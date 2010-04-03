Mad Rabbit Bot

Mad Rabbit Trading Bot - Auto Forex EA MT5

🤖 Robot de trading con IA para MetaTrader 5

Mad Rabbit es un avanzado asesor experto (EA) de trading automatizado para MT5 que opera con Oro (XAUUSD), Plata (XAGUSD) y los principales pares de Forex utilizando inteligencia artificial y análisis técnico.

Características principales

  • ✅ O bjetivo de beneficio diario del 1% - Conservador y alcanzable.
  • Trading basado en IA - RSI, MACD, reconocimiento de patrones.
  • Gestión inteligente del riesgo - 0,5% de riesgo por operación
  • ✅ Detección de soportes/resistencias - Colocación inteligente de TP.
  • Prioridad oro/plata - 70% de asignación de capital
  • Auto Stop Loss & Take Profit - Stop ajustados de 30-40 pips
  • Panel de control en tiempo real - Supervisa el rendimiento en directo
  • Auto-Compounding - Crecimiento exponencial

📊 Estrategia de negociación

Símbolos soportados:

  • XAUUSD (Oro) - Primario
  • XAGUSD (Plata) - Primario
  • EURUSD - Secundario
  • GBPUSD - Secundario

Marco temporal: H1 (Gráfico de 1 hora)

Lógica de Trading:

  1. Escanea el mercado cada 10 segundos
  2. Analiza el RSI (sobreventa/sobrecompra)
  3. Confirma con el cruce MACD
  4. Detecta patrones de precios
  5. Encuentra niveles de soporte/resistencia
  6. Ejecuta con entrada/salida óptima

⚙️ Configuración

Parámetro Valor Descripción
Beneficio diario 1% Objetivo diario conservador
Riesgo máximo 0.5% Límite de riesgo por operación
Stop Loss 30-40 pips Protección ajustada
Toma de beneficios 60-80 pipos Riesgo-recompensa 1:2
Posiciones máximas 6 4 Oro/Plata + 2 Divisas

Rendimiento

Proyección mensual:

  • Semana 1: +7%
  • Semana 2: +7%
  • Semana 3 +7%
  • Semana 4 +7%
  • Total: ~30% de crecimiento mensual

🛡️ Protección contra riesgos

  • Límite máximo de detracción del 15%.
  • Límite diario de pérdidas del 1
  • Validación del margen antes de las operaciones
  • Auto-stop después de 20 operaciones diarias
  • Funciones Breakeven y Trailing Stop

Instalación

  1. Copiar Mad_Rabbit_Bot.mq5 a MT5/MQL5/Expertos/
  2. Compilar en MetaEditor
  3. Adjuntar al gráfico H1
  4. Activar AutoTrading
  5. Monitorizar el panel de control

💡 Requisitos

  • Plataforma MetaTrader 5
  • Cuenta mínima de 500 dólares
  • Apalancamiento de 1:100 o superior
  • Broker con spread bajo (<20 pips para el Oro).
  • VPS recomendado para operar 24/7

Lo mejor para

  • Traders principiantes e intermedios
  • Aquellos que buscan ingresos pasivos
  • Corredores de riesgo conservadores
  • Entusiastas del oro y la plata
  • Creación de riqueza a largo plazo

⚠️ Aviso importante

Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Invierta sólo el dinero que pueda permitirse perder.


