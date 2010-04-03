Mad Rabbit Bot

안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이전의 몇 가지 전략을 기반으로 이 도구를 만들기로 결정하여 단계 지수의 합성 시장에 적용했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 적용되었습니다. 즉, AI가 매개 변수를 읽은 다음 상담합니다. 그것들을 내 전략에 적용하면 항목의 품질이 향상되고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화된다는 것입니다. 즉, 손절매 및 이익실현 등의 서버로 데이터가 전송되는 일이 없을 것이며, 매우 인도적인 방식으로 진행될 것입니다. 내 제품을 구매한 후 최상의 구성을 요청하십시오. 여기에서 내 다른 제품도 볼 수 있습니다. MQL5 이 AI는 "Deriv Step 지수"가 1년 365일 매일 작동하기 때문에 대안을 원하는 사람들에게 주로 초점을 맞추고 연중무휴로 작동합니다. 이것은 매우 어려운 시장이므로 AI가 처리하도록 합니다. 강조할 수 있는 몇 가지 주요 특징을 여기에 목록으로 제시하겠습니다. 높