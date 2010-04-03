Mad Rabbit Bot

Mad Rabbit 트레이딩 봇 - 자동 외환 EA MT5

🤖 MetaTrader 5용 인공지능 트레이딩 로봇

Mad Rabbit은 인공지능과 기술적 분석을 사용하여 금(XAUUSD), 은(XAGUSD) 및 주요 외환 쌍을 거래하는 MT5용 고급 자동 거래 전문가 고문(EA)입니다.

✨ 핵심 기능

  • 일일 1% 수익 목표 - 보수적이고 달성 가능
  • AI 기반 거래 - RSI, MACD, 패턴 인식
  • 스마트 리스크 관리 - 거래당 0.5% 리스크
  • 지지/저항 감지 - 지능적 TP 배치
  • 금/은 우선순위 - 70% 자본 배분
  • 자동 손절매 & 익절매 - 타이트한 30-40핍 스톱
  • 실시간 대시보드 - 실시간 성능 모니터링
  • 자동 복리 - 기하급수적 성장

📊 거래 전략

지원 심볼:

  • XAUUSD (금) - 주요
  • XAGUSD (은) - 주요
  • EURUSD - 보조
  • GBPUSD - 보조

타임프레임: H1 (1시간 차트)

거래 로직:

  1. 10초마다 시장 스캔
  2. RSI 분석 (과매도/과매수)
  3. MACD 크로스오버 확인
  4. 가격 패턴 감지
  5. 지지/저항 레벨 찾기
  6. 최적 진입/청산 실행

⚙️ 설정

파라미터 설명
일일 수익 1% 보수적 일일 목표
최대 리스크 0.5% 거래당 리스크 한도
손절매 30-40핍 타이트한 보호
익절매 60-80핍 위험보상비 1:2
최대 포지션 6 4 금/은 + 2 외환

🎯 성능

월간 전망:

  • 1주차: +7%
  • 2주차: +7%
  • 3주차: +7%
  • 4주차: +7%
  • 합계: ~30% 월간 성장

🛡️ 리스크 보호

  • 최대 15% 드로다운 제한
  • 일일 1% 손실 중단
  • 거래 전 마진 검증
  • 일일 20회 거래 후 자동 중지
  • 손익분기 및 트레일링 스톱 기능

📥 설치

  1. Mad_Rabbit_Bot.mq5 를 MT5/MQL5/Experts/ 에 복사
  2. MetaEditor에서 컴파일
  3. H1 차트에 첨부
  4. 자동거래 활성화
  5. 대시보드 모니터링

💡 요구사항

  • MetaTrader 5 플랫폼
  • 최소 $500 계좌
  • 1:100 이상 레버리지
  • 낮은 스프레드 브로커 (금 <20핍)
  • 24/7 운영을 위한 VPS 권장

🔧 최적 사용자

  • 초급~중급 트레이더
  • 수동적 소득을 원하는 사람
  • 보수적 리스크 선호자
  • 금/은 애호가
  • 장기 자산 축적

⚠️ 중요 공지

거래에는 리스크가 있습니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 손실을 감당할 수 있는 금액만 투자하십시오.


추천 제품
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Experts
-         What it does? Opens BUY (or SELL) orders automatically every X pips you decide. Closes each trade at your personal TP .  Works on any symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % YOUR SETTINGS   What can you enter in the settings? - Trading direction: Buy or Sell - Entry level - Entry volume - Maximum number of buy orders - Maximum number of sell orders - Pips required for each new entry - Pips to take profit per trade - Stop Loss Level - Close all trades when SL level is hit Exam
X TrendFilter EA
Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
Experts
Launch pricing is available for a limited time only; from 20 / 01 / 2026 , the EA will be repriced to its fair value, up to $ 2000. X TrendFilter EA – Capital Protection First, Trading Second X TrendFilter EA is a professional Expert Advisor built for traders who understand one rule above all others: protect the account before chasing profit. This EA is not designed to trade all the time. It is designed to trade only when conditions justify risk and to stay out when the market environment is unf
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.16 (25)
Experts
Indicement에 오신 것을 환영합니다! PROP FIRM 준비 완료! ->   여기에서 세트 파일을 다운로드하세요 프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT는     제가 15년 동안 축적한 경험을 바탕으로 지수 시장에 전문적 거래 알고리즘을 개발했습니다. EA는 매우 잘 고안된 알고리즘을 사용하여 최상의 진입 가격을 찾고, 거래 위험을 분산하기 위해 내부적으로 여러 가지 전략을 실행합니다. 모든 거래에는 손절매와 이익실현이 있지만, 거래의 위험을 최소화하고 잠재력을 극대화하기 위해 추적 손절매와 추적 이익실
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Iron Trader MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
유니버설 어드바이저. 스캘퍼 및 동적 주문 그리드로 작동합니다. 브로커에게 보이지 않는 스탑 오더, 손절매, 이익실현 및 트레일링 스탑 설정 레벨을 적용합니다. 레벨 값은 핍 또는 평균 가격 변동성(ATR)의 백분율로 설정할 수 있습니다. 지정된 시간에 작동할 수 있으며 미끄러짐 및 퍼짐 확대에 대한 보호 기능이 있습니다. 차트는 주문 실행의 품질, 수신된 이익 및 현재 오픈 포지션(주문 수, 로트 수 및 이익)에 대한 정보를 표시합니다. FIFO 요구 사항이 있는 미국 중개인을 포함하여 모든 중개인과 작업하는 데 적합합니다. Iron Trader EA의 MT4 버전 자산 관리: FIX_START_LOT - 잔액의 각 N 금액에 대한 고정 시작 로트(FROM_BALANCE). FROM_BALANCE - 시작 로트 계산을 위한 N 잔액 금액(FIX_START_LOT). 시작 로트는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다. 잔액 / FROM_BALANCE * FIX_START_LOT
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Uranus STO
Encho Enev
Experts
Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이전의 몇 가지 전략을 기반으로 이 도구를 만들기로 결정하여 단계 지수의 합성 시장에 적용했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 적용되었습니다. 즉, AI가 매개 변수를 읽은 다음 상담합니다. 그것들을 내 전략에 적용하면 항목의 품질이 향상되고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화된다는 것입니다. 즉, 손절매 및 이익실현 등의 서버로 데이터가 전송되는 일이 없을 것이며, 매우 인도적인 방식으로 진행될 것입니다. 내 제품을 구매한 후 최상의 구성을 요청하십시오. 여기에서 내 다른 제품도 볼 수 있습니다. MQL5 이 AI는 "Deriv Step 지수"가 1년 365일 매일 작동하기 때문에 대안을 원하는 사람들에게 주로 초점을 맞추고 연중무휴로 작동합니다. 이것은 매우 어려운 시장이므로 AI가 처리하도록 합니다. 강조할 수 있는 몇 가지 주요 특징을 여기에 목록으로 제시하겠습니다. 높
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experts
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experts
환영       GoldSKY EA   IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky는   1분 카드를 사용합니다. 5년 및 10년 테스트 결과는 댓글에서 확인하실 수 있습니다. 이 시스템은 동일한 구성으로 오랫동안 안정적이고 안정적으로 작동해 왔습니다. 이 자동 거래 시스템은 유럽 거래 세션 시작부터 미국 거래 세션 종료까지 작동합니다. 밤새도록 포지션을 보유하지 않으며, 모든 포지션은 거래일 종료 시 청산됩니다. 한
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experts
프로모션 시작: 현재 가격으로 제공되는 제한된 수의 사본 최종 가격: 990$ 신규: 1개를 무료로 받으세요!   (거래 계좌 2개용) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo에 오신 것을 환영합니다!   수년 동안 시장을 연구하고 다양한 전략을 프로그래밍한 후 좋은 거래 시스템에 필요한 모든 것을 갖춘 알고리즘을 찾았습니다. 브로커 독립적입니다. 독립적으로 확산됩니다. MT4, MT5, TDS2 및 여러 브로커에서 쉽게 실제 변수 확산 테스트를 사용하여 매우 안정적인 백 테스트를 보여줍니다. 수백 가지의 다양한 설정이 모두 테스트에서 수익성 있는 결과를 제공합니다(물론 저는 최고의 설정을 선택했습니다!). 매우 강력한 시스템 -> 설정은 상호
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. Apolo AI는 캐나다 통화의 AI 및 노드 구조로 구성된 트렌드 알고리즘을 사용하여 두피를 의도하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 10,000에서 1,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 40k, 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. Apollo는 놀랍습니다! USDCAD와 같은 안정적인 통화의 추세에 따라 두피에 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 일을 담당합니다. 반대의 경우에는 복구 또는 종료 후 다시 복구할 가능성에 따라 복구 요소가 입력되는 고정 지점을 만드는 노드가 있습니다. 내부 분석을 통해 시간에 따른 슬리피지를 수용할 수 있으며, 슬리피지 순위가 낮은 위치를 알 수 있는 경우 나의 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Experts
백테스트가 아닌 실제 거래 시스템을 구매하세요    Live Signal 이 가격은 프로모션 기간 동안 일시적이며 곧 인상될 예정입니다. 백테스팅은 실제 틱에 대해서만 수행해야 하며, 그렇지 않으면 부정확한 결과를 얻게 됩니다. 공개 채팅 그룹에 참여하세요: 여기를 클릭하세요 US30 Dow Jones EA에 오신 것을 환영합니다. US30 Dow Jones EA: 다이나믹한 Dow Jones를 마스터하세요 다우존스라고도 알려진 US30은 시장에서 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 수많은 전문 자문가가 있음에도 불구하고 Grid, Martingale 또는 Recovery와 같은 위험한 전략에 의존하지 않고 장기적으로 성공하는 사람은 거의 없으며, 이는 종종 위험 대비 보상 결과가 좋지 않습니다. 특히 뉴욕 세션 동안 복잡한 시장 역학과 높은 변동성으로 인해 다우존스 지수는 탐색하기 어려울 수 있습니다. 시장 조성자는 종종 유동성이 충분할 때 대량 주문을 촉발하기 위해 지지
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Experts
The Snake Sclaper EA is a fully automated scalping robot that uses an optimization breakout strategy. Stop orders are utilized for the entrance to ensure the quickest execution possible. The trigger trailing stop can protect returns. Please test the EA in a demo account first. Recommend using the broker with low spread and VPS with low latency. No grid or martingale functionalities used by this EA! Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/1863296 https://www.mql5.com/en/signals/1873917 Rec
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experts
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Pro Experience
Yurii Yasny
Experts
Pro Experience Only 4 copies available for $99.00. Next price 199 USD ECN Pro Experience is a scalping strategy based on breaking through strong price levels. One of the oldest and most reliable strategies with the author's modernization for the current market. The strategy does not require any optimizations. We installed it on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of ECN Pro Experience: - optimal SL/TP ratio - low SL, which makes the system as safe as possi
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
S&P 500 스캘퍼 어드바이저(S&P 500 Scalper Advisor)는 S&P 500 지수를 성공적으로 거래하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 혁신적인 도구입니다. S&P 500 지수는 미국 주식 시장에서 가장 널리 사용되고 권위 있는 지표 중 하나로, 미국 500대 기업으로 구성되어 있습니다. 특징: 자동화된 거래 솔루션:       이 자문가는 고급 알고리즘과 기술적 분석을 기반으로 시장 상황의 변화에 맞춰 전략을 자동으로 조정합니다. 다양한 접근 방식:       자문가는 지수 추세 이해, 가격 변동 분석, 수익 극대화와 위험 최소화를 위한 알고리즘 등 여러 가지 전략을 결합합니다. 유연성 및 사용자 정의 가능성:       트레이더는 자신의 트레이딩 목표, 위험 수준, 트레이딩 전략 선호도에 맞춰 EA 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 위험 관리:       자문가는 시장을 지속적으로 모니터링하고 위험을 관리하기 위한 조치를 취합니다. 특정 손실 수준에 도달하면 거래
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experts
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Metatron MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/157841 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/157842 실시간 신호: https://www.mql5.com/en/signals/2348896 메타트론 – 적응형 추세 및 스마트 그리드 트레이딩 시스템 메타트론은 지능적인 추세 추종 진입과 체계적인 포지션 관리의 균형을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 고급 전문가 어드바이저(EA)입니다. 기관 투자자급 로직으로 구축된 메타트론은 EMA 추세 확인, ADX 강도 필터링, 스마트 그리드 평균화, 변동성 기반 위험 관리를 결합하여 외환 및 금 시장에서 안정적인 장기 성과를 제공합니다. 이 EA는 완전 자동 또는 수동 트레이더를 위한 전문 거래 관리자로 작동할 수 있습니다. 주요 기능 1. 추세 추종 진입 로직 무작위 진입을 방지하고, 강력한 추세가 나타날 때만 거래를 실행합니다. 2. 스마트 평
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - 버전 2025 249달러 - 첫 5명만! 실시간 신호 Sonic R Pro Enhanced의 실시간 성과 확인하기: 거래 전략 Sonic R Pro Enhanced는 Dragon Band (EMA 34 및 EMA 89)를 기반으로 한 전통적인 Sonic R 전략의 업그레이드 버전으로, 자동화된 거래 시스템입니다. 타임프레임: M15, M30 지원 통화쌍: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 거래 스타일: 스윙 트레이딩 - 풀백 및 반대 트렌드 최소 자본: 500 USD 레버리지: 1:200 이상 사용자 가이드 Sonic R Pro Enhanced는 단순함을 위해 최적화되었습니다. 사용자는 RiskAmount 하나의 파라미터만 설정하면 됩니다. RiskAmount < 0일 경우: 계좌 잔액의 백분율로 위험을 계산 RiskAmount > 0일 경우: 거래당 고정 USD 금액으로 위험을 설정 예제:
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.22 (9)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 지금까지 출시된 가장 진보된 EA 버전으로, AI 기반 의사결정 , 멀티 AI 투표 , 동적 거래 로직 이 완전히 통합되어 새롭게 설계되었습니다. 이제 EA는 XAUUSD(골드) M1뿐만 아니라, BTCUSD 와 ETHUSD 도 완전히 지원하며, 고빈도 진입, 스마트 리스크 관리, 완전한 적응성을 제공합니다. OpenRouter 연결 무료 AI 와 고급 필터를 결합하여, 어떤 시장 상황에서도 정밀한 거래를 실행할 수 있습니다. 인터랙티브 매뉴얼 V10.1 및 프리셋: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 공식 채널 (라이브 시그널 포함):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 주요 업그레이드: BTCUSD 및 ETHUSD 완전 통합 V10.1에서는 EA가 골드(XAUUSD)에만 제한되지 않습니다. 이제 BT
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
중요 공지: 현재 가격으로 구매할 수 있는 수량은 매우 제한적입니다. 가격은 곧 $1999.99 로 인상됩니다. Download Setfiles Detail Guide LIVE SIGNAL  (XAU)  |  NAS100, NASDAQ, USTECH VEGA BOT – 궁극의 멀티 전략 트렌드 추종형 EA Vega BOT 에 오신 것을 환영합니다. 본 EA는 여러 전문적인 트렌드 추종 기법을 하나의 유연하고 고도로 맞춤화 가능한 시스템으로 통합한 강력한 익스퍼트 어드바이저입니다. 초보 트레이더든, 알고리즘 거래 경험자든, Vega BOT은 프로그래밍 지식 없이도 원하는 방식으로 트레이딩 모델을 구축하고 최적화할 수 있도록 설계되었습니다. 멀티 전략 엔진 – 모든 시장 환경 대응 Vega BOT은 다양한 시장 상황에서 안정적으로 작동하며 다음과 같은 주요 금융 상품을 지원합니다: Forex (외환) Gold (골드) Indices (지수) Crypto (암호화폐) Standard
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
3.67 (9)
Experts
가격: 606$ -> 808$ 사용 설명서 :  Manual ENEA mt5 – 레짐 전환 + 은닉 마르코프 모델(HMM)과 GPT5 ENEA mt5 는 인공지능(ChatGPT-5)의 강력한 기능과 은닉 마르코프 모델(HMM)의 정밀한 통계 분석을 결합한 최첨단 완전 자동화 트레이딩 알고리즘입니다. 이 시스템은 실시간으로 시장을 모니터링하며, 복잡하고 감지하기 어려운 시장 상태(레짐)까지 식별하고 그에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정합니다. 목표는 명확합니다: 추세, 횡보, 높은 변동성 등 모든 시장 국면에서 최적의 거래 로직을 적용하여 기회를 최대한 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하는 것입니다. 주요 특징: 실시간 레짐 감지 : 추세, 범위, 변동성 & 횡보 국면 동적 전략 전환   시장 레짐에 따라 전략 변경 AI 모델 GPT5   (HMM) – 과거 데이터로부터 비지도 학습 자동 TP, SL 조정 기능 활성화 M30 타임프레임 지원, XAUUSD 기반 은닉 마르코프
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.8 (40)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다.   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보다 훨씬 더 깊이 있게 작동합니다.
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.12 (41)
Experts
AxonShift — 적응형 실행 로직을 갖춘 알고리즘 거래 시스템 AxonShift는 XAUUSD(금)를 H1 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계되고 최적화된 자동화 알고리즘 시스템입니다. 이 시스템은 단기적인 시장 움직임과 중기적 추세 변동을 결합한 구조적 분석을 바탕으로 한 모듈형 아키텍처로 구성되어 있습니다. 과도한 시장 노이즈에 반응하거나 고빈도 전략에 의존하지 않으며, 미리 정의된 구조적 조건에 따라 통제된 거래 사이클에 집중합니다. 모든 거래는 내부 필터, 가격 조건, 변동성 맥락에 따라 구성된 시나리오 기반의 논리에 의해 실행됩니다. 마팅게일, 그리드 전략 또는 포지션 스케일링은 사용하지 않으며, 다양한 시장 상황에서도 투명하고 예측 가능한 동작을 제공합니다. 각 주문에는 고정된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값이 설정되어 있으며, 일관된 위험 관리 방식이 적용됩니다. 시스템은 시장가 주문을 지원하는 ECN/STP 브로커 환경에 적
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
4.25 (4)
Experts
Breakout Master EA는 다양한 시간 프레임, 특히 소규모 인트라데이 구간에서의 돌파 매매 패턴을 식별하도록 설계된 완전 자동화 트레이딩 시스템입니다. 사용자 설정이 가능한 매개변수, 명확한 진입 논리, 통합된 리스크 관리 기능을 제공합니다. 다음 가격: 1199달러, 남은 수량 1개. 중요!! 구매 후 설치 매뉴얼과 설정 안내를 받기 위해 반드시 저에게 개인 메시지를 보내주세요. XAUUSD(골드)를 염두에 두고 개발된 이 EA는 다양한 시장 상황에 적합한 구조화된 돌파 전략을 트레이더가 적용할 수 있도록 도와줍니다. 추천 사항: 통화쌍: XAUUSD (골드) 시간 프레임: M5 최소 입금액: $500 계좌 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razor VPS: 24시간 운영을 위해 권장
제작자의 제품 더 보기
Gold Dragon AI Bot
Abdul Basit
Experts
3가지 트레이딩 모드를 갖춘 지능형 어드바이저 다중 타임프레임 분석(4H+1H+15M)과 AI 점수 시스템을 사용하여 MetaTrader 5에서 금, 은 및 외환 거래를 위한 고급 자동화 EA. 핵심 기능 3가지 트레이딩 모드 : 스캘핑, 일중, 스윙 AI 점수 시스템 : 0-10 매수/매도 신호 점수 다중 타임프레임 : 4H 추세 + 1H 진입 + 15M 확인 ATR 기반 목표 : 동적 SL/TP 조정 스마트 트레일링 스톱 : 수익 보호 25% 월간 목표 : 기본 목표 리스크 관리 : 거래당 2%, 일일 손실 한도 5% 작동 원리 신호 생성 4H 분석 - EMA 20/50/200 추세 방향 1H 분석 - EMA 9/21, RSI, MACD 신호 15M 확인 - RSI, MACD, 스토캐스틱 정렬 AI 점수 - 모든 신호 결합(0-10 척도) 트레이딩 모드 스캘핑 - SL: 1.0×ATR, TP: 1.5×ATR, 점수: 4.5+ 일중 - SL: 1.5×ATR, TP:
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변