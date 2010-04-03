Mad Rabbit Bot
- Эксперты
- Abdul Basit
- Версия: 5.40
- Активации: 10
Mad Rabbit Trading Bot - Авто Форекс EA MT5
🤖 Торговый робот с искусственным интеллектом для MetaTrader 5
Mad Rabbit - продвинутый автоматический торговый советник (EA) для MT5, торгующий золотом (XAUUSD), серебром (XAGUSD) и основными валютными парами с использованием ИИ и технического анализа.
✨ Ключевые особенности
- ✅ Цель 1% в день - Консервативная и достижимая
- ✅ AI-торговля - RSI, MACD, распознавание паттернов
- ✅ Умное управление рисками - 0.5% риска на сделку
- ✅ Определение поддержки/сопротивления - Умная установка TP
- ✅ Приоритет золото/серебро - 70% распределения капитала
- ✅ Авто стоп-лосс и тейк-профит - Жесткие стопы 30-40 пипсов
- ✅ Панель в реальном времени - Мониторинг производительности
- ✅ Авто-реинвестирование - Экспоненциальный рост
📊 Торговая стратегия
Поддерживаемые символы:
- XAUUSD (Золото) - Основной
- XAGUSD (Серебро) - Основной
- EURUSD - Вторичный
- GBPUSD - Вторичный
Таймфрейм: H1 (1-часовой график)
Торговая логика:
- Сканирует рынок каждые 10 секунд
- Анализирует RSI (перепроданность/перекупленность)
- Подтверждает пересечением MACD
- Обнаруживает ценовые паттерны
- Находит уровни поддержки/сопротивления
- Исполняет с оптимальным входом/выходом
⚙️ Настройки
|Параметр
|Значение
|Описание
|Дневная прибыль
|1%
|Консервативная цель
|Макс риск
|0.5%
|Лимит риска на сделку
|Стоп-лосс
|30-40 пипсов
|Жесткая защита
|Тейк-профит
|60-80 пипсов
|Риск-вознаграждение 1:2
|Макс позиций
|6
|4 Золото/Серебро + 2 Форекс
🎯 Производительность
Месячный прогноз:
- Неделя 1: +7%
- Неделя 2: +7%
- Неделя 3: +7%
- Неделя 4: +7%
- Итого: ~30% месячный рост
🛡️ Защита от рисков
- Лимит максимальной просадки 15%
- Ежедневное ограничение убытков 1%
- Проверка маржи перед сделками
- Авто-остановка после 20 сделок в день
- Функции безубытка и трейлинг-стопа
📥 Установка
- Скопируйте Mad_Rabbit_Bot.mq5 в MT5/MQL5/Experts/
- Скомпилируйте в MetaEditor
- Прикрепите к графику H1
- Включите АвтоТорговлю
- Следите за панелью
💡 Требования
- Платформа MetaTrader 5
- Минимум $500 на счете
- Кредитное плечо 1:100 или выше
- Брокер с низким спредом (<20 пипсов для золота)
- Рекомендуется VPS для работы 24/7
🔧 Лучше всего для
- Начинающих и средних трейдеров
- Тех, кто ищет пассивный доход
- Консервативных инвесторов
- Любителей золота/серебра
- Долгосрочного накопления капитала
⚠️ Важное уведомление
Торговля связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущие результаты. Инвестируйте только те деньги, которые можете позволить себе потерять.