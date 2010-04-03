Mad Rabbit Bot
- 专家
- Abdul Basit
- 版本: 5.40
- 激活: 10
Mad Rabbit 交易机器人 - MT5自动外汇EA
🤖 MetaTrader 5人工智能交易机器人
Mad Rabbit是一款先进的MT5自动交易专家顾问(EA),使用人工智能和技术分析交易黄金(XAUUSD)、白银(XAGUSD)和主要外汇货币对。
✨ 核心功能
- ✅ 每日1%利润目标 - 保守且可实现
- ✅ AI智能交易 - RSI、MACD、形态识别
- ✅ 智能风险管理 - 每笔0.5%风险
- ✅ 支撑阻力检测 - 智能止盈设置
- ✅ 黄金白银优先 - 70%资金分配
- ✅ 自动止损止盈 - 紧密30-40点止损
- ✅ 实时仪表盘 - 实时监控表现
- ✅ 自动复利 - 指数增长
📊 交易策略
支持品种:
- XAUUSD (黄金) - 主要
- XAGUSD (白银) - 主要
- EURUSD - 次要
- GBPUSD - 次要
时间框架: H1 (1小时图)
交易逻辑:
- 每10秒扫描市场
- 分析RSI(超卖/超买)
- MACD交叉确认
- 检测价格形态
- 寻找支撑/阻力位
- 最优入场/出场执行
⚙️ 参数设置
|参数
|值
|说明
|每日利润
|1%
|保守日目标
|最大风险
|0.5%
|每笔交易风险限制
|止损
|30-40点
|紧密保护
|止盈
|60-80点
|风险回报1:2
|最大持仓
|6
|4黄金白银 + 2外汇
🎯 业绩表现
月度预测:
- 第1周: +7%
- 第2周: +7%
- 第3周: +7%
- 第4周: +7%
- 总计: ~30%月增长
🛡️ 风险保护
- 最大15%回撤限制
- 每日1%亏损截止
- 交易前保证金验证
- 每日20笔后自动停止
- 盈亏平衡和跟踪止损功能
📥 安装步骤
- 复制 Mad_Rabbit_Bot.mq5 到 MT5/MQL5/Experts/
- 在MetaEditor中编译
- 附加到H1图表
- 启用自动交易
- 监控仪表盘
💡 系统要求
- MetaTrader 5平台
- 最低$500账户
- 1:100或更高杠杆
- 低点差经纪商(黄金<20点)
- 建议VPS 24/7运行
🔧 最适合
- 初级到中级交易者
- 寻求被动收入者
- 保守风险承受者
- 黄金白银爱好者
- 长期财富积累
⚠️ 重要声明
交易涉及风险。过去的表现不保证未来结果。只投资您能承受损失的资金。