Mad Rabbit Bot
- Experts
- Abdul Basit
- 버전: 5.40
- 활성화: 10
Mad Rabbit 트레이딩 봇 - 자동 외환 EA MT5
🤖 MetaTrader 5용 인공지능 트레이딩 로봇
Mad Rabbit은 인공지능과 기술적 분석을 사용하여 금(XAUUSD), 은(XAGUSD) 및 주요 외환 쌍을 거래하는 MT5용 고급 자동 거래 전문가 고문(EA)입니다.
✨ 핵심 기능
- ✅ 일일 1% 수익 목표 - 보수적이고 달성 가능
- ✅ AI 기반 거래 - RSI, MACD, 패턴 인식
- ✅ 스마트 리스크 관리 - 거래당 0.5% 리스크
- ✅ 지지/저항 감지 - 지능적 TP 배치
- ✅ 금/은 우선순위 - 70% 자본 배분
- ✅ 자동 손절매 & 익절매 - 타이트한 30-40핍 스톱
- ✅ 실시간 대시보드 - 실시간 성능 모니터링
- ✅ 자동 복리 - 기하급수적 성장
📊 거래 전략
지원 심볼:
- XAUUSD (금) - 주요
- XAGUSD (은) - 주요
- EURUSD - 보조
- GBPUSD - 보조
타임프레임: H1 (1시간 차트)
거래 로직:
- 10초마다 시장 스캔
- RSI 분석 (과매도/과매수)
- MACD 크로스오버 확인
- 가격 패턴 감지
- 지지/저항 레벨 찾기
- 최적 진입/청산 실행
⚙️ 설정
|파라미터
|값
|설명
|일일 수익
|1%
|보수적 일일 목표
|최대 리스크
|0.5%
|거래당 리스크 한도
|손절매
|30-40핍
|타이트한 보호
|익절매
|60-80핍
|위험보상비 1:2
|최대 포지션
|6
|4 금/은 + 2 외환
🎯 성능
월간 전망:
- 1주차: +7%
- 2주차: +7%
- 3주차: +7%
- 4주차: +7%
- 합계: ~30% 월간 성장
🛡️ 리스크 보호
- 최대 15% 드로다운 제한
- 일일 1% 손실 중단
- 거래 전 마진 검증
- 일일 20회 거래 후 자동 중지
- 손익분기 및 트레일링 스톱 기능
📥 설치
- Mad_Rabbit_Bot.mq5 를 MT5/MQL5/Experts/ 에 복사
- MetaEditor에서 컴파일
- H1 차트에 첨부
- 자동거래 활성화
- 대시보드 모니터링
💡 요구사항
- MetaTrader 5 플랫폼
- 최소 $500 계좌
- 1:100 이상 레버리지
- 낮은 스프레드 브로커 (금 <20핍)
- 24/7 운영을 위한 VPS 권장
🔧 최적 사용자
- 초급~중급 트레이더
- 수동적 소득을 원하는 사람
- 보수적 리스크 선호자
- 금/은 애호가
- 장기 자산 축적
⚠️ 중요 공지
거래에는 리스크가 있습니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 손실을 감당할 수 있는 금액만 투자하십시오.