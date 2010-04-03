Mad Rabbit Bot

Mad Rabbit 交易机器人 - MT5自动外汇EA

🤖 MetaTrader 5人工智能交易机器人

Mad Rabbit是一款先进的MT5自动交易专家顾问(EA),使用人工智能和技术分析交易黄金(XAUUSD)、白银(XAGUSD)和主要外汇货币对。

✨ 核心功能

  • 每日1%利润目标 - 保守且可实现
  • AI智能交易 - RSI、MACD、形态识别
  • 智能风险管理 - 每笔0.5%风险
  • 支撑阻力检测 - 智能止盈设置
  • 黄金白银优先 - 70%资金分配
  • 自动止损止盈 - 紧密30-40点止损
  • 实时仪表盘 - 实时监控表现
  • 自动复利 - 指数增长

📊 交易策略

支持品种:

  • XAUUSD (黄金) - 主要
  • XAGUSD (白银) - 主要
  • EURUSD - 次要
  • GBPUSD - 次要

时间框架: H1 (1小时图)

交易逻辑:

  1. 每10秒扫描市场
  2. 分析RSI(超卖/超买)
  3. MACD交叉确认
  4. 检测价格形态
  5. 寻找支撑/阻力位
  6. 最优入场/出场执行

⚙️ 参数设置

参数 说明
每日利润 1% 保守日目标
最大风险 0.5% 每笔交易风险限制
止损 30-40点 紧密保护
止盈 60-80点 风险回报1:2
最大持仓 6 4黄金白银 + 2外汇

🎯 业绩表现

月度预测:

  • 第1周: +7%
  • 第2周: +7%
  • 第3周: +7%
  • 第4周: +7%
  • 总计: ~30%月增长

🛡️ 风险保护

  • 最大15%回撤限制
  • 每日1%亏损截止
  • 交易前保证金验证
  • 每日20笔后自动停止
  • 盈亏平衡和跟踪止损功能

📥 安装步骤

  1. 复制 Mad_Rabbit_Bot.mq5 到 MT5/MQL5/Experts/
  2. 在MetaEditor中编译
  3. 附加到H1图表
  4. 启用自动交易
  5. 监控仪表盘

💡 系统要求

  • MetaTrader 5平台
  • 最低$500账户
  • 1:100或更高杠杆
  • 低点差经纪商(黄金<20点)
  • 建议VPS 24/7运行

🔧 最适合

  • 初级到中级交易者
  • 寻求被动收入者
  • 保守风险承受者
  • 黄金白银爱好者
  • 长期财富积累

⚠️ 重要声明

交易涉及风险。过去的表现不保证未来结果。只投资您能承受损失的资金。


作者的更多信息
Gold Dragon AI Bot
Abdul Basit
专家
具有3种交易模式的智能顾问 高级自动化EA,使用多时间框架分析(4H+1H+15M)和AI评分系统,用于MetaTrader 5上的黄金、白银和外汇交易。 核心功能 3种交易模式 : 剥头皮、日内、波段 AI评分系统 : 0-10买入/卖出信号评分 多时间框架 : 4H趋势 + 1H入场 + 15M确认 基于ATR的目标 : 动态SL/TP调整 智能跟踪止损 : 利润保护 25%月度目标 : 默认目标 风险管理 : 每笔2%,每日亏损限制5% 工作原理 信号生成 4H分析 - EMA 20/50/200趋势方向 1H分析 - EMA 9/21、RSI、MACD信号 15M确认 - RSI、MACD、随机指标对齐 AI评分 - 组合所有信号(0-10刻度) 交易模式 剥头皮 - SL: 1.0×ATR, TP: 1.5×ATR, 分数: 4.5+ 日内 - SL: 1.5×ATR, TP: 2.5×ATR, 分数: 5.0+ 波段 - SL: 2.0×ATR, TP: 4.0×ATR, 分数: 5.5+ ️ 设置 参数 默认值 描述 交易模式 日内 剥头皮/日内/波段
