compilar en MetaEditor
- Adjuntar al gráfico H1
- Activar AutoTrading
- Monitorizar el panel de control
💡 Requisitos
- Plataforma MetaTrader 5
- Cuenta mínima de 500 dólares
- Apalancamiento de 1:100 o superior
- Broker con spread bajo (<20 pips para el Oro).
- VPS recomendado para operar 24/7
Lo mejor para
- Traders principiantes e intermedios
- Aquellos que buscan ingresos pasivos
- Corredores de riesgo conservadores
- Entusiastas del oro y la plata
- Creación de riqueza a largo plazo
⚠️ Aviso importante
Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Invierta sólo el dinero que pueda permitirse perder.